У відповідь на зауваження про неправильну парковку киянин приставив до голови сусіда пістолет. ВІДЕО

У машині при цьому перебували дружина і дитина озброєного пістолетом водія.

Інцидент стався в одному з дворів на вул. Лесі Українки в Києві. Відео того, що сталося, опубліковано в спільноті "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловік каже щось водієві припаркованого автомобіля. Той виходить із машини і приставляє до голови співрозмовника пістолет.

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Видання "Кореспондент" цитує слова потерпілого.

"У його машині була дружина і дитина, до яких я не підходив ближче витягнутої руки, оскільки в мене не було ніяких намірів розпалювати конфлікт. Поліцію викликали. Приїхала спочатку одна машина (швидше за все, якесь швидке реагування), а потім районні слідчі. Дав свідчення", - розповів чоловік.

У правоохоронних органах даний інцидент поки не коментували.

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