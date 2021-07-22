У відповідь на зауваження про неправильну парковку киянин приставив до голови сусіда пістолет. ВІДЕО
У машині при цьому перебували дружина і дитина озброєного пістолетом водія.
Інцидент стався в одному з дворів на вул. Лесі Українки в Києві. Відео того, що сталося, опубліковано в спільноті "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як чоловік каже щось водієві припаркованого автомобіля. Той виходить із машини і приставляє до голови співрозмовника пістолет.
Видання "Кореспондент" цитує слова потерпілого.
"У його машині була дружина і дитина, до яких я не підходив ближче витягнутої руки, оскільки в мене не було ніяких намірів розпалювати конфлікт. Поліцію викликали. Приїхала спочатку одна машина (швидше за все, якесь швидке реагування), а потім районні слідчі. Дав свідчення", - розповів чоловік.
У правоохоронних органах даний інцидент поки не коментували.
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Купи себе "Бентли", если сильно крутой.
на всю котушку.
Вот такое у нас государство.
Или для опасных ситуаций ? Что ему угрожало? Не понравилось тебе замечание - пошли мудака на три буквы, но хвататься за пистолет из-за парковки - это идиотизм. Лишить права на оружие - психам оно не положено. А то жена скажет вынести ведро, а он её ствол под нос - как "настоящий мужик" и "любящий семьянин".
А так- у приблатненных и бандитов оружие есть. А простому люду втюхивают сказку про "суспильство не готове", "вы ж все друх друга перестреляети". Ага, перестреяем, так же как перерезали кухонными ножами и передавили друг друга автомобилями, и споили друг друга водкой... Слушайте дальше байки тех кто пытается сохранить монополию мусоров на якобы "защиту" граждан. Защитят они вас, ага..
Но вот комментарий от https://censor.net/ru/user/151514 -- и проявляется еще один неадекватный владелец "похожих на огнестрел" устройств для устрашения противника
чтобы каждый даун с маленьким членом, мог почувствовать себя важнилой!
становится... и да - давайте всем разрешим огнестрел.... ******************* разумеется.