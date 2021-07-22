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У відповідь на зауваження про неправильну парковку киянин приставив до голови сусіда пістолет. ВІДЕО

У машині при цьому перебували дружина і дитина озброєного пістолетом водія.

Інцидент стався в одному з дворів на вул. Лесі Українки в Києві. Відео того, що сталося, опубліковано в спільноті "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловік каже щось водієві припаркованого автомобіля. Той виходить із машини і приставляє до голови співрозмовника пістолет.

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Видання "Кореспондент" цитує слова потерпілого.

"У його машині була дружина і дитина, до яких я не підходив ближче витягнутої руки, оскільки в мене не було ніяких намірів розпалювати конфлікт. Поліцію викликали. Приїхала спочатку одна машина (швидше за все, якесь швидке реагування), а потім районні слідчі. Дав свідчення", - розповів чоловік.

У правоохоронних органах даний інцидент поки не коментували.

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авто (6235) Київ (19665) конфлікт (454) паркування (292) погрози (490) пістолет (44)


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Топ коментарі
+48
Все зависит от материального состояния подозреваемого....
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22.07.2021 17:02 Відповісти
+34
Скорее второе. Куча случаев когда не просто угрожали, а даже стреляли, но не убили/попали - статья "хулиганство".
А я бы любое применение ствола расценивал по умолчанию как покушение на убийство, а потом бы в каждом конкретном случае разбирался и переквалифицировал в зависимости от ситуации. Чтоб всякие обиженные не размахивали стволами почем зря. Человек достал не баллончик, не шокер, не палку, он достал пистолет. Пистолет для одной конкретной цели предназначен. Вот пусть потом сам в суде доказывает, что он им просто нос хотел почесать, а не выстрелить в человека.
Но в реальности "маємо те, що маємо".
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22.07.2021 17:12 Відповісти
+32
Интересно, как квалифицируют орлы ментовские приставленный к голове ствол: как угрозу убийством или как мелкое хулиганство?
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22.07.2021 16:54 Відповісти
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Гребаное Гаити.
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22.07.2021 17:59 Відповісти
Сусіди! Спаліть машині підарасу!
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22.07.2021 18:08 Відповісти
Почему быдло так часто выбирает "Шкоду"?
Купи себе "Бентли", если сильно крутой.
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22.07.2021 18:20 Відповісти
нет пока до экспертизы он приставил предмет похожий на пистолет
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22.07.2021 18:23 Відповісти
Как только он вышел из машины с пистолетом, оппонент мог мочить его всеми средствами
на всю котушку.
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22.07.2021 21:41 Відповісти
Портновский уголовный кодекс посадит за превышение самозащиты. Он писался не для простых людей а чтоб отмазывать бандитов
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22.07.2021 23:59 Відповісти
Какими средствами? Кукишем из кармана?
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23.07.2021 11:10 Відповісти
Действия не правильные!....вот у нас во дворе паркуются идеально))...кто на замечания бабушек отвечал грубо получили ночью кирпич на крышу....урок усвоили! ...Спасибо за понимание)))
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22.07.2021 18:30 Відповісти
партизанщине респект
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22.07.2021 19:06 Відповісти
Охамевшее быдло захватило страну. А это лишь мелкие проявления, которые вырываются наружу.
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22.07.2021 18:36 Відповісти
ну и чего выхотите, если в стране в принципе - полный безпредел. кстати, рыба гниет с головы
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22.07.2021 19:05 Відповісти
У обнаглевшего урода есть ствол, а нормальному человеку осталось только поднять руки вверх и надеятся что его не убьют.
Вот такое у нас государство.
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22.07.2021 19:29 Відповісти
Немае у нас государства
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23.07.2021 14:09 Відповісти
Ура! Наконец стали вооружать револьвертами "простых" людей"! Жалко шо у второго револьверту не оказалось с собою. Хвейерверк бы красивый устроили.
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22.07.2021 20:57 Відповісти
Водила показал себя ничтожеством: он покупал пистолет для разборок на парковке ?
Или для опасных ситуаций ? Что ему угрожало? Не понравилось тебе замечание - пошли мудака на три буквы, но хвататься за пистолет из-за парковки - это идиотизм. Лишить права на оружие - психам оно не положено. А то жена скажет вынести ведро, а он её ствол под нос - как "настоящий мужик" и "любящий семьянин".
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22.07.2021 21:50 Відповісти
За йайця!
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23.07.2021 11:59 Відповісти
Если б право на ношение было у каждого, то перед тем как достать ствол он бы 10 раз подумал.
А так- у приблатненных и бандитов оружие есть. А простому люду втюхивают сказку про "суспильство не готове", "вы ж все друх друга перестреляети". Ага, перестреяем, так же как перерезали кухонными ножами и передавили друг друга автомобилями, и споили друг друга водкой... Слушайте дальше байки тех кто пытается сохранить монополию мусоров на якобы "защиту" граждан. Защитят они вас, ага..
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22.07.2021 23:57 Відповісти
Чехия тоже вчера легализовала короткоствол как и все западные страны где преступлений меньше в 10 раз, и в 10 раз меньше количество ментов
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23.07.2021 00:03 Відповісти
Легализировала в смысле иметь дома и защищаться от грабителей и тд.. или носить с собой везде и в т.ч. в пуб. местах??
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23.07.2021 11:13 Відповісти
Интересно: почему если у кого-то есть огнестрел, то этот кто-то обязательно дебил и всячески это демонстрирует? Нет ли возможности контролировать продажу огнестрела гражданам Украины исходя из их умственных, а не только финансовых или физических, способностей?
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23.07.2021 09:53 Відповісти
навряд чи то вогнепальна, то гумкоплюйка, у них в голові установка, що то травмат і типа вбити не можна тільки покалічити, а те, що в упор стріляти це практично гарантовано вбивство вони не думають.
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23.07.2021 10:13 Відповісти
интересно, почему если кто-то видит дебила на дороге у которого оказался пистолет при этом из 1000 случаев ежедневного мордобоя на дороге пистолет замешан в одном из них как максимум, но очень умный коментатор приписывает дебилизм всем владельцам пистолетов? Может потому, что комментатор сам дебил? А может и не может?
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23.07.2021 10:18 Відповісти
питає людина, що живе в воюючій країні де обрали головнокомандувачем клоуна!
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23.07.2021 10:21 Відповісти
Вопрос просто риторический (не требующий ответа). Все и так всё понимают...
Но вот комментарий от https://censor.net/ru/user/151514 -- и проявляется еще один неадекватный владелец "похожих на огнестрел" устройств для устрашения противника
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23.07.2021 11:45 Відповісти
Откуда в Украину прикатил этот чернявозагорелый с потомственной неадекватностью ? ...
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23.07.2021 10:01 Відповісти
мда, нафиг он тот пистолет достал? Ну не доволен ты, ну решил быконуть, так пошли нафиг или выйди дай в голову пухляшу поверешему в себя, накой ты его достал даун? Из-за таких вот дебилоидов потом и штормят всех владельцев травматов.... Кто ему его вообще выдал? Посадить рядом в на одни нары!
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23.07.2021 10:20 Відповісти
легализация!!!
чтобы каждый даун с маленьким членом, мог почувствовать себя важнилой!
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23.07.2021 11:09 Відповісти
Правильно пишется, вагиной...
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23.07.2021 11:34 Відповісти
"Эвропа"*****!!!
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23.07.2021 11:20 Відповісти
В Європі ножами ріжуть.
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23.07.2021 12:18 Відповісти
Если бы я находился рядом, и у меня был бы пистолет, я бы не задумываясь достал его, сделал выстрел в воздух, приставил бы его к башке этого клоуна, поставил его на колени, забрал бы пистолет, и он бы у меня дождался бы, лёжа на асфальте, наряда полиции. Это спасло бы чьего-то отца, брата, сына, мужа от внезапной смерти. Но проблема - у меня нет пистолета!....
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23.07.2021 12:17 Відповісти
ну да, а так бы ты показал кузькину мать
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24.07.2021 08:58 Відповісти
может не в парковке дело а в том что дитятя чем больше взрослеет тем похожее на соседа
становится... и да - давайте всем разрешим огнестрел.... ******************* разумеется.
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23.07.2021 12:52 Відповісти
Хочешь мира-готовся к войне.У нас есть прекрасный пример разооружения ЯО.Чет нихера не помогло.Для вас не кажется очевидным факт особого радости,встречи вооруженным преступником-безоружного?Ах.да!Есть же мобильник и можно вызвать полицию.Ну если гопарь конечно не отожмет и дождешься.Мне вот не повезло.Не дождался.
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23.07.2021 16:11 Відповісти
Тварь просто ответки неполучала.. машину сжечь к х...м
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23.07.2021 13:20 Відповісти
Я не лікар, але у водія проблеми з психікою. У таких, як мінімум, треба забирати права і зброю!
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23.07.2021 13:41 Відповісти
Идиот со стволом. Конченное, даже не понимает что у него масса проблем теперь будет...
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23.07.2021 14:53 Відповісти
Вытащил - стреляй. Что один, что второй клоуны. Особенно круто смотрится, когда он эти флобером ли стартовым, начинает махать перед тем, у кого нету оружия. При таком близком контакте, отобрать оружие дело мгновения, но откуда у перепуганного такая реакция будет)
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23.07.2021 15:59 Відповісти
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