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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Гаага": у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею посольства Білорусі в Києві проходить акція під назвою "Гусь за Білорусь", учасники якої вимагають від білоруської влади припинити політичні репресії проти своїх громадян.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Організували акцію "Центр Громадянських Свобод" та представники білоруської громадськості.

"Символом акції є гусак, ґелґотіння якого нагадує назва міста Гаага, де розташований Міжнародний кримінальний суд, який розглядатиме протиправні дії лукашенківського режиму як злочину проти людяності", - пояснили організатори.

"Мета заходу "Гусь за Білорусь" - звернути увагу суспільства на пік репресій режиму Лукашенка, висловити проти них протест, закликати українську владу до рішучих дій та нагадати про відповідальність за злочини. Влада самопроголошеного президента Лукашенка використала літній час для погрому опозиції, правозахисного середовища та незалежної журналістики в Білорусі. Останніми днями білоруська влада розпочала ліквідацію всіх неурядових організацій будь-якої скерованості, навіть тих, які не мають жодного відношення до опозиційної або правозахисної діяльності", - відзначили організатори.

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Мітингувальники вимагають від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних в порушенні закону з боку влади. Також вони вимагають від представників влади України адекватно відреагувати на масові порушення прав людини.

Активісти закликають Україну:

  • Припинити дипломатичні відносини із представниками нелегітимного та антидемократичного режиму Олександра Лукашенка;
  • Висловити публічну підтримку громадянському суспільству Білорусі; Заборонити будь-яку економічну співпрацю з білоруськими державними підприємствами, які фактично контролюються оточенням Олександра Лукашенка;
  • Запровадити жорсткі економічні санкції проти всіх функціонерів режиму Лукашенка та афілійованих із ними бізнес-структур;
  • Припинити співпрацю з правоохоронними та безпековими органами режиму Лукашенка та заборонити видачу громадян Білорусі на запит посадових осіб Республіки Білорусь;
  • Термінового провести засідання РНБО для обговорення ризиків, пов’язаних із процесами поглиблення співпраці режиму Лукашенка з Російською Федерацією і фактичного втягування Білорусі у гібридну війну РФ проти України;
  • Звернутися до урядів демократичних країн з пропозицією солідарних дій проти знищення громадянського суспільства Білорусі режимом Лукашенка.

Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 01
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 02
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 03
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 04
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 05
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 06
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 07
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 08
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 09
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 10
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 11
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 12
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 13
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 14
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 15
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 16
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 17
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 18
Гаага: у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Білорусь (7969) Київ (19672) Лукашенко Олександр (2661) посольство (948) протест (2404) репресії (1626)


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Топ коментарі
+2
С гусем креативненько придумали, только Бацка сам еще тот гусак
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23.07.2021 10:42 Відповісти
+2
Ну не говорите. Я вот бутербродик с колбасой затоптал. Причём не просто так. Я провёл эту акцию в знак протеста против попирания свободы слова в Белорусии. И поверьте мне, моя акция имела такое же влияние на режим Лукашенка как и акция этих типочков (тоесть никакого).
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23.07.2021 11:13 Відповісти
+2
Я довольно часто бывал в Амстердаме (до короны - вообще почти каждый рабочий день). Там есть площадь Дам, на ней ещё королевский дворец. Так вот там постоянно кто-то против чего-то протестует (против 5Ж, против Израиля, против белых за чёрных, против Израиля за Сирию, против Израиля за Иорданию, против Израиля за сектор Газа, против цензуры в Китае, против уничтожения Украиной русскаизычного нарида Бамбаса, опять против Израиля, но за кого - не разобрать). И пока туристы были - то протесты эти видело в стопиццот тыщ раз больше народа, чем тот протест под посольством.
Результат всех этих действ был один - полное Никита Ирина Хабиб Ульяна Ярослав.
Так что я скептически к этому отношусь.
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23.07.2021 12:16 Відповісти
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С гусем креативненько придумали, только Бацка сам еще тот гусак
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23.07.2021 10:42 Відповісти
Гусак надає, дійсно креативно 😁😁😁
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23.07.2021 21:14 Відповісти
Ну, по крайней мере в свободной Украине они имеют возможность помитинговать с шариками гусями
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23.07.2021 10:52 Відповісти
А в целом, конечно, поразительно безобидные митингари... Батька - дурак, что так их испугался и начал прессовать.
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23.07.2021 10:53 Відповісти
И чё? Помогло? В Белоруссии прекратились репрессии?
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23.07.2021 10:58 Відповісти
Але ж вони хоч щось роблять в міру можливостей, а не на кухні і тирнеті тихенько сидять
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23.07.2021 11:04 Відповісти
Ну не говорите. Я вот бутербродик с колбасой затоптал. Причём не просто так. Я провёл эту акцию в знак протеста против попирания свободы слова в Белорусии. И поверьте мне, моя акция имела такое же влияние на режим Лукашенка как и акция этих типочков (тоесть никакого).
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23.07.2021 11:13 Відповісти
Ну чому? Дивіться, вони лишній раз нагадають світу про репресії, посли інших країн побачать і може пришвидшать санкції проти диктатора, а бутерброд на здоров'я вам звичайно, але він точно нічого не вирішить
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23.07.2021 12:03 Відповісти
Я довольно часто бывал в Амстердаме (до короны - вообще почти каждый рабочий день). Там есть площадь Дам, на ней ещё королевский дворец. Так вот там постоянно кто-то против чего-то протестует (против 5Ж, против Израиля, против белых за чёрных, против Израиля за Сирию, против Израиля за Иорданию, против Израиля за сектор Газа, против цензуры в Китае, против уничтожения Украиной русскаизычного нарида Бамбаса, опять против Израиля, но за кого - не разобрать). И пока туристы были - то протесты эти видело в стопиццот тыщ раз больше народа, чем тот протест под посольством.
Результат всех этих действ был один - полное Никита Ирина Хабиб Ульяна Ярослав.
Так что я скептически к этому отношусь.
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23.07.2021 12:16 Відповісти
Прос-ли свою революцию и сейчас это смешно выглядит.
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24.07.2021 00:24 Відповісти
Так і вони по бутербродику затоптали...з пивком...не думаю що дали більше...
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23.07.2021 18:28 Відповісти
Семенченка відпускайте іроди. Він бистро Луку прожене))
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23.07.2021 13:02 Відповісти
Якщо хтось Луку прожене, то в Біларусь ввійдуть війська Хутіна, навіть якщо Лука його не попросить. Скаже що в захист російськомовних. Треба мислити стратегічно й враховувати наслідки.
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23.07.2021 13:29 Відповісти
Притому, що введе війська й не виведе ніколи.
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23.07.2021 13:30 Відповісти
"Гусь за Беларусь (Га-а-га)" - покращило настрій
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23.07.2021 21:12 Відповісти
Опять в намордниках(символе рабства) за свободу борются...
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24.07.2021 00:23 Відповісти
Це смішно...
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24.07.2021 12:02 Відповісти
 
 