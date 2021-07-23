"Гаага": у Києві активісти пікетують посольство Білорусі з вимогою припинити репресії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею посольства Білорусі в Києві проходить акція під назвою "Гусь за Білорусь", учасники якої вимагають від білоруської влади припинити політичні репресії проти своїх громадян.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Організували акцію "Центр Громадянських Свобод" та представники білоруської громадськості.

"Символом акції є гусак, ґелґотіння якого нагадує назва міста Гаага, де розташований Міжнародний кримінальний суд, який розглядатиме протиправні дії лукашенківського режиму як злочину проти людяності", - пояснили організатори.

"Мета заходу "Гусь за Білорусь" - звернути увагу суспільства на пік репресій режиму Лукашенка, висловити проти них протест, закликати українську владу до рішучих дій та нагадати про відповідальність за злочини. Влада самопроголошеного президента Лукашенка використала літній час для погрому опозиції, правозахисного середовища та незалежної журналістики в Білорусі. Останніми днями білоруська влада розпочала ліквідацію всіх неурядових організацій будь-якої скерованості, навіть тих, які не мають жодного відношення до опозиційної або правозахисної діяльності", - відзначили організатори.

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Мітингувальники вимагають від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних в порушенні закону з боку влади. Також вони вимагають від представників влади України адекватно відреагувати на масові порушення прав людини.

Активісти закликають Україну:

Припинити дипломатичні відносини із представниками нелегітимного та антидемократичного режиму Олександра Лукашенка;

Висловити публічну підтримку громадянському суспільству Білорусі; Заборонити будь-яку економічну співпрацю з білоруськими державними підприємствами, які фактично контролюються оточенням Олександра Лукашенка;

Запровадити жорсткі економічні санкції проти всіх функціонерів режиму Лукашенка та афілійованих із ними бізнес-структур;

Припинити співпрацю з правоохоронними та безпековими органами режиму Лукашенка та заборонити видачу громадян Білорусі на запит посадових осіб Республіки Білорусь;

Термінового провести засідання РНБО для обговорення ризиків, пов’язаних із процесами поглиблення співпраці режиму Лукашенка з Російською Федерацією і фактичного втягування Білорусі у гібридну війну РФ проти України;

Звернутися до урядів демократичних країн з пропозицією солідарних дій проти знищення громадянського суспільства Білорусі режимом Лукашенка.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.