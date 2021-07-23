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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Опитного зі 120-мм мінометів, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби, 23 липня, станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Опитне противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату ймовірно типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулі та поточні добу серед військових Об'єднаних сил немає.

Автор: 

армія рф (17854) обстріл (29234) бойові дії (4087) операція Об’єднаних сил (6725)


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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4262
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23.07.2021 13:43 Відповісти
Недокармливают. Некоторые уже сдохли (от голода ), Тот со стрелкой совсем еще свежий, позавчера пошел на концерт Кобзона.
Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6462
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23.07.2021 13:48 Відповісти
сироты
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23.07.2021 13:55 Відповісти
роскажіть про обстріли дойчен шлюхам, що вимагають від України виконання формули Штангєнциркуля.
Бо якщо спиратися на механізм "Мінських угод", то п.1. є припинення вогню, а воно не виконано внаслідок саме порушень з боку рашен-терористів.
Тому, бюргери, сосіть свій сарделькен і чекайте черги на зарахування вас до "зарубєжгазмяса"..
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23.07.2021 14:09 Відповісти
От сволочи кацапские
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23.07.2021 14:58 Відповісти
А почему Орлан-10 не был сбит?
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23.07.2021 15:20 Відповісти
Сліпа обсє каже про загострення ситуації. Пліснява- мовчить.
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23.07.2021 15:35 Відповісти
Войска РФ обстреляли украинские позиции............. надеюсь на официальном сайте трактовка
такая же.
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23.07.2021 16:25 Відповісти
 
 