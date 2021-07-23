Війська РФ обстріляли українські позиції біля Опитного зі 120-мм мінометів, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби, 23 липня, станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Опитне противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату ймовірно типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулі та поточні добу серед військових Об'єднаних сил немає.