Проєкт "Без цензури": Що нам роботи з Північним потоком-2? І до чого тут ОРДЛО та вибори на Донбасі. ВIДЕО
США і Німеччина офіційно домовилися про російський "Північний потік-2". Чи справді про Україну домовилися без України? За що можна подякувати Ангелі Меркель і Джо Байдену? Чому не варто боятися "формули Штайнмаєра" та виборів на Донбасі на російських умовах?
Марина Данилюк-Ярмолаєва з холодною (і оптимістичною) головою аналізує свіжі домовленості США і Німеччини й неможливість примусити Україну завершити війну на умовах Росії.
За домовленістю між Вашингтоном та Берліном, Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України та організує так званий "зелений фонд" в один мільярд доларів на підтримку енергетичної незалежності країни.
Крім цього, і Вашингтон і Берлін повинні використовувати всі можливості для продовження контракту на транзит російського газу, строк дії якого спливає в 2024 році.
Як вам домовленості? І чи справді вони, по-вашому, загрожують Україні?
Будь ласка, зачекайте...
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Поэтому надо думать, что делать с ЗЕ.
дОбычу наращивать из законсервированных скважин
И все наладится за 3 года
Декілька прикладів:
Порушення прав людини у т.з. рф(ув'язнення громадян з політичних мотивів, розгін та побиття учасників акцій протесту, знущання над ув'язненими у вязницях, тощо). = припинення роботи ПП-2.
Порушення т.з. рф прокачки газу(зменшення обсягів) до ЄС через ГТС України = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення окупованної частини Донбассу до складу України) = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення анексованого Криму до складу України) = припинення роботи ПП-2. Та та таке інше і тому подібне.
Водночас це дає чудові можливості Україні для:
- боротьби з корупцією; - для контролю за читкім фунціонуванням структур державної влади; - для розвитку рівня економіки(промисловості, сільского господарства, розвитку науки, тощо);- підвищення рівня освіти різного ступеню; - допомоги малозабезпеченним верствам українців.
Як на мене, Україна має скористатися з цієї нагоди і вступити до ЄС та НАТО.
- пока сионистам не решат еврейский вопрос можете забыть о мире и прогрессе нас не оста-
вят в покое пока не вырвут Крым.
Популизм зеленского убивает украину.
2 професссии процветают при популизме зеленского продавцы и строители-помощники. остальные бегут с украины, потому что зеленский позор украины.
и... вы думаете не нашлось бы причины??? а я думаю они бы её нашли а именно зюзя значи-
тельно упростил задачу всего лишь.... ещё раз о главном - в сп-2 львиная доля амеровского капитала....... вот это причина а зюзя удобный повод.
го гэбня раз за разом нагибает и коррумпирует запод.... а по их же теориям "глубинных" демок
ратических государств это начало конца.... их конца, а потом как из табакерки выскочит Китай