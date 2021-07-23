Проєкт "Без цензури": Що нам роботи з Північним потоком-2? І до чого тут ОРДЛО та вибори на Донбасі. ВIДЕО

США і Німеччина офіційно домовилися про російський "Північний потік-2". Чи справді про Україну домовилися без України? За що можна подякувати Ангелі Меркель і Джо Байдену? Чому не варто боятися "формули Штайнмаєра" та виборів на Донбасі на російських умовах?

Марина Данилюк-Ярмолаєва з холодною (і оптимістичною) головою аналізує свіжі домовленості США і Німеччини й неможливість примусити Україну завершити війну на умовах Росії.

За домовленістю між Вашингтоном та Берліном, Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України та організує так званий "зелений фонд" в один мільярд доларів на підтримку енергетичної незалежності країни.

Крім цього, і Вашингтон і Берлін повинні використовувати всі можливості для продовження контракту на транзит російського газу, строк дії якого спливає в 2024 році.

Як вам домовленості? І чи справді вони, по-вашому, загрожують Україні?

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