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Проєкт "Без цензури": Що нам роботи з Північним потоком-2? І до чого тут ОРДЛО та вибори на Донбасі. ВIДЕО

США і Німеччина офіційно домовилися про російський "Північний потік-2". Чи справді про Україну домовилися без України? За що можна подякувати Ангелі Меркель і Джо Байдену? Чому не варто боятися "формули Штайнмаєра" та виборів на Донбасі на російських умовах?

Марина Данилюк-Ярмолаєва з холодною (і оптимістичною) головою аналізує свіжі домовленості США і Німеччини й неможливість примусити Україну завершити війну на умовах Росії.

За домовленістю між Вашингтоном та Берліном, Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України та організує так званий "зелений фонд" в один мільярд доларів на підтримку енергетичної незалежності країни.

Крім цього, і Вашингтон і Берлін повинні використовувати всі можливості для продовження контракту на транзит російського газу, строк дії якого спливає в 2024 році.

Як вам домовленості? І чи справді вони, по-вашому, загрожують Україні?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" наживо: 2 роки "слугам народу", чи продали США та Німеччина Україну, Росія визнала ОРДЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Байден Джо (2893) Меркель Ангела (1139) росія (66104) Північний потік (2473) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+4
первое и главное это избавиться от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его Сброда в месте с меРтвечуком....
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23.07.2021 15:52 Відповісти
+3
Что делать с "простим нарiдом" который привел к власти человека сливающего Украину по всем фронтам?
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23.07.2021 15:34 Відповісти
+2
Откупились миллиардом, которые поделят через Электроэнергию, Беня с Тищенко, ну и клоуну что то откашляют.
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23.07.2021 17:22 Відповісти
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Что делать с "простим нарiдом" который привел к власти человека сливающего Украину по всем фронтам?
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23.07.2021 15:34 Відповісти
"Простий нарiд" на ЦН чекає новин з Порошенко)))
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23.07.2021 15:53 Відповісти
...не стала Галя чекати ранку, поснідала на ніч...
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23.07.2021 15:38 Відповісти
первое и главное это избавиться от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его Сброда в месте с меРтвечуком....
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23.07.2021 15:52 Відповісти
От і виникає питання, що потрібно більше для України Велике будівництво" доріг, чи створення власної НЕЗАЛЕЖНОЇ системи газогонів, не залежних від магістральних газогонів Московія- Європа. Ну, і ще і в енергозбереження.
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23.07.2021 16:19 Відповісти
Стараниями ЗЕ наше мнение Запад больше не интересует.

Поэтому надо думать, что делать с ЗЕ.
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23.07.2021 16:33 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Що нам роботи з Північним потоком-2? І до чого тут ОРДЛО та вибори на Донбасі - Цензор.НЕТ 5324
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24.07.2021 10:08 Відповісти
моя баббушка, царство ей небесное, в таких случаях говорила - пердеть и бегать.........
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23.07.2021 17:10 Відповісти
Откупились миллиардом, которые поделят через Электроэнергию, Беня с Тищенко, ну и клоуну что то откашляют.
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23.07.2021 17:22 Відповісти
C новым годом
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23.07.2021 21:27 Відповісти
Шо делать??
дОбычу наращивать из законсервированных скважин
И все наладится за 3 года
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23.07.2021 23:44 Відповісти
ПП-2 є потужним інструментом у руках союзників України США та ЄС для управління міжнародною політикою рф.
Декілька прикладів:
Порушення прав людини у т.з. рф(ув'язнення громадян з політичних мотивів, розгін та побиття учасників акцій протесту, знущання над ув'язненими у вязницях, тощо). = припинення роботи ПП-2.
Порушення т.з. рф прокачки газу(зменшення обсягів) до ЄС через ГТС України = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення окупованної частини Донбассу до складу України) = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення анексованого Криму до складу України) = припинення роботи ПП-2. Та та таке інше і тому подібне.
Водночас це дає чудові можливості Україні для:
- боротьби з корупцією; - для контролю за читкім фунціонуванням структур державної влади; - для розвитку рівня економіки(промисловості, сільского господарства, розвитку науки, тощо);- підвищення рівня освіти різного ступеню; - допомоги малозабезпеченним верствам українців.
Як на мене, Україна має скористатися з цієї нагоди і вступити до ЄС та НАТО.
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24.07.2021 00:42 Відповісти
Слабенька кобітка з претензією на серйозного політичного аналітика !
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24.07.2021 10:43 Відповісти
Шо делать, шо делать.... Блокировать сп-3. А по сути - Украине, беря во внимание шо 73% украинцев разрешили предателю простить рашке все судебные иски Украины против рф по газовым контрактам - по оценкам - 30 млрд зелени, просто вешаться. Зебилам слава.
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24.07.2021 13:35 Відповісти
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

- пока сионистам не решат еврейский вопрос можете забыть о мире и прогрессе нас не оста-
вят в покое пока не вырвут Крым.
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24.07.2021 14:32 Відповісти
немцы -слуги путина. Сдача зеленским интереса украины есть будапешт2 по защитным рискам.
Популизм зеленского убивает украину.
2 професссии процветают при популизме зеленского продавцы и строители-помощники. остальные бегут с украины, потому что зеленский позор украины.
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24.07.2021 14:58 Відповісти
Споконвічне - Що робити?
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25.07.2021 15:03 Відповісти
7.15 - вот тут стоп.... давайте допустим что выбрали бы не бубочку а скажем унылого Онотоле
и... вы думаете не нашлось бы причины??? а я думаю они бы её нашли а именно зюзя значи-
тельно упростил задачу всего лишь.... ещё раз о главном - в сп-2 львиная доля амеровского капитала....... вот это причина а зюзя удобный повод.
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25.07.2021 18:01 Відповісти
ведь с точки зрения запода дело не в перетягивании Украины а в шантаже при помощи которо
го гэбня раз за разом нагибает и коррумпирует запод.... а по их же теориям "глубинных" демок
ратических государств это начало конца.... их конца, а потом как из табакерки выскочит Китай
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25.07.2021 18:06 Відповісти
 
 