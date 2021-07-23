Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відео на підтримку української збірної на Олімпіаді в Токіо.

У своєму відеозверненні глава держави заявив, що серця всіх українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки вам, нашим олімпійцям, синьо-жовтий прапор підіймали вгору в різних куточках планети під "Ще не вмерла України…". Вірю, невдовзі його побачить і Токіо. І хоч ця Олімпіада відбудеться за порожніх трибун, вона не матиме порожніх сердець. Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою й вірою у ваші перемоги. Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, – це емоції від перемоги, гордість за те, що ми – українці! Вище, швидше, сильніше! І без травм! Слава Україні!" - підкреслив президент.

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