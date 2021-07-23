Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський записав відео на підтримку української збірної на Олімпіаді в Токіо.
У своєму відеозверненні глава держави заявив, що серця всіх українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки вам, нашим олімпійцям, синьо-жовтий прапор підіймали вгору в різних куточках планети під "Ще не вмерла України…". Вірю, невдовзі його побачить і Токіо. І хоч ця Олімпіада відбудеться за порожніх трибун, вона не матиме порожніх сердець. Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою й вірою у ваші перемоги. Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, – це емоції від перемоги, гордість за те, що ми – українці! Вище, швидше, сильніше! І без травм! Слава Україні!" - підкреслив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пачку кокаина чтоли?
https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg&t=3456s
Сідайте удобненько та слухайте уважненько...
Жили-були дід і баба...
- дочери мои красавицы и ты, жена единственная, что за диво-дивное доставить вам?
- пап...а ты можешь как-то без пафоса в АТБ сходить?