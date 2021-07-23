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Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відео на підтримку української збірної на Олімпіаді в Токіо.

У своєму відеозверненні глава держави заявив, що серця всіх українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки вам, нашим олімпійцям, синьо-жовтий прапор підіймали вгору в різних куточках планети під "Ще не вмерла України…". Вірю, невдовзі його побачить і Токіо. І хоч ця Олімпіада відбудеться за порожніх трибун, вона не матиме порожніх сердець. Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою й вірою у ваші перемоги. Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, – це емоції від перемоги, гордість за те, що ми – українці! Вище, швидше, сильніше! І без травм! Слава Україні!" - підкреслив президент.

Також читайте: Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Олімпіада (687) спорт (1632)


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Топ коментарі
+35
"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы"

Пачку кокаина чтоли?
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23.07.2021 15:28 Відповісти
+21
Мозг?
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23.07.2021 15:29 Відповісти
+10
опередил !!!
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23.07.2021 15:29 Відповісти
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"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы"

Пачку кокаина чтоли?
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23.07.2021 15:28 Відповісти
опередил !!!
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23.07.2021 15:29 Відповісти
Зачем ему кокаин? У него дядя у сторожа живёт на кокаиновой фабрике... У него этого кокаина - ну просто завались!... Вот и шлёт, м-м-м… кому попало...
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23.07.2021 16:05 Відповісти
Дядю звати путінХУЙЛО
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23.07.2021 18:35 Відповісти
на олимпийских играх есть "стрельба". Вот если б какой-нибудь стрелок попал в яблочко какому-нибудь гному-недоростку, то это был бы прекрасный подарок.
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23.07.2021 16:12 Відповісти
Как потомственный фашист-афробандеровец я бы лучше поставил на метателей молота....
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23.07.2021 16:28 Відповісти
Спис теж добре для цього. Лук. Та навіть штангою приложити в тім'ячко.
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23.07.2021 18:36 Відповісти
Піаніну...
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23.07.2021 22:31 Відповісти
Мозг?
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23.07.2021 15:29 Відповісти
Тоже когда прочитал на ум пришло только мозг и кокс
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23.07.2021 15:30 Відповісти
Это как загадка из древнеруцких сказок про иванушку пополченца, когда его щука спрашивает: "Вань, а што дороже за золото, серебро и бронзу"
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23.07.2021 15:32 Відповісти
ИПАТЬ-КОЛОТИТЬ!!! лучшеб ты молчал ЗЕ-бедоносец!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2021 15:31 Відповісти
Интересное видео эксперементы про Зомбирование людей. Видео 2015го года, но отсюда ясно как зеленский зазомбировал 73% своих избирателей

https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg&t=3456s
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23.07.2021 15:31 Відповісти
та да, не иначе как зомбированием можно назвать то, что 50% проголосовавшего населения почему-то проглосовали в 2014м за "водинтурового" перекрасившегося рыга
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23.07.2021 17:18 Відповісти
надо судить не рос фейкам, а по делам прежде всего.
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23.07.2021 20:19 Відповісти
согласен.
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23.07.2021 21:52 Відповісти
Сыграл бы лучше олимпийца на пианино.
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23.07.2021 15:31 Відповісти
Дорогі олімпійці...
Сідайте удобненько та слухайте уважненько...
Жили-були дід і баба...
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23.07.2021 15:32 Відповісти
Только пару часов назад появилась новость о большой партии героина и уже понеслось... Оперативно...
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23.07.2021 15:32 Відповісти
пробу снял ? ))))
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23.07.2021 15:36 Відповісти
От пробы так не накрывает....
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23.07.2021 15:37 Відповісти
Читая заголовок я подумал что он попросит привезти цветочек аленькиий.
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23.07.2021 15:41 Відповісти
**
- дочери мои красавицы и ты, жена единственная, что за диво-дивное доставить вам?
- пап...а ты можешь как-то без пафоса в АТБ сходить?
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23.07.2021 15:57 Відповісти
Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу" - Цензор.НЕТ 4014
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23.07.2021 15:58 Відповісти
...а еще просрите, как ЧЕ-2020 и за это будете восхвалены...
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23.07.2021 15:33 Відповісти
А они его выиграть должны были? Евро то?
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23.07.2021 15:38 Відповісти
Подари Украине свою отставку,клован.
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23.07.2021 15:38 Відповісти
Ну уж нет, эта паскуда должна быть изгнана с позором!
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23.07.2021 16:00 Відповісти
Т.е. избавление от зелёного шапито навечно....
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23.07.2021 15:40 Відповісти
дороже всего этого только твой импичмент, предатель зеленый...
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23.07.2021 15:47 Відповісти
Если этот дебил не знает, то официальный Гимн: "Ще не вмерла України, і слава, і воля..."
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23.07.2021 15:47 Відповісти
а откуда ему это знать, присвятая криворожеца не научила
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23.07.2021 15:56 Відповісти
Срок. Не волнуйся.
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23.07.2021 15:48 Відповісти
передоз у пианиста? лично я этого жду, больше золота олимпийцев...
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23.07.2021 15:55 Відповісти
оно ещё и гимн не знает... нет слов.
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23.07.2021 15:57 Відповісти
ситуацию( в спорте) ухудшает коррупционное распределение ресурсов. Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству .23.07.21 13:26.-Потому что правит государством воровской кодлан Коломойского. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром .
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23.07.2021 16:07 Відповісти
Боже, яке ж воно прибацане!
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23.07.2021 16:09 Відповісти
Подаруйте йому піаніно для фуя і він збацає вам "гімн" ...
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23.07.2021 16:14 Відповісти
коли вже цей тормоз заклинить???
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23.07.2021 16:31 Відповісти
Подарите Зеле чуточку умишка, - глуп человечек. Невероятно глуп)
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23.07.2021 16:35 Відповісти
Все, срака. Где Зеленский желает, там только беда.
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23.07.2021 16:42 Відповісти
Завали хлебало, чучело, а то еще вообще ничего не привезут. Не порть спортсменам карьеру!
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23.07.2021 16:57 Відповісти
Другими словами, у Бени для вас денег нет, но вы держитесь
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23.07.2021 17:17 Відповісти
Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу" - Цензор.НЕТ 8204Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу" - Цензор.НЕТ 8345
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23.07.2021 17:23 Відповісти
Капєц. Воно вже футболістів поздоровило... Тепер і олімпійців. Ходячий магніт нещасть
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23.07.2021 18:37 Відповісти
Две недели назад оно приезжало в Германию. Результат - Маас(если не путаю) вышел из берегов, смыл несколько посёлков, несколько людей погибло, несколько десятков пропало безвести, туева хуча беженцев у которых хаты смыло...
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23.07.2021 22:48 Відповісти
Как сколько слоёв ретушни наложили а фофаны от жизни сладкой вылазят
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24.07.2021 00:21 Відповісти
 
 