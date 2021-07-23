12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські прикордонники взяли участь в операції ALECRIN щодо боротьби з нелегальним виробництвом сигарет в ЄС. Операцію проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Національної гвардії Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайству OLAF, європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії та Словаччини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зокрема оперативні співробітники Держприкордонслужби України виявили, що вихідці з пострадянського простору вербували на нелегальне виробництво в ЄС мешканців Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угрупування.
У ході операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також наш співвітчизник. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину та засоби для їхнього нелегального виробництва, а також 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.
Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків та 27 арештів, вилучили 15 млн. сигарет та 50,5 тонни тютюну. У Муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була виявлена на етапі монтування.
У Португалії проведено 97 обшуків та 2 арешти, вилучено 2 млн шт. сигарет та 6 центнерів сировини.
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нелегал - чудовий матеріал для вербування
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Між іншим, є з Європи й гарні новини, варті поширення: з "інтербригадами" у Кремля в Донбасі таки не складається! Натомість дедалі більш очевидно, що гуртувати "все прогресивне людство" на боротьбу з "українським фашизмом" Росія збиралась за зразком Іспанії 1936-го, експортну версію "гражданской войни в Украине" явно скопіпащено звідти (а що замість Гемінґвеїв тепер "по стороні республіканців" працюють Греми Філліпси, то вибачайте, у товаріща Путніа "нет для вас других писателей" (с)!))
Якби події поточились інакше, всі ці "інтербратушки", навербовані в Донбас і собі "пострєлять бєндеровцев", могли б скласти ідеальне прикриття для присутности там російських військ: мовляв, якщо вже чехи-серби-поляки-білоруси примчали надавати Донбасові братню антифашистську поміч, то же як могли лишитись осторонь росіяни, це ж природно, що їх там найбільше! (погугліть, хто не в темі, "группа советских военных специалистов в Испании", поки це гасло рос. Вікі ще не ліквідувала, - там є чимало цікавого про те, як сталінський СРСР "іхтамнєтив" в Іспанії, аналогій забагато, щоб бути випадком).
Отож браво чеській Феміді - чекаємо тепер, коли прокинуться інші.
УВЕРЕНЫ???