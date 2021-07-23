12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські прикордонники взяли участь в операції ALECRIN щодо боротьби з нелегальним виробництвом сигарет в ЄС. Операцію проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Національної гвардії Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайству OLAF, європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії та Словаччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зокрема оперативні співробітники Держприкордонслужби України виявили, що вихідці з пострадянського простору вербували на нелегальне виробництво в ЄС мешканців Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угрупування.

У ході операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також наш співвітчизник. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину та засоби для їхнього нелегального виробництва, а також 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.

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Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків та 27 арештів, вилучили 15 млн. сигарет та 50,5 тонни тютюну. У Муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була виявлена на етапі монтування.

У Португалії проведено 97 обшуків та 2 арешти, вилучено 2 млн шт. сигарет та 6 центнерів сировини.

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