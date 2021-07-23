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12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські прикордонники взяли участь в операції ALECRIN щодо боротьби з нелегальним виробництвом сигарет в ЄС. Операцію проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Національної гвардії Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайству OLAF, європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії та Словаччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ 01

Зокрема оперативні співробітники Держприкордонслужби України виявили, що вихідці з пострадянського простору вербували на нелегальне виробництво в ЄС мешканців Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угрупування.

У ході операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також наш співвітчизник. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину та засоби для їхнього нелегального виробництва, а також 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.

12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ 02

Також читайте: В Іспанії затримали трьох українських моряків, на їхньому судні виявили 18 тонн наркотиків

12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ 03

Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків та 27 арештів, вилучили 15 млн. сигарет та 50,5 тонни тютюну. У Муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була виявлена на етапі монтування.

12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ 04

У Португалії проведено 97 обшуків та 2 арешти, вилучено 2 млн шт. сигарет та 6 центнерів сировини.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": 10 тонн контрабандних сигарет з Близького Сходу вартістю 10 млн грн вилучено в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Іспанія (929) Португалія (210) Правоохоронні органи (2708) цигарки (984) силовики (2515)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, контрафактні цигарки ще й робили під відомі бренди? Кемел, Мальборо, Вінстон, Співав-Крейда...
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23.07.2021 21:31 Відповісти
+3
Співав-Крейда - 12 балів! )))
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23.07.2021 22:24 Відповісти
+1
Добре ,що держави монополізували вироблення одного з найпопулярніших видів наркотиків-цигарок. «Пор'ядок» - це монополія держави на найбішьш прибуткові галузі. Я не захищаю підпільників. Але держава - її непомірними податками-найбільший ладрон ( злодій)!
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23.07.2021 21:47 Відповісти
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...і командували там пацаки, авжеж?
нелегал - чудовий матеріал для вербування

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXyMh54kNbQvlFFmPTgcndEYSpH780_-YjJNdEBY2KLN4euMVqKIWXMO1l3NMPhBcbugxXN0IlZLfTxnNTLc1D24LWRcbqZaQtv9Vro7W1aWg2qJPpZahkHIweKdWk0Ot-qiB7G-pxVH5KjhbUpsCvk96BDmZphcA7iUQa9skO2BA&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/360541912103959?__cft__[0]=AZXyMh54kNbQvlFFmPTgcndEYSpH780_-YjJNdEBY2KLN4euMVqKIWXMO1l3NMPhBcbugxXN0IlZLfTxnNTLc1D24LWRcbqZaQtv9Vro7W1aWg2qJPpZahkHIweKdWk0Ot-qiB7G-pxVH5KjhbUpsCvk96BDmZphcA7iUQa9skO2BA&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Між іншим, є з Європи й гарні новини, варті поширення: з "інтербригадами" у Кремля в Донбасі таки не складається! Натомість дедалі більш очевидно, що гуртувати "все прогресивне людство" на боротьбу з "українським фашизмом" Росія збиралась за зразком Іспанії 1936-го, експортну версію "гражданской войни в Украине" явно скопіпащено звідти (а що замість Гемінґвеїв тепер "по стороні республіканців" працюють Греми Філліпси, то вибачайте, у товаріща Путніа "нет для вас других писателей" (с)!))

Якби події поточились інакше, всі ці "інтербратушки", навербовані в Донбас і собі "пострєлять бєндеровцев", могли б скласти ідеальне прикриття для присутности там російських військ: мовляв, якщо вже чехи-серби-поляки-білоруси примчали надавати Донбасові братню антифашистську поміч, то же як могли лишитись осторонь росіяни, це ж природно, що їх там найбільше! (погугліть, хто не в темі, "группа советских военных специалистов в Испании", поки це гасло рос. Вікі ще не ліквідувала, - там є чимало цікавого про те, як сталінський СРСР "іхтамнєтив" в Іспанії, аналогій забагато, щоб бути випадком).

Отож браво чеській Феміді - чекаємо тепер, коли прокинуться інші.
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23.07.2021 21:12 Відповісти
Я тобі можу підказать дещо інше: Бодо Узе - "Лейтенант Бертрам", і Яков Резник - "Сотворение брони" Там на основі документальних даних, у художній формі, викладена "інтербригадівська" Іспанія "з двох сторін" - і з боку республікаців та СРСР, і з боку франкістів та нацистів
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23.07.2021 21:22 Відповісти
всего 12 ? или словили только 12 ?
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23.07.2021 21:13 Відповісти
бедніе и бесхребетніе....
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23.07.2021 21:22 Відповісти
То закарпатці з мукачєвого працювали на клан балоги...
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23.07.2021 21:27 Відповісти
Зато накурились вдоволь..на шару..😀
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23.07.2021 21:29 Відповісти
Цікаво, контрафактні цигарки ще й робили під відомі бренди? Кемел, Мальборо, Вінстон, Співав-Крейда...
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23.07.2021 21:31 Відповісти
Співав-Крейда - 12 балів! )))
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23.07.2021 22:24 Відповісти
Добре ,що держави монополізували вироблення одного з найпопулярніших видів наркотиків-цигарок. «Пор'ядок» - це монополія держави на найбішьш прибуткові галузі. Я не захищаю підпільників. Але держава - її непомірними податками-найбільший ладрон ( злодій)!
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23.07.2021 21:47 Відповісти
ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ?
УВЕРЕНЫ???
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24.07.2021 11:04 Відповісти
 
 