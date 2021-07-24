"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві. ВIДЕО

У Росії адміністрація московського міського округу Троїцьк найняла приватне охоронне підприємство (ПОП) "Корвет", що складається виключно з чеченців, для допомоги поліцейським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

Сюжет про це з'явився в ефірі місцевої телекомпанії "ТРОТЕК". Витяги з нього в своєму Telegram- каналі призводить військовий кореспондент Олександр Коц.

За його словами, патрульні виглядають дуже характерно - "всі, як на підбір - безвусі, дон, бородаті, дон". Вони чергують ночами, перешкоджають розпиванню алкогольних напоїв і підтримують правопорядок.

"Зазвичай народ розуміє, коли робимо зауваження, відразу викидає спиртне, але бувають і незадоволені. Таких багато в фабричному парку. Ми проводимо бесіди, пояснюємо, що це порушення громадського порядку", - розповів журналістам співробітник Групи швидкого реагування (ГШР) Руслан Абдурахманов.

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Як повідомив начальник управління територіальної безпеки місцевої адміністрації Павло Шкуренко, "все робиться в рамках закону, але для Троїцька це експеримент". За його словами, місцева влада вирішила найняти ПОП для "боротьби з антитерористичними проявами".

Самі москвичі такий експеримент не оцінили. У коментарях під сюжетом вони написали: "Бачу регулярно цю групу реагування, постійно бажання поліцію викликати", "Ну так, після того, як побачила цей репортаж з "бороданями", зникло бажання виходити ввечері на вулицю, щоб не зіткнутися з ними. Не дуже зрозуміло, за якими параметрами їх набирали"," Бачу їх майже щодня ... Тусуються біля Центральної, 26, в тіні в машині сидять. Коли їх перший раз побачила, бажання було поліцію викликати. Бороди у всіх до плечей".

Раніше 30 червня під час прямої лінії з населенням президент Росії Володимир Путін запитав, де розташований Троїцьк. В результаті одна з ведучих помилково підказала йому, що місто - в сусідньому від Москви регіоні.