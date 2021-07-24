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"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві. ВIДЕО

У Росії адміністрація московського міського округу Троїцьк найняла приватне охоронне підприємство (ПОП) "Корвет", що складається виключно з чеченців, для допомоги поліцейським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

Сюжет про це з'явився в ефірі місцевої телекомпанії "ТРОТЕК". Витяги з нього в своєму Telegram- каналі призводить військовий кореспондент Олександр Коц.

За його словами, патрульні виглядають дуже характерно - "всі, як на підбір - безвусі, дон, бородаті, дон". Вони чергують ночами, перешкоджають розпиванню алкогольних напоїв і підтримують правопорядок.

"Зазвичай народ розуміє, коли робимо зауваження, відразу викидає спиртне, але бувають і незадоволені. Таких багато в фабричному парку. Ми проводимо бесіди, пояснюємо, що це порушення громадського порядку", - розповів журналістам співробітник Групи швидкого реагування (ГШР) Руслан Абдурахманов.

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Як повідомив начальник управління територіальної безпеки місцевої адміністрації Павло Шкуренко, "все робиться в рамках закону, але для Троїцька це експеримент". За його словами, місцева влада вирішила найняти ПОП для "боротьби з антитерористичними проявами".

Самі москвичі такий експеримент не оцінили. У коментарях під сюжетом вони написали: "Бачу регулярно цю групу реагування, постійно бажання поліцію викликати", "Ну так, після того, як побачила цей репортаж з "бороданями", зникло бажання виходити ввечері на вулицю, щоб не зіткнутися з ними.  Не дуже зрозуміло, за якими параметрами їх набирали"," Бачу їх майже щодня ... Тусуються біля Центральної, 26, в тіні в машині сидять. Коли їх перший раз побачила, бажання було поліцію викликати. Бороди у всіх до плечей".

Раніше 30 червня під час прямої лінії з населенням президент Росії Володимир Путін запитав, де розташований Троїцьк. В результаті одна з ведучих помилково підказала йому, що місто - в сусідньому від Москви регіоні.

москва (1264) росія (66175) чеченці (112)


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Топ коментарі
+57
"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 6158
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24.07.2021 13:15 Відповісти
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"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 8145
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24.07.2021 13:07 Відповісти
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"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 8957"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 9779"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 3518

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24.07.2021 13:13 Відповісти
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"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 7803
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24.07.2021 17:31 Відповісти
борются с "антитеррористическими проявлениями" = препятствуют распитию алкогольных напитков и поддерживают правопорядок. p.s.собрались нс троих и уже сеппаррааттисты?🤕
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24.07.2021 16:29 Відповісти
собрались выпить на троих
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24.07.2021 16:31 Відповісти
ну чё кацапы, рамзанка следующий презик будет у вас на кацапии, пожизненный кстати ахахах
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24.07.2021 16:31 Відповісти
кацапы должны уважать своих хозяев и уже с детства уметь правильно садиться на бутылку !
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24.07.2021 17:07 Відповісти
звичайно, вони вже всiлись вОнюшкам на голову та звiсили ноги...а десь на сходi ще Китай...


"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 2756
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24.07.2021 18:38 Відповісти
Cтоп!!! А ведь была такая же картинка, только вместо этой хари был затылок...
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26.07.2021 09:50 Відповісти
"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве.
Борьба с "антитеррористическими проявлениями"?!! Это борьба против антитеррора за терроризм?!
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24.07.2021 17:17 Відповісти
Бармалеи в Мацкве в качестве боссов это не новость
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24.07.2021 17:18 Відповісти
Ну и дурилки эти масквичи. Хотели оккупировать Чечню. А на самом деле сами оказались в оккупации у чеченцев. А дальше чеченцы введут аусвайсы, комендантский час, ночные проверки по домам...
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24.07.2021 17:56 Відповісти
"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 6335
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24.07.2021 18:35 Відповісти
Люто плюсую. Сини гор, мстіть кацапам! масквєчі, вас чьорниє ракам ставят, мачі іх!
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24.07.2021 18:02 Відповісти
Посмотрим чем кончится это патрулирование.
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24.07.2021 18:20 Відповісти
"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 9384
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24.07.2021 18:35 Відповісти
За дві останні війни,московити вбили 300 000 чеченців з них 42000 дітей,надіюсь чеченський патруль цього не забув.
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24.07.2021 19:15 Відповісти
откуда инфа о детях?
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25.07.2021 16:55 Відповісти
З докладу рамзана кадирова.
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25.07.2021 20:06 Відповісти
врет чебурек, как дышит))...250 детей в чечне погибло...+-10...точно уже не помню...
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25.07.2021 23:53 Відповісти
Українці воюйте з кацапами,або допомогайте ЗСУ,цінуйте кожного солдата,бо рюзьгємір ломмиться в Україну.
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24.07.2021 19:19 Відповісти
Кацапня на пляшці - це стандартний стан
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24.07.2021 21:20 Відповісти
С нетерпением жду 2 августа. Как эти бородачи будут полосатых ихтамнетов вытягивать из фонтанов
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24.07.2021 21:52 Відповісти
Ну це їм так абзац але ж не забуваємо що вони творили в Одесі і чого їх тих поганців не паконули скопом і не відправили нафуй... А взагалі ті чорти у нас зі зброєю, а ми ні в рідній країні...
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24.07.2021 22:02 Відповісти
"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 1850
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24.07.2021 22:53 Відповісти
чечены будуть вполне легально дрюкать расиянских набутылочников!
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25.07.2021 17:31 Відповісти
А что значит на кацапском "антитеррористические проявления"? Это когда мешаю гебне дома взрывать, или о чем?
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25.07.2021 00:41 Відповісти
Российский мусор не имеет национальность, много на службе у кацапов и украинцев....
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25.07.2021 02:40 Відповісти
та пусть хоть зачеченятся там все, нам то что?! у нас полный ****** по экономике и выполнению бюджета!
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25.07.2021 03:14 Відповісти
это точно - не трожте ******** своя голова здоровее будет
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25.07.2021 06:04 Відповісти
власть савецкий банк еврейский патруль чеченский - угадай страну с трёх раз..........
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25.07.2021 06:06 Відповісти
"всі, як на підбір - безвусі, дон, бородаті, дон"Джерело: https://censor.net/ua/v3278985
і що таке тут "дон"? хто підкаже?
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25.07.2021 08:01 Відповісти
Дон - це такий шляхетський титул у ґешпанців
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25.07.2021 08:36 Відповісти
дякую, а то вже на іспанців подумав)
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25.07.2021 15:22 Відповісти
Так перекривляють Кадирку, у нього це слово паразит.
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25.07.2021 10:01 Відповісти
На 44 секунде чучело оговорилось по Фрейду) «чтобы не допустить антитеррористических проявлений»)
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25.07.2021 09:56 Відповісти
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25.07.2021 10:46 Відповісти
... аж медальки бряцают...
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25.07.2021 11:18 Відповісти
70 неопытных безусых псковских десантников ,голыми руками, победюли 15 тысячев усатых и бородатых, до зубов вооруженных чеченских боеевиков !!!!!

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25.07.2021 12:31 Відповісти
До 2030 року в силових структурах паРаші більшість силовиків буде мати мусульманське походження, а до 2050 року, керівні посади силових структур будуть займати також вихідці з мусульманського середовища.

Це одним з факторів, чому )(уйло так вчепився в мишєбратья і єдиний народ.
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25.07.2021 13:32 Відповісти
Ну,все исторически правильно. Бородачи и раньше "держали" московию.
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25.07.2021 14:46 Відповісти
Мало вас **..... кавказцьІ. Так теперь будут ето делать официально. Привет "братья-славяне".
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25.07.2021 15:15 Відповісти
салавьяне ?) на паРаше? та Ви що...


"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 3008
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25.07.2021 19:35 Відповісти
Я один заметил, что их патрули по волосяному покрову похожи на наш нацкорпус?
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25.07.2021 15:24 Відповісти
https://images.unian.net/photos/2019_03/thumb_files/1000_545_1551623911-3815.jpg?1
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25.07.2021 15:25 Відповісти
Прально, москаль без бутылки сам не свой!!!
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25.07.2021 18:43 Відповісти
А "борьба с антитеррористическими проявлениями" - это вообще КАК? С террористическими проявлениями - ну это ещё как-то понятно. Алкашей гонять, бабок трусить. А как борются с АНТИтеррористическими "проявлениями" - это из области загадок великой русской души
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25.07.2021 23:54 Відповісти
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