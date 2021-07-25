"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників. ВIДЕО
Житель Закарпаття вирішив влаштувати прикордонникам тест на профпридатність і був затриманий нарядом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба в Фейсбуці.
"За 300 метрів від кордону наряд зупинив чоловіка для перевірки документів. Мандрівник чемно надав свій паспорт правоохоронцям. Але вже за секунду чимдуж кинувся тікати.
Чоловіка, звісно, затримали. Свій дивний вчинок бігун пояснив оригінально – хотів перевірити фізичний стан прикордонників. Щоправда, за цю "розвагу" закарпатцю доведеться відповісти.
За злісну непокору на нього оформили документи адмінпровадження. Міру відповідальності визначить суд".
У человека талант для такой работы.
За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд, за что судить, может живот скрутило и побежал в кусты.
а какой закон им за это повышение по службе предоставил ?
А потім поясни мені - "До чого тут райвідділ поліції", поліцаї і здійснення ними злочину?"
"Аби перднуть?!!!"
Так що "неча на зеркало кивать, коли рожа крива!" -( як каже кацапське прислів"я)
паспорт предъявлять ? чтобы отобрали ?
а как там мусора, которые еоо жертве два пистолета подкинули ?
мусора нашли два пистолета и кинжал,
убийство не расследовали, дело замяли, лозинский опять депутат,
https://censor.net/ru/photo_news/95420/**************************************************************************************************
"18 грудня того ж року питання взаємодії між дільничними інспекторами прикордонної служби та міліції були врегульовані спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ України № 380/1556, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 37/8636."
за жизнь и имущество, по этому и убегал
а лохам ставят 3000 $, а эти охраняют порядок и шарят по карманам
местных жителей в поисках наживы ...
Знаєш, як в старому анекдоті: "Обоснуй, сын мой!" Ну і, заодно, поясни - звідки ти взяв, що я - "путінець"? Мені це дуже цікаво - ким мене тільки не величали! А от "путінцем" - уперше Я навіть додав цю "обзивачку" до списку! Вона у мене (за сім років) - 233-тя!
местным надо быть осторожнее ...
