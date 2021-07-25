"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників. ВIДЕО

Житель Закарпаття вирішив влаштувати прикордонникам тест на профпридатність і був затриманий нарядом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба в Фейсбуці.

"За 300 метрів від кордону наряд зупинив чоловіка для перевірки документів. Мандрівник чемно надав свій паспорт правоохоронцям. Але вже за секунду чимдуж кинувся тікати.

Чоловіка, звісно, затримали. Свій дивний вчинок бігун пояснив оригінально – хотів перевірити фізичний стан прикордонників. Щоправда, за цю "розвагу" закарпатцю доведеться відповісти.

За злісну непокору на нього оформили документи адмінпровадження. Міру відповідальності визначить суд".

