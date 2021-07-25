УКР
"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників. ВIДЕО

Житель Закарпаття вирішив влаштувати прикордонникам тест на профпридатність і був затриманий нарядом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба в Фейсбуці.

"За 300 метрів від кордону наряд зупинив чоловіка для перевірки документів. Мандрівник чемно надав свій паспорт правоохоронцям. Але вже за секунду чимдуж кинувся тікати.

Чоловіка, звісно, затримали. Свій дивний вчинок бігун пояснив оригінально – хотів перевірити фізичний стан прикордонників. Щоправда, за цю "розвагу" закарпатцю доведеться відповісти.

За злісну непокору на нього оформили документи адмінпровадження. Міру відповідальності визначить суд".

Топ коментарі
+25
Хай тепер ще перевірить, "як солдати боксу навчені"!
показати весь коментар
25.07.2021 09:55 Відповісти
+21
Прикордонники бігли швидко. Але ще швидше бігла німецька вівчарка...
показати весь коментар
25.07.2021 10:10 Відповісти
+15
Не ставте себе в надумані рамки. Не звертайте уваги на колір світлофора, що зменшує вашу свободу. Сміливо крокуйте через дорогу на червоне світло...
показати весь коментар
25.07.2021 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай тепер ще перевірить, "як солдати боксу навчені"!
показати весь коментар
25.07.2021 09:55 Відповісти
"прикладом бий"
показати весь коментар
25.07.2021 09:58 Відповісти
Та СБУ-шники уже перевірили 🤕
показати весь коментар
25.07.2021 10:08 Відповісти
В какой-нибудь наблюдательный совет его нужно пристроить.
У человека талант для такой работы.
показати весь коментар
25.07.2021 09:57 Відповісти
В Укрзализныцю, к очкастому борцуну с коррупцией)))))
показати весь коментар
25.07.2021 10:54 Відповісти
на зоне бегать запрещено. потеряет квалификацию
показати весь коментар
25.07.2021 09:58 Відповісти
Какая зона? Это админка - там штраф по первому разу.
показати весь коментар
25.07.2021 15:42 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2021 10:03 Відповісти
"За 300 метров от границы наряд остановил мужчину для проверки документов. Путешественник вежливо предоставил свой паспорт правоохранителям.
За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд, за что судить, может живот скрутило и побежал в кусты.
показати весь коментар
25.07.2021 10:05 Відповісти
Прикордонники бігли швидко. Але ще швидше бігла німецька вівчарка...
показати весь коментар
25.07.2021 10:10 Відповісти
В следующий раз есть смысл ему устроить проверку, как бегают пули. Вот смешно будет...
показати весь коментар
25.07.2021 10:13 Відповісти
Границы Ограничивают свободу данную человеку богом.Люди для людей создали трудности,чтоб охотится друг за другом и ущемлять в правах.И так:каждая свобода определяется длинной цепи
показати весь коментар
25.07.2021 10:13 Відповісти
Свобода однієї людини закінчується там де починається свобода іншої !
показати весь коментар
25.07.2021 10:18 Відповісти
Не ставте себе в надумані рамки. Не звертайте уваги на колір світлофора, що зменшує вашу свободу. Сміливо крокуйте через дорогу на червоне світло...
показати весь коментар
25.07.2021 10:25 Відповісти
Скоро вам взагалі по годинах пересуватися змусять.Будете поспішати повернутись в своє житло,бо чіп зірветься в шиї.Раби завжди виправдовують правила встановлені їх власниками,бо це ж все робиться за ради того,щоб їм жилось комфортно
показати весь коментар
25.07.2021 10:42 Відповісти
Ну?! І до чого цей "пердь в калюжу"? Є визначені чинним законодавством правила поведінки у прикордонній зоні, права та обов"язки людей що несуть там службу з охорони кордону, та звичайних громадян Згідно з ними прикордонники мають право зупинить людину, що перебуває у охоронюваній ними території і перевірить її особи та законність її перебування там Громадянин зобов"язаний пред"явить документ, що посвідчує його особу і повідомить мету його перебування в зоні А якщо ідіоту захотілося "випендриться" - то це його проблеми
показати весь коментар
25.07.2021 11:12 Відповісти
согдласно какого закона мусора всем райотделом насиловали гражданку ?
а какой закон им за это повышение по службе предоставил ?
показати весь коментар
25.07.2021 11:21 Відповісти
"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников" Назви мені норму закону, порушену тут, і хто саме її порушив?

А потім поясни мені - "До чого тут райвідділ поліції", поліцаї і здійснення ними злочину?"
"Аби перднуть?!!!"
показати весь коментар
25.07.2021 11:30 Відповісти
чего они к нему прицепились ?
показати весь коментар
25.07.2021 11:37 Відповісти
Де ти бачив що вони "прицепились"? Вони зобов"язані охоронять кодон і затримувать порушників В зв"язку з цим мають право перевірять осіб, що перебувають у прикордонній зоні на предмет законності перебування їх там! На відміну від тебе, я рибалю взимку прямо на межі кордону - на фарватері Дніпра, і восени гриби збираю у прикордонній зоні І те, і те роблю на кордоні з Білоруссю Тому знаю що пишу Якщо не тямиш - не ганьбись!
показати весь коментар
25.07.2021 11:43 Відповісти
Я їм такого права не надавав,може ви?Бо тоді ви обмежуєте мої права,коли розпоряджаєтеся і приймаєте якісь рішення не зважаючи на думку інших.Ви обираєте для себе владу,то і впідпорядковуйтесь прийнятим законам самі,бо я їх не обираю,а ви навязуєте свої правила людям,які навіть вас не хочуть знати,та всіх тих,кого ви там собі наоберали,щоб вони вас пасли,як стадо не схильне до індивідуального мислення.Ваш соціум це загарбництво більшості і наступ на право свободи вільних людей.
показати весь коментар
25.07.2021 11:26 Відповісти
"Словесний понос виключи!" Я не наймався тобі читать "Основи правознавства" Саме ТИ надав їм таке право - проголосувавши за людей що складають "законодавчу гілку влади" в державі Це вибори у Верховну Раду! Вибрані тобою люди затвердили закони, які ти зобов"язаний виконувать, бо делегував їм частину своїх прав, вибравши їх та надавши їм право законотворчості!
Так що "неча на зеркало кивать, коли рожа крива!" -( як каже кацапське прислів"я)
показати весь коментар
25.07.2021 11:37 Відповісти
Банки протри.Де ти бачив,щоб я щось комусь надавав,чи голосував.Ти просто заточений до стадного існування,тому і навязуєш свою точку зору прийняту за правильну вашим стадом вільним людям,яким насипати,що ви своїм стадом там собі навирішували,я не приймаю участі в голосуванні,щоб обрати собі когось,хто буде мені вказувати,як мені жити.
показати весь коментар
25.07.2021 11:43 Відповісти
Ну тоді - коли тобі наб"ють морду чи обікрадуть - не біжи в поліцію - ти ж їх "не вибирав" Розбирайся з "мордобойцями" чи шукай злодіїв сам! Ідіотів люди навчить не спроможні - їх може навчить лише життя!
показати весь коментар
25.07.2021 11:48 Відповісти
Тебе тролять,а ти пробуєш щось доказати.Кому? P.S.Яке цікаве слово видумали,"тролити".В наш час це називалося більш простіше: зай..бу..ти, під..об..ти. Культура б(л)я...
показати весь коментар
25.07.2021 12:08 Відповісти
Знаєш - у мене робота була така - протистоять "зайо**ванню" Так що мені не звикать Той, хто по судах попосидів - таких клоунів не боїться Я тут з ними "мізки розминаю" - щоб не "запліснявіли"
показати весь коментар
25.07.2021 12:13 Відповісти
👍👌👍🙃
показати весь коментар
25.07.2021 14:41 Відповісти
А ти хто взагалі такий, щоб надавати їм право? Блін, ти навіть коми в тексті розставити не в змозі! Найшовся тут пуп землі!
показати весь коментар
25.07.2021 11:53 Відповісти
А вони хто такі,щоб обмежувати моє право свободи,дане мені богом?Хто ти такий,щоб перевіряти мої коми?Ти вирішив,що ти більшість,бо стадний мешканець і тому на правах сили диктуєш мені свої правила?Так получається,що держава це ні що інше,як ОПГ,від яких вільним людям слід захищатись.
показати весь коментар
25.07.2021 12:00 Відповісти
Інтернет , у якому ти "сереш" уже кілька годин, придуманий "стадом", і для "стада" (тобто створений людським суспільством) І штани ти носиш теж "стадні" - одна частина "стада" виростила бавовну, інша частина її переробила, виткала тканину, пошила , тобі привезла Зніми їх і ходи з голою жопою - нею ти зобов"язаний тільки своїм батькам, що виростили такого недоумка!
показати весь коментар
25.07.2021 12:19 Відповісти
Ні,інтернет придуманий конкретними особами для стадаЧому ти вважаєш,що маєш право мене обзивати,бо твоя точка зору правильна,а моя суперечить твоїй і на цій основі ти вирішив,що ти правий?Я правий бо я правий і не обговорюється?Тобто ти не зважаючи на мої права вирішив,що маєш таке право мене обзивати?Ти не вмієш поважати думку інших,тобто ти гвалтівник,бо навязуєш свою точку зору лаючись,а то би і поліз битися,як би був поруч.На рахунок хто,що там пошив штани чи ще щось,так я ж не відібрав,не порушив прав кого б це не було.
показати весь коментар
25.07.2021 13:13 Відповісти
Я тобі уже раз пораду - "виключить словесний понос", давав Раджу тобі зробить ще раз Те, що ти - ідіот, тобі кажу не тільки я Щодо Інтернету - поки одні "конкретні особи" його створювали , інші "конкретні особи" вирощували продукти харчування для них , шили їм одяг, інші - працювали на водонасосній станції, щоб у творців Інтернету була чисто вимита задниця А ще інші конкретні особи, одягнуті у поліцейську і прикордонну форму , охороняли їх спокій - щоб вони спокійно створювали Інтернет Це називається "суспільна поведінка соціальної людської структури" А об"єднує цю структуру вироблена цим суспільством система норм і правил, створена у вигляді норм закону, які ВСІ "конкретні особи" цього суспільства зобов"язані виконувать, щоб буть людьми, а не "стадом бабуїнів"!
показати весь коментар
25.07.2021 13:30 Відповісти
Дякую за пораду,але ти свої надцінні поради Краще використовуй для власного споживання.Мене особисто не цікавить яким потом раби системи роблять форму для своїх вертухаїв.Тебе навчили бути рабом і ти продовжуєш це робити.Радий був почути тебе.
показати весь коментар
26.07.2021 01:11 Відповісти
Вмієш "триндіть"! От тільки вміння вести полеміку" і "високопарне пустослів"я" - різні речі Хто тобі сказав що ти - "надлюдина"? Від тебе ж Фрідріхом Ніцше смердить на версту! От тільки його погляди ніде прижиться не можуть, бо вони нежиттєздатні Знаєш чому? Бо людина - соціальна істота, і без соціуму вона - просто "високоорганізована тварина" Навіть людиною вона стає завдяки соціуму Ти вихований ним, виріс у ньому, живеш завдяки ньому, але вважаєш себе вільним від його правил Тобі не здається що це - ідіотизм?
показати весь коментар
26.07.2021 01:20 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2021 12:06 Відповісти
В тебе дома дверіє? Якщо нема, то питань нема. Якщо є, то як ти поясниш обмеження входу в твою квартиру.
показати весь коментар
25.07.2021 11:10 Відповісти
Двері є.Обмеження в ходу до приватного житла,це не є обмеження подорожувати по спільній планеті.
показати весь коментар
25.07.2021 11:15 Відповісти
Значить коли кацапи заїдуть до твоєї квартири на танкі, то до армії, прикордонників і до країни в цілому в тебе питань не буде?
показати весь коментар
25.07.2021 11:18 Відповісти
В мене будуть претензії до тих,хто в'їхав до мого помешкання,і я намагатимусь вирішити свої особисті питання з тими кацапами,чи ляхами,чи іншою тварюкою якось сам і мені ваші прикордонники не потрібні,а як вам потрібні то і утримуйте їх самі і підпорядковуйтесь їх правилам самі,а мені ні вас не треба,не ваших прикордонників,кордонів,мусорів і всього того,що ви там собі навигадували не зважаючи на мою думку.
показати весь коментар
25.07.2021 11:36 Відповісти
Той хто в змозі власноруч знищити армію кацапів, поляків, чи будь яку армію, не повинен перейматися парою прикордонників. А я не рембо і ніяких фантазій по цій темі нема.
показати весь коментар
25.07.2021 11:53 Відповісти
ещё не въехали ?
показати весь коментар
25.07.2021 11:39 Відповісти
До тих хто підтримує свою країну, ні.
показати весь коментар
25.07.2021 11:46 Відповісти
я то думал война 7 лет как уже ...
показати весь коментар
26.07.2021 09:41 Відповісти
Війн на всій території України? Чи тільки хто кричав відкривай кордон, наші кацапсткі брати їдуть?
показати весь коментар
26.07.2021 12:15 Відповісти
Швидше за все, відволікав увагу, питання навіщо?
показати весь коментар
25.07.2021 10:19 Відповісти
З часом я зрозумів, що нас оточує багато ідіотів. В багатьох випадках не треба щукати мотивації поведінки окремих індивідуумів. Іноді вони роблять таку дурню, що таракани, які мешкають у них в голові, аплодують стоячи.
показати весь коментар
25.07.2021 10:29 Відповісти
Класний комент!!! Я теж з часом це зрозумів)
показати весь коментар
25.07.2021 11:15 Відповісти
Может просто скнинул что то пока убегал
показати весь коментар
25.07.2021 10:54 Відповісти
местным жителям надо быть осторожнее с мразями в форме, с какого перепуга им
паспорт предъявлять ? чтобы отобрали ?
показати весь коментар
25.07.2021 10:19 Відповісти
Забыл добавить...чтобы распяли мальчика?
показати весь коментар
25.07.2021 10:49 Відповісти
У тебе є подібні факти?
показати весь коментар
25.07.2021 11:14 Відповісти
я слышал, что Лозинский нардеп уже ?
а как там мусора, которые еоо жертве два пистолета подкинули ?
показати весь коментар
25.07.2021 11:32 Відповісти
Про пістолети чую перший раз У тебе є відмінне від усієї України "джерело інформації"?
показати весь коментар
25.07.2021 11:45 Відповісти
у убитого Лозинским и его товарищами Олейника
мусора нашли два пистолета и кинжал,
убийство не расследовали, дело замяли, лозинский опять депутат,
https://censor.net/ru/photo_news/95420/**************************************************************************************************
показати весь коментар
26.07.2021 09:52 Відповісти
мусора мрази
показати весь коментар
25.07.2021 10:20 Відповісти
Ти сам мразь.....
показати весь коментар
25.07.2021 10:25 Відповісти
вы в мусарне трудитесь, у работяг по карманам шарите ?
показати весь коментар
25.07.2021 10:27 Відповісти
Знаем и тебе сочувствуем...
показати весь коментар
25.07.2021 10:33 Відповісти
З яких це пір прикордонники мусорами стали??
показати весь коментар
25.07.2021 10:37 Відповісти
Как только их передали из СБУ в МВД.
показати весь коментар
25.07.2021 10:48 Відповісти
они как минимум работают вместе:
"18 грудня того ж року питання взаємодії між дільничними інспекторами прикордонної служби та міліції були врегульовані спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ України № 380/1556, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 37/8636."
показати весь коментар
25.07.2021 10:53 Відповісти
зря парень себя на камеру оговорил, на суде сказал бы, что опасался
за жизнь и имущество, по этому и убегал
показати весь коментар
25.07.2021 10:26 Відповісти
А в это время взвод афганцев перешел границу с засрашкой и направился в глубь страны,зачем охранять границу там где ее быть не должно,всех бегунов направить на восточные рубежи,там опасность для страны.
показати весь коментар
25.07.2021 10:27 Відповісти
ну как же, мусора завозят бляхи и таможат по цене 600-800 $,
а лохам ставят 3000 $, а эти охраняют порядок и шарят по карманам
местных жителей в поисках наживы ...
показати весь коментар
25.07.2021 10:30 Відповісти
Ти, крім етикеток на пляшках, щось читать здатен? Яка "граница з засрашкой" в Закарпатті?!!!
показати весь коментар
25.07.2021 11:58 Відповісти
Включи сознание,идиот путинский.
показати весь коментар
25.07.2021 13:13 Відповісти
Я так розумію "включи сознание" - це твоє прохання щоб я тобі таку послугу надав? А "идиот путинский" - це ти так підписався? Бо по-іншому твоє "пердь!" сприйнять важко!
показати весь коментар
25.07.2021 13:19 Відповісти
Все ты прекрасно понял,не придуряйся,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
показати весь коментар
25.07.2021 13:30 Відповісти
Знаєш -"езопову мову" я розумію непогано Однак поясни детально, що ти хотів сказать своїми коментарями? Що Путін - "не мій", люди прекрасно знають - твоя "пред"ява" - "пук в калюжу" ТОді поясни - що ж ти своєю "глибокодумною" заявою хотів сказать?
показати весь коментар
25.07.2021 13:35 Відповісти
Конечно твой,нормальный человек просто согласился бы с моим утверждением про моль всея засрашки,но ты попытался выкручиваться,как глиста.
показати весь коментар
25.07.2021 17:22 Відповісти
Ні! Ти мені, все-таки, поясни, що саме ти хотів "випердіть" своїм першим коментарем! А то "плигнув, як Пилип з конопель", щось ляпнув, а що саме ти цим хотів сказать - зрозуміть не можна!
Знаєш, як в старому анекдоті: "Обоснуй, сын мой!" Ну і, заодно, поясни - звідки ти взяв, що я - "путінець"? Мені це дуже цікаво - ким мене тільки не величали! А от "путінцем" - уперше Я навіть додав цю "обзивачку" до списку! Вона у мене (за сім років) - 233-тя!
показати весь коментар
25.07.2021 17:33 Відповісти
прикордонна смуга 300 метров ? а мксора представились ? документы предъявили ?
местным надо быть осторожнее ...
показати весь коментар
25.07.2021 10:35 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2021 10:40 Відповісти
Придурок! Век назад таких долбонов очень действенно учили - если кто-то залазил в чужой сад, то имел возможность получить в задницу из берданки заряд соли, после чего приходилось отмыкать задницей несколько дней в тазике с водой - было очень действенное мероприятие!
показати весь коментар
25.07.2021 10:46 Відповісти
УКРАЇНЕЦЬ
@Ukraine50347653
·
15 ч

показати весь коментар
25.07.2021 10:52 Відповісти
скорее примут того, кто подбил, статья железно найдётся
показати весь коментар
25.07.2021 11:34 Відповісти
300 метрів,так це половина сіл в Закарпатті де в тристаметровій зоні знаходяться центр сіл.
показати весь коментар
25.07.2021 10:52 Відповісти
вот что бывает когда тестеры выходят на улицу.
показати весь коментар
25.07.2021 11:03 Відповісти
Законченный дебил! Нашел себе на жопу приключение. А ведь могли и пулей остановить.....
показати весь коментар
25.07.2021 11:15 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2021 11:26 Відповісти
Теперь заодно проверит как менты тюрьмы охраняют.
показати весь коментар
25.07.2021 11:44 Відповісти
добре не надумався перевірити як стріляють...
показати весь коментар
25.07.2021 12:35 Відповісти
 
 