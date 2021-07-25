УКР
"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі. ВIДЕО

Актор театру, телебачення та кіно Андрій Федінчик влаштував бійку в Подільському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

Повідомляється, що конфлікт почався з неакуратної їзди актора на електросамокаті.

"Цей злий мужик їхав зіг-загами  дорогою на електросамокаті. Йому дуже не сподобалося, що йому сигналять - підбіг до машини і почав водія витягувати через вікно, а той йому бризгнул балончиком в обличчя. Людина була неадекватна, дуже обурювалася, як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою", - сказано в повідомленні.

На відео інциденту видно, що чоловік з голим торсом поводиться досить агресивно: нецензурно висловлюється і намагається спровокувати бійку.

Топ коментарі
+87
Думаю его нужно выбрать президентом, отличный кандидат 😁😁
25.07.2021 13:57 Відповісти
+74
актер? кто это, где он снимался? какой-то додик фестивальный
25.07.2021 13:55 Відповісти
+46
Амфетамин и барбитурат..
на самокате мальчик катится в Ад..
25.07.2021 14:00 Відповісти
он жэ парень актёр.....
25.07.2021 15:49 Відповісти
У нього якась голова велика, а тіло як в дитинки. Дегенерат.
25.07.2021 16:06 Відповісти
Никто бы и знать не знал,кто такой этот Фединчик если бы не этот движ. Черный пиар и хайп сегодня в тренде. Только вряд ли поможет. Парамаунт пикчерз не потянет гонорар для Фединчика))
25.07.2021 16:15 Відповісти
https://www.unian.net/incidents/akter-andrey-fedinchik-v-neadekvatnom-sostoyanii-ustroil-draku-na-doroge-set-video-novosti-ukraina-11492623.html Звезда сериала "Папаньки"
25.07.2021 16:22 Відповісти
это чмо обиженное из какого погорелого театра?
25.07.2021 16:37 Відповісти
Что ни день, то радость... Похоже сцена из расейского сериала.
25.07.2021 16:47 Відповісти
в нормальній країні його кар'єрі прийшов би кінець, а в нас такого поняття, як "авторитет" немає. Вірніше, є, але не в тому сенсі.
25.07.2021 16:54 Відповісти
Тільки самокатом...Тільки самокатом і по голові...Інакше не переконати...
25.07.2021 17:02 Відповісти
...ось в Україну припер русській мір, мат-перемат, поведінка як запоребриком...
25.07.2021 17:38 Відповісти
тоже нелох
25.07.2021 19:16 Відповісти
мат всегда был есть и будет и руцки мир тут не причем.іди краще в церкву молися *****).
26.07.2021 10:08 Відповісти
ідеальний зе міністр пройшов кастинг так що зелений лохторат ваші майбутні кадри в діі
25.07.2021 17:51 Відповісти
В роль вживається....
25.07.2021 17:59 Відповісти
Презедентскую?!
25.07.2021 18:39 Відповісти
Нормально он себя вёл для этой ситуации. Его толпой отмудохали, вот он и перешел на эмоции...
25.07.2021 18:21 Відповісти
Его нежно придавили к асфальту. Если бы его толпой отмудоxали - он бы после етого не xодил после етого и не киздел на весь двор а скромно лежал за поребриком
25.07.2021 18:55 Відповісти
Его просто еще не отпустило...
25.07.2021 19:06 Відповісти
Жаль, что его так никто и не повертел на х..., а он всех вертел. Просто идиот - актёр, а не нормальный.
25.07.2021 19:13 Відповісти
Запретить єлектросамокаты.
25.07.2021 19:15 Відповісти
Не встигло курнути чи пийнути там чогось , як його вже поперло ." Рембо " бл , недоколихане .

Нехай подякує тим чувакам , за те що його лише притримали , а могли б і табло набити . А то і взагалі - в задок відтарабанити , і обісцяти ..
25.07.2021 19:22 Відповісти
По числу коментів це найцікавіша новина для політичного форуму.
25.07.2021 19:44 Відповісти
вот это - говно!!!!!
25.07.2021 20:00 Відповісти
Хулиган! Статья 206 во времена ссср.
25.07.2021 20:19 Відповісти
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ.
ОБОССАТЬ ЕГО И ВСЕГО ТО ДЕЛОВ. ЗУБ ВЫБИТЬ ТОЖЕ ПОЛЕЗНО.
ЭТИ МОЛОКОСОСЫ СПЕЦОМ УСТРАИВАЮТ ТАКИЕ ШОУ ЧТО БЫ О НИХ ПОБОЛЬШЕ ГОВОРИЛИ, ПЛОХОЙ РЕКЛАМЫ НЕ БЫВАЕТ.
25.07.2021 20:45 Відповісти
а у этого гандоши есть поклонники.....
25.07.2021 20:56 Відповісти
Кто это вообще такой?
25.07.2021 22:16 Відповісти
а зачем его бить? газ. не хватит - шокер. и спокойной ночи.
25.07.2021 22:26 Відповісти
Зірку Василя несе...
25.07.2021 22:34 Відповісти
В сулги народ адназнчьна
25.07.2021 22:36 Відповісти
Ну погорячкували хлопці.... З ким не буває.....
Добре що всі разом втихомирили буяна і обійшлося без наслідків.
Взірцевим це владнання конфлікту не назвеш але задовільним можна
25.07.2021 23:27 Відповісти
"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі - Цензор.НЕТ 6736
25.07.2021 23:35 Відповісти
вот что происходит при пРеПи...нте наркомане....
26.07.2021 00:15 Відповісти
Новий кандидат на "міністра культури"
26.07.2021 00:23 Відповісти
А потом проспится и заявит,, что репетировал роль?
26.07.2021 07:47 Відповісти
Обычное малоросское быдло! Зря его по асфальту не размазали
26.07.2021 08:36 Відповісти
Насадіть його на того самоката!
І назовем ми це масаж простати!
26.07.2021 08:43 Відповісти
Челавэк в састаянии афэкта.
26.07.2021 09:13 Відповісти
Кто такой кто такой.....тепере всі знатимуть що воно таке! От і реклама....
26.07.2021 09:47 Відповісти
Наркотики зло.
Але чоловікі якісь добрі, бо знають що вє#и його, воно побіжіть заяву писати й потім неприємності ще можуть бути... хоча я б вї#ав за "сосі х#й".
26.07.2021 10:26 Відповісти
не похоже на наркотики. Скорее решил, что раз он в спортзале победил боксёрскую грушу со счётом 10:6, то и на улице можно обнажить торс и включить быка.
26.07.2021 10:47 Відповісти
До слёз ))
"А чё вы все вместе?" ))
А того... такая сермяжная правда жизни . Он думал, что накуй будет посылать всех вместе, а трындулей ему будут давать по очереди
26.07.2021 10:45 Відповісти
Наркоман школе?
Почему до сих пор не в Администрации преЗЕрватива?
Такой ценный кадр пропадает....
26.07.2021 11:29 Відповісти
Тем более-кадровый голод.
26.07.2021 13:57 Відповісти
Этих самокатчиков нужно Пиз...ь ссаными тряпками...
Лезут на дорогу при этом элементарных ПДД не знают...
Бухие...наркошы...по 2...3 туловища на одном самокате...
И Полицаев к ним претензий вообще нет.
26.07.2021 11:33 Відповісти
знают, но кладут)..стою первым на светофоре, объежает справа от тротуара меня мопед-ракета и становится, по правилам посеридине моего ряда! Карл!!)), зажигается зеленый, а чудо смотрит навигатор и стоит!)), ну я не выдержал побибикал, газанул, чтоб его сдуло нах!)
26.07.2021 14:10 Відповісти
бориспольская таможня раз в неделю стабильно показывает что отжала у какого-то очередного наркокурьера кокс, судя по количеству неадекватов отжатое или сразу поступает в свободную продажу или отжимается жалеко не все))
26.07.2021 11:45 Відповісти
Завжди радують бики які "я вас всех на болту вертів" та починають бійку і такі..а чо ви всє вмєстє?
26.07.2021 12:00 Відповісти
Цей велосипедист самокатник із голим торсом когось нагадує...
А, ось воно:

"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі - Цензор.НЕТ 9895
26.07.2021 13:19 Відповісти
Когда ему за такое однажды подправят лицо без камер и пиара, спесь исчезнет вместе с работой в кино))
26.07.2021 13:22 Відповісти
Удивляюсь как ему там хлебало не раскуярили.
26.07.2021 13:59 Відповісти
Завтра извинятся будет,скажет не так поняли.А карьере-пипец.
26.07.2021 13:56 Відповісти
