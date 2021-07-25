"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі. ВIДЕО

Актор театру, телебачення та кіно Андрій Федінчик влаштував бійку в Подільському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

Повідомляється, що конфлікт почався з неакуратної їзди актора на електросамокаті.

"Цей злий мужик їхав зіг-загами дорогою на електросамокаті. Йому дуже не сподобалося, що йому сигналять - підбіг до машини і почав водія витягувати через вікно, а той йому бризгнул балончиком в обличчя. Людина була неадекватна, дуже обурювалася, як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою", - сказано в повідомленні.

На відео інциденту видно, що чоловік з голим торсом поводиться досить агресивно: нецензурно висловлюється і намагається спровокувати бійку.