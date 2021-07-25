"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі. ВIДЕО
Актор театру, телебачення та кіно Андрій Федінчик влаштував бійку в Подільському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.
Повідомляється, що конфлікт почався з неакуратної їзди актора на електросамокаті.
"Цей злий мужик їхав зіг-загами дорогою на електросамокаті. Йому дуже не сподобалося, що йому сигналять - підбіг до машини і почав водія витягувати через вікно, а той йому бризгнул балончиком в обличчя. Людина була неадекватна, дуже обурювалася, як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою", - сказано в повідомленні.
На відео інциденту видно, що чоловік з голим торсом поводиться досить агресивно: нецензурно висловлюється і намагається спровокувати бійку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай подякує тим чувакам , за те що його лише притримали , а могли б і табло набити . А то і взагалі - в задок відтарабанити , і обісцяти ..
ОБОССАТЬ ЕГО И ВСЕГО ТО ДЕЛОВ. ЗУБ ВЫБИТЬ ТОЖЕ ПОЛЕЗНО.
ЭТИ МОЛОКОСОСЫ СПЕЦОМ УСТРАИВАЮТ ТАКИЕ ШОУ ЧТО БЫ О НИХ ПОБОЛЬШЕ ГОВОРИЛИ, ПЛОХОЙ РЕКЛАМЫ НЕ БЫВАЕТ.
Добре що всі разом втихомирили буяна і обійшлося без наслідків.
Взірцевим це владнання конфлікту не назвеш але задовільним можна
І назовем ми це масаж простати!
Але чоловікі якісь добрі, бо знають що вє#и його, воно побіжіть заяву писати й потім неприємності ще можуть бути... хоча я б вї#ав за "сосі х#й".
"А чё вы все вместе?" ))
А того... такая сермяжная правда жизни . Он думал, что накуй будет посылать всех вместе, а трындулей ему будут давать по очереди
Почему до сих пор не в Администрации преЗЕрватива?
Такой ценный кадр пропадает....
Лезут на дорогу при этом элементарных ПДД не знают...
Бухие...наркошы...по 2...3 туловища на одном самокате...
И Полицаев к ним претензий вообще нет.
велосипедистсамокатник із голим торсом когось нагадує...
А, ось воно: