50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВIДЕО
На честь виходу книжки Юлії Мендель, чергового зашквару зі "Сватами" і не тільки
щедро роздаємо свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
🔴Чи заборонять "слуги народу" продавати цигарки і алкоголь у супермаркетах?
🟢 Мемуари Мендель
Настав час літературної критики в "Підсвинках тижня"! Адже головний претендент на звання "Книжка року нашого шапіто", мемуари Юлії Мендель "Кожен з нас Президент" таки побачили прифігілий від такого щастя світ.
🟠 Черешні від Порошенка
А наш наступний підсвинок дістається… Петрові Порошенку та його нестримному плодово-ягідному піару.
🟡 Святий Зеленський
Ще одне феєричне свиненя дістається київській бібліотеці імені Лесі Українки. Там із персональної виставки легендарного українського карикатуриста Олега Смаля організатори – увага! – прибрали карикатуру на Володимира Зеленського. Ну так, про всяк випадок.
🔴 Телеканалізація: російський треш на 1+1
19 липня, вперше за всю історію всуціль російськомовного серіалу "Свати", канал "1+1" вперше показав його з українським дубляжем. Та вже за кілька днів оголосив, що попри вимоги закону знову буде транслювати це кварталівське творіння російською мовою – бо так, бачте, історично склалося.
🟢Облтрешпостач: столичний трешачок
Перший в історії України пірат і бабуся-термінатор – яких іще веселих новин нам усім не вистачало?
Який підсвинок сподобався вам найбільше?
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
За регулярную помощь армии - "поросёнок"?! Между Мендель и Зеленским? Может ещё и бойцам "поросёнок", которые эту черешню ели?
А какая проблема в пиаре политика? Помог за свои деньги - отчитался перед избирателями...
Вони бачите забрали у них аудиторію та роботу. Виявилось що часи змінились і ці "журналісти" стали нікому не потрібними. Тому їм прийшлось теж зайнятись блогерством но обіда то залишилась.
Російські журналісти опублікували до Дня Військово-Морського флоту матеріал з винищувачем американського виробництва AV-8B Harrier II.
Грубу помилку помітив генерал-майор СБУ і військовий оглядач Віктор Ягун і вказав на неї у себе в Facebook.
"На Московії "Парламентська газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - зазначив Ягуней.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amicus_Plato,_sed_magis_amica_veritas Amicus Plato, sed magis amica veritas казав Арістотель про Платона
Не бійтеся казати правду
https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI Сам фільм - прямо зараз на телеканалі Еспресо Дивіться!