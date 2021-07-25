УКР
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВIДЕО

На честь виходу книжки Юлії Мендель, чергового зашквару зі "Сватами" і не тільки

щедро роздаємо свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴Чи заборонять "слуги народу" продавати цигарки і алкоголь у супермаркетах?

🟢 Мемуари Мендель

Настав час літературної критики в "Підсвинках тижня"! Адже головний претендент на звання "Книжка року нашого шапіто", мемуари Юлії Мендель "Кожен з нас Президент" таки побачили прифігілий від такого щастя світ.

🟠 Черешні від Порошенка

А наш наступний підсвинок дістається… Петрові Порошенку та його нестримному плодово-ягідному піару.

🟡 Святий Зеленський

Ще одне феєричне свиненя дістається київській бібліотеці імені Лесі Українки. Там із персональної виставки легендарного українського карикатуриста Олега Смаля організатори – увага! – прибрали карикатуру на Володимира Зеленського. Ну так, про всяк випадок.

🔴 Телеканалізація: російський треш на 1+1

19 липня, вперше за всю історію всуціль російськомовного серіалу "Свати", канал "1+1" вперше показав його з українським дубляжем. Та вже за кілька днів оголосив, що попри вимоги закону знову буде транслювати це кварталівське творіння російською мовою – бо так, бачте, історично склалося.

🟢Облтрешпостач: столичний трешачок

Перший в історії України пірат і бабуся-термінатор – яких іще веселих новин нам усім не вистачало?

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.
За регулярную помощь армии - "поросёнок"?! Между Мендель и Зеленским? Может ещё и бойцам "поросёнок", которые эту черешню ели?
А какая проблема в пиаре политика? Помог за свои деньги - отчитался перед избирателями...
25.07.2021 15:15
+32
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 8867
25.07.2021 15:01
+29
Смотрел видос беседы Порошенко-Даля Грибаускайте...,Литва поддержала в трудную минуту Украину больше чем кто либо из стран НАТО,...морально, материально и честностью по отношению к украинским раненым солдатам...
25.07.2021 15:19
25.07.2021 15:01
а чого косата,калмойскій і ЗЄ не займаються піаром на фронті?
25.07.2021 15:06
А їм грошей жаль!
25.07.2021 16:56
Патологическая жадность?
26.07.2021 11:11
А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.
За регулярную помощь армии - "поросёнок"?! Между Мендель и Зеленским? Может ещё и бойцам "поросёнок", которые эту черешню ели?
А какая проблема в пиаре политика? Помог за свои деньги - отчитался перед избирателями...
25.07.2021 15:15
Така що в цих обіджених горить від його блогерів.
Вони бачите забрали у них аудиторію та роботу. Виявилось що часи змінились і ці "журналісти" стали нікому не потрібними. Тому їм прийшлось теж зайнятись блогерством но обіда то залишилась.
26.07.2021 00:30
Смотрел видос беседы Порошенко-Даля Грибаускайте...,Литва поддержала в трудную минуту Украину больше чем кто либо из стран НАТО,...морально, материально и честностью по отношению к украинским раненым солдатам...
25.07.2021 15:19
Украине просто повезло что в июне 2014 года президентом стал Порошенко...,знаете кто сказал? Мудило по имени Гиркин-Стрелков...типа сбивший малазийский Боинг...,помните его фразу? Птичка упала готовьте награду...
25.07.2021 15:22
оп'ять птічку укралі...

Російські журналісти опублікували до Дня Військово-Морського флоту матеріал з винищувачем американського виробництва AV-8B Harrier II.
Грубу помилку помітив генерал-майор СБУ і військовий оглядач Віктор Ягун і вказав на неї у себе в Facebook.
"На Московії "Парламентська газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - зазначив Ягуней.

50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 414
25.07.2021 15:28
25.07.2021 23:54
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 424050 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 3515
25.07.2021 15:26
Ходят слухи по умам,а беззубые старухи их разносят по умам..Москва 2.0
25.07.2021 15:26
Валдайский проект Путлера 2012 года о создании в Украине Новороссии от Харькова до Одессы успешно сдох от Инфаркта не приходя в сознание
25.07.2021 15:31
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 1177
25.07.2021 15:33
Алексей Гончаренко ездил на озеро Комо в Италии,где якобы проживает Мавзолейный пропагандон Воффка Соловьев,видос впечатлил...куда там Порошенко или прочим украинским мильярдерам...,что значит главный Геббельс РАБссии...это вам не Йозеф Геббельс Гитлера
25.07.2021 15:39
Бодя Будкевич известный приколист был на Еспресо,типа с Юлией Заремба.... Гарна Краля ця Заремба....
25.07.2021 15:44
Алексей Гончаренко также нашел Хатынку главного Путлерского вещуна Писькова в столице Франции Париже,видос конечно крутой,но там обитает дочка Писькова...
25.07.2021 15:50
Лучше в Ютьюбе смотреть Хазанова времен Перестройки... а дерьмо квартала 95 не стоит и вшивого РАБссиянского ******...
25.07.2021 15:56
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 6148
25.07.2021 16:06
Просто интеоесно сколько и чего на фронт передали авторы этой клоунады?
25.07.2021 17:17
за мэндэльпростихоспади стотыщ лайков....
25.07.2021 18:43
Це дорожезна Мендель вам нашептала?
25.07.2021 19:30
Після, вибачте, пердєжа свинок треба сміятися, чи після висерів після цього ведучих, хтось пояснить -КОЛИ?
25.07.2021 19:27
чи я щось переплутала й це не САТИРА про політиків?
25.07.2021 19:29
я би також сказав багато чого... але читаю "https://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru#:~:text=25.07.2021%C2%A016%3A14,%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C"
25.07.2021 22:13
Хфігня яка. Що вам дорожче - можливість тут писати, чи істина?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amicus_Plato,_sed_magis_amica_veritas Amicus Plato, sed magis amica veritas казав Арістотель про Платона
Не бійтеся казати правду
26.07.2021 07:45
а, нє. Пока промовчу, але https://www.youtube.com/watch?v=Oayl5BXgXWA надалі в кожному чаті отут кожного разу буду дякувати співвласнику (нехай і міноритарному) телеканалу такими словами: "Правильно зробили, Миколо, що вигнали цього кабана і цю льоху з свого телеканалу".
25.07.2021 22:19
журналистика мирового, нет, космического, недосягаемого уровня.
25.07.2021 22:35
До речі, https://www.youtube.com/watch?v=Wg6eTxRIQ0Y пропагую подивитися останню передачу , з фільмом "Юккі", де розполвідається про видатних канадських хокеїстів українського походження, починаючи з найзаслуженнішого в історії канадського хокея - легенду хокея Івана Грецького (по англійськи - Уейн Грецкі). Там і Террі Савчук, і Руслан Федотенко, Михайла Босого, Кен Данейко, і всі-всі-всі українці...

https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI Сам фільм - прямо зараз на телеканалі Еспресо Дивіться!
25.07.2021 22:49
 
 