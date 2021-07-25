50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВIДЕО

На честь виходу книжки Юлії Мендель, чергового зашквару зі "Сватами" і не тільки

щедро роздаємо свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴Чи заборонять "слуги народу" продавати цигарки і алкоголь у супермаркетах?

🟢 Мемуари Мендель

Настав час літературної критики в "Підсвинках тижня"! Адже головний претендент на звання "Книжка року нашого шапіто", мемуари Юлії Мендель "Кожен з нас Президент" таки побачили прифігілий від такого щастя світ.

🟠 Черешні від Порошенка

А наш наступний підсвинок дістається… Петрові Порошенку та його нестримному плодово-ягідному піару.

🟡 Святий Зеленський

Ще одне феєричне свиненя дістається київській бібліотеці імені Лесі Українки. Там із персональної виставки легендарного українського карикатуриста Олега Смаля організатори – увага! – прибрали карикатуру на Володимира Зеленського. Ну так, про всяк випадок.

🔴 Телеканалізація: російський треш на 1+1

19 липня, вперше за всю історію всуціль російськомовного серіалу "Свати", канал "1+1" вперше показав його з українським дубляжем. Та вже за кілька днів оголосив, що попри вимоги закону знову буде транслювати це кварталівське творіння російською мовою – бо так, бачте, історично склалося.

🟢Облтрешпостач: столичний трешачок

Перший в історії України пірат і бабуся-термінатор – яких іще веселих новин нам усім не вистачало?

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.