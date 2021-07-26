УКР
Через сильну зливу в Лондоні затопило дороги та станції метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Лондоні 25 липня пройшли зливи і грози. Вода дуже швидко піднімалася й затопила дороги і станції метро в деяких районах столиці Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Низку доріг закрили для транспорту. Це призвело до заторів на інших маршрутах.

Також закривали вісім підземних і одну наземну станцію метро.

Влада рекомендувала жителям залишатися вдома.

A car is submerged in floodwater on the North Circular A406 in London, near South Woodford. #LondonFlooding #flooding #thunderstorm pic.twitter.com/93pKcvifwy

— Ariful (@Ariful08674940) July 25, 2021

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW

— Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2021

Some pretty intense flooding earlier in Hackney. Looks like the sewer system was overwhelmed. #LondonFlood #ClimateChange pic.twitter.com/XKtZ4LaCcJ

— Tisha Brown #DefundThePolice (@MsTishaB) July 25, 2021

Через сильну зливу в Лондоні затопило дороги та станції метро 01
Через сильну зливу в Лондоні затопило дороги та станції метро 02
Через сильну зливу в Лондоні затопило дороги та станції метро 03
Через сильну зливу в Лондоні затопило дороги та станції метро 04

Автор: 

дощі (108) Лондон (403) повінь (173) потоп (85)
+35
Даже в Лондоне Кличко смог украсть бюджет на очистку ливневой канализации и получить откат за неправильное проектирование ливнеприемников метро.
показати весь коментар
26.07.2021 01:24 Відповісти
+10
И на последнем фото, коренные бл,ть лондонцы сидят на своих черных жопах на остановочке.
показати весь коментар
26.07.2021 02:17 Відповісти
+8
А почему не слышно голосов об отставке мэра Лондона? У нас, в Киеве после ливня поцреот Стерненко сразу прокукарекал, что Кличко проворовался, поэтому город затопило. А потому - Кличко в отставку!
показати весь коментар
26.07.2021 08:14 Відповісти
Да, вот тут двухэтажные автобусы пригодились.
показати весь коментар
26.07.2021 01:20 Відповісти
Якщо на це накладеться макс приплив і штормовий вітер з моря то буде капєц. Темза вийде з берегів
показати весь коментар
26.07.2021 01:29 Відповісти
Ні, на такий випадок там є Greenwich Barrier.
показати весь коментар
26.07.2021 07:06 Відповісти
видно поцЗедент ТАЙНО
посещал Лондон
показати весь коментар
26.07.2021 01:36 Відповісти
Пожар в Тайге Якутской круче наводнения...3 миллиона гектаров леса для РАБссия сраной не вопрос...,горит,да и пусть горит....Зато братам Китайцам территория нашлась...
показати весь коментар
26.07.2021 02:17 Відповісти
англичане их очень любят. Также как и французы с американцами. Не завидуйте
показати весь коментар
26.07.2021 02:32 Відповісти
Знаєш - коли я одному "інтернаціоналісту" сказав, що по рівню расизму США і Західна Європа нам "в підметки не годяться" , він трохи мені очі не видряпав, а потім почав доводить, як ми "однаково" відносимся до кольору шкіри і розрізу очей! Ну я й спитав його: "Уяви, що твоя дочка приводить додому негра чи азіата і каже, що вони одружуються! Що будеш робить?" І тут його "прорвало" - "Убив-би!" "Ну - от тобі і відповідь!"
Мені легше - я з "черкасів"-козаків А це був колись "фронтир" з Диким полем Тільки за родовими легендами, в моєму роду, через жінок, мінімум 6 народів змішалися (включаючи кримську татарку, що предок з походу привіз) У дружини в предках - козаки донські (там родовід не зберігся, однак з дореволюційного фото її прадіда видно, що там тюрки (скоріш всього -ногайці) примішані) Ще невідомо, хто у твоєму роду якої нації Так що "не сучи ногами"! А то "вилізуть древні гени" як у старому анекдоті і будеш за голову хапаться!
показати весь коментар
26.07.2021 06:05 Відповісти
А, он воно що! Ти з тих, хто згоден мешти кольоровим облизувати. Добрий козак! До речі, я зробила аналіз свого ДНК, то нічого дивного "не вилізло".
Українці та євреї, кельти та нордичні європейці. Але мешт вони нікому не лизали.
показати весь коментар
26.07.2021 08:13 Відповісти
Ти "з дуба впала"? А тобі відомо , що , наприклад , більша частина "євреїв" Ізраїлю має до "семітів" лише один стосунок - їх предки сповідували юдаїзм!!! Ця релігія була "модною" навіть в Київській Русі - до того часу , поки не почалося протиборство світових релігій - християнства і ісламу (а пізніше - католиків і православних А ще пізніше до них додалися і протестанти!) Справа в тому що в Хазарському каганаті (васалом якого до приходу варягів були "поляни" - державотворче плем"я Київського князівства) державною релігією був юдаїзм Буть належним до "юдеїв" - це значить мать покровительство у хозарських торгових дворах по всій Європі! Так що "євреїв" як нації (у генетичному аспекті) - НЕ ІСНУЄ!!!
Те саме стосується і "українців" Вони можуть зараз буть визначені як нація , лише у соціальному плані - єдина мова , звичаї , світогляд (навіть економіка та спільна територія , практично , своєї ролі не грають!) Глянь на все це "ширєє" (чи "ширше") - як казав персонаж комедії Гайдая і в тебе зміняться погляди на життя - відпаде купа проблем!
показати весь коментар
26.07.2021 08:53 Відповісти
Ну звичайно, ти ж відомий генетик. Чи не влаштуватися тобі до них на роботу, в ту відому лабораторію? Вони б видавали сертифікати на основі віросповідання. ))))))
Бу-га-га!!!!!

Апропо, спробуй бути трохи поважнішим. Ти ж не з шантрапів, а з козаків. Нє?
показати весь коментар
26.07.2021 09:17 Відповісти
Сонечко! Перед тим як вимагать до себе поваги як до жінки, с треба буть "жінкою" а не "перекупкою з одеського "Привозу" Це перше!Друге: У тебе є конкретні докази того, що я "возвеличую" "кольорових"? Томас Гоббс(британець що жив у 18 столітті) колись сказав: "Ми називаємо інших людей "дикунами" лише за те що їх заняття відрізняються від наших"
Я "ламав хліб" з казахами, чеченцями, татарами (волжськими і кримськими), башкирами І повір - багато кому більшість українців і "в підметки не годяться"!!! Якщо вони бачать, що до них відносяться як до "рівних", а не дивляться як на "мавп одягнутих в одяг і вміючих говорить" - вони "з шкури випнуться" щоб зробить для тебе все Подивись на них, як на таких же людей - просто з іншими звичаями! І у тебе відпаде купа проблем
Головна проблема емігрантів - туди "ломиться " багато "брудної піни" І у нас українців - не виключення - маю доступ до інформації Інтерполу І на нас люди в Європі "косо дивляться" з-за цього Так що - ми теж "кольорові"?!!!
показати весь коментар
26.07.2021 09:32 Відповісти
Та я від тебе нічого не вимагаю. З чого ти те взяв? Я ж бачу, що ти емоційно неврівноважений дядя з комплексом Наполеона. Але що вдієш. Все одно поважаю - бо ти поранений за Україну.
Але, розумієш, вроджений аристократизм - він або є, або його катма. Аристократ навіть синьоносій п"яничці під генделиком скаже "мадам".

Ти ж весь час в коментах намагаєшся принизити опонента (того,хто з тобою не згоден). ґнавіщл? Це вказує на те, що в тебе комплекс і ти від нього хочеш збавитися таким чином.
Ти хоч розумієш, яку дурницю наплів про тих хазарів? Так, юдеями могли бути і євреї ашкеназі на території, яку зараз займає Україна. Але юдеями були й євреї, які теж там проживали. А ти все звів до віросповідання.
Знаєш анекдот, що б"ють не по пачпорту, а по мармизі?

Але з тобою важко розмовляти, бо ти впертий. І не орієнтуєшся абсолютно у деяких питаннях.
показати весь коментар
26.07.2021 10:15 Відповісти
А навіщо "принижувать" того хто принижує себе сам? Саме цим ти і займаєшся Я просто "констатую факт "самоприниження"
показати весь коментар
26.07.2021 10:21 Відповісти
Ну от бачиш - воно, оте саме , знов з тебе поперло. Ти вже "оте саме" втримати не здатен. Ти настільки в житті невпевнений в собі, що тобі "перемога" над опонентом в коментах є вже кайфом.
Ну най так буде. Я ж не лікар й лікувати тебе не буду. Кожен сам керує своїми бзиками.
Але щодо юдеїв та семітів ти мудрагелив багато, але вийшов пшик.)
показати весь коментар
26.07.2021 12:35 Відповісти
Тобі видніше! Готуй "циркулі" для заміру форми голови - подивимося чим ти закінчиш!
показати весь коментар
26.07.2021 12:38 Відповісти
Ти зовсім розімлів на сонці? Я тобі пишу, що в мене в роду є слов"яни, євреї, кельти, варяги, а ти мені циркуля в руки тичеш! Альо! )))))))
показати весь коментар
26.07.2021 13:14 Відповісти
Ну?! І в мене теж! Але я не визначаю "арійськість" - як ти! Фірдоусі "Шах-наме" писав тоді коли твої "варяги" з "кельтами" ганялися за мамонтами з кремінними сокирами! Ти вважаєш , що ти більш культурна? "Кицю!" Та з тебе шовінізм пре як гімно з сортиру після пачки дріжжів!!!
показати весь коментар
26.07.2021 13:40 Відповісти
Я не знаю, чи я більш культурна. Мені на те начхати.
Але я знаю, що більш освічена. БО!
Не плутаю понять расизм (який ти чогось весь час тулиш до мене) та шовінізм.
Ну от скажи - з якого боку ти приплів отой шовінізм?

Ну як можна дискутувати з людиною, яка не розуміє термінів, а намагається щось там телеменити ??????
показати весь коментар
26.07.2021 14:33 Відповісти
Рибко моя! Не "телеменити" а "теревенити" (пустопорожньо балакати) Це - раз!
" Шовіні́зм (фр. chauvinisme, в англ. версії - джингоїзм) - ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу (нації) над іншими народами (націями) з метою обґрунтування свого «права» на їх дискримінацію або пригнічення
Раси́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. racisme, від race - рід, порода) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 політична ідеологія , що стверджує вищість одних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 рас чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 етносів над іншими та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F упередження й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F дискримінація , пов'язані з такою віроюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%AE%D0%95-1 [1] . Підставою для расизму є науково необґрунтованіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F політичні теорії , що виводять з біологічних особливостей людських рас (колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо) їхню нерівноцінність, обґрунтовують поділ на «вищі» раси (творців цивілізації) і «нижчі», не здатні до самостійного культурного прогресу"
Це -два!!!
"Ти з тих, хто згоден мешти кольоровим облизувати" - твої слова?. Ну тоді визначай чіткіше - ти у нас "расистка" чи "шовіністка"?! Для мене ці поняття практично однакові!!!
показати весь коментар
26.07.2021 14:55 Відповісти
Саме телеменити, як баба-лелемениха. Бо теревенями від тебе і не пахне.
Розумієш, я ХОЧУ вжити саме таке слово, навіть якщо ти його не вигріб в інтернеті. Я ХОЧУ - і цього досить. ОК, півнику?
Якщо тобі кортить вилизувати комусь мешти чи ще щось - то вперед! Кожному-своє! Не я ж керую твоїми бажаннями.

Якщо хтось є сраною лєвотіною (ліваком) - то й цюцюрку йому в руки.
показати весь коментар
26.07.2021 17:19 Відповісти
О-о-о! Аргументи кінчилися - пішов "новояз" базарний! Ти себе "позиціюєш " як "жінку", а ведеш себе як "Триндичиха" з ринку! Ще повернися до мене спиною, задери спідницю і покажи мені зад - і буде "повна картина"!!!
А "освіта" розуму не додає Вона просто збільшує обсяг знань Однак, якщо людина ці знання не вміє аналізувать і робить з них висновки, то вони стають звичайною купою дров, що лежать посеред двору
показати весь коментар
26.07.2021 17:33 Відповісти
А чим тобі новояз не до смаку? Аби не було новоязу, то не було б відсотків 30 теперішньої мови.
Сраку захотів побачити? ))) Спочатку покажи нам, чесним громадянам, свою цюцюрку. Щоб ми побачили - з чого ти такий похнюпа. Може, в тебе моторчик заглох? ))
Шуткую я, шуткую. Я бачу, коли ти починаєш психувати. Тобі б дати доброго копняка, щоб з тебе твоя корона впала, чи що там ти собі на баняк напер та думаєш, що король.
До чого ти "освіту" приплів до суперечки? Ти дипломами схотів мірятися? Так у мене є один український та два французьких, рангом поменші.

ПС. Про сраку ти перший почав. Тому й про цюццюрку отримав, лівачок. Такі лівачки-говномети, Грушевський та Винниченко, знищили Україну.
показати весь коментар
26.07.2021 17:59 Відповісти
Знаєш - дівку з "Хацепетівки" можна легко запхнуть у Гарвард з Оусфордом і дать їй знання - були-б гроші! А от "Хацепетівку" з дівки випхнуть не завжди вдається...
Так що нам з тобою говорить ні про що - різні системи цінностей...
показати весь коментар
26.07.2021 18:23 Відповісти
Ох, як же тобі хочеться принизити людину ))))
Втім, то твої проблеми. А до чого ти пишеш про навчання за гроші? У Франції можна вчитися, а держава ще й доплачує гроші, як за роботу.

Отже, бувай живий та здоровий. Щасти!
показати весь коментар
26.07.2021 19:12 Відповісти
Ну я ж тобі вже сказав - я не принижую тебе - це ти принижуєш сама себе своєю поведінкою базарної перекупки Я просто тобі на це вказую
показати весь коментар
26.07.2021 19:37 Відповісти
Ти мені вказуєш. Я тобі вказую. Ти виконуєш мої поради, котику?
Ні? Тоді свої поради залиш для своєї господарки.
показати весь коментар
26.07.2021 19:49 Відповісти
Ой! "Вказувалка" у тебе ще не виросла...
показати весь коментар
26.07.2021 20:17 Відповісти
Если человек такой, как Вы его описали, он такое не примет на свой счет никогда в принципе.
показати весь коментар
26.07.2021 15:49 Відповісти
Игор Топоровський не повіриш - у Лондоні немає расової ненависті й люди живуть нормально без дикунських викидів , різних релігій, сексуальної оріентації та кольору шкіри.... але дикунам цього не зрозуміти. й віриш, їм пох#й на твою думку.
показати весь коментар
26.07.2021 10:14 Відповісти
Тов. Топоровский, ві расиянский шовинист ?
показати весь коментар
26.07.2021 12:21 Відповісти
На братской Мавзолейной Германии наводнение смотрелось круче...
показати весь коментар
26.07.2021 02:19 Відповісти
Вопрос у меня накопился после ливней в Украине вначале июля...
откуда на Небе скапливается такое количество воды?у меня пожелтели почернели виноград помидоры огурцы и прочие абрикосы сгнили....,а вы про какую то британию бельгию германию китай...,в Китае ваще полный Атас наводнение...
показати весь коментар
26.07.2021 02:22 Відповісти
у нас тоже полный завал на огороде. За всю жизнь такого не помню.
показати весь коментар
26.07.2021 02:33 Відповісти
ты бы лечилось, мавзолейчик, а то сидишь днями на цензе, вот и виноград чернеет.
показати весь коментар
26.07.2021 02:54 Відповісти
Говноед Мавзолейный,тебе уже и лечение не поможет...Останешься Шариковым быдлом до конца дней... Фуфел Конченный...
показати весь коментар
26.07.2021 05:50 Відповісти
не истери, уж кто быдло то не тебе говорить. Смайликами не скроешь свою болезнь униженного ничтожества.
показати весь коментар
26.07.2021 05:56 Відповісти
У тебе поблизу нема коксохіму, металургії чи комбінату азотних добрив? Якщо є, то "кивай" на них - "кислотні дощі"!
показати весь коментар
26.07.2021 06:08 Відповісти
Можно ли сказать что за последние пару лет катаклизмы участились?
показати весь коментар
26.07.2021 03:22 Відповісти
во всём во вселенной всегда виноват только Зе и 95.
Инфа 100%.
Вот тут у меня в методичке на первой странице написано.
показати весь коментар
26.07.2021 03:29 Відповісти
Зелемойский во всем слушает только Папу украинской олигархии землячка Леонида Данилыча,инфа 200 %
показати весь коментар
26.07.2021 05:54 Відповісти
в исламских странах наверное так не принято в оставку Аллах должен провожать
показати весь коментар
26.07.2021 11:52 Відповісти
26.07.2021 09:10 Відповісти
скоро в Украине: почти новые авто, не биты, не крашены, не утопленники.
показати весь коментар
26.07.2021 10:21 Відповісти
однозначно винні закарпатські лісоруби і Віталя Кличко.
одні всі дерева в Лондоні поруьали а інший водостоки не почистив
показати весь коментар
26.07.2021 14:30 Відповісти
Все гей-клубы затопило
показати весь коментар
26.07.2021 21:02 Відповісти
 
 