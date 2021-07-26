Через сильну зливу в Лондоні затопило дороги та станції метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Лондоні 25 липня пройшли зливи і грози. Вода дуже швидко піднімалася й затопила дороги і станції метро в деяких районах столиці Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Низку доріг закрили для транспорту. Це призвело до заторів на інших маршрутах.

Також закривали вісім підземних і одну наземну станцію метро.

Влада рекомендувала жителям залишатися вдома.

A car is submerged in floodwater on the North Circular A406 in London, near South Woodford. #LondonFlooding #flooding #thunderstorm pic.twitter.com/93pKcvifwy — Ariful (@Ariful08674940) July 25, 2021

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW — Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2021

Some pretty intense flooding earlier in Hackney. Looks like the sewer system was overwhelmed. #LondonFlood #ClimateChange pic.twitter.com/XKtZ4LaCcJ — Tisha Brown #DefundThePolice (@MsTishaB) July 25, 2021

Також дивіться: У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей. ВIДЕО









Також дивіться: Потоп в Одесі: Пасажири залишають маршрутку по пояс у воді. ВIДЕО