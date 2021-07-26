Лазебна брала участь у відкритті притулку в монастирі УПЦ МП в Одесі, настоятелька якого говорила про "громадянську війну" в Україні, - ЗМІ. ВIДЕО

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна урочисто відкрила в Одесі державний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, який діятиме на базі одного з монастирів Одеси.

В опублікованому на сайті Мінсоцполітики пресрелізі установу називають просто "монастирем", без вказівки конфесійної належності та керівника, передає Цензор.НЕТ.

"У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир", - йдеться в повідомленні.

Решту подробиць можна знайти на ресурсі Одеської єпархії Московського патріархату, зазначає Еспресо.TV.

Там вказується, що йдеться про Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир, розташований в історичному центрі Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик) - довірена особа скандального митрополита Одеського Агафангела.

Як зазначають в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.

Ігуменю Серафиму видно і на фотографіях із сайту Міністерства, і на відео УПЦ МП. На урочистому відкритті вона стоїть поруч із міністеркою Лазебною.

Вона родом із Черкаської області, була комсомолкою, двічі обиралася депутатом Одеської міської ради.

21 лютого 2014 року виступила із заявою про "громадянську війну" в Україні.

У 2018 році у відеоінтерв'ю одеській інтернет-газеті Думская.net підтвердила, що возить дітей з Одеси в Москву - на поклон патріарху московському Кирилу (Гундяєву).