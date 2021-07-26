УКР
Лазебна брала участь у відкритті притулку в монастирі УПЦ МП в Одесі, настоятелька якого говорила про "громадянську війну" в Україні, - ЗМІ. ВIДЕО

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна урочисто відкрила в Одесі державний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, який діятиме на базі одного з монастирів Одеси.

В опублікованому на сайті Мінсоцполітики пресрелізі установу називають просто "монастирем", без вказівки конфесійної належності та керівника, передає Цензор.НЕТ.

"У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир", - йдеться в повідомленні.

Решту подробиць можна знайти на ресурсі Одеської єпархії Московського патріархату, зазначає Еспресо.TV.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Московський патріархат в Одесі влаштував хресну ходу, заблокувавши рух на Об'їзній дорозі. ВIДЕО

Там вказується, що йдеться про Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир, розташований в історичному центрі Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик) - довірена особа скандального митрополита Одеського Агафангела.

Як зазначають в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.

Ігуменю Серафиму видно і на фотографіях із сайту Міністерства, і на відео УПЦ МП. На урочистому відкритті вона стоїть поруч із міністеркою Лазебною.

Вона родом із Черкаської області, була комсомолкою, двічі обиралася депутатом Одеської міської ради.

Також читайте: ПЦУ виграла в суді більшість позовів через приєднання релігійних громад УПЦ МП, - Епіфаній

21 лютого 2014 року виступила із заявою про "громадянську війну" в Україні.

У 2018 році у відеоінтерв'ю одеській інтернет-газеті Думская.net підтвердила, що возить дітей з Одеси в Москву - на поклон патріарху московському Кирилу (Гундяєву).

Автор: 

монастир (42) Одеса (5616) УПЦ МП (1230) Лазебна Марина (167)
+39
А шо такого? русня ж теперь официально, с 2019, ваши братья. Вы ж сами за это голосовали. Ну то кушай...те.
26.07.2021 01:44 Відповісти
+28
Ще одна затхла кремлівська консерва !!)))
26.07.2021 01:44 Відповісти
+27
https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI А вот это не руснявая свинособака, по-Вашему?
26.07.2021 02:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
модер, зверни увагу на кацапо-ватного-зебибіла-соевого Петр Черешнюк 97950a93
30.07.2021 18:36 Відповісти
тупорила обізяна ватна себе українцем вважає?Бугагагагаа імбіцил ватний тобі до лікаря потрібно щоб щелепу кацапську вирівняв..ЛОЛ
31.07.2021 12:42 Відповісти
молодец, кацапсина, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "тупорила обізяна ватна себе українцем вважає?Бугагагагаа імбіцил ватний тобі до лікаря потрібно щоб щелепу кацапську вирівняв..ЛОЛ"
31.07.2021 16:48 Відповісти
Там между делом эти твари нашепчут пострадавшим и про одинарот и про гражданскую войну.При Порохе эту рашосекту выдавливали,при Зебиле ее вот так и легитимизируют.
26.07.2021 03:55 Відповісти
Я перепрошую порядних людей, не залежно від етнічного походження, що проживають в Одесі(Коцібієві, Хаджібієві), але зробіть щось, щоб ваше місто перестало бути клоакою неіснуючої імперії. "катьки ІІ" вже нема, давно здохла. Станьте або румунами чи молдаванами. Молдавани опустили євреїв нижче плінтуса(все той же Чаус). Не називайте себе євреями(це ознака тупості)
26.07.2021 03:58 Відповісти
А я вважаю, ця абсолютно майже 100 відсотково єврейська влада (з оточенням та приближеними ) в Україні лише довела , що розумом бувають обділені усі одинаково ,не залежно від того єврей ти чи українець за походженням , тільки деяким заважає історична самозакоханність у свою та без самокритичності до своєї, бачити це краще й не помічати те, що усі вже бачать ... Ющенко був щирим українцем - ну той що, хіба то виглядало краще, може що лиш за цінностями та повагою до українського .
Але особистою гранями сяють росіяни - гени гнилої російської імпреїї сяють фосфором гнилості дійсно на кожному
Але особистою гранями сяють росіяни - гени гнилої російської імпреїї сяють фосфором гнилості дійсно на кожному
26.07.2021 04:34 Відповісти
зеленский заявил, что не посещал синагогу, он
по сути отброс, а не еврей
26.07.2021 05:24 Відповісти
пока проститутку катьку, шалаву походную, не выкинут из Одессы, будут продолжаться появляться ее наследные проститутки типа лазебной...
26.07.2021 04:28 Відповісти
радімиє пятна русскай імперіі на памяті німкені правительки
26.07.2021 04:37 Відповісти
Все в Мире к чему прикасаются Мавзоллейные дебилы, имеет интересное свойство ДОХНУТЬ...,так был с РАБссиянской Вампирией в феврале 1917 г,так было с СССр и Варшавским Договором в 1991 г,так было с СНГ и прочими Тайожными саюзами...,ОДКБ и прочим дерьмом...Карма такая у краснопузых ЧеКиздонов...
показати весь коментар
26.07.2021 05:02 Відповісти
Дерьмовые у вас СКРЕПОНОСы с лишними хромосомами,потому так...,приимазатся к Истории Киевской Руси конечно можно,сочинять правду о 2 народах братьях тоже можно и обсирать Украину помоями тоже можно...,так что стройте и дальше Северные и Турецкие потопы в обход Украины...
Стадо Мавзолейных баранов...отвечать перед Богом будете только вы....,а не США Британия или Германия с Францией....ВЫ....наследники Хана Батыя и немецких сЦарей...,дикари дураки и ваши ДОРОГИ в светлое Дерьмо...,которых НЕТ....
26.07.2021 05:10 Відповісти
РАБссиянка Анна Новикова мне в Ютьюбе написала такое...мы Белорусь спасли от НАТОвских солдат,и Узбеков спасем..... спасатели долбанные...
26.07.2021 05:59 Відповісти
Узбеки прийняли рішення - переходять на "латиницю"! Ну - їх зрозуміть можна: для них , що арабська , що латиниця - чужі абетки Крім того - арабська застигла в "архаїці" Латиниця порівняно з нею , більш розвинута і пристосована до ********* світу (Можна було-б відродить древньобактрійську абетку - до завоювання Середньої Азії ісламом нею користувалися бактрійці і согди - предки таджиків та осілого населення Узбекистану доісламської епохи , однак у них свого Кирила та Мефодія , як у нас , ні тоді , ні зараз , не знайшлося!)
26.07.2021 07:25 Відповісти
ФСБшный центр "помощи" при гундяевской сатанинской церкви.... Одна из агентурных точек кремля? И Лазебная там таскается? Позор для министра! Пошла вон, колорадская шлёндра!
26.07.2021 06:18 Відповісти
настоящая гундяевская подстоломница --- подруга оксаны марченко и медведчука
26.07.2021 06:34 Відповісти
Все мацковские церкви во всем мире являются центрами агентуры хремля и продвигают руцкий мир .
По сути - мацковская церковь - ЭТО СЕКТА

По сути - мацковская церковь - ЭТО СЕКТА
26.07.2021 08:36 Відповісти
Был недавно в Одессе. Субъективно одесситы на процентов 70 ватники и на 80 фанаты давно почившего совка. Так что УПЦ МП чувствует себя там, как рыба в воде. И подскажите Лазебной, у кого есть возможность, что пиар на приютах, ветеранах и сиротах не в тренде - актуально сегодня 1 миллиард деревьев ( ЗЕ не даст соврать ) и прочие ЭКО-достижения.
26.07.2021 06:36 Відповісти
Лазебная не пиарится - она хочет тихонько поучаствовать ста миллионами бюджетных денег в поддержке ФСБшного центра "помощи" при гундяевской секте.... Только благие дела. и ничего личного....
26.07.2021 06:48 Відповісти
Мавзолейные хмыри лезут во все дыры и щели,дабы доказать Миру что они братаны Украины с 9 века... а Ярослав Мудрый родился Моцкалем и помер им на сраной Мокшандии
26.07.2021 06:56 Відповісти
Крысы Путлерские...верните украденные в 1966 году Мощи Ярослава Мудрого в Киев....а немца Столыпина похороненного в Лавре,заберите на свой Казластан,или в немецкий Дрезден,где он родился..."братаны блин..."
26.07.2021 07:00 Відповісти
Мерзость зв мерзостью!К Богу это отнощения не имеет!В рпцмп Бог не живет!
26.07.2021 07:12 Відповісти
кучка сраных недоносков....
26.07.2021 07:30 Відповісти
😀
26.07.2021 08:37 Відповісти
Это министр правительства Зели так выступает? Ну что, после 73% на выборах Преза и в парламент украинцам некого винить кроме себя. Ваши избранники называют это "гражданской войной"? Ну значит это и ест гражданская война. Ваши избранники не могут быть неправыми...
26.07.2021 07:32 Відповісти
трохи більше змісту про цю подію - на сайті "Думської".
26.07.2021 07:42 Відповісти
Ця міністр повинна сидіти за гратами "за фінанасування сепаратизму та виплати пенсій " мертвим душам в ордло.Півтора роки ВОНА не проводить ідентифікацію, так званих, пенсіонерів - "переселенців" з ордло.Вони там помирають,а вона продовжує нараховувати ім пенсіі.Годує зрадників,даже після іх фізичноі смерті, та знущається над своіми пенсіонерами.
26.07.2021 08:03 Відповісти
«виплати пенсій " мертвим душам»

Куда НАБУ смотрит
26.07.2021 08:40 Відповісти
Мразота ватна купчеться біля Зеленського. Одеса - вибухонебеспечний регіон. Якщо буде удар - удар буде, в першу чергу, по Одесі. Там дуже багато вати, яка знову підніма голову.
26.07.2021 08:10 Відповісти
В Одессе вся наружная реклама на украинском - приятно порадовало .
А вот радио гоняет кацапскую попсу в самое рейтинговое время - Меладзе Киркоров и тд
Никто эти программы не мониторит- что вызывает вопросы: за что платят зарплату украинцы чиновникам ? ЗА СЕРАРАТИЗМ ?
26.07.2021 08:43 Відповісти
А кто эти песни слушает? Не было бы на это спроса - не было бы предложения. А запрещать - ну был опыт ссср, где запрещали битлов, рок, было 2 радиостанции и 3 тв-канала под полным контролем властей. Сильно помогло?
26.07.2021 14:22 Відповісти
А хго той ,,спрос" питав, може при СРСР, коли переводили на російську українські школи, чи при царизмі, коли повністю ліквідовували друк українською?.
26.07.2021 21:00 Відповісти
Ну и сильно это помогло? К тому же, по поводу СССР я не был бы столь категоричным в плане языка. Я интересуюсь исторической фотографией своего города и заметил странную вещь. На всех дореволюционных фотографиях вывески в городе на русском (ну, в том его варианте, где в конце "ъ" стоит). А вот те фото, что после, вплоть до конца союза - на украинском, даже партийные лозунги на плакатах.
Но украинских школ на весь город было только 2. В селах - наоборот, школы были украинские. То есть, ИМХО, тут больше ориентировались на запросы родителей. Если б желающих было больше, чем на 2 школы - то сделали б больше.
А уж про возможности писать на украинском, петь песни - вообще без проблем. "Червона Рута", "Два кольори", "Моюна все на світі" и еще 100500 украиноязычных хитов были не только созданы при совке, но и активно этим совком продвигались в ущерб рок-музыке
27.07.2021 08:31 Відповісти
Ну это должно кого-то удивлять? При клоунах?
26.07.2021 08:38 Відповісти
Комсомольская **** Серафима...
26.07.2021 09:03 Відповісти
малороссам нужны избиратели с пгм. кого еще воспитают эти гебешные попы?
26.07.2021 09:18 Відповісти
Курва.
26.07.2021 09:27 Відповісти
в Одессе таких 80 %
26.07.2021 09:28 Відповісти
А чему мы удивляемся, при клоуне вся нечисть вылезла из щелей и чувствует себя комфортно.
26.07.2021 10:09 Відповісти
смотрю на эти "храмы божьи", такие махины огроменные, с участками в полгектара в центре города и поражаюсь. сколько денег нужно на содержание таких комплексов? десятки тысяч в месяц? сотни? это же сколько альтернативно одаренных "верующих" несут деньги этим "слугам божьим"? просто мрак.
26.07.2021 10:18 Відповісти
Наши корупционеры живут в симбиозе с МП. "Открытие" приюта это гимн корупционерам и УПЦ МП. Во-первых приют существовал всегда. Во-вторых это не бесплатно. В приюте просто сделали ремонт. Стоит это, а вернее должны дать пожертвование от 350 до 500 гривен в сутки. И сейчас дальняя родственница наша находится там в течение этого месяца. Сын её поехал отдыхать. А маму пристроил на месяц. Пожертвование порядка 400 гр в день( со скидкой).
26.07.2021 10:19 Відповісти
А ви дивуєтеся, що Штати не дуже протидіють Північному потоку((:
Швидше за все буде той же сценарій, що і в 1939 роцi - ну а перемога (як і тоді) дістанеться американцям.
26.07.2021 10:25 Відповісти
Алё, Цензор! Какой ещё УПЦ МП? РПЦ в Украине, так правильно.
26.07.2021 10:25 Відповісти
Тут без сепаратизма по Серафиме гильотина плачет ! Эта тварь зарабатывает на том что берет в свои "богодельни" стариков за то что они переписывают квартиры на нее и умерщвляет их !
26.07.2021 10:34 Відповісти
То б то ФСБ РФ завойовує прихильність і Розум населення України на півдні та й ще за підтримки влади ! Цей факт і говорить про російський орієнтир влади ! Фат і дії ,які говорять на багато більше ніж їх брехливі слова і такі ж брехливі обіцянки!
26.07.2021 11:21 Відповісти
Свои люди.
26.07.2021 11:21 Відповісти
курва на службе у Мордора
26.07.2021 11:36 Відповісти
Нічого особистого- просто бізнес.
26.07.2021 12:05 Відповісти
И чему эти кацарылые сектанты их обучат?
26.07.2021 12:27 Відповісти
Лазебная активно учавствовует в очередном антиукраинском преступлении комуняки Зе, отдает украинских детей кремлевской банде террористов, за все преступления против Украины шлема ответит по полной.
26.07.2021 12:39 Відповісти
так, українські діти будуть виховуватись яничарами проти своєї країни. Московська церква в Україні, яка не визнає Україну, що можк доброго зробити для України?
26.07.2021 12:45 Відповісти
Ви погано розумієтеся на цій темі. Ви почитайте про поліцаїв в часи Другої світової війни. Немає в поліцаїв в ОРДЛО своєї армії, є російська терористична армія, яка на свої танки і гради повісила терористичні прапорці цих утворень, а на форму військових шеврони цих військових. Не було в Донецьку і Луганські військових частин, які перейшли на бік ворог - бо їх там просто не було, бо цей ворог нами раніше вважався "братом". А весь металобрухт завезли з росії і ті хто їм допомагає - поліцаї.
26.07.2021 13:19 Відповісти
Хтось сре на Гуню московського , а хтось мріє поїхати до цього виродка "на паклон" .
Яка все таки велика ментальна прірва між здоровими , нормальними людьми і ватним бидлом .
26.07.2021 13:38 Відповісти
Дибілка...
26.07.2021 14:42 Відповісти
Так у нас официально идет неприкрытый ватный реванш. А для особо упоротых ЗЕбобиков которые считали себя патриотами тоже все прояснилось когда ЗЕ отказался уволнять Татарова. Или не прояснилось? Может им стыдно признавать свою тупость- они будут молчать. А прогнать ЗЕ одними пассионариями не получится, нужно больше поддержки
26.07.2021 14:50 Відповісти
От же ж старі пе-дяки…💩
26.07.2021 15:14 Відповісти
при читанні цієї публикації мимоволі виникає асоціація з РФівським "законом Діми Яковлева": настоятелька монастиря проросійські налаштована, тому не можливо, щоб вона надавала допомогу постраждалим від домашнього насилля! Питання: а хтось інший виявив бажання займатись цією справою? Тобто якщо не вона, то ніхто? Як по мені, то хто б не взявся допомогати людям у їх проблемах, то хай працює. Нарешті МПЦ береться за вирішення соціальних питань, а не тільки влаштовує "хресні ходи" проти коронавірусу
26.07.2021 16:27 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/26/rostyslav-pavlenko-zakon-pro-perejmenuvannya-moskovskoyi-czerkvy-ne-praczyuye-bo-vlada-czomu-opyrayetsya/ Закон про перейменування московської церкви не працює, бо Зе-влада цьому опирається -

Влада Зеленського не забезпечує виконання закону про перейменування московської церкви. Про це народний депутат від «Європейської Солідарності» Ростислав Павленко зауважив, коментуючи участь міністерки соціальної політики Марини Лазебної у притулку для жертв домашнього насилля у монастирі московської церкви, настоятелька якого називала російсько-українську війну громадянською.
«Часто прихильники московського патріархату російської церкви ******* підкреслювати, що церква відділена від держави. Закидають, що буцімто отримання Томосу про автокефалію в часи Порошенка було якось там через надмірне втручання. Але не стидаються використовуватися державу в подібних випадках, коли незрозуміло чому саме монастир російської церкви був використаний», - сказав він. «Чому власне ці особи були залучені? Чи не можна було зробити цей державний осередок деінде і залучати представників різних конфесій на якійсь почерговій основі, як це передбачає законодавство?» - акцентував народний депутат.
Крім того, він зауважив, що намагалися приховати той факт, що це зроблено на території монастиря московської церкви, кажучи, що це "якійсь там монастир". «Досі в багатьох державних, комунальних закладах і охорони здоров'я і подекуди культурних, освітніх і інших, є багато парафій московської церкви. Тому по кількості парафій вона займає лідируюче становище і за останні два роки нічого не зроблено, і бачимо протилежні речі», - зауважив Ростислав Павленко.
«Це власне з 2019 року є закон, який змушує церкву, центр якої знаходитися в державі-агресорі, чітко це вказати, визнати це. І тоді і громада, і місцеві мешканці, і громадські діячи, і всі прихожани мали би чітко розуміти, що вони мають справу з московською церквою, а далі робити свої висновки. Цьому дуже опирається російська церква, але чомусь опирається і нинішня влада. І ось саме такі випадки ведуть в протилежному напрямку», - сказав народний депутат.
«Що може зробити Православна Церква України? То тут м'яч на полі влади, тому що, як мені відомо, ПЦУ веде дуже активну соціальну політику, але не отримує такої уваги з боку центральної місцевої влади, як це робить церква московська», - зазначає представник «Європейської Солідарності».
«Це дуже залежить від позиції місцевої і центральної влади. Бо якщо місцеві чиновники бачать такі сигнали з боку центральної влади, про те, що заклали підпорядкування центру відкриваються в монастирях московського патріархату, ну ось вони і будуть думати, що так воно і потрібно. То далі ми будемо бачити затримки з реєстрацію статутів, переходів громад, і інші речі, які протягом двох років є поширеною практикою», - резюмував Ростислав Павленкоhttps://eurosolidarity.org/2021/07/26/rostyslav-pavlenko-zakon-pro-perejmenuvannya-moskovskoyi-czerkvy-ne-praczyuye-bo-vlada-czomu-opyrayetsya/ .
26.07.2021 17:17 Відповісти
Эта игуменья - комсомолка, наверное, уже майор ФСБ РФ или уже выше звание?
26.07.2021 17:53 Відповісти
Беріть вище!!! Згідно "Табели о рангах" ігумен прирівнювався до чогось середнього між "полковником" і "генерал-майором" (відкрийте в Гуглі "Табель о рангах" Священство")
26.07.2021 20:15 Відповісти
очень нужный центр. лучше бы открыли центр для пострадавших от раССеянской браЦкой любви и агрессии.
26.07.2021 18:22 Відповісти
////
В рашке трое пьяных участников крестного хода в честь прибытия мощей Александра Невского в Старую Ладогу избили (на радостях))) сержанта ППС.
История произошла у стен Никольского мужского монастыря. По версии, которая уже занесена в материалы уголовного дела о нападении на полицейского, сержант Шамкин был приставлен к крестному ходу, чтобы следить за порядком в православных рядах.
Диссонанс вносили трое - 43-летний житель Сертолово и пара местных на несколько лет старше богомольцев. Замечания сержанта о том, что пьяными ходить по улицам нельзя, а тут еще де и мощи Святые, были восприняты с непониманием ))). Мужчины отреагировали кулаками, женщина использовала хоругвь. По предварительным данным, Шамкин выбрался из рук глубоко )))) верующих помятым и сердитым.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
26.07.2021 19:04 Відповісти
Вчора семеро наших воїнів зазнали важких поранень. Що вони будуть мати в душі,коли чутимуть і бачитимуть,як РПЦ крокує по українській землі з прокльонами захичникам країни. Жахіття Або ми усунемо Зел..ого,або він усуне Україну!
26.07.2021 19:14 Відповісти
Эта проститутка "матушка" в топ-10 коррупционеров Одесского региона. Даже Агафангела обогнала. Такие проворачивает дела, что черти в аду краснеют от стыда.
26.07.2021 19:44 Відповісти
Так церковь же отделена от государства!!!

Я уже не говорю что церковь Московского Сатаната это ФСБ в чистом виде.

Украинцы и это проглотите??!! Тогда вы заслужили на повторение истории с УНР и Геноцидом!
26.07.2021 19:53 Відповісти
Государственное учреждение на базе монастыря-вы что, совсем уже съехали? То есть, на государственном уровне пропагандируете мракобесие и поповские сказки, при этом прикрываясь якобы благородной целью. Я уже молчу о том, что на базе гундяевского гадюшника!
26.07.2021 20:57 Відповісти
Министр социальной политики Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который будет действовать на базе одного из монастырей Одессы. Источник: https://censor.net/ru/v3279099

СЄПАРИ У Зе ВЛАДІ УКРАЇНИ
Зе філи ви мабуть за це голосували
26.07.2021 21:04 Відповісти
мразота
26.07.2021 21:56 Відповісти
москальський сатанат РПЦ-КДБ - це абсолютне зло.
26.07.2021 22:26 Відповісти
У шпиталь до захисників Украіни Лазебне не іде, а до окуптів у "церкву гундяєва гебнявого", аж бігом, може зарахують на московіі...
26.07.2021 22:35 Відповісти
Лазебна брала участь у відкритті притулку в монастирі УПЦ МП в Одесі, настоятелька якого говорила про "громадянську війну" в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7337
27.07.2021 13:55 Відповісти
Чого державний службовець розмовляє російською?
27.07.2021 00:07 Відповісти
На День Хрещення Русі на підтримку РПЦвУ з'їжджається іноземний десант друзів РПЦ. Раніше я вже писав, що ОПЗЖ і РПЦвУ готують на День Хрещення Русі масштабну інформаційну диверсію, в рамках якої будуть поширюватися як проросійські наративи, так і може бути реалізований сценарій по дискредитації України й навіть хаотизації соціально-суспільної обстановки в країні.

Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий. Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно четкие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чем подробно я описывал в материале "РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества".С учетом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", нетрудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.
27.07.2021 01:26 Відповісти
Лазебную надо гнать СР АН НОЙ МЕТ ЛОЙ с Украины !!!
27.07.2021 05:52 Відповісти
Гидоття !
27.07.2021 08:21 Відповісти
Какое преображенье! Была комсомолкой, депутатом гор.совета, и вдруг стала игуменьей!
Наверное более прибыльное место чем в горсовете.
27.07.2021 08:43 Відповісти
Е...ть у них кресты , 🤦😳. А скажите ,кто в теме , чем больше крест тем больше цадик ?🤣
27.07.2021 09:21 Відповісти
