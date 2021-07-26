УКР
Результати удару "Байрактара" по машині з вірменськими солдатами в жовтні 2020 року. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис наслідків удару безпілотника "Байрактар" збройних сил Азербайджану по автомобілю з вірменськими солдатами. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був завданий у жовтні 2020 року під час активних бойових дій між азербайджанською та вірменською арміями.

+89
Такие видосики с позирующими русскими после ударов Байрактаров нужно из ООС отправлять, а не из Карабаха. Хотя тоже приятное видео с оккупантами.
26.07.2021 09:59 Відповісти
+52
Не актуально. По машине с кацапскими орками-самое то.
26.07.2021 09:58 Відповісти
+46
Красиво сидят
26.07.2021 09:57 Відповісти
Проблема в тому що на донбасі в основному росіяни не тільки з найновішою російською зброєю, завдяки нашим европейським партнерам у них і французькі радари й німецька зброя, це в азербайджані старе московське лайно їде.
26.07.2021 11:41 Відповісти
Ну байрактар, ну стрельнул (а шо ему ещё делать?). А пафосу то сколько, наче они на нём в космос слетали.
26.07.2021 11:41 Відповісти
интересно, что за оружие применялось, что их даже не раскидало из кузова, просто, засушило как таранку и приклеило к месту сидения.
26.07.2021 11:47 Відповісти
там 2 вида управляемого оружия - MAM-L, MAM-C
26.07.2021 13:28 Відповісти
управляемое не причина, что они остались сидеть на месте... только "немножко" обуглились...
26.07.2021 15:47 Відповісти
А ти "нє бийся", очі бояться, руки роблять. А баятца іди на канал "їх" чи до опзж-лдунів.
26.07.2021 11:53 Відповісти
Леха, ольгинец ты двоечник, ты этот коммент скопипастил уже в десятке новостей. А в этой ленте уже дважды.

Смени пластинку.
26.07.2021 12:04 Відповісти
Фільтруй базар, казабчег, і покажи звідкіля я його з copy past-ив, балтунішка.
26.07.2021 13:05 Відповісти
Если даже бабушка поперхнется или поскользнется, султан скажет что это все Байрактар его зятя.
26.07.2021 11:57 Відповісти
А можно такой-же Байрактарчик в Днепр на проспект Свободы????
Надо бы немного зачистить район от черножопо-армянского быдла...
26.07.2021 12:15 Відповісти
залипли навсегда...
26.07.2021 12:40 Відповісти
В машине сидят те, кто с начала войны осаждал вленкоматы с требованием "отправить на фронт". И это - ярчайшее подтверждение двух аксиом:
1. Можно иметь сколько угодно мотивированных добровольцев, но против современной технически вооруженной армии их судьба - стать обгорелыми кусками мяса.
2. Нет смысла набивать армию количеством соодат. Лучше вместо 100 солдат купить байрактар и обучить двух операторов.
26.07.2021 14:18 Відповісти
_Не без этого, канешна, и очень не без этого. Но в конечном итоге чья пехота занимает опр. территорию - тот её и контолирует. Так шо думаю не надо крайностей, нужно подходить к вопросу комплексно и - обязательно! - гибко, сообразно обстановке.
26.07.2021 15:08 Відповісти
Продаётся тюнингованный "Урал".
26.07.2021 17:53 Відповісти
с приправой
26.07.2021 20:39 Відповісти
Термобаричний заряд
26.07.2021 19:26 Відповісти
Можна і детальніше. Після зміцнення Армії, дочекатися ситуації, яка склалася на момент розпаду срср-ії, наприклад. А ця ситуація вже потихеньку наближається. І завдяки санкціям, в тому числі. Якщо не пам'ятаєте нагадаю, кінець срср-ії настав завдяки спланованим і узгодженим діям країн Заходу і ОПЕК. ЗАХІД повністю відрізав соцтабір від передових технологій ПО ВСІМ НАПРЯМКАМ, а коли зорі стали в правильне положення, опустив за згодою ОПЕК ЦІНИ на нафту і газ до поліка. В результаті - біловежські домовленності і "найбільша трагедія(для *****) 20-о сторіччя" - розвал срср-ії. Це, якщо коротко, можливі і менш глобальні варіанти, але я не баба Ванга.
26.07.2021 19:45 Відповісти
прямо в рай приехали, по завету *****.
26.07.2021 19:55 Відповісти
ужс.... поваевали.... асвабадители
26.07.2021 20:38 Відповісти
Они остались вечном бою.
26.07.2021 22:45 Відповісти
Три брата Байрактар и их отец придумали страшное для РАБссии оружие...
27.07.2021 04:42 Відповісти
