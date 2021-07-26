Результати удару "Байрактара" по машині з вірменськими солдатами в жовтні 2020 року. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис наслідків удару безпілотника "Байрактар" збройних сил Азербайджану по автомобілю з вірменськими солдатами. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був завданий у жовтні 2020 року під час активних бойових дій між азербайджанською та вірменською арміями.

