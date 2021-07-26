МОЗ закликало вагітних жінок щепитися проти коронавірусу: Вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. ВIДЕО

Вакцинація вагітних жінок проти коронавірусу безпечна і необхідна.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини. COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності", - розповіли в МОЗ.

За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека вакцинації вагітних доведена насамперед на тваринах. У ході дослідження у вакцинованих вагітних тварин не було виявлено жодних негативних наслідків, вони виношували вагітність і народжували здорових дітей.

Лапій зазначив, що зараз накопичено і достатній досвід вакцинації проти COVID-19 вагітних жінок. У них також не виявлено жодних негативних наслідків.

В Україні затверджено рекомендації щодо вакцинації вагітних, розповів Лапій. Він наголосив, що COVID-19 небезпечний для вагітних: хвороба може призводити до передчасних пологів і переривання вагітності.

Перед вакцинацією проти коронавірусу не потрібно проходити тест на вагітність, також не потрібно відкладати вагітність, якщо жінка планує вакцинацію, запевнив лікар.