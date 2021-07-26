УКР
МОЗ закликало вагітних жінок щепитися проти коронавірусу: Вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. ВIДЕО

Вакцинація вагітних жінок проти коронавірусу безпечна і необхідна.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини. COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності", - розповіли в МОЗ.

За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека вакцинації вагітних доведена насамперед на тваринах. У ході дослідження у вакцинованих вагітних тварин не було виявлено жодних негативних наслідків, вони виношували вагітність і народжували здорових дітей.

Лапій зазначив, що зараз накопичено і достатній досвід вакцинації проти COVID-19 вагітних жінок. У них також не виявлено жодних негативних наслідків.

В Україні затверджено рекомендації щодо вакцинації вагітних, розповів Лапій. Він наголосив, що COVID-19 небезпечний для вагітних: хвороба може призводити до передчасних пологів і переривання вагітності.

Перед вакцинацією проти коронавірусу не потрібно проходити тест на вагітність, також не потрібно відкладати вагітність, якщо жінка планує вакцинацію, запевнив лікар.

Скрин сильный: "У вагітних тварин, які були вакциновані...".
26.07.2021 14:42 Відповісти
Женщин к животным приравняли. Ну а чё? У нас в минздраве ещё те спецы.
26.07.2021 15:05 Відповісти
Бессовестные скоты. Вот что такое евреи. Гноят всех остальных и делают калеками,
чтобы на этом фоне стать "умными", чтобы управлять биомассой безопасно для себя.
А то умная "биомасса" может взбрыкнуть.
26.07.2021 14:46 Відповісти
Обоснование еще то, согласен. Вообще непонятно нахрена этого бородатого дауна из клетки подопытных выпустили.
показати весь коментар
26.07.2021 14:52 Відповісти
то он про самок кацапов наверное хотел сказать которых спутником прививали
показати весь коментар
26.07.2021 16:13 Відповісти
Кляті євреї, накупили вакцини та... увесь Ізраїль провакцинували...
показати весь коментар
26.07.2021 14:49 Відповісти
Своїх вони вакцинують одним, а гоїв - іншим.
показати весь коментар
26.07.2021 15:13 Відповісти
А хвіст після після індійскої вааакцини теж??
показати весь коментар
26.07.2021 14:50 Відповісти
2100 год. На берегу реки стоят дедушка и внучка. Внучка спрашивает:
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, на берегу Москва-реки они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
показати весь коментар
26.07.2021 15:00 Відповісти
пздц !!! И ЭТО ГОВОРЯТ Нам "врачи" т.е. люди с медицинским *** образованием !!!??? ....в топку таких Айболитов !!!
показати весь коментар
26.07.2021 14:58 Відповісти
Почему идущий на операцию, подписывает десятки бумаг, включая такую, что в случае чего - де-факто виноват сам, а не врач? Отчего бы работникам Минздрава не подписать аналогичную бумагу и выдать каждой беременной женщине - мол, я, такой-то и такой-то, нн-ой степени бородатости, отвечаю всем имуществом своим и близких родственников (не бюджетными деньгами, а кровными!) в случае, если после вакцинации женщины на сносях начнут испытывать некоторые проблемы...
показати весь коментар
26.07.2021 14:59 Відповісти
А миньет отфакцизированного?
🤣
показати весь коментар
26.07.2021 15:01 Відповісти
Считаете, что надо было сразу на беременных женщинах тестировать, не проверив на беременных животных? А Вы еще тот гуманист...
показати весь коментар
27.07.2021 08:05 Відповісти
Имелась ввиду теория,что влияние вакцины на животных и беременных женщин одинаково. С чего вдруг?
показати весь коментар
27.07.2021 08:13 Відповісти
Геном человека отличается от генома шимпанзе примерно на 1%.
А возможный тератогенный эффект одинаково заметен на делящихся клетках эмбриона и у животных и у человека. Ну и не забывайте, что эмбрионы многих жиотных и человека проходят одинаковые стадии - жабры, хвостики и тд.
показати весь коментар
27.07.2021 10:30 Відповісти
Какая адекватная беременная в трезвом уме и светлой памяти пойдет на такое?
Кто ей даст гарантию, что у нее не родится инвалид?
показати весь коментар
26.07.2021 15:06 Відповісти
Светлая память - это немного из другой оперы...
показати весь коментар
26.07.2021 17:16 Відповісти
Возможно, но суть это не меняет
показати весь коментар
27.07.2021 11:02 Відповісти
Как думаете, беременные ковидом болели?
показати весь коментар
27.07.2021 12:14 Відповісти
Массовые акции и стычки: французы вышли на протесты против "паспортов здоровья"
Этот документ подтверждает получение прививки от COVID-19, отрицательный тест или выздоровление от болезни.
НА ПРОТЕСТЫ ВЫШЛИ БОЛЕЕ 160 000 ЧЕЛОВЕК, а наиболее массовые были в Париже.
на прошлой неделе https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-vspyhnuli-protesty-protiv-covid-1626275839.html полиция во Франции уже разгоняла слезоточивым газом протестующих против планов ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта.

https://www.rbc.ua/rus/news/massovye-aktsii-stychki-frantsuzy-vyshli-1627148142.html
показати весь коментар
26.07.2021 15:09 Відповісти
да там местным мароканцам только скажи. они против чего угодно будут протестовать, абы не работать.
показати весь коментар
26.07.2021 15:44 Відповісти
Как это связано с абы не работать?
показати весь коментар
26.07.2021 16:04 Відповісти
Тем, кто работает, некогда митинговать против всякой фигни и трощить магазы.
показати весь коментар
26.07.2021 16:11 Відповісти
Ну кому вмешательство в иммунную систему фигня, а кому очень важно.
Некоторые вакцинируются даже не прочитав инструкцию к препарату, а потом в случае осложнений волают, чтобы им помогли материально на лечение.
показати весь коментар
26.07.2021 16:24 Відповісти
ну кому 5ж - фигня, а кому эти лучи до спинного мозга достают. как тут не бунтовать?
показати весь коментар
26.07.2021 17:05 Відповісти
Тем, кому не дают работать, есть когда митинговать.
показати весь коментар
26.07.2021 17:30 Відповісти
Это кому в европах не дают работать? А ну расскажите мне, а я посмеюсь . Французским зелебобикам "Порох непобудував завод"(С)?
показати весь коментар
27.07.2021 00:49 Відповісти
Если это пандемия - отменяйте налоги, аренду, коммуналку - если хотите людям добра.
Но у них мозги работают в другую сторону: как принудить обколоть всех не пойми чем.
показати весь коментар
26.07.2021 15:20 Відповісти
Вот пусть сам забеременеет сначала, а потом привьется.
показати весь коментар
26.07.2021 15:43 Відповісти
Жене своей пусть посоветует или дочке
показати весь коментар
26.07.2021 16:05 Відповісти
ублюдки, в Британии у 4 из 5 беременных выкидыши после укола
вакцина "конечно, ни при чем"
показати весь коментар
26.07.2021 16:06 Відповісти
Дайте пожалуйста ссылку, а то такие новости я увидел только в параше , а там ***** у них редактор, хочу оригинал почитать
показати весь коментар
26.07.2021 17:09 Відповісти
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/
показати весь коментар
26.07.2021 17:27 Відповісти
По твоей ссылке
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ Background Many pregnant persons in the United States are receiving messenger RNA (mRNA) coronavirus disease 2019 (Covid-19) vaccines, but data are limited on their safety in pregnancy.

(Павлины Британия, говоришь? Хе!)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ Conclusions
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ Preliminary findings did not show obvious safety signals among pregnant persons who received mRNA Covid-19 vaccines. However, more longitudinal follow-up, including follow-up of large numbers of women vaccinated earlier in pregnancy, is necessary to inform maternal, pregnancy, and infant outcomes.

Перевод
Выводы
Предварительные данные не показали очевидных сигналов о безопасности среди беременных, получивших вакцину против мРНК Covid-19. Тем не менее, необходимо более длительное наблюдение, включая наблюдение за большим количеством женщин, вакцинированных на ранних сроках беременности, для получения информации о материнских, беременных и младенческих исходах.

Похоже, ты снова сел в лужу со своим враньем.
показати весь коментар
26.07.2021 22:16 Відповісти
Ну да. Выводы всегда "правильные" делают, чисто под фармацевтов)

А теперь внимательно посмотри, сколько уколотых во втором триместре беременных все-таки в итоге родили. Можешь даже сюда выписать, чтобы все увидели.
показати весь коментар
27.07.2021 01:19 Відповісти
Читай, чучело. Это перевод Табл. 4 из статьи, на которую ты ссылался
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/
..................................................................опубл заболеваемость (невакц).........вакцинированные
Самопроизвольный аборт: <20 недель.......................1 0-26%..........................104/827 (12,6%)
Мертворождение: ≥ 20 недель......................................<1%................................1/725 (0.1%)
Преждевременные роды: <37 недель...........................8-15%............................60/636 (9,4%)
Маленький размер для гестационного возраста..........3.5%...............................23/724 (3,2%)
Врожденные аномалии.................................................. 3%..................................16/724 (2,2%)
Смерть новорожденных................................................ <1%..................................0/724 (0%)

Будешь и дальше брехать?
показати весь коментар
27.07.2021 07:56 Відповісти
Я тебе задал, конкретный вопрос.
Сколько беременных привили во втором триместре и сколько самопроизвольных абортов во втором триместре?
Не выкручивайся, приведи показатели.
показати весь коментар
27.07.2021 10:51 Відповісти
А ты что, сам не читал статью, на которую дал ссылку? Стыдоба!
показати весь коментар
27.07.2021 11:59 Відповісти
Беременность нередко повышает риски не только тяжелого течения коронавируса, но и летального исхода.
https://www.gazeta.ru/social/2021/01/26/13456322.shtml
https://www.gazeta.ru
Вакцинация беременных в Германии до сих пор проводится только в исключительных случаях и на свой страх и риск самих женщин.
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-beremennym-zhenshhinam-vakcinirovatsja-ot-kovida/a-57448915
показати весь коментар
26.07.2021 16:18 Відповісти
Ты и ***** веришь, или только его газетам ?
Спутник V считаешь лучшим все таки ?
показати весь коментар
26.07.2021 17:10 Відповісти
dw - это "газета *****"? не знал-не знал
показати весь коментар
26.07.2021 17:28 Відповісти
Я писал не вам, а Деду Трофиму, у него ссылка на российский источник
показати весь коментар
26.07.2021 21:16 Відповісти
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-beremennym-zhenshhinam-vakcinirovatsja-ot-kovida/a-57448915

Вот он дал ссылку. Тебе повылазило?
показати весь коментар
27.07.2021 01:19 Відповісти
Я думал ты человек..
Ты дебил, это ссылка не на парашу ушлепок что он дал ?
https://www.gazeta.ru/social/2021/01/26/13456322.shtml
показати весь коментар
27.07.2021 07:58 Відповісти
Вообще-то то, что беременность повышает риски для организма перед лицом любых болячек это это понятно любому мало мальски грамотному человеку.
Любая дрянь введеная извне беременной, может повлиять на плод. Любая таблетка, а тем более вакцина.
Что тут нужно доказывать? Все 9 месяцев беременности надо быть предельно аккуратным и максимально ограничивать введение в организм любых не свойственных ему веществ из-за которых там могут происходить непредвиденные изменения.
Это кому-то непонятно?
И неважно, каким изданием, на сайте какой страны об этом упоминают.
показати весь коментар
27.07.2021 11:15 Відповісти
Если на каком-то русском сайте будет сказано , что вредно пить и курить или будет толковая медицинская статьяо вреде наркотиков, то нужно яростно это отрицать?
Ну не все владеют английским, чтобы читать к примеру, Ланцет без перевода
показати весь коментар
27.07.2021 11:20 Відповісти
Да да, продолжайте ссылается на газеты Путина , наверно вы его и братом ещё считаете
Какой год войны, а находятся недоразвитые ссылается на газеты страны агрессора
показати весь коментар
28.07.2021 00:39 Відповісти
Причем тут Путин к обсуждению медицинских вопросов о вакцинации?
показати весь коментар
28.07.2021 03:48 Відповісти
оспади...с нашей экологией, питанием-водой, психическим состоянием и материально-бытовыми проблемами... рождение здорового малыша - чудо! беременным не все таблетки (проверенные и опробованные на людях и используемые десятилетиями ) не рекомендуют или запрещают...а то прививка...и никаких гарантий а простые предположения...
показати весь коментар
26.07.2021 16:42 Відповісти
Да! потому давайте еще ко всем существующим факторам риска дофигачим экспериментальную жижу! у нас же такая рождаемость высокая, аж зашкаливает

вот сволочи
показати весь коментар
26.07.2021 17:29 Відповісти
В мінздраве находятся одні бандіти якім не жалко нікого крім самих себе
показати весь коментар
26.07.2021 18:56 Відповісти
Я смотрю у нас люди читаю только первое предложение. Ну а "накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий". Ну ещё и секрет наверное в том что все вакцины тестируются на животных... И так между прочим. Вообще-то это рекомендация. Никого не заставляют. А вообще статистика выживаемости беременных с Covid не утешительная. У ВОЗа такие же рекомендации если есть риски подцепить то стоит привиться... В данном случае на самом то деле сложно что-то рекомендовать.
показати весь коментар
26.07.2021 19:17 Відповісти
Все животные на ком тестировали ковид вакцину умерли в процессе исследований .
показати весь коментар
26.07.2021 21:22 Відповісти
Какую ковид вакцину и кто тестировал? Ведь все вакцины очень разные. Ну соответственно кто тестировал? Ведь уровень технологий в медецине тоже всех очень разный.
показати весь коментар
26.07.2021 22:17 Відповісти
???
Який достаточний опит ? Ви в курсі, скільки вагітність триває ???
І коли "чарівні" вакцинки з*явилися ?
показати весь коментар
27.07.2021 02:03 Відповісти
Я щось не дуже зрозумів що ви цим хотіли сказати. Ну вже як шість місяців триває всесвітня вакцинація... За місяць в світі народжуються десь приблизно 10 млн. дітей. Я думаю що хоч тисяча за майже 6-ть місяців з 60 млн. буде вакцинована по тим чи іншим причинам. Тобто вже можна сказати як воно буде діяти на більшість жінок. Я ще раз повторюсь це рекомендація. Наприклад якщо ти працюєш в мед закладі і завагітніла. А тільки на 37 тижні жінки виходять в декрет. Тобто є великий шанс підхопити щось. І не тільки корону... То це вже привід роздивитись можливість вакцинації...
показати весь коментар
27.07.2021 09:18 Відповісти
Слова о том, что "накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий" вызывают только саркастическую улыбку
Это ж когда же он накоплен, в течении скольких лет ? В то время как прививки как правило испытываются годами и должны сопровождаться публикациями научных исследований и всяческими медицинскими форумами и обсуждениями.
Кто-то видел своими глазами "законные" инструкции для ковидных прививок с указанием побочек?
А ведь только препарат с инструкцией может поступать в продажу!
показати весь коментар
27.07.2021 11:28 Відповісти
Гастон Рамон - создатель дифтерийного анатоксина


«Я - автор вакцины, но не могу утверждать, что она совершенно, полностью безвредна. Прежде, чем наступать таким образом на инфекции следует спросить у людей:хотят ли они идти по этому пути? Известны ли им и все "ЗА" и "ПРОТИВ"?
Как хотите, но обязанность cохранить жизнь дает нам одно ПРАВО - ЗНАТЬ!.
А я пока не знаю, что лучше…»
показати весь коментар
27.07.2021 11:30 Відповісти
В какой статье он это написал?
показати весь коментар
27.07.2021 14:15 Відповісти
Вы еще спросите поставил ли он личную подпись, чтоб знать с кого спросить в случае чего
Кто конкретно отвечает в нашей стране за урон здоровья в случае серьезных побочек?
Может вы знаете кто конкретно?
показати весь коментар
27.07.2021 15:03 Відповісти
То есть Вы приводите цитату и не знаете огткуда она?
показати весь коментар
27.07.2021 15:14 Відповісти
Если вы хотите знать о прививках и их последствиях, надо много читать. Знания исцеляют
Могу предложить вам почитать доклад Российского Национального комитета по биоэтике (РНКБ)
Настоящий доклад ("Вакцинопрофилактика и права человека") - первый документ такого рода, подготовленный РНКБ. Он посвящён одной из наиболее остро обсуждаемых ныне российской общественностью проблем в этой области - гарантиям защиты прав и здоровья человека при проведении массовой вакцинации населения

http://library.khpg.org/files/docs/1333373651.pdf
показати весь коментар
27.07.2021 22:13 Відповісти
Я хочу знать откуда Вы взяли цитату, котрую приписываете одному из создателей вакцин.
показати весь коментар
28.07.2021 06:57 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
показати весь коментар
26.07.2021 20:17 Відповісти
Где Вы эту ахинею берете?
Вас не смущает, что еще Дженнер прививал людей коровьей оспой, а работала прививка и против натуральной? Есть кросс-реакции антител, пускай ваши "вирусологи" о них почитают.
показати весь коментар
27.07.2021 10:51 Відповісти
Читать и думать никто не хочет.
Думать и что-то узнавать начинают только опосля, когда нужны немалые средства для лечения
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
Беременные женщины должны избегать ковидной вакцины . Опасно для плода и матери .
показати весь коментар
26.07.2021 21:24 Відповісти
боже, какие дебилы.... оно вообще врач или дегенерат?? поверить не могу, что оно несет такой бред!
показати весь коментар
26.07.2021 21:53 Відповісти
твоюмать, та вы там подурели? опухшее лицо,мешки под глазами, оттекшая шея... и чел который хроник по ходу, не заботящийся о своем здоровье, на полном серьезе толкает дич что мол с животными беременными все ок было, а вам людям и подавно прокатит. Пилять,та от такой рекламы прививки,наоборот бежать будут как от чумного.
показати весь коментар
27.07.2021 08:56 Відповісти
1956 - 17 штатов США отвергают полиовакцину Солка, считают , что полиомиелит поражает только привитых детей.
1976 - д-р Джонас Солк, создатель полиовакцины, сообщает, что вакцина с живым вирусом, использующаяся с 1960 года - единственная причина заболеваний полиомиелитом с 1961 года.

1982 - установлено, что АКДС вызывает у младенцев синдром внезапной детской смерти (СВДС). Япония приняла закон, запрещающий вакцинацию АКДС детей до двух лет и случаев СВДС в Японии не стало
1991 - 2-ая конференция по иммунизации в Австралии, д-р Виера Шайбнерова выступает с докладом о том, что "вакцинация - это единственная и самая предотвратимая причина младенческих смертей!"

Врачи Франции издают монографию "Вакцинация - медицинская ошибка века" и называют расширенную программу иммунизации (РПИ) ВОЗ - "дьявольским упорством ВОЗ…"

http://ruslekar.info/Vaktsinatsiya--podriv-zdorovya-natsii-896.htm
показати весь коментар
27.07.2021 11:33 Відповісти
Salk's inactivated polio vaccine came into use in 1955.https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-WHO2016-34 [34] https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-35 [35] It is on the https://en.wikipedia.org/wiki/WHO_Model_List_of_Essential_Medicines World Health Organization's List of Essential Medicines , the safest and most effective medicines needed in a https://en.wikipedia.org/wiki/Health_system health system .https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-WHO21st-36 [36]

Перевод
Инактивированная вакцина от полиомиелита Солка начала применяться в 1955 году. https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-WHO2016-34 [34] https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-35 [35] Она https://en.wikipedia.org/wiki/WHO_Model_List_of_Essential_Medicines включена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения , самые безопасные и эффективные лекарства, необходимые в системе https://en.wikipedia.org/wiki/Health_system здравоохранения . https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-WHO21st-36 [36]
показати весь коментар
27.07.2021 13:13 Відповісти

Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, яговоритс:
Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствую.
Потенциальный риск неизвестен
https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
показати весь коментар
27.07.2021 15:26 Відповісти
Посмотри календарь прививок. Последняя доза в 14 лет. 14-летних беременных не так и много. Им можно и на год перенести последнюю вакцинацию.
МОЗ закликало вагітних жінок щепитися проти коронавірусу: Вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини - Цензор.НЕТ 8286
показати весь коментар
27.07.2021 15:39 Відповісти
Кошмар, 25 раз надо уколоть ребенка всякой дрянью и потом удивляться , что детки нынче хилые пошли, болезненные.
25 раз влезть в иммунитет, а потом удивляться откуда берутся аутоимунные заболевания.
показати весь коментар
28.07.2021 03:59 Відповісти
Кошмар, у Вас зрение такое плохое (болели много?), что Вы не видите на картинке, что четыре вакцины вводятся орально. Так что 21 раз уколоть, а не 25.
А аутоимунные заболевания вполне себе и обычные инфекции могут вызывать. Термин аллергия в 1906 году ввели, тогда из вакцин только противооспенная была.
Так что Ваши рыдания мимо кассы.
показати весь коментар
28.07.2021 06:50 Відповісти
четыре раза вакцины вводятся орально
показати весь коментар
28.07.2021 13:32 Відповісти
Кстати прививки от гепатита и хиб -инфкекции не являются обязательными. Их нет в списке обязательных (читайте закон)
Но такое впечатление, что скоро будут прививки и от запора, и поноса, и человеческий иммунитет будет окончательно уничтожен. Будут просто колоть каждых 3 месяца от всего на свете. Подопытные кролики не возражают
показати весь коментар
28.07.2021 04:07 Відповісти
У Вас таки зрение весьма хреновое. Где вы видели слово "обязательные" в моих постах?

Но такое впечатление, что антиваксеры скоро будут предлагать, в случае укуса бешеным животным, переболеть для приобретения "естественного иммунитета".
показати весь коментар
28.07.2021 06:56 Відповісти
 
 