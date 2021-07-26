УКР
TIU Canada вимагає від держави захистити її сонячну електростанцію від дій заводу Коломойського. ВIДЕО

Канадська компанія TIU Canada вимагає від української влади захисту через протизаконні дії Нікопольського заводу феросплавів, що належить олігарху Ігорю Коломойському, у зв’язку з тим, що підприємство незаконно відключило від електромережі сонячну електростанцію компанії в березні 2020 року.

Про це на пресконференції заявила Валентина Бєлякова, директорка компанії TIU Canada, а також адвокати компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Сонячну електростанцію канадського інвестора було повністю відключено від мереж Нікопольським заводів феросплавів 2 березня 2020 року. На нашу думку, таке відключення є незаконним", - сказала адвокатка Катерина Манойленко.

Дивіться: Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може". ВIДЕО

За її словами, підставою відключення СЕС завод називає необхідність проведення ремонту лінії нібито на підставі припису Державної інспекції з енергетичного нагляду. Однак вона зауважила, що відповідний припис було винесено ще у 2015 році, і він вже втратив чинність. При цьому сонячна станція була підключена через енергетичні мережі заводу у 2018 році.

"У приписі також немає взагалі жодного слова про необхідність проведення ремонту ліній або ж відключення сонячної електростанції ТОВ "Екотехнік Нікополь". Взагалі жодного слова про цю сонячну електростанцію в цьому документі немає. І звичайно, це не дивно, оскільки припис був виданий у 2015 році, а сонячна електростанція була збудована і введена в експлуатацію та підключена до мереж уже пізніше", - сказала Манойленко.

Вона додала, що компанія отримала ліцензію на свою СЕС у 2017 році і про припис канадському інвестору нічого не було відомо аж до дати незаконного відключення у березні 2020 року.

"Відключення було здійснене нібито для проведення ремонту. Однак починаючи з 2020 року і станом на сьогодні, тобто майже півтора року такий ремонт не проводиться", - сказала адвокатка.

"Станом на липень 2021 року лінії перебувають під напругою та працюють за схемою нормального режиму. Тобто ремонт не проводиться, а при цьому електростанція є відключеною", - додала Манойленко.

Водночас Валентина Бєлякова заявила, що коли компанія отримала листа від НЗФ, вони поїхали до керівництва заводу на переговори, щоб зрозуміти, що відбувається, та чи можливо уникнути такого відключення, який саме час потрібен на ці ремонтні роботи.

"Коли ми приїхали, весь топменеджмент феросплавного заводу зібрався на цю зустріч і на наше питання – в чому ж дійсно справа і скільки їм потрібно часу на ремонт, вони сказали, що вибачте, але ми просто отримали таке завдання від нашого акціонера – заводу, найголовнішого акціонера. І саме тому ми маємо вас відключити. Ну і після цього нам було зрозуміло, що, на жаль, ми нічого не зможемо вдіяти і ці питання, які озвучили мої колеги-адвокати, ті, що ми вирішуємо в суді, я дуже сподіваюся, що ми їх вирішимо все ж таки", - зазначила Бєлякова.

інвестиції (2157) Канада (2266) Коломойський Ігор (3140) суд (11874) СЕС (128) енергетика (2696) альтернативна енергетика (860) Електрика (2048) сонячна енергетика (298) НЗФ (18)
Топ коментарі
+25
TIU Canada вимагає від держави захистити її сонячну електростанцію від дій заводу Коломойського
26.07.2021 15:50 Відповісти
26.07.2021 15:50 Відповісти
+23
26.07.2021 15:49 Відповісти
26.07.2021 15:49 Відповісти
26.07.2021 15:49 Відповісти
+21
Визивайте терміново бізнес няню !!!!
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 5970
26.07.2021 15:48 Відповісти
26.07.2021 15:48 Відповісти
Баллончик з фарбою ....
26.07.2021 15:46 Відповісти
26.07.2021 15:46 Відповісти
Пока этого жыда не прикопают в бабыном яру, покоя **** от этих обрезанных не будет!
26.07.2021 15:47 Відповісти
26.07.2021 15:47 Відповісти
Визивайте терміново бізнес няню !!!!
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 5970
26.07.2021 15:48 Відповісти
26.07.2021 15:48 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 4688
26.07.2021 15:49 Відповісти
26.07.2021 15:49 Відповісти
26.07.2021 16:55 Відповісти
26.07.2021 16:55 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 6760
26.07.2021 15:49 Відповісти
26.07.2021 15:49 Відповісти
Ну при чем тут Зеленский!😁😁😁😁😁😁😁
26.07.2021 15:50 Відповісти
26.07.2021 15:50 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 4874
26.07.2021 15:51 Відповісти
26.07.2021 15:51 Відповісти
"государство - это я", - коломойский.
26.07.2021 15:50 Відповісти
26.07.2021 15:50 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 1466
26.07.2021 15:50 Відповісти
26.07.2021 15:50 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 237
26.07.2021 15:52 Відповісти
26.07.2021 15:52 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 6907
26.07.2021 15:55 Відповісти
26.07.2021 15:55 Відповісти
і знову виглядає мерзенна пика бородатої бабусі *****
26.07.2021 15:51 Відповісти
26.07.2021 15:51 Відповісти
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского - Цензор.НЕТ 5103
26.07.2021 15:54 Відповісти
26.07.2021 15:54 Відповісти
Порох намагався не допустити злиття єврейського капіталу з владою, але нарід і досі не знає, чи зеля справді єврей.
26.07.2021 17:40 Відповісти
26.07.2021 17:40 Відповісти
Бєня лише вУкраїні може щалишатись на свободі, зате тут він робить що забажає, бо має свого припіздєнта на нитках...
26.07.2021 15:59 Відповісти
26.07.2021 15:59 Відповісти
Цікаво, де той презЕдент? Час оголошувати в міжнародний розшук.
26.07.2021 16:02 Відповісти
26.07.2021 16:02 Відповісти
Скоріше знов у фєофанії, на промиванні...
26.07.2021 16:15 Відповісти
26.07.2021 16:15 Відповісти
Только кокаин переводит,****.
26.07.2021 16:19 Відповісти
26.07.2021 16:19 Відповісти
Президента натянул на кулак.
Так вернее будет.
26.07.2021 16:18 Відповісти
26.07.2021 16:18 Відповісти
Нахріна плісняві та їх хазяям Україна в ЄС та НАТО? Щоб жити по ЗАКОНУ? Та сЧас.
26.07.2021 16:00 Відповісти
26.07.2021 16:00 Відповісти
І ніхто не грохне цю бородату няню !
26.07.2021 16:03 Відповісти
26.07.2021 16:03 Відповісти
Няня не спит.
26.07.2021 16:16 Відповісти
26.07.2021 16:16 Відповісти
А в чем проблема, пуская АТ "ДТЕК ДНІПРОВСКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" построит подстанцию и подключат ту СЭС,
НЗФ ни копейки не получает за ту электроэнергию а еще и платил ахиетке по 0,7 грн за кВт*час за виртуалъную передачу в энергосистему и потом получение ее от ахметки
26.07.2021 16:18 Відповісти
26.07.2021 16:18 Відповісти
Не зійшлися на "відкатах"!
26.07.2021 16:20 Відповісти
26.07.2021 16:20 Відповісти
Так є питання до самої Валентини БєляковоЇ; "а як вам хватило ума (чи хто надоумив?) підключатися до українських електромереж через Нікопольский завод феросплавів?!
26.07.2021 16:46 Відповісти
26.07.2021 16:46 Відповісти
Від Бені одні проблеми в Україні.
26.07.2021 16:47 Відповісти
26.07.2021 16:47 Відповісти
В солнечной энергетике ключевые слова - "отключило от электросети солнечную электростанцию".
Твою мать, а что вы там вырабатываете?
Твою мать, а что вы там вырабатываете?
26.07.2021 16:48 Відповісти
26.07.2021 16:48 Відповісти
Без сети и вырабатываемое никуда не пойдет
26.07.2021 17:06 Відповісти
26.07.2021 17:06 Відповісти
Она по своей собственной сети должна идти к входному трансформатору облэнерго.
Все остальное - махинации, за которые надо сажать.
26.07.2021 17:17 Відповісти
26.07.2021 17:17 Відповісти
Невже ві кАломайского? Не від Порошенка?
26.07.2021 17:47 Відповісти
26.07.2021 17:47 Відповісти
Из всех республик ссср больше всех была окупирована и трансформировалась Украина, трииста лет дикая орда пользовала и безпощадно эксплуатировала европейские наработки украинского населения, и одновременно его гнобила, в результате мы имеем затюканное население под хитрожопым, обокоавшим это население, вором коломлйшей, и его марионеткой Вовчиком.
26.07.2021 17:59 Відповісти
26.07.2021 17:59 Відповісти
Да этот убитый регион нужно всеми силами восстонавливать а они в Никополь инвесторов не пускают.
26.07.2021 18:47 Відповісти
26.07.2021 18:47 Відповісти
 
 