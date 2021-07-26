TIU Canada вимагає від держави захистити її сонячну електростанцію від дій заводу Коломойського. ВIДЕО

Канадська компанія TIU Canada вимагає від української влади захисту через протизаконні дії Нікопольського заводу феросплавів, що належить олігарху Ігорю Коломойському, у зв’язку з тим, що підприємство незаконно відключило від електромережі сонячну електростанцію компанії в березні 2020 року.

Про це на пресконференції заявила Валентина Бєлякова, директорка компанії TIU Canada, а також адвокати компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Сонячну електростанцію канадського інвестора було повністю відключено від мереж Нікопольським заводів феросплавів 2 березня 2020 року. На нашу думку, таке відключення є незаконним", - сказала адвокатка Катерина Манойленко.

За її словами, підставою відключення СЕС завод називає необхідність проведення ремонту лінії нібито на підставі припису Державної інспекції з енергетичного нагляду. Однак вона зауважила, що відповідний припис було винесено ще у 2015 році, і він вже втратив чинність. При цьому сонячна станція була підключена через енергетичні мережі заводу у 2018 році.

"У приписі також немає взагалі жодного слова про необхідність проведення ремонту ліній або ж відключення сонячної електростанції ТОВ "Екотехнік Нікополь". Взагалі жодного слова про цю сонячну електростанцію в цьому документі немає. І звичайно, це не дивно, оскільки припис був виданий у 2015 році, а сонячна електростанція була збудована і введена в експлуатацію та підключена до мереж уже пізніше", - сказала Манойленко.

Вона додала, що компанія отримала ліцензію на свою СЕС у 2017 році і про припис канадському інвестору нічого не було відомо аж до дати незаконного відключення у березні 2020 року.

"Відключення було здійснене нібито для проведення ремонту. Однак починаючи з 2020 року і станом на сьогодні, тобто майже півтора року такий ремонт не проводиться", - сказала адвокатка.

"Станом на липень 2021 року лінії перебувають під напругою та працюють за схемою нормального режиму. Тобто ремонт не проводиться, а при цьому електростанція є відключеною", - додала Манойленко.

Водночас Валентина Бєлякова заявила, що коли компанія отримала листа від НЗФ, вони поїхали до керівництва заводу на переговори, щоб зрозуміти, що відбувається, та чи можливо уникнути такого відключення, який саме час потрібен на ці ремонтні роботи.

"Коли ми приїхали, весь топменеджмент феросплавного заводу зібрався на цю зустріч і на наше питання – в чому ж дійсно справа і скільки їм потрібно часу на ремонт, вони сказали, що вибачте, але ми просто отримали таке завдання від нашого акціонера – заводу, найголовнішого акціонера. І саме тому ми маємо вас відключити. Ну і після цього нам було зрозуміло, що, на жаль, ми нічого не зможемо вдіяти і ці питання, які озвучили мої колеги-адвокати, ті, що ми вирішуємо в суді, я дуже сподіваюся, що ми їх вирішимо все ж таки", - зазначила Бєлякова.