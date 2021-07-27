УКР
Затримано мешканця Вінниці, який грабував пункти з видачі швидких кредитів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 56-річного вінничанина, який двічі пограбував установи з видачі швидких кредитів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

21 липня до поліції надійшло повідомлення про вчинення пограбування від оператора кредитної спілки. Жінка повідомила, що близько 19.30 невідомий чоловік зайшов до установи та, погрожуючи фізичною розправою присутнім працівникам, забрав із сейфа 7000 гривень.

Поліцейські протягом доби після скоєння злочину встановили і затримали підозрюваного. Ним виявився 56-річний житель Вінниці.

Затримано мешканця Вінниці, який грабував пункти з видачі швидких кредитів, - Нацполіція 01

У ході слідства встановлено, що затриманий причетний до пограбування ще однієї кредитної установи в травні цього року. Чоловік у масці зайшов до приміщення спілки на проспекті Коцюбинського та, словесно погрожуючи застосуванням зброї, почав вимагати кошти. Зловмисник дістав з під куртки молоток та декілька разів вдарив ним по захисному склу касового приміщення. Розбивши вітрину, він, погрожуючи працівникам установи розправою, забрав 13 000 гривень та втік.

Затримано мешканця Вінниці, який грабував пункти з видачі швидких кредитів, - Нацполіція 02
Затримано мешканця Вінниці, який грабував пункти з видачі швидких кредитів, - Нацполіція 03

Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 190 320 грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 186 ККУ (грабіж). Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

+45
Почему сразу грабил? Он взял быстрый кредит. А грабят ето те кто ети кредиты выдает.
27.07.2021 00:23 Відповісти
+31
блин!.. та его наградить надо.. там проценты 120-150 грн в день..
27.07.2021 00:21 Відповісти
+27
Не грабил, а получал кредиты, по быстрому, у старухи-процентниши жЮли 🤗
27.07.2021 00:23 Відповісти
Их вообще надо запретить!а грабитель физически никого не тронул,может учтут при вынесении приговора.
27.07.2021 09:33 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 14:04 Відповісти
Ще один Робін Гуд. Мене дивують люди, які погоджуються на роботу розводить малограмотних людей, і думають, що їм за це не прилетить. Наприклад, молотком.
27.07.2021 00:23 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 07:51 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 10:44 Відповісти
Що ще набрешеш, москалику?
27.07.2021 01:12 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 07:18 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 00:25 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 00:34 Відповісти
Відпустити чоловіка і нагородити.
27.07.2021 00:26 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 00:31 Відповісти
в этих быстрых кредитах проценты под тысячу процентов годовых. чувак реально доброе дело делал
27.07.2021 00:49 Відповісти
Так ті кляті лавки бистрих кредитів при Петру як гриби після дощу повиростали. А на кінець каденції ще й гральних закладів через кожні 400 метрів.
27.07.2021 01:29 Відповісти
А сейчас тупо позакрывались! Да?
27.07.2021 06:27 Відповісти
Так при пєті ж виросли, для чого його вибирати потрібно було?
27.07.2021 07:33 Відповісти
Кстати выросли они при Овоще Солнцеликом! При Порохе их стало меньше а сейчас они даже электрички метро красят в свою рекламу!
27.07.2021 06:29 Відповісти
Диллинджер, плять )))
27.07.2021 00:53 Відповісти
"грабь награбленное"
"экспроприация экспроприаторов"
и уже скоро месяц, как "всю землю крестьянам"
27.07.2021 01:02 Відповісти
Ай молодец! Мне б такого!
27.07.2021 01:23 Відповісти
Грабував грабіжників.
27.07.2021 02:02 Відповісти
... этих кредиторов надо "жечь каленным железом" закона, а не позволять убивать наш глупый народ
27.07.2021 05:19 Відповісти
Хто ще там грабіжник треба розібратися.
27.07.2021 06:25 Відповісти
А что тут разбираться? Микрокредиты не грабят а выручают тебя деньгами что-бы ты мог пережить тяжёлые времена! Процент большой? Ну что не бери иди бери в долг у друзей или в банке! Не дают? Ну опять сам виноват почему тебе не доверяют!
27.07.2021 06:45 Відповісти
Та ти шо. Які вони білі й пушнасті. Ти звязаний з мфо-колекторною діяльністю?
27.07.2021 07:23 Відповісти
Їм щиро похер на людей, тупо заробляють гроші на беспорадності деяких українців.
27.07.2021 09:38 Відповісти
Чувака надо наказать по всей строгости закона! А кто выступает против микрокредитов так не ходите не берите! Вас никто не заставляет. Глядишь и процент уменьшиться!
27.07.2021 06:43 Відповісти
не надо здесь рекламы ублюдочных кредитов, парень правильно делал, мусора всегда бандитов охраняют ...
27.07.2021 06:50 Відповісти
Любой бизнес рекламирует себя. Микрокредиты ничего не делают противозаконного просто дают в долг! Большие проценты ? Так в банках дешевле. А у друзей бесплатно! Не дают? Так сделай что-бы давали! Отдай предыдущие долги! Банки дадут точно! И почему микрокредиты бандиты? Они тебе насильно навязывают свои кредиты?!
27.07.2021 06:55 Відповісти
Щоб обі день і ніч звонили тварина.
27.07.2021 07:24 Відповісти
И отфотошопленные фотки твоей матери Владимир с неграми, каждый день рассылали твоим знакомым
27.07.2021 08:26 Відповісти
Теж звідти? Скільки ж вас там гнид. Хоча що очікувати від порохобота.
27.07.2021 08:30 Відповісти
так миллион лет все знают шо звонить будут - и берут - ну и чо?
никто же силой не заставляет - вот о чем речь то!
еще поплачь шо МММ-щики обосрались, купившись на..... ну я не знаю, на то шо банкиры - лохи, а в МММ - в 5 раз больше дают.
27.07.2021 10:48 Відповісти
Ти як дитина? Для чого ходити в банк? Якесь чмо йде в банк, називає зі стелі номер телефону поручителя, який по випадковому збігу є твоїм. Потім тобі цілодобово наярює комп'ютер або відбитий підор, в якого півтора класи освіти. А можуть і карточку зарплатну твою прикрити, для цього навіть суд не потрібен, достатньо якогось нотаріуса, який за гроші що ти мавроді напише.
27.07.2021 11:03 Відповісти
они сами грят - эсли это не вы, то пройдите.... и тут срач - че мол я должен проходить если мне и на диване не грустно
27.07.2021 11:13 Відповісти
Не зрозумів, до них прийти? Так людина взагалі не знає де це. Це може бути навіть інше місто.
27.07.2021 11:18 Відповісти
в банк пройти, который чет там попутал.
они же говорят шо звонит Вася Петров, по кредиту от банка Перевертышь, долг продан в .... как там, ну чем там называются, Фирма Мужик и Волына.
я понял шо вы пострадал, но это же аннулируется и виновные привлекаются к обслуживанию гром. работ
правда х.з., лучше номер сменить - бегать и доказывать шо вы не Виктор клятвин.
27.07.2021 11:22 Відповісти
Їхати в інше місто щоб сказати що ви не знаєте того кента, не дуже прикольно і може бути не дешево. Тим більш що вони скоріш за все не повірють. Названювати вам їм не важко, це робить комп'ютер. Можуть бути інші ситуації, наприклад той кент що записав вас в поручителі, може бути вашим колегой, який злиняв за кордон. Колектори його не можуть дістати і хочуть щоб ви віддали борг. А може взяти ваш сусід і вони всьому будинку наярюють щоб сходоли умовили його віддати борг.
27.07.2021 11:38 Відповісти
ну я чув в пранках, говорять шо - йди тоді в банк і пиши шо то не ти.
їхати може з села треба тільки.
не думай шо я тварєй виправдовую, але блін - якийсь твій друг дав твій номер, чи побачив номер в одногрупниках - то не дорівнює шо тобі з небес дзвонить Яхве та просить три тищі на отдать?
ясно шо некомфортно, але не будуть тебе тупо "агрити" ні за що.

а то шо перевіляти потрібно номери - то вже до .... Разумкова шолі?
27.07.2021 11:43 Відповісти
сосед оформил кредит по ксерокопиям моих документов, а доблестная милиция не реагирует от слова -совсем. вот говорят когда к вам приедут убивать, тогда и приходите. а в этой стране понятие моральных страданий и ущерба существует только для депутатов. им проще выяснять почему муж с женой ругаются , это ж не преступников искать
27.07.2021 14:11 Відповісти
Так, наша країна вже на сомалі схожа. Якщо раніше я до мєнтів байдуже відносився, то зараз я їх сприймаю як звичайних бандитів тільки дуже потужно організованих. Вся ця багатотисячна навала працює проти звичайних людей.
27.07.2021 14:43 Відповісти
Дай Бог тобі дітей-наркоманів та циганву попід вікнами.
27.07.2021 15:36 Відповісти
Залогінився виключно для того, щоб послати тебе, дірявого чорта, на ***.
Гори в пеклі зі своїми кредитами, гори разом з усіма співробітниками цих притонів, з усіма власниками таких контор, і з їхніми та своїми дітьми.
27.07.2021 15:34 Відповісти
Да они первыми начали грабить.
27.07.2021 07:10 Відповісти
Они ворвались к тебе домой связали и заставили подписать договор займа? Нет это ты к ним пришел потому что друзей уже кинул, а банки на тебя в суд подали!
27.07.2021 07:13 Відповісти
До тебе кароста, ще не приходили? Прийдуть, не ці так інші.
27.07.2021 07:26 Відповісти
Тут сразу видно,что товарищ из их компании,да половине пенсионеров могут так голову задурить что они и сами не поймут как подписали.
27.07.2021 08:26 Відповісти
Так а скільки людей не брали кредити, й взагалі не знають про ці контори, а їм ці ******** наярюють.
27.07.2021 08:32 Відповісти
посм. пранки с коллекторами на Трубе. там как-то переадресацию делают, а то шо ты говоришь - так это к мусорам вопросики же.
че ты на человека гонишь если реально кредита если нету - то это .... Уволился чорт)
27.07.2021 10:51 Відповісти
Переадресацію можна, тільки до тебе вже ніхто не дозвониться. Ну наприклад менеджер розетки, якщо ти хочеш там щось купити. А мєнтам і нацбанку нема сенсу, вони їх кришують
27.07.2021 11:08 Відповісти
ну не знаю, бо у Вольнова маса пранків шо дзвонять - ето ви Миш Алєксєичь? - да, да, базарь - и потом опускает. может єто пофиксили, бо я сам думаю - тока если номер Вольнова дали типо свой как.
27.07.2021 11:12 Відповісти
Мабуть дали. Для вольнова це робота, а для звичайної людини неприємності.
27.07.2021 11:15 Відповісти
Та всім ***** на твою рекламу, йолопе! Тут все дуже просто
країна котиться в яму, дурні набираються боргів з каббальними процентами
на піку кризи бенецифіари забирають кеш та все що можна, і їдуть до іспаніі чи наприклад ізраїлю
а бичків-вишибал, касирів, рекламщиків-креативщиків, операторів колл-центрів і іншу звиздоту забивають як худобу ті, кому вчора втюхували цю дікуху.

Твій хазяїн полишить тебе в негоду на прив'язі, і водички до будки в лікарню не принесе.
27.07.2021 15:42 Відповісти
это только начало, нищий народ и не на такое пойдёт
27.07.2021 07:24 Відповісти
полвареника жую, на топливо для Лексуса не хватает, Ротшильды обнаглели
27.07.2021 10:49 Відповісти
Колекторів покривають мєнти, люди проти них безбройні. Повішати колектора, як і сепара святий обов'язок кожної людини.
27.07.2021 07:37 Відповісти
Коллектор, только наоборот! Доброе дело делал человек
27.07.2021 08:23 Відповісти
Правоохранители задержали 56-летнего винничанина, который дважды ограбил учреждения по выдаче быстрых кредитов. Источник: https://censor.net/ru/v3279296

Затримали?
Та йому медаль треба дати, бо проценти у цих "банкірчиків" під 1500% годових
27.07.2021 08:27 Відповісти
УВАЖУХА И РЕСПЕКТ ГРАЖДАНИНУ.... ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ....
27.07.2021 08:53 Відповісти
А якщо б він когось застрелив при пограбуванні ви б також його хвалили, 20000 грн вкрав за два пограбування, воно того вартує, це місячна зарплата в Польщі, а тепер відсидить за розбій від 5 до 8 років🤦🤦🤦
27.07.2021 10:30 Відповісти
тем более, он же не зэков ограбил шо тупо разводят бабушек, а операторов, к которым приходят с паспортом и по своей воле, а потом стонут. - так **** приходить если знают шо потом договор с подписью = в суде надо будет как-то объяснять то
27.07.2021 10:53 Відповісти
Еще неизвестно, кто кого грабил. Впрочем, в такие злачные места лезут либо от полной безнадеги, либо грабители. Нормальных там нет
27.07.2021 11:23 Відповісти
От дурко, основна сума у сейфах а він тільки з каси дрибниці забирав.
27.07.2021 11:25 Відповісти
Молодець. Чому до цих грабіжників с 700% річних до цих пір нема питань?

Гівно з офшорів грабує українців. А постраждалих потвор не шкода. Вони прекрасно знали, що грабують бідних та зубожілих людей. Це гроші на крові.
Чому зебіли НЕ встановлять максимальні граничні % ставки, пеню та штрафи? Чітко та по факту. НЕ подобаються умови - додому "на кіпр"
Чому всякі руцьке цигани грабують український народ, спамлять в телефон смс та дзвінками?

37356833

може глянути. Чому всякі руцьке свиня докучають українцям?
27.07.2021 11:39 Відповісти
Реклама цих барижних швидкогрошових офісів і контор по телебаченню крутиться як гвинт літака в повітрі...мабуть це комусь потрібно...І ні для кого не секрет,що ці гоп-стопники здирають з людей останню шкуру.На жаль,в нашій країні довірливих і недалекоглядних громадян ,ще дуже багато,так що цим барижним"котам Базіліям"є куди розвиватись...
27.07.2021 11:43 Відповісти
Комусь? Им и нужно, чтобы "бизнес" работал.
27.07.2021 20:56 Відповісти
Гройсмана поймали?
27.07.2021 12:42 Відповісти
Грабил грабителей. Может это Робин Гуд?
27.07.2021 18:40 Відповісти
Эти ублюдочные организации надо запретить законодательно.
27.07.2021 20:53 Відповісти
 
 