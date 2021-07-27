Затримано мешканця Вінниці, який грабував пункти з видачі швидких кредитів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 56-річного вінничанина, який двічі пограбував установи з видачі швидких кредитів.

21 липня до поліції надійшло повідомлення про вчинення пограбування від оператора кредитної спілки. Жінка повідомила, що близько 19.30 невідомий чоловік зайшов до установи та, погрожуючи фізичною розправою присутнім працівникам, забрав із сейфа 7000 гривень.

Поліцейські протягом доби після скоєння злочину встановили і затримали підозрюваного. Ним виявився 56-річний житель Вінниці.

У ході слідства встановлено, що затриманий причетний до пограбування ще однієї кредитної установи в травні цього року. Чоловік у масці зайшов до приміщення спілки на проспекті Коцюбинського та, словесно погрожуючи застосуванням зброї, почав вимагати кошти. Зловмисник дістав з під куртки молоток та декілька разів вдарив ним по захисному склу касового приміщення. Розбивши вітрину, він, погрожуючи працівникам установи розправою, забрав 13 000 гривень та втік.





Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 190 320 грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 186 ККУ (грабіж). Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.