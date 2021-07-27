Затримано мешканця Вінниці, який грабував пункти з видачі швидких кредитів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали 56-річного вінничанина, який двічі пограбував установи з видачі швидких кредитів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
21 липня до поліції надійшло повідомлення про вчинення пограбування від оператора кредитної спілки. Жінка повідомила, що близько 19.30 невідомий чоловік зайшов до установи та, погрожуючи фізичною розправою присутнім працівникам, забрав із сейфа 7000 гривень.
Поліцейські протягом доби після скоєння злочину встановили і затримали підозрюваного. Ним виявився 56-річний житель Вінниці.
У ході слідства встановлено, що затриманий причетний до пограбування ще однієї кредитної установи в травні цього року. Чоловік у масці зайшов до приміщення спілки на проспекті Коцюбинського та, словесно погрожуючи застосуванням зброї, почав вимагати кошти. Зловмисник дістав з під куртки молоток та декілька разів вдарив ним по захисному склу касового приміщення. Розбивши вітрину, він, погрожуючи працівникам установи розправою, забрав 13 000 гривень та втік.
Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 190 320 грн.
Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 186 ККУ (грабіж). Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"экспроприация экспроприаторов"
и уже скоро месяц, как "всю землю крестьянам"
никто же силой не заставляет - вот о чем речь то!
еще поплачь шо МММ-щики обосрались, купившись на..... ну я не знаю, на то шо банкиры - лохи, а в МММ - в 5 раз больше дают.
они же говорят шо звонит Вася Петров, по кредиту от банка Перевертышь, долг продан в .... как там, ну чем там называются, Фирма Мужик и Волына.
я понял шо вы пострадал, но это же аннулируется и виновные привлекаются к обслуживанию гром. работ
правда х.з., лучше номер сменить - бегать и доказывать шо вы не Виктор клятвин.
їхати може з села треба тільки.
не думай шо я тварєй виправдовую, але блін - якийсь твій друг дав твій номер, чи побачив номер в одногрупниках - то не дорівнює шо тобі з небес дзвонить Яхве та просить три тищі на отдать?
ясно шо некомфортно, але не будуть тебе тупо "агрити" ні за що.
а то шо перевіляти потрібно номери - то вже до .... Разумкова шолі?
Гори в пеклі зі своїми кредитами, гори разом з усіма співробітниками цих притонів, з усіма власниками таких контор, і з їхніми та своїми дітьми.
че ты на человека гонишь если реально кредита если нету - то это .... Уволился чорт)
країна котиться в яму, дурні набираються боргів з каббальними процентами
на піку кризи бенецифіари забирають кеш та все що можна, і їдуть до іспаніі чи наприклад ізраїлю
а бичків-вишибал, касирів, рекламщиків-креативщиків, операторів колл-центрів і іншу звиздоту забивають як худобу ті, кому вчора втюхували цю дікуху.
Твій хазяїн полишить тебе в негоду на прив'язі, і водички
до будкив лікарню не принесе.
Затримали?
Та йому медаль треба дати, бо проценти у цих "банкірчиків" під 1500% годових
Гівно з офшорів грабує українців. А постраждалих потвор не шкода. Вони прекрасно знали, що грабують бідних та зубожілих людей. Це гроші на крові.
Чому зебіли НЕ встановлять максимальні граничні % ставки, пеню та штрафи? Чітко та по факту. НЕ подобаються умови - додому "на кіпр"
Чому всякі руцьке цигани грабують український народ, спамлять в телефон смс та дзвінками?
37356833
може глянути. Чому всякі руцьке свиня докучають українцям?