"Окопна війна": "Російські солдати під впливом своєї пропаганди думають, що вони всесильні. Коли їм накидаємо добре, вони тремтять, як цуценята", - воїн ЗСУ з позивним Академік. ВIДЕО

Академік брав участь у бойовій операції щодо захоплення в полон російського найманця. Він разом зі своїми побратимами знищував ворожі позиції російських окупантів.

Журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман у межах рубрики "Окопна війна" поспілкувався з воїном, якого надихають подвиги українських студентів під Крутами.

"Я хоч молодий, але розумію, що батьків чи Батьківщину - не вибирають. Якщо приходить біда - їх потрібно захищати. Мене надихають подвиги молодих Героїв Крут. Їм було стільки років, як і мені зараз. Вони захистили Україну ціною свого життя. Ми ж отримаємо перемогу над одвічним ворогом", - розповів український захисник.

За словами Академіка, російські окупанти використовують місцеве населення, яке йде "служити" до так званої "армії" терористів через безгрошів'я.

"Їх кидають на забій, як непотрібний "біоматеріал". Самі російські солдати, які через свою пропаганду звикли вважати себе всесильними, тремтять, як цуценята, після того, як ми починаємо бити по них. Ми можемо перемогти ворога і це реальність, просто потрібно дати дозвіл на активні дії молодшому офіцерському складу, який перебуває на передовій і бажає воювати. Росіяни бояться, коли проти них діють силою. Не всі мають воювати, просто підтримуйте нашу армію. Не може бути, що в Україні війна, а вона когось не стосується. Разом - переможемо окупанта і почнемо будувати нову країну", - підкреслив воїн.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

У нас дрожащий щенок главнокомандующим числится.
27.07.2021 12:09 Відповісти
Дай тобі, Боже, здоров'я, і довгих років життя, синку!
І дякую тобі!
27.07.2021 12:13 Відповісти
Говнокомандующий не даст такой приказ. Ему путин не позволяет.

А российские ваенные, с дебильными дегенератными рожами - это тоже биоматериал. Мусор!
27.07.2021 12:12 Відповісти
Та да))) Походу он и сам не понял куда попал
27.07.2021 16:13 Відповісти
ЗЕбилу насрать на путена , он подчиняется другому , а вот очистить планету от биоматериала и мусора давно пора !
27.07.2021 12:26 Відповісти
а поцЗедент сказал что войны нет
показати весь коментар
27.07.2021 12:17 Відповісти
А шо такое ...,шампур тоже как рапира.
27.07.2021 12:31 Відповісти
Шашликокомандуючий!
Всіх Шашликів і Шаурми Началник.
27.07.2021 13:21 Відповісти
И хотдогов КАМАНДИР!!!
27.07.2021 16:14 Відповісти
Шашлико-мандуючий.
28.07.2021 10:01 Відповісти
І їхній пуцькін такий самий сцикун. У цілому світі через облізлу моль гризота ! Якби мали розум ,то вже давно придушили б цю мерзотну гниду !!!
27.07.2021 12:28 Відповісти
Молодец, все правильно сказал, каждый делает свою работу, можешь и хочешь воевать - воюй, не можешь но поддерживаешь защитников Украины и любишь Украину делай хотя бы так. Только какого ХУ...... 73% голосовали за ЗЕ?
27.07.2021 12:35 Відповісти
Голосовали за шанс перемен. Сам вопрос дебильный!!! Другая тема что шанс не оправдался.. но это другой вопрос. Не будь ДЕБИЛОМ!!!
27.07.2021 12:57 Відповісти
Не будь дебилом, перемен вы достигли, как хотели. Похерили даже что было. Нет мозгов у зебилов и думать не приучены. Их уровень - жопой тверк крутить и проф. игра на пианино. Так что шансов не было, Один шанс таки был - уничтожить экономику и Украину, ждемс реализации. как хотели зебилы.
27.07.2021 13:13 Відповісти
Хороший материал от anti-colorados в 5 частях:
начало здесь - https://defence-line.org/2021/07/o-flote-geroizme-i-lzhi-chast-1/ О флоте, героизме и лжи (Часть 1)
27.07.2021 12:36 Відповісти
И вообще суперская рубрика, всегда люблю ее смотреть, Михаилу респект, не легкая работа журналиста в таких условиях
27.07.2021 12:38 Відповісти
Зеленський вже "скінчив війну", тепер "закінчує з олігархами".
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
27.07.2021 12:40 Відповісти
Таварищ путен запрещает давать ответку
27.07.2021 12:56 Відповісти
Респект таким ребятам на передовой!! Плохо то, что власть не вооружает ВСУ, заказы Укроборонпрому саботируются под разными предлогами, Зе воюет с Порохом в ущерб ВСУ. В 2014 на волонтерах выстояли и опять повторяется ситуация когда власть мешает защите народа!!!
27.07.2021 13:00 Відповісти
Кацо, твої немощні сили нікого не перемагали.
27.07.2021 13:47 Відповісти
ваши регулярныя вайска, горазды бутылки по фантанам бить, да гомиков гонять, а в Сирии только мирных помбят, да еврейские ракеты отлэкивают)))
27.07.2021 14:45 Відповісти
бла бла бла бла, трусливый расеянин.
27.07.2021 15:29 Відповісти
У кацапов понти на первом месте, стращают, а потом в плен табуном бегут.
27.07.2021 13:27 Відповісти
Хватит трепаться.
Вчера враг раздолбал из 152-мм орудий наши позиции.
Корректировку вели российские беспилотники.
ВСУ не смогли ни уничтожить беспилотники, ни дать ответку по 152-мм орудиям.
Наши заявили что орудия вели огонь с позиций возле жилых домов.
Если там стоят орудия, значит там не должно быть мирных жителей.

Так и должно быть заявлено в ТКГ.
Пускай привыкают.
27.07.2021 13:38 Відповісти
ВСУ не змогли?!!! Чи їм НЕ ДАЛИ це зробити?!!!
27.07.2021 21:21 Відповісти
От тільки хай скаже коли останній раз нашим дозволили накидати.
Воїну- повага.
27.07.2021 13:44 Відповісти
Молодцы, ребята. Молимся за вас.
27.07.2021 14:58 Відповісти
да... но пока парни .... набрасывают вам.....
27.07.2021 15:06 Відповісти
ха, дык, вы кацапи только тогда смелые, когда зеленский отдал ВСУ преступный приказ "не стрелять". кстати, за что и сядет.
трусливая вы нация, расеяне.
27.07.2021 15:28 Відповісти
ВОТ ИМЕННО!КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ И УВАЖАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТЬСЯ ДО ЗУБОВ И ВОССТНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!И ТАК И БУДЕТ!ДРУГИХ ПУТЕЙ НЕТУ!
27.07.2021 16:27 Відповісти
Дело в том , что у пана атамана нема золотого запасу.
27.07.2021 20:52 Відповісти
Береги вас Бог, мужики.
27.07.2021 17:13 Відповісти
Молодці хлопці, низький Вам уклін за все, що ви робите для України та українців. Хотів би викласти для Вас трохи вдосконалений текст пісні "Священная война"( вибачайте, що російською мовою, але так буде для всіх зрозуміло та й ближче до тексту оригіналу):
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой.
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна, -
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель!
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная вскипает как волна, -
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать!
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло,
Что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!"
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
28.07.2021 06:53 Відповісти
 
 