"Окопна війна": "Російські солдати під впливом своєї пропаганди думають, що вони всесильні. Коли їм накидаємо добре, вони тремтять, як цуценята", - воїн ЗСУ з позивним Академік. ВIДЕО

Академік брав участь у бойовій операції щодо захоплення в полон російського найманця. Він разом зі своїми побратимами знищував ворожі позиції російських окупантів.

"Я хоч молодий, але розумію, що батьків чи Батьківщину - не вибирають. Якщо приходить біда - їх потрібно захищати. Мене надихають подвиги молодих Героїв Крут. Їм було стільки років, як і мені зараз. Вони захистили Україну ціною свого життя. Ми ж отримаємо перемогу над одвічним ворогом", - розповів український захисник.

За словами Академіка, російські окупанти використовують місцеве населення, яке йде "служити" до так званої "армії" терористів через безгрошів'я.

"Їх кидають на забій, як непотрібний "біоматеріал". Самі російські солдати, які через свою пропаганду звикли вважати себе всесильними, тремтять, як цуценята, після того, як ми починаємо бити по них. Ми можемо перемогти ворога і це реальність, просто потрібно дати дозвіл на активні дії молодшому офіцерському складу, який перебуває на передовій і бажає воювати. Росіяни бояться, коли проти них діють силою. Не всі мають воювати, просто підтримуйте нашу армію. Не може бути, що в Україні війна, а вона когось не стосується. Разом - переможемо окупанта і почнемо будувати нову країну", - підкреслив воїн.

