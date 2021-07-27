"Окопна війна": "Російські солдати під впливом своєї пропаганди думають, що вони всесильні. Коли їм накидаємо добре, вони тремтять, як цуценята", - воїн ЗСУ з позивним Академік. ВIДЕО
Академік брав участь у бойовій операції щодо захоплення в полон російського найманця. Він разом зі своїми побратимами знищував ворожі позиції російських окупантів.
Журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман у межах рубрики "Окопна війна" поспілкувався з воїном, якого надихають подвиги українських студентів під Крутами.
"Я хоч молодий, але розумію, що батьків чи Батьківщину - не вибирають. Якщо приходить біда - їх потрібно захищати. Мене надихають подвиги молодих Героїв Крут. Їм було стільки років, як і мені зараз. Вони захистили Україну ціною свого життя. Ми ж отримаємо перемогу над одвічним ворогом", - розповів український захисник.
За словами Академіка, російські окупанти використовують місцеве населення, яке йде "служити" до так званої "армії" терористів через безгрошів'я.
"Їх кидають на забій, як непотрібний "біоматеріал". Самі російські солдати, які через свою пропаганду звикли вважати себе всесильними, тремтять, як цуценята, після того, як ми починаємо бити по них. Ми можемо перемогти ворога і це реальність, просто потрібно дати дозвіл на активні дії молодшому офіцерському складу, який перебуває на передовій і бажає воювати. Росіяни бояться, коли проти них діють силою. Не всі мають воювати, просто підтримуйте нашу армію. Не може бути, що в Україні війна, а вона когось не стосується. Разом - переможемо окупанта і почнемо будувати нову країну", - підкреслив воїн.
Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
А российские ваенные, с дебильными дегенератными рожами - это тоже биоматериал. Мусор!
І дякую тобі!
а есть режим тишины..типа
Всіх Шашликів і Шаурми Началник.
начало здесь - https://defence-line.org/2021/07/o-flote-geroizme-i-lzhi-chast-1/ О флоте, героизме и лжи (Часть 1)
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
Вчера враг раздолбал из 152-мм орудий наши позиции.
Корректировку вели российские беспилотники.
ВСУ не смогли ни уничтожить беспилотники, ни дать ответку по 152-мм орудиям.
Наши заявили что орудия вели огонь с позиций возле жилых домов.
Если там стоят орудия, значит там не должно быть мирных жителей.
Так и должно быть заявлено в ТКГ.
Пускай привыкают.
Воїну- повага.
трусливая вы нация, расеяне.
НУЖНО ВООРУЖАТЬСЯ ДО ЗУБОВ И ВОССТНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!И ТАК И БУДЕТ!ДРУГИХ ПУТЕЙ НЕТУ!
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой.
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна, -
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель!
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная вскипает как волна, -
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать!
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло,
Что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!"
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!