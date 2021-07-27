УКР
Мендель надіслала свою книгу прессекретарю Путіна Пєскову: Вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не лише ваша точка зору. ВIДЕО

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель відправила свою книгу "Кожен з нас - президент" прессекретарю президента РФ Володимира Путіна Дмитру Пєскову.

Про це вона повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вирішила відправити книгу Дмитру Пєскову. У ній багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?" - написала Мендель.

Також вона залишила свій автограф на першій сторінці своєї книги російською мовою.

У відео Мендель уточнила, що подарунок зробила як "колишній прессекретар прессекретарю президента Росії".

"Можливо, вам буде корисно дізнатися, що в світі існує не лише ваша точка зору", - сказала Мендель.

"Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель

В кінці запису вона підтвердила факт відправки вказаною адресою на посилці: Пєскову Дмитру, м. Москва, Адміністрація президента, РФ.

Нагадаємо, книга Мендель "Кожен з нас – президент" вийшла у видавництві "Клуб сімейного дозвілля". У ній 288 сторінок.

Мендель надіслала свою книгу прессекретарю Путіна Пєскову: Вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не лише ваша точка зору 01

Автор: 

27.07.2021 15:09 Відповісти
27.07.2021 15:12 Відповісти
