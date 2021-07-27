УКР
10 172 66

Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство. ВIДЕО

У Януковича – Межигір'я, а в Зеленського – "Свати". Чому Володимир Зеленський так хоче показувати своє дітище російською всупереч купі українських законів? Як Росія використовує "Квартал" для відновлення Радянського Союзу?

Богдан Буткевич набрався терпіння і трохи подивився "Сватів" – щоб із прикладами пояснити, як це кварталівське творіння прямо порушує низку українських законів, підіграє російській пропаганді, дебілізує українців і рекламує малоросійство та відродження Радянського Союзу.

Чому насправді творці "Сватів" не хочуть показувати їх українською мовою? Безжальний розбір від "Без цензури". 


Залишайте коментар, лайк і підписуйтеся за оновлення!

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) Квартал-95 (187) Буткевич Богдан (441)
Топ коментарі
+29
Зелена пошесть послідовна та наполеглива у ворожому ставленні та діях щодо України.
27.07.2021 17:34 Відповісти
+15
ЗеМРАЗЬ 🤢🤡🐲просто бабло гребёт ! Как можно было смотреть и слушать это 🎪💩говно , настоящие дегенераты , над которыми насмехаясь издеваясь хитросделанные янучары 🤮🤮🤮🤮
27.07.2021 17:50 Відповісти
+14
И тут Порошенко приплели. Липецкая фабрика = Сваты? Серьёзно?
27.07.2021 17:39 Відповісти
Орест Лютий. "Гаспада Малороси"



27.07.2021 17:34 Відповісти
27.07.2021 17:34 Відповісти
мужик лучше просто по голосу.
но когда с подругой, то она не так писклява
так шо как всегда помотрю и послушаю потом, но спасиб* Яхве шо вы живы(Зеля же не Янук, то есть не Тараканук, не говоря уже о Путине)
27.07.2021 17:35 Відповісти
27.07.2021 17:39 Відповісти
А шо это за желтые камушки у актера "сватов" в пасти?
27.07.2021 17:41 Відповісти
Это у него гавно на зубах засохло..
27.07.2021 17:46 Відповісти
Мочевые камни
27.07.2021 17:55 Відповісти
то не камінці то рештки прапора бо не пускали на з"йомки поки свого прапора не з"їси.... ёйоо
йооой важка та доля артистіув..........
27.07.2021 18:46 Відповісти
Какие то идиоты смотрят это "творение искуства"?
27.07.2021 17:43 Відповісти
Ну из 73% еще многие верят в сказки и смотрят.
27.07.2021 22:41 Відповісти
У будь-якій державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, бидляк складає 80% населення. Це стабільний відсоток люмпену для усієї історії цивілізації.
28.07.2021 06:29 Відповісти
Быдляк быдляку рознь.
Т.е. если 80% "недоразвитые" - демократия, для развития страны, не наш метод?
28.07.2021 08:26 Відповісти
Розвелися в Україні
«зелені» щурі.
Всі із «ригів» вони тіні
Молоді кнурі.

Розікрали всі резерви,
Йде відкат назад.
Повертають ці концерви,
На російський лад.

Вже добралися до мови,
«Щирий» і кацап.
Вороги дійшли до змови
В пейси вдітий цап.

Захистимо нашу мову,
Захистим й себе.
Україну зробим нову
А не їх бе-бе!!!
16.07.2020
Анатолій Березенський
27.07.2021 17:48 Відповісти
27.07.2021 17:50 Відповісти
ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ
Зе влада дає обіцянки
Для дурнів великі цяцянки
Тут про велике "будівництво",
Так ковід ліків виробництво.

Скрізь обіцянки в них пусті,
Бо опинилися в хвості.
А гроші ковідні, що мали,
Чомусь в асфальт всі закатали.

Злочинців ворогу віддав,
Що на Майдані нас вбивав.
Ці яким боком до війни?
Пішли на обмін всі вони.

А Цемах як там опинився?
За злочини свої звільнився?
Три сотні пасажирів вбили
Як малайзійський літак збили.

А «вагнерівців» як «здали»?
Спецслужбам шкоди завдали.
Щоб ті втекли усе зробили,
Що піл Луганськом літак збили.
Лютий 2021 р.
Анатолій Березенський
27.07.2021 17:50 Відповісти
зебилы? вы себя узнали? ну вот что на руках. Вот это оно и есть вы. Прямо как с картинки.
27.07.2021 17:51 Відповісти
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо мудак,
То знищить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в макітрі?

Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За обіцянки, чи все ж дії?

Як підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.

Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський
27.07.2021 17:54 Відповісти
Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов"
Йой, як бо сарака подужав-єс бодай єдну серію "с ваты" - після такого тре' впити-си горівчєним ік лихій годині, і потім урльоп на тиждень, аби розбачити тоте 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
27.07.2021 18:03 Відповісти
Скоты у власти, скоты по ТВ. Чему удивляться.
показати весь коментар
27.07.2021 18:13 Відповісти
"свати" - дибільне лайно для дибілів.... поважаюча себе людина може таку муть дивитись? - Ні!!!
27.07.2021 18:13 Відповісти
У цих всіх дебільних говносеріалах від всяких гоміків-коміків,Українців постійно зображують в образливо-принизливій формі.Не розумію хто той непотріб може дивитись.
27.07.2021 18:14 Відповісти
ХолУї і дивляться!
27.07.2021 18:25 Відповісти
Політбанкроти сатаніють від безсилля, бо за них проголосували лише вони самі. Навіть родичі та сусіди відвернулися. Істерика нон-стоп.
І це радує, як і те, що в основному країна йде вірним шляхом.
27.07.2021 18:23 Відповісти
Огльондаш «Сватув», патц?
27.07.2021 18:30 Відповісти
Вхат із патц, хєр Мийроуслаф Рабовскай?
27.07.2021 19:02 Відповісти
Це, курва? Нє мувіш по польську!? А для чого уживаєш польскі сстьонж!? Може не є тиш із Польскі, курва!?
28.07.2021 03:27 Відповісти
Неможливо з українця зробити дебіла,а з малоросця,підкацапа або з селючини,легко.
27.07.2021 18:25 Відповісти
ШТА?!
27.07.2021 18:29 Відповісти
Що таке селючина?
27.07.2021 18:34 Відповісти
А чи можна із малазійця зробити ізраїльтянина?
27.07.2021 18:41 Відповісти
можна... але хвоста доведеться відтяти.... окрім шкуркі.......
27.07.2021 18:50 Відповісти
Можна з придурі і )(уя зламати.
28.07.2021 10:01 Відповісти
знову кабан і льоха підсвинки роздають? Що там?
27.07.2021 18:27 Відповісти
Ніколи не розумів лояльність євреїв до Росії.
27.07.2021 18:28 Відповісти
Не виключено, що це їх проект.
27.07.2021 18:34 Відповісти
зюзя ти коли санта-пітера за сватів... тьхублть... за конхфєтки ворогу посадишь ???
27.07.2021 18:49 Відповісти
і косатазагаснедосіділаааа зюзяяяяяя!!! рятуйненьку рубай відосікі.....
27.07.2021 18:52 Відповісти
федя говнонравов подходящий "актер" для высереалов. федя, еще по сто и расскажи нам дичь.
27.07.2021 19:05 Відповісти
Як можна дивитись це убоге лайно
27.07.2021 19:10 Відповісти
"свати" - пійло для свиней.
27.07.2021 19:14 Відповісти
Але ж зебілам подобається.
27.07.2021 22:47 Відповісти
Ніколи не дивився це гуано. Вистачало декількох хвилин, щоб зрозуміти рівень цього серіалу.
27.07.2021 19:39 Відповісти
"подыгрывают России"? а хіба тільки ця мильна булька? вся зеленка це робить
27.07.2021 20:20 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство - Цензор.НЕТ 9585
27.07.2021 20:22 Відповісти
Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов" Источник: https://censor.net/ru/v3279430

ххх
А-а-а, ну це зовсім інша справа. Набрался терпения и немного посмотрел. Теперь ему можно немного пошутить про абрікоси та Порошенко - індульгенція в вигляді перегляду серіала "Свати" отримана. До нагороди цього "терплячого"
Тільки як мені бути? Буткевича в ніякому вигляді я не можу терпіти
27.07.2021 20:57 Відповісти
Ну, не тільки для Росії цей дебільний серіальчик, а і для 41% українців, які вважають, що "росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". І, от цікаво, відсоток виборців різних політичних сил, який так вважають.
Так, от у ОПЗЖ таких 86% виборців, у Голосу - 40% ( ), у СН - 35%, у ЄС - 10%
Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство - Цензор.НЕТ 75
27.07.2021 21:14 Відповісти
Пришлось недавно находиться в комнате, где был включен телевизор и хозяева смотрели этот самый сериал "Скоты", ой, "Сваты". Очень боялся обрыгать (извините за мой французский) чужие ковры на полу, хорошо, хоть недолго там был, но все равно еле выдержал. Как такое вообще можно смотреть?
27.07.2021 21:24 Відповісти
_Не, ну всё правильно, шырпотреб таким и должен быть: по уровню наименее развитых в целевой аудитории. Брага на невзыскательный вкус.
27.07.2021 23:44 Відповісти
/"Сваты" подыгрывают России, дебилизируют украинцев и рекламируют малороссийство./
Це не роблять не якісь умовні "Свати", це робить Зедет, якій знимає і пише сценарії "Сватів".
28.07.2021 03:10 Відповісти
За все доведеться відповідати.
28.07.2021 04:23 Відповісти
Купівля Овочем 2.0 кокосової пудри в Колумбії затягнулась, таке розмаїття товару що очі розбігаться у протилежні сторони. )
28.07.2021 08:53 Відповісти
Телеведучий Дмитро Гордон заявив, що більшість українців російськомовні і цій мові треба надавати статус регіональної. Про це сказав в ефірі телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24".
"Є у мене така думка, що російськомовних людей в Україні більше, ніж україномовних. Більшість населення говорить російською. Крим розмовляє російською, Донбас говорить російською. Дніпропетровська область, Миколаївська, Херсонська, Запоріжжя і так далі в основному говорять російською. Київ в основному говорить російською", - заявив Гордон.
Також заявив, що з російською мовою в Україні "борються", а державна мовна політика зараз - "глибоко збиткова".
28.07.2021 09:04 Відповісти
Дивна країна всі бачуть що з булавою затятий ворог України і нічого не діють???Але ж і не дивно обрали його ж вони 73%
28.07.2021 09:06 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27020883.html "Массква или куда мы едем на лимо"

З самого рання з боліт лунає несамовите виття. Виють кумири молодьожи 1990-х років - вокально-інструментальний ансамбль GreenGrey.

Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство - Цензор.НЕТ 877

Причина виття - пацанчиків викинули із концерту на честь 30-річчя Незалежності. Викинули з тієї причини, що вони упорото хотіли пєть по-русскі. «Нас питаюцца стєрєть із історії України!» - жаліються рєбяти.
І от шо я вам скажу. Попри те, шо Дізєль з Муріком ще в 2005 році разом з Медведчуком рвали свої сраки проти «українізації» (тобто, проти права українців на контент державною мовою), гурт GreenGrey помер ще восени 2004 року разом з Кузьмою Скрябіним. Якщо хто забув або кого тоді ще не було: «зелено-сірі» агітували за Януковича. Тоді здавалося, що питання лише в бабках, але розтин показав, що все дещо складніше.
https://www.facebook.com/lavrick/posts/4206650856048649 Андрій Лаврик
28.07.2021 09:49 Відповісти
Я Януковича "святому" Кузьмі так і не пробачив. І Могілєвська там була і ще молода **** Лорак. І пи.да Повалій теж.
28.07.2021 11:35 Відповісти
Зелене чмо не хоче України з українською мовою,зелене чмо хоче Есенге с общепонятним. Чтобі все понімалі, ржалі і біло куда єздіть на гастролі.
28.07.2021 11:33 Відповісти
 
 