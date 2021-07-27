Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство. ВIДЕО

У Януковича – Межигір'я, а в Зеленського – "Свати". Чому Володимир Зеленський так хоче показувати своє дітище російською всупереч купі українських законів? Як Росія використовує "Квартал" для відновлення Радянського Союзу?

Богдан Буткевич набрався терпіння і трохи подивився "Сватів" – щоб із прикладами пояснити, як це кварталівське творіння прямо порушує низку українських законів, підіграє російській пропаганді, дебілізує українців і рекламує малоросійство та відродження Радянського Союзу.

Чому насправді творці "Сватів" не хочуть показувати їх українською мовою? Безжальний розбір від "Без цензури".





