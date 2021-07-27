Пілот літака flydubai відмовився під'їжджати до перону і спровокував затор в аеропорту Одеси. ВIДЕО

Командира літака flydubai, який прилетів в Одесу, не влаштувала ширина магістральної рульової доріжки (РД) аеропорту і він відмовився рулити по ній до перону. Цікаво, що літаки цієї авіакомпанії впродовж багатьох років тричі на тиждень прилітають у місто.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская", пасажирський Boeing737-800, реєстраційний A6-FEH, який прибув із Дубаї, торкнувся одеської смуги курсом 160 о 13:23. Звернувши на РД-А5, і проїхавши її до стику зі старою злітно-посадковою смугою, екіпаж заявив, що далі рухатися не зможе через невідповідність ширини РД правилам авіакомпанії.

Через кілька хвилин сів літак SkyUp, звернув на ту ж РД і не зміг рухатися далі через flydubai, що стояв попереду.

Для вирішення ситуації на місце прибув аеродромний тягач, який виштовхнув на злітну спочатку SkyUp, а потім і flydubai.

Через інцидент близько чотирьохсот пасажирів були змушені чекати в салонах літаків, а Ryanair не зміг вчасно вилетіти до польського Катовіце - затримка становила близько 40 хвилин.

Слід зазначити, що такий інцидент стався вперше в одеському аеропорту, а претензія першого пілота flydubai нічим не підтверджена. Інструкція з льотної експлуатації "Боїнга" цього типу дозволяє рулювання при ширині РД 16 метрів. Ширина одеської руліжки 17,5 метрів, а вимоги авіакомпанії, за словами того ж пілота - 18 метрів.

Дивіться також: Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса". ФОТО