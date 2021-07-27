УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10071 відвідувач онлайн
Новини Відео
16 949 25

Пілот літака flydubai відмовився під'їжджати до перону і спровокував затор в аеропорту Одеси. ВIДЕО

Командира літака flydubai, який прилетів в Одесу, не влаштувала ширина магістральної рульової доріжки (РД) аеропорту і він відмовився рулити по ній до перону. Цікаво, що літаки цієї авіакомпанії впродовж багатьох років тричі на тиждень прилітають у місто.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская", пасажирський Boeing737-800, реєстраційний A6-FEH, який прибув із Дубаї, торкнувся одеської смуги курсом 160 о 13:23. Звернувши на РД-А5, і проїхавши її до стику зі старою злітно-посадковою смугою, екіпаж заявив, що далі рухатися не зможе через невідповідність ширини РД правилам авіакомпанії.

Через кілька хвилин сів літак SkyUp, звернув на ту ж РД і не зміг рухатися далі через flydubai, що стояв попереду.

Для вирішення ситуації на місце прибув аеродромний тягач, який виштовхнув на злітну спочатку SkyUp, а потім і flydubai.

Через інцидент близько чотирьохсот пасажирів були змушені чекати в салонах літаків, а Ryanair не зміг вчасно вилетіти до польського Катовіце - затримка становила близько 40 хвилин.

Слід зазначити, що такий інцидент стався вперше в одеському аеропорту, а претензія першого пілота flydubai нічим не підтверджена. Інструкція з льотної експлуатації "Боїнга" цього типу дозволяє рулювання при ширині РД 16 метрів. Ширина одеської руліжки 17,5 метрів, а вимоги авіакомпанії, за словами того ж пілота - 18 метрів.

Дивіться також: Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса". ФОТО

Пілот літака flydubai відмовився підїжджати до перону і спровокував затор в аеропорту Одеси 01

Автор: 

аеропорт (1870) Одеса (5618) затори (100) літак (3037)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
АФАИК пилот имеет право, даже если просто не уверен. Он может вызвать бибизику, которая его докатит куда надо. И вообще не понятно с чего весь сыр-бобр. Отправили тягач, тот его вытолкал. И не надо было 40 минут выяснять отношения.
показати весь коментар
27.07.2021 23:23 Відповісти
+11
либо пилот быконул либо наши полметра рулежки скрысили....
показати весь коментар
27.07.2021 23:18 Відповісти
+9
Козломордое, ты чего своей власовской тряпки стесняешься?)
показати весь коментар
27.07.2021 23:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перрон- это на вокзале, или я чего-то пропустил?
показати весь коментар
27.07.2021 23:11 Відповісти
Много значений. Из вики: Перро́н - часть летного поля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аэродрома , предназначенная для размещения https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE воздушных судов в целях посадки и высадки https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80 пассажиров , погрузки и выгрузки https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6 багажа , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0 почты и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7 грузов , а также других видов обслуживанияhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-1 [1] .
показати весь коментар
27.07.2021 23:14 Відповісти
ото ти баран))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
показати весь коментар
28.07.2021 01:31 Відповісти
А ты окончание от }{уйла.
показати весь коментар
28.07.2021 07:41 Відповісти
либо пилот быконул либо наши полметра рулежки скрысили....
показати весь коментар
27.07.2021 23:18 Відповісти
АФАИК пилот имеет право, даже если просто не уверен. Он может вызвать бибизику, которая его докатит куда надо. И вообще не понятно с чего весь сыр-бобр. Отправили тягач, тот его вытолкал. И не надо было 40 минут выяснять отношения.
показати весь коментар
27.07.2021 23:23 Відповісти
Мало того
Может и на посадку не заходить на его усмотрение
Хорошо чесать из хаты и рассказывать что нужно делать на перроне))
показати весь коментар
27.07.2021 23:43 Відповісти
Одесситы в ответ на "упор рогом" поступили также - "упёрлись рогом" и начали выяснять отношения. Очевидно, "доезжали" до пилота, пока тягач ехал до самолёта.
показати весь коментар
28.07.2021 10:42 Відповісти
1. Тягачей мало
2. Рабочих тягачей вообще единицы
3. Опять же топливо для тягача потратить надо
4. Ну и одесское "А оно мене надо ...?" никто не отменял
показати весь коментар
28.07.2021 11:54 Відповісти
Там озеро было)))) Пилот поэтому туда и не поехал))) Бугагагага
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-aeroportu-zatopilo-novyy-perron-foto-147739/
показати весь коментар
27.07.2021 23:52 Відповісти
Озеро, судя по ссылке, было 22 числа?
показати весь коментар
28.07.2021 00:12 Відповісти
Читай новость, после ливня вскрылось и отсутствие ливневой канализации -при этом перрон как и полосу ввели в эксплуатацию))) При том что в Китае построили за такие бабки аэропорт, хаха .Уже местные троллили- надо было ещё после забега там заплыв сделать...
показати весь коментар
28.07.2021 10:22 Відповісти
i одразу доложили туркам?
показати весь коментар
28.07.2021 14:45 Відповісти
Козломордое, ты чего своей власовской тряпки стесняешься?)
показати весь коментар
27.07.2021 23:33 Відповісти
Какой водила такая и езда
показати весь коментар
27.07.2021 23:32 Відповісти
Та там скорее всего водила flydubai не разу у нас в Одессе не был. Новенький, без "договорённости". Тут всё решается. Шо малые дети ей богу.
показати весь коментар
27.07.2021 23:57 Відповісти
Пілот має право засумніватись, тим більше, якщо він вперше на тому аеродромі.
16 і 17,5 на око особливо не відрізниш, в його компетенції відмовитись виконувати такий маневр, якщо він здається йому небезпечним.
показати весь коментар
28.07.2021 01:30 Відповісти
Руководство по летной эксплуатации "Боинга" этого типа разрешает руление при ширине РД в 16 метров. Ширина одесской рулежки 17,5 метров, а требования авиакомпании, по словам того же пилота - 18 метров.Источник: https://censor.net/ru/v3279492
показати весь коментар
28.07.2021 10:00 Відповісти
Запорожье. Ранее на аэродроме эксплуатировалась ещё одна бетонная ВПП 09/27 (размеры 1300х40 м), ныне она используется как рулёжная дорожка
показати весь коментар
28.07.2021 06:02 Відповісти
Ну посадили тупого пилота, бывает, больше сюда летать не будет.
показати весь коментар
28.07.2021 07:12 Відповісти
Ну сыканул пилот, может новичок. Он хоть кресло пилота не обделал от страха?
Стремно летать этой авиакомпанией......
показати весь коментар
28.07.2021 07:23 Відповісти
Какой еще перрон в аэропорту?
показати весь коментар
28.07.2021 10:02 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
показати весь коментар
28.07.2021 11:43 Відповісти
 
 