Війська РФ прицільно обстріляли позиції українських сил зі 122-мм артсистем, випустивши 25 снарядів, - розвідка. АУДІОперехоплення

Збройні формування РФ вкотре здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР у Facebook.

За даними української розвідки, 26 липня 2021 р. обстріл району с. Галицинівка, Донецької області здійснили артилерійські підрозділи 100 омсбр 1 АК російських окупаційних військ зі 122-мм артилерійських систем. Ворог випустив по позиціях захисників України 25 снарядів.

Повідомляється, що воєнна розвідка України зібрала докази злочинної діяльності агресора, які буде передано до правоохоронних органів і міжнародного трибуналу. Зокрема, розвідники отримали в своє розпорядження аудіоперехоплення переговорів російських окупантів, під час яких відбувалася передача командирам артрозрахунків координат місць обстрілу.

Дивіться також: 24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемир'я не існує і не існувало. ФОТОрепортаж

Зазначається також, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine через Українську сторону СЦКК.