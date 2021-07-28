УКР
Війська РФ прицільно обстріляли позиції українських сил зі 122-мм артсистем, випустивши 25 снарядів, - розвідка. АУДІОперехоплення

Збройні формування РФ вкотре здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР у Facebook.

За даними української розвідки, 26 липня 2021 р. обстріл району с. Галицинівка, Донецької області здійснили артилерійські підрозділи 100 омсбр 1 АК російських окупаційних військ зі 122-мм артилерійських систем. Ворог випустив по позиціях захисників України 25 снарядів.

Повідомляється, що воєнна розвідка України зібрала докази злочинної діяльності агресора, які буде передано до правоохоронних органів і міжнародного трибуналу. Зокрема, розвідники отримали в своє розпорядження аудіоперехоплення переговорів російських окупантів, під час яких відбувалася передача командирам артрозрахунків координат місць обстрілу.

Дивіться також: 24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемир'я не існує і не існувало. ФОТОрепортаж

Зазначається також, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine через Українську сторону СЦКК.

+18
а що наш сциклокомандувач? куди він попав після грузії? невже дупа досі болить після прочуханок санду?
показати весь коментар
28.07.2021 09:41 Відповісти
+14
судячи по голосам команд та термінам дуже схоже що в якості командирів батарей стажуються курсанти якогось російського артелерийского училища
показати весь коментар
28.07.2021 09:55 Відповісти
+13
де хвалені байрактари? для параду зберігають?
показати весь коментар
28.07.2021 09:58 Відповісти
а що наш сциклокомандувач? куди він попав після грузії? невже дупа досі болить після прочуханок санду?
показати весь коментар
28.07.2021 09:41 Відповісти
А ГДЕ ЧЛЕНОГРАЙ ШЛЯЕТСЯ ???
показати весь коментар
28.07.2021 10:00 Відповісти
Зеленский в Омане, сс своей кабылой
показати весь коментар
28.07.2021 10:30 Відповісти
зараз писькограй на литаках будэ бамбить
показати весь коментар
28.07.2021 11:57 Відповісти
Носик припудривает.
показати весь коментар
28.07.2021 11:46 Відповісти
Кацапские гавноеды.
показати весь коментар
28.07.2021 11:47 Відповісти
"По данным украинской разведки, 26 июля 2021 г. обстрел района с. Галициновка Донецкой области провели артиллерийские подразделения 100 ОМСБр 1 АК российских оккупационных войск "
Особовий склад 100-ї омсбр - переважно жителі Донецька.
показати весь коментар
28.07.2021 09:53 Відповісти
"Переважно" - це скільки? 51%? А інші хто? А якщо воно зі свого мухосранська переїхало в Донецьк в 2014-ом, воно вже вважається "жітєлєм"? І взагалі, до чого твій висер?
показати весь коментар
28.07.2021 14:38 Відповісти
Да хоть жители Буэнос-Айреса. Одеты в русскую форму с русскими знаками различия, вооружены русским оружием, получают жалованье в русских срублях,снабжаются с русских складов, подчиняются русскому командованию. В чьей же армии они служат?
показати весь коментар
28.07.2021 15:59 Відповісти
_Почему-то болванам никак не доходит эта очевидная мысль, они вместо этого про формальности рассуждают... Потому они и болваны.
показати весь коментар
28.07.2021 16:40 Відповісти
Главное - не отвечать,
Таварища Путена не серчать!
показати весь коментар
28.07.2021 09:54 Відповісти
судячи по голосам команд та термінам дуже схоже що в якості командирів батарей стажуються курсанти якогось російського артелерийского училища
показати весь коментар
28.07.2021 09:55 Відповісти
стопудово курсанты тренируются, влупили бы им туда и домой на московию в цинке но с зачеткой .
показати весь коментар
28.07.2021 12:56 Відповісти
Дійсно, говорять надто академічно, як на заліку перед викладачем. А одне перелякане мокшанське одоробло взагалі плутає повний заряд із типом підриву.
показати весь коментар
28.07.2021 15:41 Відповісти
де хвалені байрактари? для параду зберігають?
показати весь коментар
28.07.2021 09:58 Відповісти
ЗЕ, КОГДА ДО ТЕБЯ ДОЙДЕТ, ЧТО ПОКА ТЫ СОБЛЮДАЕШЬ ПЕРЕМИРИЕ, народ Украины убивают на Донбассе.
Россия не та страна, которая блюдет Договора
показати весь коментар
28.07.2021 10:13 Відповісти
Він це ПРЕКРАСНО розуміє. Просто, йому похрін.
показати весь коментар
28.07.2021 10:19 Відповісти
Зеля перешел к плану Б-из Чуйской долины
показати весь коментар
28.07.2021 10:18 Відповісти
головне для Фюрера, отця-учОного і мами Рими та його ж ОПи, що масовані артобстріли не долітають до кривороженого сируна, а отже у порожній голові і надалі мир, а ті всі обстріли - то все войовничі порохоботи нагнітають..
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти
показати весь коментар
28.07.2021 10:21 Відповісти
понятно... министр обороны не офицер, как и главнокомандующий... чести нет... поэтому не застрелятся...
показати весь коментар
28.07.2021 10:28 Відповісти
а почему не подавили????????
показати весь коментар
28.07.2021 10:37 Відповісти
А давайте угадаем, кому в Украине эта информация похер В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
показати весь коментар
28.07.2021 10:45 Відповісти
На нас фактически открыто напали, "другая сторона". Президент молчит. ***, позорище для страны. Навыбирали, мрази тупые.
показати весь коментар
28.07.2021 11:53 Відповісти
він не мовчить - він дивиться з надією на хутлєра.
показати весь коментар
28.07.2021 14:01 Відповісти
І що робить,далі срач на цензорі наводити,я в прошлом году з Кракова приїхав,на ні капітуляції до Києва,срач знову був
показати весь коментар
28.07.2021 11:58 Відповісти
зараз унюханый писькограй на литаках будэ бамбить
показати весь коментар
28.07.2021 11:59 Відповісти
55% військових не підтримали Порошенка на виборах у квітні 2019 року, тепер вони виступають у ролі терпіл. За, що боролись на те і напоролись.
показати весь коментар
28.07.2021 15:12 Відповісти
А якби підтримали, то що? Мали б свино-соєве перемир'я замість зєбулонового.
показати весь коментар
28.07.2021 15:44 Відповісти
Nick -курва .
показати весь коментар
28.07.2021 16:20 Відповісти
Соя, Сибазону немає, йди додому.
показати весь коментар
28.07.2021 20:49 Відповісти
Ти, що, козел, зліз з чеченського пісюна і вирішив, що вже маєш право голосу?
показати весь коментар
28.07.2021 18:26 Відповісти
Соя, не перезбудись. Бо ще судомити почнеш, язика собі надкусиш, обмочиш штани і чуже крісло, яке належить ботофермі. Я чув від старожилів форуму, що соєві сектанти на цьому сайті гіперчутливі до будь-яких згадок їх свиноногого бога, але ж не настільки. У всьому має бути міра, навіть у ***************
показати весь коментар
28.07.2021 20:48 Відповісти
а что вы - в ответ обстреляли? хоть в глаза им посмотрели?
показати весь коментар
28.07.2021 16:27 Відповісти
Ответку надо давать кацапо-фашистам со всех орудий!они только силу понимают.со времен так и выбьем этих мразей с Крыма и Донецка/Луганска.других путей нету
показати весь коментар
28.07.2021 17:48 Відповісти
Зе-банаты на превьюшку поместили американскую гаубицу 155-мм гаубица M777
Уровень компетенции... зе-генераты
показати весь коментар
28.07.2021 17:58 Відповісти
Війська РФ прицільно обстріляли позиції українських сил зі 122-мм артсистем, випустивши 25 снарядів, - розвідка - Цензор.НЕТ 953
показати весь коментар
28.07.2021 18:00 Відповісти
А ВСУ сколько уничтожил бандитов. ?
показати весь коментар
30.07.2021 20:23 Відповісти
 
 