Війська РФ прицільно обстріляли позиції українських сил зі 122-мм артсистем, випустивши 25 снарядів, - розвідка. АУДІОперехоплення
Збройні формування РФ вкотре здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР у Facebook.
За даними української розвідки, 26 липня 2021 р. обстріл району с. Галицинівка, Донецької області здійснили артилерійські підрозділи 100 омсбр 1 АК російських окупаційних військ зі 122-мм артилерійських систем. Ворог випустив по позиціях захисників України 25 снарядів.
Повідомляється, що воєнна розвідка України зібрала докази злочинної діяльності агресора, які буде передано до правоохоронних органів і міжнародного трибуналу. Зокрема, розвідники отримали в своє розпорядження аудіоперехоплення переговорів російських окупантів, під час яких відбувалася передача командирам артрозрахунків координат місць обстрілу.
Зазначається також, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine через Українську сторону СЦКК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особовий склад 100-ї омсбр - переважно жителі Донецька.
Таварища Путена не серчать!
Россия не та страна, которая блюдет Договора
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти
Уровень компетенции... зе-генераты