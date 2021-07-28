Порошенко в річницю Хрещення Руси-України: Визнання ПЦУ іншими церквами могло б відбуватися швидше, якби нинішня влада не вмила руки, повторюючи "какая разница". ВIДЕО

Після отримання Томосу про автокефалію Православна Церква України увійшла рівною серед рівних у сім'ю Церков-Сестер і її визнання у світі триває.

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні до 1033-ї річниці Хрещення Русі-України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Тисяча тридцять три роки тому князь Володимир Великий охрестив наших предків. Тисяча літ і символічні тридцять три, бо тридцять три – то вік Христа. В такі ж літні дні наші пращури почули переказані їм слова Спасителя: "Де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них". Від імені усіх поколінь українців давайте відгукнемося словами Апостола Павла: "А якщо Бог за нас, то хто проти нас?" - сказав він.

"Я вітаю усі українські церкви, чиї корені – у єдиному Володимировому хрещенні. Зі святом вас, православні. Зі святом, греко-католики і українські римо-католики. Зі святом, протестанти. Вітаю вірних інших релігій і тих, хто лише зараз шукає дорогу до Бога. Чин Володимира Святославича означав не лише вибір віри, але й вибір цивілізації. І Україна сьогодні – невід’ємна частина Європи. Так само як і значення Томосу про автокефалію виходить далеко за межі церковних огорож. Не дарма ж мудрі люди назвали його геополітичною катастрофою для Росії", - додав Порошенко.

Читайте: Рух у центрі Києва обмежать в середу, 28 липня. КАРТА

"Слово Боже вперше було принесене на нашу землю Апостолом Андрієм, задовго до Володимира рівноапостольного. Так було започатковано зв’язок між народом, якому на горах Київських проповідував Андрій, з його наступниками на престолі Вселенського Патріарха. Менше місяця відділяє нас від візиту Його Всесвятості Варфоломія, якого в тридцяту річницю Незалежності український народ гостинно зустріне і якому подякує за історичне рішення про надання Томосу. Всі ми тішимося тим, що незалежна Православна Церква України увійшла рівною серед рівних до великої родини Церков-Сестер. Триває і процес її визнання іншими церквами. Він міг би пройти і швидше, якби до цього не була так байдужа теперішня українська влада. Російська дипломатія активно протидіє такому визнанню, а наша влада умила руки, бо "какая разница" – її головний ідеологічний орієнтир", – наголосив п’ятий Президент України.

Крім цього Петро Порошенко зазначив, що кілька тижнів тому влада продовжила абсурдну кримінальну справу проти нього за зусиллі із здобуття Томосу для України. "Я сприймаю цю хулу як похвалу. А гоніння з боку правоохоронних органів – розцінюю як визнання з боку недругів України, що наша команда діяла правильно", – зазначив він.

"Ще раз вітаю кожного українця в Україні та за її межами з Днем Хрещення Руси-України та бажаю мати міцну віру в Бога, у перемогу нашої держави і в процвітання українського народу", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".