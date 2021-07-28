УКР
Порошенко в річницю Хрещення Руси-України: Визнання ПЦУ іншими церквами могло б відбуватися швидше, якби нинішня влада не вмила руки, повторюючи "какая разница". ВIДЕО

Після отримання Томосу про автокефалію Православна Церква України увійшла рівною серед рівних у сім'ю Церков-Сестер і її визнання у світі триває.

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні до 1033-ї річниці Хрещення Русі-України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Тисяча тридцять три роки тому князь Володимир Великий охрестив наших предків. Тисяча літ і символічні тридцять три, бо тридцять три – то вік Христа. В такі ж літні дні наші пращури почули переказані їм слова Спасителя: "Де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них". Від імені усіх поколінь українців давайте відгукнемося словами Апостола Павла: "А якщо Бог за нас, то хто проти нас?" - сказав він.

"Я вітаю усі українські церкви, чиї корені – у єдиному Володимировому хрещенні. Зі святом вас, православні. Зі святом, греко-католики і українські римо-католики. Зі святом, протестанти. Вітаю вірних інших релігій і тих, хто лише зараз шукає дорогу до Бога. Чин Володимира Святославича означав не лише вибір віри, але й вибір цивілізації. І Україна сьогодні – невід’ємна частина Європи. Так само як і значення Томосу про автокефалію виходить далеко за межі церковних огорож. Не дарма ж мудрі люди назвали його геополітичною катастрофою для Росії", - додав Порошенко.

Читайте: Рух у центрі Києва обмежать в середу, 28 липня. КАРТА

"Слово Боже вперше було принесене на нашу землю Апостолом Андрієм, задовго до Володимира рівноапостольного. Так було започатковано зв’язок між народом, якому на горах Київських проповідував Андрій, з його наступниками на престолі Вселенського Патріарха. Менше місяця відділяє нас від візиту Його Всесвятості Варфоломія, якого в тридцяту річницю Незалежності український народ гостинно зустріне і якому подякує за історичне рішення про надання Томосу. Всі ми тішимося тим, що незалежна Православна Церква України увійшла рівною серед рівних до великої родини Церков-Сестер. Триває і процес її визнання іншими церквами. Він міг би пройти і швидше, якби до цього не була так байдужа теперішня українська влада. Російська дипломатія активно протидіє такому визнанню, а наша влада умила руки, бо "какая разница" – її головний ідеологічний орієнтир", – наголосив п’ятий Президент України.

Крім цього Петро Порошенко зазначив, що кілька тижнів тому влада продовжила абсурдну кримінальну справу проти нього за зусиллі із здобуття Томосу для України. "Я сприймаю цю хулу як похвалу. А гоніння з боку правоохоронних органів – розцінюю як визнання з боку недругів України, що наша команда діяла правильно", – зазначив він.

"Ще раз вітаю кожного українця в Україні та за її межами з Днем Хрещення Руси-України та бажаю мати міцну віру в Бога, у перемогу нашої держави і в процвітання українського народу", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко Петро (15233) релігія (387) Хрещення Київської Русі (71) автокефалія (409) Томос (254) ПЦУ (797)
і крити їм нічим, Петре Олексійовичу
тому в хід підуть "ліпецкі хвабрики", "офшори" та "мальдіви"
до речі, хтось в курсі на яких "мальдівах" переховується від своїх обов'язків наше зелене непорозуміння?
28.07.2021 10:29
У вас проблема з логікою. Хоча про що це я? Де б їй у вас взятися?
28.07.2021 10:29
шутка зеленского о термосе транслировалась на весь мир.такого позора нет нигде в мире,за оскорбление чувств верующих иногда лишают жизни.
28.07.2021 10:26
Порошенко в річницю Хрещення Руси-України: Визнання ПЦУ іншими церквами могло б відбуватися швидше, якби нинішня влада не вмила руки, повторюючи "какая разница" - Цензор.НЕТ 4325
28.07.2021 11:17
зеГниды повылазили
28.07.2021 13:03
Тыц😂🌷×××
28.07.2021 11:19
Сегодня именинники Владимиры. И как раз Петро о Владимире Зеленском...по мелкому, но без этого не может.
28.07.2021 11:18
В Курской Епархии сраной РАБссии найдены уникальные Иконы времен грузинской Царицы Тамары...Крысы Мавзолейные вы попали и серьезно...
28.07.2021 11:19
Анекдот о Порошенко мне рассказал в поезде Мариуполь-чЛенинград в 2003 году один баран на перегоне Брянск-Льгов...
Порошенко выходит в тамбур вагона где все засрано обгажено и пьяная шалава лежит в тамбуре...и кричит : Вставай прОклятьем обосраный весь мир голодных и РАБов...,: ПОЖАР ...помогите Горит вагон с бабой толстой...проводник забегает в тамбур и говорит : Петр Алексеич,звыняйте,такого ГОВНА на РАБссии в каждом поезде...
28.07.2021 11:29
У Зеленского нет бога в душе только большая корона на голове
28.07.2021 11:32
Не фиг президентам лезть в церковные разборки не прошлым не нынешним,все равно на этом пиаре еще никто не поднялся.
28.07.2021 11:36
ще раз: тут, в питання Томосу, і в питання хрещення Русі тисячу з лишнім років тому - втрутилась держава, і не самовільно, а на вимогу Візантії гарантувати виконання канонів православ'я!
Не президент, чи якась інша гілка влади! А - ДЕРЖАВА! Уясніть, собі, це нарешті!
28.07.2021 11:43
Колись і інквізіція в Європі вважалась державною справою. Палали у вогні еретеки і "відьми". Сьогодні смертна кара в ЄС відсутня, навіть Брейвік цвіте і пахне у норвежській буцегарні, схожій на п'ятизірковий готель. А в ісламському Ірані страчують за недостатню прикритість обличча у жінок. Краще нехай релігія буде окремо, а держава окремо.
28.07.2021 11:56
інквізиція до православ'я не має жодного стосунку.
28.07.2021 12:06
І молодь до православія теж стосунку не має. Майже. Бо не розуміє всіх цих "28, 28, 28...". А духовну підтримку молодь потребує. Тому і йдуть вони за підтримкою туди, де ними маніпулюють і українського там нема ніц. Або ростуть без духовного наставництва, а це, як необрізаний виноград, врожаю не чекай.
28.07.2021 12:18
Ваня, ты как был коммунякой, так им и помрешь
28.07.2021 13:34
Не розумію кацапську, мокша. Do you speak English? Sprechen Sie deutsch?
28.07.2021 14:09
та все ти розумієш, тіко така твоя комуняцька натура))
28.07.2021 15:07
ще в 2017-му, ти кура юдьчина, тут на форумі срав касапською!
28.07.2021 17:21
Державі взагалі нема чого там робити. Українська держава - світська структура і повина мати дістанцію від релігійних справ. Окрема позиція держави має бути лише по московській "церкві", бо ця деверсійна організація окупантів до релігії не має жодного відношення, тому має підпасти під заборону своєї діяльності на теріторії України, майно конфісковано, а диверсанти-"священники" депортовані протягом доби в РФ.
28.07.2021 11:50
Пашол ты, Ваня, в жопу. В государстве Украина попы должны быть украинскими. По крайней мере во время войны.
28.07.2021 17:16
Патриарх Вселенский Варфоломей не прилетит в Киев 24 августа этого года...,и знаю почему,....хотя обещал...,к 73 % быдлу не прилетит даже Хряк Путлер,ни Меркель ни Макрон..ни даже начальник Венесуэлы водитель автобуса типа президент Николас Мадуро...,на всех действуют магические 73% баранов... в Украине
28.07.2021 11:40
Тыц😂🌷×××
28.07.2021 11:41
24 августа 1991 года...Ельцин звонит Горбачеву и спрашивает...Миша давай обосрем РАБссию и СССр вместе...ты сзади а я спереди...,Горбачем подумал и говорит : Борис Никаич а на хрена нам сраная Перестройка Говна?Его как ни строй...все равно ДЕРЬМО...
28.07.2021 11:46
- А почему Москва не празднует открытие Колумбом Америки?
- Потому, что не имеет к этому отношения!
- А к Крещению Руси имеет?
Москвы тогда вообще не существовало в природе !!
28.07.2021 12:08
Патриарх Вселенский Варфоломей и президент братской Украине Турции Султан Эрдоган прилетят в Киев...,я так думаю что Эрдоган покажет ТОМОС...чтобы РАБссиянское быдло просто успокоилось...раз и навсегда...РАБссия ТОМОС никогда не получала и это простая ИСТИНА....РАБссия сраная Ымперия для ДЕБИЛОВ Мавзолея...
28.07.2021 12:10 Відповісти
Ты ж 5 минут назад писал,что НЕ прилетит)Так прилетит или не прилетит?Позвони-спроси)
28.07.2021 12:57
Путлер звонит Байдену...Герр Штирлиц,я тебе заплатил на 50 лет вперед,чтобы РАБссия правила МИРОМ....,Байден подумал и говорит...,слывш Мудак Мавзолейный....,у Меня в Голливуде АКТЕРОВ режиссеров и поваров больше,чем у тебя обосцанной РАБссии дровосеков Алины Кабаевой и служак ГрязьПрома и Роснефти.......,всем известный ФАКТ Алина Кабаева не переносит запах нефти и Газа...,только сухие ДРОВА...
28.07.2021 12:17
Може б і проходило, якби тему відновлення Української Церкви до того не замацяли своїми липкими руками солодкі петріоти Цієї Нації та їхні наріки...
28.07.2021 12:51 Відповісти
А глазки таки жалобни...Типа :"як же мені було хорошо возлє корита...Чого ви мене не вибрали?Яких вам,бл,реформ не хватало?"Все,Питроликсеич-упустил ты свой шанс.Впрчем,как и Зеля упускает свой.Будут потом вдвоем на помойке истроии выяснять,кто из них больший Гэтьман-рехформатор
28.07.2021 12:54
каждому можно многое предъявить ...
28.07.2021 13:06
Естественно.Но тут предъява не только ,как к президенту,а как к МУЖЧИНЕ,не держащем слово.И это вдвойне позорно.Как и ко всей нашей власти и чиновникам за 30 лет:одни мудаки,за редким исключением.Очень редким исключением.Очень-очень редким
28.07.2021 14:10
На следующих выборах, по какому принципу будешь выбирать? Мужика, держащего слово? А как проверишь ДО выборов?
28.07.2021 19:03
Порох - якщо не наступний президент, то прем'єр-міністр після 2024 року. Побачиш, Алєксій, чи як там тебе...
28.07.2021 15:01
Питроликсеич-политический труп,и единственное,что ему остается-ныть.
30.07.2021 12:43
)) От цікава людина.... Ну от як би без осудження сказав був би хорошою людино.. а коли кже про діла Божі і тут же це використовує для осуду ..от ну юродовий ...Видно що головне не правильні речі ..а вигідні...Барига...
28.07.2021 13:24
Наш барига! Кращого поки що не було. Факт.
28.07.2021 15:02
Ваш??? Зрозуміло. І як давно ви його доїте Володимир Володимирович?
28.07.2021 17:11
На следующих выборах, по речам будете судить кандидатов, или по делам, уже сделанным?
28.07.2021 19:04
Ну питання не ахті скажу так...Скажу так самі ви такий? Хочете дітей виховувати отїм такі питання і задавайте.
29.07.2021 08:03
Людей я сужу по їх справах, а не по словах, а політиків - тим більш, їх треба судити тільки по справах, бо слова вони використовують тільки для обману (різного ступеню).
Ви ж у першому посту судите політика виключно по словах, не звертаючи уваги на справи. Про що я Вам і написав.
29.07.2021 20:34
По я ких словах шановний ..??? По справах пойого діям як ви використав божий праздник для ******* інших ...Що ж у вас кумиролюбців за звичка казати на чорнее біле ...
30.07.2021 08:06
Я не дивився виступ Порошенко. Кого і як він *****, і заслуженно, чи ні?
Ви віруючий, він якось Вас образив?
30.07.2021 20:34
потужненько. проклятые паслидовники гадят. надо снова нарика подключать.
28.07.2021 15:54
Вам, казлам, не понятно, что в государстве Украина попы должны быть украинскими?
По крайней мере во время войны?
28.07.2021 17:17
Зрозуміло ..люди козли ..попи і в Бога ти не віруєш...Українською мовою не володієш.. Так?. Мабуть ти кацапська гнида. Значить віруєш ти тільку в путілку в одне місце.
28.07.2021 17:25
Вот именно об этом я и писал. Про таких идиотов, как ты, которые изображают из себя патриотов на доверии, не понимая того, что в государстве Украина попы должны быть украинскими. По крайней мере во время войны.
28.07.2021 17:46
Дурень ти амфаш...не попи а люди повинні бути Українцями до мозгу кісток...А ну його що тобі казать як об стінку горохом- все відскакує...У тебеж люди козли і попи... один ти святий - святе гівно.
29.07.2021 08:08
Ага!
Ты только не забудь три раза притопнуть правой ногой, два раза притопнуть левой, хлопнуть в ладоши к громко крикнуть " по щучьему велению, по моему хотению - Повинні!" - и мгновенно вся вата с криком "Героям слава!" помчится в магазин покурать вышиванки.
Пойди лучше ещё разок за Зеленского проголосуй.
29.07.2021 09:47
Що ти мелеш..??)) Дурнику ти що дитина ще "..притопнуть ногой.." чка дурня..))) Я тобі про Фому а ти мені про Ерьому... ))) Дурню слідуючи твойому миробаченню дай собі відповідь на питання "На віщо козлам ..українськи попи?? Як що вониі в Бога то не вірують " Мені вже набридло щось казати..не голосував я ні за З ні за П ні за інших баранів..Чому це окрема розмова.
29.07.2021 10:57
Попробуй обёртывания холодной постынёй, может попустит.
Украинским веруюшим нужны украинские попы, так доступно?
29.07.2021 11:36
Зрозумів.. . Ти повний дурень.. Все розмова нікчемна з тобою. Бо ти завжди правий дурень..
29.07.2021 12:00
Нихрена ты на зрозумив....
29.07.2021 16:13
Президентский срок в Украине необходимо уменьшить до 1 года!
29.07.2021 20:58
