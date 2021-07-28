УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
18 093 220

Зеленський розкритикував хресну ходу УПЦ МП: "Вони повинні були йти всі в масках. Невже це так складно?". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розкритикував вчорашню хресну ходу УПЦ МП в Києві до Дня Хрещення Київської Руси-України. Зокрема, за те, що тисячі паломників були без захисних масок.

"Вчора у нас була хода, 55 000 чоловік. Я розумію, що це свято, але я від київської влади не бачив комунікації. Бояться комунікувати, не хочуть людям сказати прямо - будьте обережні, 55 000 приїхали до Києва, більшість - літні люди. Вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив. Невже це так складно?",- зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що паломників звозили автобусами організовано.

Також дивіться: У Києві відбулася хресна хода УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

"А те, що в Лаврі і біля Лаври люди ночували, яка велика кількість літніх людей. Якщо організовується така хода ... то треба було організувати, де люди ніч проводять, щоб люди були в масках. У них навіть не було питної води, поліція роздавала", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) карантин (18172) Київ (20200) паломництво (46) УПЦ МП (1230) Хрещення Київської Русі (71) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
в Буковеле в разгар какой там по счету волны, кто был без маски и фоткался с зебилами?))
показати весь коментар
28.07.2021 12:15 Відповісти
+37
Та он тупо для зебилов на Кличко набрасывает... типо он (зеля) не при делах, а во всем виноваты "киевские власти"
показати весь коментар
28.07.2021 12:17 Відповісти
+35
Они тебе ничего не должны. Ты ведь помнишь, что это ты им должен, поскольку это ты их слуга, а они - президенты?
показати весь коментар
28.07.2021 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ссылку на статью закона приведи или к психиатру нужно тебе.
показати весь коментар
30.07.2021 09:09 Відповісти
в прошлом году запретили в связи скарантином и эпидемией.
показати весь коментар
28.07.2021 23:51 Відповісти
Ссылку на закон, пожалуйста.
показати весь коментар
30.07.2021 09:10 Відповісти
Це говорить президент,якого ще недавно безуспішно намагались оштрафувати за неносіння маски...Вже забули,як він в розпал карантину сидів у якійсь кнайпі в оточенні провладних лизоблюдів - і всі без масок...Так що чия б корова мукала,а твоя б не пукала...
показати весь коментар
28.07.2021 17:23 Відповісти
Тот самый воистину редчайший случай, где зелох прав.
показати весь коментар
28.07.2021 17:32 Відповісти
відповідають за маски і воду та ночівлю організатори МП ходи- це Новинський і Онуфрій вони оплатили усім по 400 грн і дали транспорт, а туалетами,масками і водою не забезпечили. Вони обгадили усі сквери на протязі своєї ходи.
показати весь коментар
28.07.2021 19:11 Відповісти
Они сами назвали себя УПЦ МП, а на самом деле они РПЦ. Если даже журналисты Цензора поддаются влиянию вражеской пропаганды, то что уже говорить о властях.
показати весь коментар
28.07.2021 17:50 Відповісти
Должны были? Это по какому закону? Или просто прихоть?
Ну тогда зелох ДОЛЖЕН пойти куда подальше.Это моя прихоть.
показати весь коментар
28.07.2021 18:36 Відповісти
не устал еще х..ню одну и туже постить?))...ботяра что ли?))
показати весь коментар
28.07.2021 19:12 Відповісти
да, ботяра
возьми с полки пирожок и засунь себе поглубже
показати весь коментар
28.07.2021 19:13 Відповісти
лови, на ботов у меня аллергия...
показати весь коментар
28.07.2021 19:16 Відповісти
будь здоров
показати весь коментар
28.07.2021 19:20 Відповісти
На Московії таке дійство заборонили, а тут вирішили розгулятися чере2-3 неділі буде пік і накриється Кримська платформа і Парад на 30 Незалежності.Ось чого добивається кремлівський карлик і його фсбешна церква.
показати весь коментар
28.07.2021 19:08 Відповісти
Надели маски кроликов,Козлов и алкоголиков.
показати весь коментар
28.07.2021 19:52 Відповісти
Можно и без масок,и до самой границы с исторической под конвоем
показати весь коментар
28.07.2021 20:03 Відповісти
Та чё все прицепились к ЗЕ!гидранту - он вобще не при делах. Он токо-токо очухался от вынужденного отдыха. Ему ещё роздуплиться надо
показати весь коментар
28.07.2021 20:38 Відповісти
Да все правильно-виноват Кличко, а не стадо шизанутых и их пастухов в том, что толпа поделилась штаммами вируса и благополучно развезла заразу по всей стране.
показати весь коментар
28.07.2021 21:09 Відповісти
вот поставили вместо Авакова новое чмо - и вот результат: во-первых бросить тень на киевскую власть, Кличко, во-вторых- на всю Украину и украинцев - как раз новый штамм вируса из росии.
показати весь коментар
28.07.2021 23:43 Відповісти
Наркоман запиляв черговий відосик на потіху своїм зебуїнам...
показати весь коментар
29.07.2021 07:46 Відповісти
Намордник ему бы одеть, на цепь посадить и пусть, с..., живет в будке чтобы никто не видел и не слышал это недоразумение.
показати весь коментар
29.07.2021 09:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 