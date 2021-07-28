Зеленський розкритикував хресну ходу УПЦ МП: "Вони повинні були йти всі в масках. Невже це так складно?". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розкритикував вчорашню хресну ходу УПЦ МП в Києві до Дня Хрещення Київської Руси-України. Зокрема, за те, що тисячі паломників були без захисних масок.

"Вчора у нас була хода, 55 000 чоловік. Я розумію, що це свято, але я від київської влади не бачив комунікації. Бояться комунікувати, не хочуть людям сказати прямо - будьте обережні, 55 000 приїхали до Києва, більшість - літні люди. Вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив. Невже це так складно?",- зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що паломників звозили автобусами організовано.

"А те, що в Лаврі і біля Лаври люди ночували, яка велика кількість літніх людей. Якщо організовується така хода ... то треба було організувати, де люди ніч проводять, щоб люди були в масках. У них навіть не було питної води, поліція роздавала", - додав президент.