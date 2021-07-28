УКР
Зеленський привітав із 1033-ми роковинами Хрещення Київської Русі-України: Це наша історія і нам не потрібно доводити це статтями. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем Хрещення Київської Русі-України, зазначивши, що християнські традиції і пам'ятні місця по всій країні свідчать про історичну єдність всіх українців.

У відеозверненні на тлі Софійського собору в Києві президент підкреслив, що столиця, та й вся Україна багата тисячолітніми пам'ятками, пов'язаними зі Святим Володимиром, що на його думку свідчить про єдність всіх українців, передає Цензор.НЕТ.

Президент Зеленський додав, що "Київська Русь - це мати нашої історії, 24 області України та півострів Крим - її рідні діти".

Також президент підкреслив, що День Хрещення Київської Русі-України - "це офіційна, а головне - історично справедлива назва свята, яка акцентує нерозривність двох держав".

Дивіться: Зеленський розкритикував хресну ходу УПЦ МП: "Вони повинні були йти всі в масках. Невже це так складно?". ВIДЕО

Зеленський при цьому додав, що "нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями".

Далі наводимо повний текст привітання:

Сьогодні ми відзначаємо День Хрещення Київської Русі – України.

Це офіційна, а головне – історично справедлива назва свята, яка акцентує нерозривність двох держав. Між Київською Руссю та Україною – тисяча років і один знак. У тексті відповідного указу Президента України між ними стоїть тире. І це не просто розділовий знак. Це знак того, що Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, розпочалась історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому Великий князь Київський Володимир охрестив Київську Русь. Київську Русь – Україну.

Це не частина нашої історії, це і є наша історія. Нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями. Бо наші докази не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях.

Нам легко подолати шлях до скарбів минулого завдяки трендам сучасності. Взявши електросамокат, можна дістатись і побачити Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий собор, Аскольдову могилу.

Вийшовши на "Арсенальній", взявши каву та пройшовши кількасот метрів, ми бачимо церкву Спаса на Берестові, яка вперше згадується в 1072 році і є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. У ній похований син Володимира Мономаха і праправнук Володимира Юрій Долгорукий. Великий князь Київський. Засновник Москви.

Щоб зануритись у світ історії власної державності, достатньо також і кількох поїздок на метро. А лише на одній "зеленій" гілці метрополітену можна доторкнутись до історії, так би мовити, без пересадок. Це Видубичі й Видубицький монастир. Це збудована Ярославом Мудрим головна брама стародавнього Києва – Золоті ворота.

І збудована іншим праправнуком Володимира – Всеволодом Ольговичем – Кирилівська церква. Створена в 1140 році на Дорогожичах, вона стала символічним місцем, що зв’язувало Київ з іншими володіннями та відгалуженням державного коріння.

Та не тільки столиця, а й уся велика Україна багата тисячолітніми пам’ятками про нього. Це Спасо-Преображенський собор, П’ятницька церква в Чернігові, Свято-Василівський собор в Овручі, Юр’єва божниця в Острі, схили Витачева.

Це Володимирський собор в українському Криму, в українському Херсонесі, де український правитель, Великий князь Київський Володимир, за однією з версій, приймав хрещення.

Це Переяслав, Луцьк, Володимир-Волинський, Галич, Новгород-Сіверський, Бахмач та багато інших міст України, збудованих за часів Київської Русі.

І це, на мій погляд, одна з речей, яка свідчить про головне – про історичну єдність усіх українців. Одна з речей, яка свідчить, що всі українці, з будь-якого куточка України, – це один великий народ. Український народ. Ці слова – не данина кон’юнктурі, а данина правді та справедливості.

Київська Русь – це мати нашої історії. 24 області України та півострів Крим – її рідні діти. І вони по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок. І намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вони відбувалися, за тисячі кілометрів.

Не секрет, що Великий князь Київський має значну повагу серед усіх церков та конфесій. Володимир Хреститель канонізований і православною, і католицькою церквою як рівноапостольний святий. Можна сказати, що саме завдяки йому в сучасній Україні є місце всім церквам і конфесіям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбулася хресна хода і молебень ПЦУ до Дня Хрещення Київської Русі-України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ніде у світі фактично немає аналогів української Ради церков, до якої входять усі православні, греко-католицькі, римо-католицькі, протестантські, євангельські церкви, іудейське та мусульманське релігійні об'єднання.

І всі вони неодноразово проводять спільні молитви за Україну саме в тому місці, де я зараз перебуваю. Це Софійський собор. Величний хранитель історії української державності – історії Київської Русі.

Саме вона була історичним фундаментом для будівництва козацько-гетьманської держави. Саме вона була історичною основою в ті часи, коли в Педагогічному музеї на вулиці, що названа на честь Великого князя Володимира, Українська Центральна Рада оголосила про створення Української Народної Республіки, обрала її гербом Володимирів символ – тризуб, а валюту назвала гривнею – на згадку про першу грошову одиницю Київської Русі.

А разом усі ці три епохи були основою, коли в 1991 році Україна проголосила свою незалежність. Цьогоріч ми відзначатимемо тільки 30-річчя її здобуття. Але, як і сто років тому і як тисячу років тому, наша національна валюта – гривня. Символічно, що її новітню історію розпочав саме Великий князь, який зображений на одній гривні.

Нашій сучасній валюті буде тільки 25 років. І водночас 1025 років буде від дня побудови Володимиром Десятинної церкви.

На кожній її плінфі було витиснуто тризуб, на її будівництво Володимир жертвував десяту частину золотих і срібних монет, на яких також був тризуб. І, як сто років тому, як і тисячу років тому, тризуб – це наш Державний герб.

У 1240 році Десятинна церква була зруйнована ханом Батиєм. А після відновлення, у 1928 році, – зруйнована вдруге, радянською владою.

Храм Спаса на Берестові був також зруйнований Батиєм у 1240 році.

Всі добудови П'ятницької церкви зруйнувала нацистська бомба в 1941 році.

Це – також частина нашої історії. Можна сказати "на жаль", але важливо зробити правильний висновок.

Ми завжди щось будуємо. Інколи хтось цим захоплюється, інколи хтось це захоплює. Але ми завжди повертаємось і завжди повертаємо.

І сьогодні ми маємо спільно прагнути одного: що збудовано – не втратити, що зруйновано – відновити, що захоплено – повернути. А все це разом і всім разом – назавжди зберегти.

А отже – зберегти себе й державу.

Пам’ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє.

З Днем Хрещення Київської Русі – України!

Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси-Украины: Это наша история и нам не нужно доказывать это статьями - Цензор.НЕТ 1646
28.07.2021 12:59
Нужно. Стаття 111.
28.07.2021 13:01
Про спадкоємність від древньої Русі до України - це добре. Похвально.

Але, зараза, коли ж ти розпочнеш вимагати виконання Закону та примусиш отой легальний філіал ФСБ в Україні перейменуватися у відповідності з його юридичним підпорядкуванням, а саме в "філія РПЦ в Україні"???
28.07.2021 13:03
28.07.2021 12:59
Статьями доказувать будуть ТОБІ ЗРАДУ!
28.07.2021 13:00
Нужно. Стаття 111.
28.07.2021 13:01
Что это за жесть в нижнем правом углу?
28.07.2021 13:01
Ненафарбована мєндєль
28.07.2021 13:03
Відосик з суфлером.
28.07.2021 13:05
а шо красивая?
28.07.2021 14:13
Меморандум Хейту


Ви запитували, де Володимир Олександрович був ці всі дні? А він вам екскурсію записував по соборах і храмах України на честь 1033 років з Хрещення Русі! Були й гарні лозунги у Зеленського, наприклад, про єдиний український народ, про «Ми щось будуємо. Хтось цим захоплюється, хтось це захоплює. Но ми завжди усе повертаємо.. Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє».
Але.. Володимире Олександровичу.. Ви президент країни у війні. Не екскурсовод і не тамада! Від Вас очікували кілька днів тому інших слів. Чи ще випустите на честь цієї події святковий випуск Кварталу, аби лише не згадувати про війну? Чи думаєте після свого терміну в гіди податися?
Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси-Украины: Это наша история и нам не нужно доказывать это статьями - Цензор.НЕТ 4909
28.07.2021 13:02
Нарешті, знайшовся, яка радість. Бо без нього так сумно. А от справи Православної Церкви України, яка отримала Томос від Святійшого Вселенського Патріарха Варфоломія, то не його від слова ЗОВСІМ.
28.07.2021 16:05
28.07.2021 16:05 Відповісти
Вовка-совок став таким віруном, шо ховайся.
28.07.2021 13:02
він і націоналістом хоче стати... Та все не виходить. Бо з московськими попами яшкається. Як мінімум.
28.07.2021 13:05
Про спадкоємність від древньої Русі до України - це добре. Похвально.

28.07.2021 13:03
в кои веки текст неплохой, но не обосраться он не умеет.

"по одной из версий".. "электросамокат".. и далее по тексту.

б....
28.07.2021 13:06
дань моде.. Святой Князь Володимир щас в раю на электросамокате рассекает..
ну по крайней мере Бубочка так себе думает..
28.07.2021 13:08
Коллеги сообщают о том, что отказ о проведение «крестных ходов» в Москве имел еще одну цель
. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня.
То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы.
Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
Зеля , может просветишь народ Украины , как в нашу страну попало столько гундяевцев ?
28.07.2021 13:06
я был вчера возле Лавры когда паломники разъезжались.
К сожалению, в основном молодые женщины и дети. Все без масок. Подавляющее большинство - украиноговорящие, с Западной Украины. Видел автобусы из Тернополя, Ивано-Франковска....
28.07.2021 13:07
28.07.2021 13:07 Відповісти
Наче і прискіпатися ні до чого по тексту. Чи помиляюсь як завжди?
28.07.2021 13:08
А ты в натуре Бессмертный. 10 минут этот бред слушать
28.07.2021 13:11
ну... тексти там професійні сценаристи кропають...а ось отсебятіна і експромт - то на поціновувача)))
28.07.2021 13:12
есть. При чем там электросамокат? что, пешком от Арсенальной через Мариинку и выйти к памятнику Владимира и далее к Михайловскому - не судьба? там ходьбы медленным шагом - час. Если использовать мост Кличко, который все дебилы обсирают.

Зря не процитировал Нестора про Киев - матерь городов РУСЬКИХ.

Зря Зеле не написали что в Вышгороде находилась знаменитая икона ВЫШГОРОДСКАЯ. Ныне - Владимирская. Самая почитаемая в России икона. Ее выкрал Андрей "Боголюбский".

Почему вдруг Владимир крестился в Херсонесе "по одной из версий"? Я историк, утверждаю - других письменных версий НЕТ. Крещение решил принять как религию наиболее мощной державы того времени - Византии. И чтобы закрепить дружеские связи с Константинополем, выпросил себе в жены сестру одного из греческих князей, которые тогда вели борьбу за власть. Все остальное - лирика.

да, и из неприятніх моментов- Зеля сознательно или случайно обошел тесную связь Крещения Руси с Константинополем. Видать, чтобы ватку не теребить и не троллить. А ведь Русь крестили священники именно из Константинополя. Больше им неоткуда было тогда взяться. И всех священников долгие годы потом назначали именно в Константинопольском патриархате.

Ну, все не впихнешь. В принципе, как для Зели - еще и неплохой текст.
28.07.2021 13:20
Русь хрестили священники з Риму, перехід до Візантії відбувся десь через 100-150 років.
28.07.2021 19:44
28.07.2021 19:44 Відповісти
ну я ж говорю - голограмма ))) видосики від бедосика...
28.07.2021 13:10
"Это наша история и нам не нужно доказывать это статьями" - а може концертами кварталу?

"Томос, Термос, какая разніца - всьо равно на хлєб нє намажешь!"
28.07.2021 13:14
віслюк, не вашої, а нашої історії..
бо так, як ви ставитеся до українського народу, зрозуміло і ваше відношення до історії.
28.07.2021 13:15
Ну так скинули тарифи на місцеві ради, тепер хто всравсь-невістка а Вова і слуги білі і пушисті
28.07.2021 13:16
Иды Нах.. Сруль наркоманский
28.07.2021 13:17
Зеленский жалееет, что в дискуссии не победил иудей
28.07.2021 13:18
как из него иудей? не смешите людей. Он такой же еврей как и украинец - то есть НИКАКОЙ.
28.07.2021 13:21
Он такой же еврей как и украинец - то есть НИКАКОЙ./Зеленский ничем не хуже Коломойского, Шефиров, Мендель, Рабиновича, Дубинского, Бужанского.
28.07.
А ось не розумію оцього неологізму "Киевской Руси - Украины." Це що таке? Знаю Русь, знаю Русь-Україна, а оцього не знаю.
28.07.2021 13:34 Відповісти
Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси-Украины: Это наша история. -Для украинцев. Своим: Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец / Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
28.07.2021 13:34 Відповісти
Кто знает сколько лет мокшанским болотам?
28.07.2021 13:40 Відповісти
Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси-Украины: Это наша история и нам не нужно доказывать это статьями - Цензор.НЕТ 6594
28.07.2021 13:50 Відповісти
Дякуємо пане Президент!
28.07.2021 13:53 Відповісти
вождь забыл поздравить истинных героев майдана https://youtu.be/X6gCcn9Y2h0
28.07.2021 14:00 Відповісти
Выступление хорошее, дерзкое в сторону россии.

Только одна поправочка : Владимир Алекснадрович, между словами Киевская Русь - Украина стоит не тире, а дефис. Это не одно и то же. Тут именно дефис в тему, чтобы подчеркнуть, что это две составные части одного понятия (как раз в контексте выступления это важно). Так что референту дать по шее за плохое знание пунктуации. Это я себе могу позволить ошибаться, потому что являюсь частным лицом, а Вы - Президент страны, лицо народа и государства, у Вас права на ошибку нет.
28.07.2021 14:15 Відповісти
А без электросамоката никак нельзя было?
28.07.2021 14:36 Відповісти
Юрій Долгорукий. Великий князь Київський. Засновник Москви. Джерело: https://censor.net/ua/v3279571

цю московську вигадку захищає офіційна українська наука. І повторюють наче папуги всі, хто взагалі не перймається правдивою українською історією.
Приходиться мостобудівникам, фізикам, перекладачам самостійно докопуватися до істини.
https://www.istpravda.com.ua/articles/4e38887e7c05d/
28.07.2021 15:03 Відповісти
всё верно.
28.07.2021 16:09 Відповісти
Чим далі, тим важче йому грати роль преЗЕдента, тому так часто і зникає щоб відірватись. Не його це все, чуже йому. Для людини, яка мала свою улюблену роботу блазня, багато грошей, свободу дій, величезне оточення фанів, всі блага життя, було МАЛО. Що ж, для величнішого крадівництва отримав всю Україну. Але загубив щастя. Жадність фраєра згубила.
28.07.2021 16:15 Відповісти
только на одной "зеленой" ветке метрополитена можно прикоснуться к истории, так сказать, без пересадок
К стати на неоткрытой станции Метро Львивська Брама тоже место непростое- в тех местах после захвата Киева монголами в 1240-м были похоронены защитники Киева, их тела были засыпаны прямо во рву под укреплениями.

Вытачив вспомнили а Белую Церковь забыли- ее старое название во времена домонгольской Руси- г.Юрьев. Монголы часто не трогали церковь и по преданию среди пепелища остался только храм который на фоне сожженного города выглядел белым, после монгол так и стали называть Белая церковь
28.07.2021 16:32 Відповісти
Панове! Будьте толерантними! Гарна промова! Москалям тільки і потрібний наш розбрат! Підтримайте правильні кроки президента у правильному напрямку!!!
28.07.2021 19:23 Відповісти
Я, как никогда, согласен с ЗЕ. Речь Президента, а не квартальского дятла. Добавить нечего.
28.07.2021 19:39 Відповісти
перетягивание ордынской московией/рассеей на себя всего славянского и так называемого «русского» - возвеличивание придуманной «великорусской» нации, объясняется просто: с целью захвата территорий Европы, лишить национальной идентичности славянские народы Европы и для опеки их с высоты своего «высокородного» положения.


Так называемая «Святая Русь» в концепции московской РПЦ-КГБ и рассеянских историков сложилась по факту возвышения москвы в Орде, и, как писал Лев Гумилев в книге «От Руси до россии», по этому же факту украинцы и беларусы перестали быть русинами, перестали быть Русью.
Один из мифов московитов/россиян заключается в том, что беларуский и украинский языки, - это якобы московский язык, но ополяченный. Посему языки эти деревенские, мужицкие, грубые и неблагозвучные в сравнении с русским койне.
Под этим предлогом ордынские наследники нынешней россии пытаются лишить современных беларусов и украинцев национальной идентичности, с тем, чтобы ассимилировать в рассеян и метрополию «русский мир» на правах младших братьев. Аналогичное происходило и во времена Речи Посполитой, где у поляков-националистов пропагандировалась теория, что, например, беларуский язык - это польский язык «испорченный москальским влиянием (омаскаленный)», и потому ущербный.
До сих пор "раскатана губа" на территории, города и веси Украины, Беларуси и Лиетувы. Соответственно, на разных этапах истории украинцев и беларусов, их языки и национальная культура притеснялись и запрещались. В рамках рассеянской империи тотально насаждалась русификация - продолжающееся и по сей день. При Екатерине II в 1976 году Великое Княжество Литовское было переименовано в "Белая Русь", а народ было приказано впредь именовать "белоруссами", чем и привязать на века непокорный народ к рассее.
Ясно, что исторически возникли две совершенно разные Руси.
Изначальная Русь жила своей жизнью славян и объединилась в Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское.
На востоке соседствовала московия, котрую Русью не считали. На её основании и возникла другая "Русь"- Восточная, дикая, ордынская. Она вошла на 300 лет в этнически близкую ей Орду, в которой затем захватила власть и сделала её «россией» еще до завоевания в Орду-россию Новгорода и Пскова. При этом украла великую историю Киевской Руси.
Эту вторую "Русь" - русь финского этноса и называют российские историки «Святой Русью», лишая при этом права Западной Руси на что-то «руское» (понудив весь народ Киевской Руси называть себя не русинами, а «окраинцами»). Смысл понятен: сие финское русское - мало чего общего имело с исконным славянским руским.
Управление рассеей до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде (от конфуцианской законности), где ячейка общества - это семья с иерархической организацией и почти абсолютной властью главы семьи («Начальника»). Вот что пишет об этом историк М.Г.Худяков: «Государственная система, введённая завоевателями в побежденной стране, представляла собою верх обдуманности и дисциплины ... "Азиатское" наследие было предметом гордости, а не осуждения. Оно было органичным элементом российской жизни: русский язык и культура просто пропитаны тюркскими заимствованиями». Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский. О языке основателя российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: казначейство, таможня, закон, деньги, боярская Дума, ямская служба, кара, караул и т.д.. В русском языке об этом нам также напоминают слова: книга, карандаш, учитель, учёный, час, и т.д..
ну,а когда рассеяне ссылаются на историю Великого Новгорода и Пскова, уничтоженного московской ордой чуть более, чем полностью, при ване третьем и ване грозном, это не только глупо, но и смешно)
29.07.2021 00:19 Відповісти
Кто знает как называлась нынешняя наРФия ровно 300 лет назад? 29 июля 1721 года?!
29.07.2021 20:20 Відповісти
 
 