Понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

В Україну до кінця року доставлять понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати більшу частину дорослого населення.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року Україна отримає понад 47 млн ​​доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету будуть привезені 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже в 2021 році.

