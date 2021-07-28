УКР
Понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

В Україну до кінця року доставлять понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати більшу частину дорослого населення.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року Україна отримає понад 47 млн ​​доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету будуть привезені 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже в 2021 році.

вакцина (4419) Шмигаль Денис (4826) COVID-19 (19768)
+6
28.07.2021 13:48 Відповісти
+4
28.07.2021 14:04 Відповісти
+4
28.07.2021 14:06 Відповісти
Эта тварь шмыгаль ещё в сидит в здании кабмина? У него все в будущем времени, ни одна его заява не говорит о чем то типа "мы сделали, мы получили". Только пустопорожний трёп. Ублюдок, ненавижу
28.07.2021 13:45 Відповісти
28.07.2021 13:48 Відповісти
Не та ли это вакцина, которую Петро грозился закупить за свой счет?
28.07.2021 13:57 Відповісти
смешно опять!
вы не знаете, что частное лицо не может закупать вакцину? в противном случае вакцину уже б давно раскупили миллиардеры-меценаты (ну например зеленский)))) для своих стран...
28.07.2021 14:01 Відповісти
28.07.2021 14:04 Відповісти
Шкваришься, зебильный бот. Вакцину пока имеют возможность закупать только государственные структуры. А так бы Порошенко купил вакцины, как покупал врачам средства защиты, ИВЛ и многое другое. А мультимиллионер Галабародько не купил ничего этого за свои деньги. Кстати, клоун клялся, что договорился о поставке 20 млн доз Пфайзер. Где они??
28.07.2021 14:04 Відповісти
В дупі...
28.07.2021 14:13 Відповісти
а если б и мог.То с какого он должен ее закупать?
28.07.2021 15:11 Відповісти
28.07.2021 14:06 Відповісти
Мені здається, що шмаркля напрацювала на пожиттєве з конфіскацією...
28.07.2021 14:15 Відповісти
Боюсь, площади жопы шмыгалястой твари будет недостаточно, ,дабы вколоть все 47 млн. доз этого дерьма.
28.07.2021 14:16 Відповісти
 
 