Понад 47 млн доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО
В Україну до кінця року доставлять понад 47 млн доз вакцини проти коронавірусу. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати більшу частину дорослого населення.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету будуть привезені 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже в 2021 році.
Топ коментарі
+6 Аркадій Пастух
показати весь коментар28.07.2021 13:48 Відповісти Посилання
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.07.2021 14:04 Відповісти Посилання
+4 Олександр Дніпро
показати весь коментар28.07.2021 14:06 Відповісти Посилання
вы не знаете, что частное лицо не может закупать вакцину? в противном случае вакцину уже б давно раскупили миллиардеры-меценаты (ну например зеленский)))) для своих стран...