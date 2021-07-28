УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
2 050 53

Порошенко про річницю визволення Авдіївки: Це знакове місце для України. Спостерігаючи за тим, що відбувається тут, кожен українець віддав частинку свого серця. ВIДЕО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Авдіївку із сьомою річницею визволення.

Про це він написав на сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Авдіївка – знакове місце для України. Спостерігаючи за важкими подіями, які тут відбувалися від початку російської агресії, кожен українець віддав частинку свого серця. А наші мужні військові – і власні життя", – зазначив п’ятий Президент України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну. ФОТО

Петро Порошенко нагадав, що 28 липня 2014 року Збройні Сили України почали операцію зі звільнення Авдіївки, яка тривала три дні. "Люди зі сльозами на очах святкували повернення до України. Але, на жаль, обстріли продовжилися. Ворог атакував промзону поблизу міста", – додав він.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що авдіївська "промка" для нього значить дуже багато. "Перший наступ лютого 2016 року, щоб перекрити дорогу і припинити обстріли. Відбиття атак ворога у квітні 2016 року. І найбільші, найзапекліші бої наприкінці січня 2017 року. За час війни тут загинув 101 захисник. Бійці 72, 80, 54, 56, 93 бригад ЗСУ, а також добровольці "Правого сектору". Вічна їм пам’ять", – зазначив Петро Порошенко.

Він також нагадав, що наприкінці 2017 у мінус 25 градусів російські найманці залишили місто без світла, без води і газу, і людям довелося замерзати в ці важкі зимові дні. "Але мешканці Авдіївки вистояли, продемонструвавши патріотизм і силу духу", – підкреслив Петро Порошенко.

"Відтоді і завжди: Авдіївка – це Україна. Донбас – це Україна. І ми будемо робити все можливе, щоб не лише зупинити російського агресора, а й відвоювати кожен клаптик української землі. І Збройні Сили України – запорука нашої перемоги", – підкреслив п’ятий Президент України.

Автор: 

визволення (569) Порошенко Петро (15234) Донбас (22366) Авдіївка (2342)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца - Цензор.НЕТ 5218
показати весь коментар
28.07.2021 14:16 Відповісти
+21
Слава нашим воїнам які звільняли країну від руських фашистів-нацистів-окупантів
показати весь коментар
28.07.2021 14:19 Відповісти
+13
Не могу припомнить, чтобы зеленое чертило поздравляло с годовщиной хоть один освобожденный украинский город. Может потому что квартальный лох в этой войне на стороне парашии?!
показати весь коментар
28.07.2021 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца - Цензор.НЕТ 5218
показати весь коментар
28.07.2021 14:16 Відповісти
Слава нашим воїнам які звільняли країну від руських фашистів-нацистів-окупантів
показати весь коментар
28.07.2021 14:19 Відповісти
Скрепная диверсия: Так выглядит третья волна

https://www.youtube.com/watch?v=H5jz-zxJdFA
показати весь коментар
28.07.2021 14:26 Відповісти
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с рашкою не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
показати весь коментар
28.07.2021 14:29 Відповісти
Не могу припомнить, чтобы зеленое чертило поздравляло с годовщиной хоть один освобожденный украинский город. Может потому что квартальный лох в этой войне на стороне парашии?!
показати весь коментар
28.07.2021 14:42 Відповісти
А почему может???? Весной 2014, когда такое творилось на Донбассе и в Крыму, он яйцами трусил в мацкве в сайнах и кричал- мы вас русские любим и ***** просто отдвигает границы, а еще в 14 году после Майдана квартал в серьез обсуждал возможность переезда от бендер в скрепоносную балалайню. Побоялись, что там им измываться над правительством никто не даст, как у нас, а они то больше нихера и не умеют. И вот я думаю, году в 15 после серьезного отпора страны *****стану, и был придуман этот план- поставить тупого обкуренного долбодятла-марионетку, сыграв на его мании величия, президентом страны, обосрав по зомбощику все патриотическое в стране, и в принципе все нормальное. И мудрый нарит со сватами головного мозга, который считает что ему все должны в этом мире- выбрал фсбшную под*****вскую куклу президентом страны, за обещания обещаний.
показати весь коментар
28.07.2021 14:56 Відповісти
респект, дуже добре написано.
показати весь коментар
28.07.2021 23:23 Відповісти
Мало того, він ще й буде наступним президентом України.
Змирся, шваль кацапцкая.
показати весь коментар
28.07.2021 15:51 Відповісти
Наступним президентом.
показати весь коментар
28.07.2021 16:25 Відповісти
А шо, ***** хочется?
показати весь коментар
28.07.2021 16:31 Відповісти
Цей полудурок на кримє не був, щоб побасити усі "прєлєсті" ніщєй расєї. Мешканці криму вже блювати на расєю почали - порівняли, ідіоти, що таке ніщая пітторашка и що таке УКРАЇНА!
показати весь коментар
28.07.2021 17:16 Відповісти
Так, наступним президентом України буде Порошенко.
Так що, змирися, кацап смердючий
показати весь коментар
28.07.2021 17:13 Відповісти
Чому тільки буде? Він був,є і буде президентом в вологих мріях і снах тваринок з його ботохверм. Порошенко про річницю визволення Авдіївки: Це знакове місце для України. Спостерігаючи за тим, що відбувається тут, кожен українець віддав частинку свого серця - Цензор.НЕТ 6992
показати весь коментар
28.07.2021 18:37 Відповісти
Передай на яхту в Хорватію, де сивий ***** відпочиває, що хай дуже не тужиться, бо уже воняє
показати весь коментар
28.07.2021 19:20 Відповісти
та клінічний ідіот, тобто, мацкаль.
показати весь коментар
28.07.2021 19:39 Відповісти
Покажіть, будь ласка "антирейтинг" Порошенко. Факти в студію, будь ласка
Порошенко буде наступним Президентом України.
Змирися, чмо мацкальцкє.
показати весь коментар
28.07.2021 19:41 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/27/7301863/
показати весь коментар
28.07.2021 19:45 Відповісти
Маскальське чмо ти і твій сиворилий вошдь.
показати весь коментар
28.07.2021 19:47 Відповісти
О! у мацкалюги істерика. Це файно!
показати весь коментар
28.07.2021 19:50 Відповісти
Та змирися. Порошенко буде Президентом України. Можеш кататися по підлозі, пускати піну з свого рота з гнилими зубами в істериці - не допоможе.
Порошенко буде наступним Президентом України. Просто прийми цей факт і змирися.
показати весь коментар
29.07.2021 09:28 Відповісти
...как красиво говорит
показати весь коментар
28.07.2021 15:33 Відповісти
Правильно. Это говорит следующий Президент Украины.
показати весь коментар
28.07.2021 15:50 Відповісти
Респект, Петро Олексійовичу! Респект!
показати весь коментар
28.07.2021 15:53 Відповісти
не понял. а как же протоколы менцких подлецов - 2 раза? как же мыролюбный план - беее?
как же безальтернативные мыролюбный перемирия - 1001 шт.?
показати весь коментар
28.07.2021 15:54 Відповісти
Не понял? Это потому что ты калоцап-дегенерат
показати весь коментар
28.07.2021 16:32 Відповісти
Патаму шо на зауралье усе дибилы, патаму и не понял
показати весь коментар
28.07.2021 16:33 Відповісти
Ігорьок, а де вже сім років героїчний полковник Анатолій Гриценко?
показати весь коментар
28.07.2021 16:43 Відповісти
https://twitter.com/AllaUkraine2015
https://twitter.com/AllaUkraine2015

Панове дебіли, йдіть лісом...

@AllaUkraine2015

·https://twitter.com/AllaUkraine2015/status/1420394527379050501 1 ч

Петьману отдых в Хорватии на 60 метровой яхте подпортили украинские ветераны, они хотели вернуть ему абрикосы, Петьман абрикосы не взял и на яхту ветеранов не пустил
показати весь коментар
28.07.2021 19:40 Відповісти
бла бла бла бла, мацкальцон.
Наступний Президент України - Порошенко
Змирися, юродівий.
показати весь коментар
28.07.2021 19:42 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1420394527379050501
показати весь коментар
28.07.2021 19:41 Відповісти
 
 