Порошенко про річницю визволення Авдіївки: Це знакове місце для України. Спостерігаючи за тим, що відбувається тут, кожен українець віддав частинку свого серця. ВIДЕО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Авдіївку із сьомою річницею визволення.

Про це він написав на сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Авдіївка – знакове місце для України. Спостерігаючи за важкими подіями, які тут відбувалися від початку російської агресії, кожен українець віддав частинку свого серця. А наші мужні військові – і власні життя", – зазначив п’ятий Президент України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну. ФОТО

Петро Порошенко нагадав, що 28 липня 2014 року Збройні Сили України почали операцію зі звільнення Авдіївки, яка тривала три дні. "Люди зі сльозами на очах святкували повернення до України. Але, на жаль, обстріли продовжилися. Ворог атакував промзону поблизу міста", – додав він.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що авдіївська "промка" для нього значить дуже багато. "Перший наступ лютого 2016 року, щоб перекрити дорогу і припинити обстріли. Відбиття атак ворога у квітні 2016 року. І найбільші, найзапекліші бої наприкінці січня 2017 року. За час війни тут загинув 101 захисник. Бійці 72, 80, 54, 56, 93 бригад ЗСУ, а також добровольці "Правого сектору". Вічна їм пам’ять", – зазначив Петро Порошенко.

Він також нагадав, що наприкінці 2017 у мінус 25 градусів російські найманці залишили місто без світла, без води і газу, і людям довелося замерзати в ці важкі зимові дні. "Але мешканці Авдіївки вистояли, продемонструвавши патріотизм і силу духу", – підкреслив Петро Порошенко.

"Відтоді і завжди: Авдіївка – це Україна. Донбас – це Україна. І ми будемо робити все можливе, щоб не лише зупинити російського агресора, а й відвоювати кожен клаптик української землі. І Збройні Сили України – запорука нашої перемоги", – підкреслив п’ятий Президент України.