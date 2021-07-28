УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
5 518 35

Україна зобов'яже осіб, що в'їжджають з Росії та Індії, проходити самоізоляцію, - Ляшко. ВIДЕО

Україна змінює правила перетину кордону, зокрема, зобов'яже осіб, що в'їжджають з РФ та Індії, пройти 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та українці, які прибули з РФ та Індії. Якщо вони провели останні сім днів у цих країнах - вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості її дострокового припинення", - сказав він.

Читайте: Україна на початку серпня поверне ПЛР-тестування для невакцинованих осіб, що в'їжджають, - Ляшко

"Новий штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється в Європі. Великий спалах фіксується в РФ. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України. Також завдяки цим змінам ми зможемо проводити більш якісні епідрозслідування в разі виявлення носія", - додав міністр.

Автор: 

Індія (785) карантин (18172) подорож (92) росія (68043) туризм (1578) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) самоізоляція (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Всё тот же бесконечный хронический ежедневный ПУСТОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП...
показати весь коментар
28.07.2021 15:17 Відповісти
+12
Хай лаптеногие изолируются за поребриком
показати весь коментар
28.07.2021 15:11 Відповісти
+8
Какая на х.. самоизоляция! Прямо на пунктах пересечения границы *********** клизма и волшебный пендель для придания ускорения в обратном направлении! Это для коцапов.
А для индусов изоляция, затем вакцинация и отправка в обратный путь.
показати весь коментар
28.07.2021 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай лаптеногие изолируются за поребриком
показати весь коментар
28.07.2021 15:11 Відповісти
Въезжающим из паРаши не самоизоляция, а самоликвидация необходима!!!!
показати весь коментар
28.07.2021 20:16 Відповісти
Чо и басту и моргерштреном тоже на две недели посадят в карцер?
показати весь коментар
28.07.2021 15:17 Відповісти
А че на 2 недельный карантин в платную тюрьму и концерт проведут.
показати весь коментар
28.07.2021 15:23 Відповісти
Всё тот же бесконечный хронический ежедневный ПУСТОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП...
показати весь коментар
28.07.2021 15:17 Відповісти
Какая на х.. самоизоляция! Прямо на пунктах пересечения границы *********** клизма и волшебный пендель для придания ускорения в обратном направлении! Это для коцапов.
А для индусов изоляция, затем вакцинация и отправка в обратный путь.
показати весь коментар
28.07.2021 15:18 Відповісти
А місяць назад чого так не можна було зробити?
Чекали поки хусткоголові з мордору привезуть "дельти" вдосталь на хресну ходу?
показати весь коментар
28.07.2021 15:19 Відповісти
Да не пускать их вообще в Украину, поехали на похороны на россию и пусть не возвращаются пока мир Ковид не победит.
показати весь коментар
28.07.2021 15:23 Відповісти
самоликвидацию ?
показати весь коментар
28.07.2021 15:29 Відповісти
Не скажу за Индию, но заблудшим баранам из раисскай ********* кроме самоизоляции еще и самобичевание прописать нужно.
показати весь коментар
28.07.2021 15:30 Відповісти
Въезжающих из засрашки и Индии???😵 Вот дебилы.
показати весь коментар
28.07.2021 15:31 Відповісти
А зачем нам тут скоты из рассейки? Нехай Щастыть!!!
Україна зобов'яже осіб, що в'їжджають з Росії та Індії, проходити самоізоляцію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7274
показати весь коментар
28.07.2021 15:33 Відповісти
это типа в лагеря их - а шо это таки да ,индусов правда чуть чуть жалко - но ,всех так всех))
показати весь коментар
28.07.2021 15:33 Відповісти
почему вообще граница открыта для въезда оккупантам?
показати весь коментар
28.07.2021 15:34 Відповісти
Потому што мыши-братья, один на рот. У нас какаяразниц все таки не менее 73% населения.
показати весь коментар
28.07.2021 15:37 Відповісти
у меня складывается впечатление, что есть какой-то негласный договорняк, не зря же после встречи Байдена с ******, к нам массово поперли мыши-братья оккупанты с концертами и лаптеплясками..
показати весь коментар
28.07.2021 15:45 Відповісти
В этом есть логика. После того, как Байден с "фрау Риббентроп" сняли с лаптеногих головняк с северным потоком-2, у них банально появились дополнительные час та натхнэння заваливать нас рузьгамирским информационным говном. Так что дальше будет только гуще.
показати весь коментар
28.07.2021 15:51 Відповісти
Другі країни закрили давно кордони з Індією і Росією, а наші тільки собіраються вводити самоізоляцію. МОЗ начинає шевелиться, коли вже жареним начинає пахнути.
показати весь коментар
28.07.2021 15:37 Відповісти
Служба безопасности Украины завершила проверку российских граждан, которые приедут на фестиваль "Файне місто" в Тернополь и не нашла оснований запрещать им выступать.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, Zaxid.net

Прямая речь Дехтяренко: "Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет".
показати весь коментар
28.07.2021 15:37 Відповісти
почему нельзя в принципе запретить въезд выезд. не признавать вакцинацию Спутником!

на дипломатическом уровне ввести визы!!
показати весь коментар
28.07.2021 15:37 Відповісти
ага, і руки ... з милом
показати весь коментар
28.07.2021 15:47 Відповісти
Ідіоти, блін! А що, ще рано, ще мало зарази навезли? От суки зебільні...
показати весь коментар
28.07.2021 15:47 Відповісти
че за бред??? нужно запретить въезд из РФ и Индии, потому что там кошмар твориться. В РФ смертность от ковида бьет рекорды, а в Индии вообще кошмар и там и ковид рекорды бьет и от черной плесени мрет народа ежедневно тысячами. Закрыть полностью въезд, как от прокаженных! И война идет с РФ еще и так должны закрыть все и уже давно и без ковида. У власти не те люди, они по всем графикам и статистикам по показателям провалили все - медицину, экономику, платжки, зарплаты, преступность, нищета, цены, падение числа населения, долги страны, оборона страны, дипломатию провалили, коррупция всего госаппарата зашкаливает и олигархи с оргпреступностью усиливаются, добыча ресурсов и экспорт маленький, ВВП падает, куда не плюнь, кругом ужас! Украине нужны перемены! Нужно навести порядок в стране! Нужна зачистка Украины от олигархов и всего коррумпированного госаппарата. Вече собирать надо и решать народом планы действий против всего этого зла. Нужно реформировать страну - убрать вредительский орган Раду в котором никто не несет ответственность за то, что принимает за законы, а еще они не компетентны в вопросах за которые голосуют. Оставляем министров, которые будут отвечать за все сферы - экономику, обороны, правопорядок, медицину, и т.д. И они будут нести полную ответственность перед народом за свои сферы и если в сфере будет плохо все, то народ уволит министра плохого и назначит нового. Инструмент для народа - это создание сайта в котором будут отображены рейтинги министров и весь народ будет голосовать - поддерживает министра или нет и если рейтинг падает ниже определенного процента, то это увольнение. Дальше на этот сайт подаются заявки на должность министра и прикрепляется план действий и тот, за кого проголосует больше, тот станет министром новым, а не будет выполнять обещания программы, то его уволить опять может народ. То бишь народ теперь может и выбирать власть и отзывать. Тоже самое по всему госаппарату - генпрокурора назначает народ, какого хочет(я бы Стерненко сделал ген прокурором), потом главу СБУ и других спецслужб по тому же принципу народ назначает, тоже самое по президенту. Государство - это народ Украины и народ Украины должен навести порядок для жизни, которую народ хочет в Украине ибо жить здесь народу Украины! Народно демократическое государство будет Украина, а не олигархическо-мафиозное в котором народу плохо жить. А мы сейчас на плохом этом уровне государства, а нужно быстрее переходить к здоровому государству с нормальной системой в которой народ контролирует власть. Ведь сейчас народ их не контролирует и они в безумие с катушек слетели и сделали из страны полный бардак.
показати весь коментар
28.07.2021 16:00 Відповісти
Не хотите ли в 2024 баллотироваться? Мы вас поддержим )
показати весь коментар
28.07.2021 16:10 Відповісти
Ты давай притормози, двоечник. Народ то, народ сё. Народ уже избрал себе слуг, а воглаве скомороха поставил. Так что иди со своими умозаключениями в задницу.
показати весь коментар
28.07.2021 17:02 Відповісти
Узко мыслишь. Копай глубже - не "избрал", а постоянно все 30 лет избирает тех, кто больше обещает (и после выборов уходит в спячку до следующих выборов)
показати весь коментар
29.07.2021 08:28 Відповісти
Поздновато хватился, надо было месяца полтора-два назад
показати весь коментар
28.07.2021 16:08 Відповісти
Снова обяжет, снова в будущем. Когда уже будет сегодня - Украина обязала, Украина закрыла, Украина ввела, как уже эта аморфность осточертела.
показати весь коментар
28.07.2021 16:58 Відповісти
Та не поспішайте. Все що кацапи планували зробити, вони зробили. Вчора.
показати весь коментар
28.07.2021 17:17 Відповісти
Не скажу ничего про тех, кто из Индии. А тем, кто от мышебратьев приехал, срать на самоизоляцию, пойдут разносить заразу по всему закарпатскому селу.
показати весь коментар
28.07.2021 17:34 Відповісти
Обяжит а они хер дожили, контролировать как будите?
показати весь коментар
29.07.2021 00:29 Відповісти
при вьезде закачивается эта вдома, и выкидывается телефон. На этом всё.
показати весь коментар
29.07.2021 07:40 Відповісти
 
 