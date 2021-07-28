Україна зобов'яже осіб, що в'їжджають з Росії та Індії, проходити самоізоляцію, - Ляшко. ВIДЕО

Україна змінює правила перетину кордону, зокрема, зобов'яже осіб, що в'їжджають з РФ та Індії, пройти 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та українці, які прибули з РФ та Індії. Якщо вони провели останні сім днів у цих країнах - вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості її дострокового припинення", - сказав він.

Читайте: Україна на початку серпня поверне ПЛР-тестування для невакцинованих осіб, що в'їжджають, - Ляшко

"Новий штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється в Європі. Великий спалах фіксується в РФ. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України. Також завдяки цим змінам ми зможемо проводити більш якісні епідрозслідування в разі виявлення носія", - додав міністр.