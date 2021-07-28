"Без цензури" в прямому ефірі: Розвінчуємо "одиннарод", ходячі іМПерці як біологічна зброя, на фронті знову гаряче. ВIДЕО
Друзі, надворі середа, і до вас наближається "БЕЗ ЦЕНЗУРИ Live"!
Сьогодні розвінчуємо маніпуляції про "одиннарод", говоримо про ходу імперців у Києві, підбиваємо підсумки так званого "повного і всеосяжного" перемир'я і, як завжди, додаємо трохи перцю.
🔥 "Один народ": розвінчання маніпуляцій
Велика частина українців не вважає себе "одним народом" з росіянами, і водночас упевнені, що саме Україна є історичною наступницею середньовічної Русі. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Однак поділяють думку про "один народ" 41% опитаних, левова частка яких є віруючими УПЦ Московського патріархату. Що не так з опитуванням, де 41% українців згоден із тезою Путіна про "один народ"? І чому цей наратив небезпечний?
🔥Ходячі імперці як біологічна зброя РПЦ
27 липня в Києві після масового святкового молебню на Володимирській гірці відбулася хресна хода. УПЦ МП заявила, що в ній взяли участь понад 300 тис. осіб. За оцінками поліції, людей було значно менше - 55 000.
При цьому більшість віруючих були, звичайно ж, без масок і не дотримувалися дистанції.
🔥На фронті знову гаряче
Рік тому на Донбасі розпочалося "повне і всеосяжне припинення вогню", яке в команді президента Зеленського називали "проривом".
У перші місяці перемир'я ще якось працювало, але з кінця зими + 2021 фронт знову запалав. За останні тижні почалися обстріли з важкої артилерії командних пунктів української армії, які розташовані за десятки кілометрів від лінії розмежування.
Що це означає і де тепер буде шукати мир Володимир Зеленський?
Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥
Будь ласка, зачекайте...
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"...поширювана зараз активно теза про підтримку великою кількістю українців слів путіна «українці і росіяни адіннарод» - це проплачена ворогом качка, яку бездумно підхопили наші дурники. Впевнена на 300%. Подивилася розширені дані «соціологів» по партійним вподобанням. То - УВАГА! - в них написано, що серед виборців «Свободи» з пуйтіним погоджується 12%, а серед виборців Гетьмана - 10%. Смішно? Отож".
Ледь Night Шоу 03 | білі ходаки МП | Путін - г@нд0н? | попа Лопес у Ахметова | де Зеленський?