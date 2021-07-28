"Без цензури" в прямому ефірі: Розвінчуємо "одиннарод", ходячі іМПерці як біологічна зброя, на фронті знову гаряче. ВIДЕО

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Сьогодні розвінчуємо маніпуляції про "одиннарод", говоримо про ходу імперців у Києві, підбиваємо підсумки так званого "повного і всеосяжного" перемир'я і, як завжди, додаємо трохи перцю.

🔥 "Один народ": розвінчання маніпуляцій

Велика частина українців не вважає себе "одним народом" з росіянами, і водночас упевнені, що саме Україна є історичною наступницею середньовічної Русі. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Однак поділяють думку про "один народ" 41% опитаних, левова частка яких є віруючими УПЦ Московського патріархату. Що не так з опитуванням, де 41% українців згоден із тезою Путіна про "один народ"? І чому цей наратив небезпечний?

🔥Ходячі імперці як біологічна зброя РПЦ

27 липня в Києві після масового святкового молебню на Володимирській гірці відбулася хресна хода. УПЦ МП заявила, що в ній взяли участь понад 300 тис. осіб. За оцінками поліції, людей було значно менше - 55 000.

При цьому більшість віруючих були, звичайно ж, без масок і не дотримувалися дистанції.

🔥На фронті знову гаряче

Рік тому на Донбасі розпочалося "повне і всеосяжне припинення вогню", яке в команді президента Зеленського називали "проривом".

У перші місяці перемир'я ще якось працювало, але з кінця зими + 2021 фронт знову запалав. За останні тижні почалися обстріли з важкої артилерії командних пунктів української армії, які розташовані за десятки кілометрів від лінії розмежування.

Що це означає і де тепер буде шукати мир Володимир Зеленський?

Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥

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