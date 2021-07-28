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"Без цензури" в прямому ефірі: Розвінчуємо "одиннарод", ходячі іМПерці як біологічна зброя, на фронті знову гаряче. ВIДЕО

Друзі, надворі середа, і до вас наближається "БЕЗ ЦЕНЗУРИ Live"!

Сьогодні розвінчуємо маніпуляції про "одиннарод", говоримо про ходу імперців у Києві, підбиваємо підсумки так званого "повного і всеосяжного" перемир'я і, як завжди, додаємо трохи перцю.

🔥 "Один народ": розвінчання маніпуляцій

Велика частина українців не вважає себе "одним народом" з росіянами, і водночас упевнені, що саме Україна є історичною наступницею середньовічної Русі. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Однак поділяють думку про "один народ" 41% опитаних, левова частка яких є віруючими УПЦ Московського патріархату. Що не так з опитуванням, де 41% українців згоден із тезою Путіна про "один народ"? І чому цей наратив небезпечний?

🔥Ходячі імперці як біологічна зброя РПЦ

27 липня в Києві після масового святкового молебню на Володимирській гірці відбулася хресна хода. УПЦ МП заявила, що в ній взяли участь понад 300 тис. осіб. За оцінками поліції, людей було значно менше - 55 000.

При цьому більшість віруючих були, звичайно ж, без масок і не дотримувалися дистанції.

🔥На фронті знову гаряче

Рік тому на Донбасі розпочалося "повне і всеосяжне припинення вогню", яке в команді президента Зеленського називали "проривом".

У перші місяці перемир'я ще якось працювало, але з кінця зими + 2021 фронт знову запалав. За останні тижні почалися обстріли з важкої артилерії командних пунктів української армії, які розташовані за десятки кілометрів від лінії розмежування.

Що це означає і де тепер буде шукати мир Володимир Зеленський?

Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥

Читайте також: Зеленський розкритикував хресну ходу УПЦ МП: "Вони повинні були йти всі в масках. Невже це так складно?". ВIДЕО

Автор: 

УПЦ МП (1214) Буткевич Богдан (439)


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_В шапку страницы, где "Новости. События. Фото. Мото" добавьте раздел "БЦ live". Очевидно же. И складывайте туды все выпуски.
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28.07.2021 20:58 Відповісти
А по опросам телеканалов за один народ не более 15%. Где правда?
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28.07.2021 21:52 Відповісти
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainews%2Fposts%2F10224102011871657 Тетяна Висоцька в FВ :
"...поширювана зараз активно теза про підтримку великою кількістю українців слів путіна «українці і росіяни адіннарод» - це проплачена ворогом качка, яку бездумно підхопили наші дурники. Впевнена на 300%. Подивилася розширені дані «соціологів» по партійним вподобанням. То - УВАГА! - в них написано, що серед виборців «Свободи» з пуйтіним погоджується 12%, а серед виборців Гетьмана - 10%. Смішно? Отож".
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29.07.2021 07:19 Відповісти
"один народ" - хто з українців може терпіти таке приниження і образу??? автомат сам проситься в руки, щоб розчистити поле від тих "братів"- азіатів -угро-фінів....
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28.07.2021 22:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fNNal1AV3cM

Ледь Night Шоу 03 | білі ходаки МП | Путін - г@нд0н? | попа Лопес у Ахметова | де Зеленський?
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28.07.2021 23:12 Відповісти
так в кузьмине от рускага - только вонь кацапская... узкоглазое дерьмо...
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29.07.2021 06:30 Відповісти
Украина должна бороться с совковым вбросом - '' Киевская Русь", была только Русь, затем Украина Русь и тому есть исторические подтверждения и карты. А рашка выдуманное название петром для своей империи.
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29.07.2021 08:20 Відповісти
Российского народа вообще никогда не было. Это сгусток огромного количества национальностей, прикрытых дешёвой ширмой. Это европейская и азиатская группы, москали, татары, мордва, мордва-мокша, якуты, буряты, ингуши, чукчи, казаки, поморы и т.д. и тому подобное. Это узкоглазые буряты, чукчи, желтолицые китайцы. Это народы совершенно разной культуры, вероисповедания, ценностей жизни, образа жизни. И называть их с украинцами одним народом это просто незнание истории или просто обман.
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29.07.2021 08:21 Відповісти
 
 