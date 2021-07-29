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"Ви не знаєте, хто я! Вам усім зараз буде капець!" - кандидатку на посаду головного держінспектора ДФС і дружину київського митника затримано за п'яне водіння. ВIДЕО

У Києві на проспекті Лобановського патрульні затримали жінку, яка керувала автомобілем Mazda в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, про нетверезу жінку за кермом повідомив охоронець супермаркету.

Коли поліцейські прибули на місце, жінка сіла за кермо свого автомобіля і спробувала втекти. Коли її знову зупинили, то вона запевняла, що не перебувала за кермом і просто "вигулювала собаку".

"Ви не знаєте, хто я! Вам всім зараз буде капець!" - говорила жінка.

За даними ЗМІ, нетвереза жінка - кандидатка на посаду головного державного інспектора ДФСі дружина київського митника Анна Василенко. Раніше її як мінімум двічі судили за нетверезе водіння.

Також читайте: Водій тролейбуса в Києві помер за кермом. ФОТОрепортаж

алкоголь (1253) чиновник (804) водії (433)


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Топ коментарі
+92
Ну ничего, завтра полицейские отгребут за незаконную остановку!
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29.07.2021 10:09 Відповісти
+77
Ее место не в ГФС а на окружной вагиной торговать для дальнобойщиков. Не страна а сраный цЫрк
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29.07.2021 10:16 Відповісти
+65
"Вы не знаете кто я! Вам всем сейчас будет капец! - кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника задержана за пьяное вождение - Цензор.НЕТ 1789
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29.07.2021 10:11 Відповісти
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задержите уже графа академика за трезвое вождение....
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29.07.2021 11:08 Відповісти
Я вважаю, поліція після отого відмазаного урода з СН Брагара має тормозити всю буху високопосажену наволоч . І демонструвати на всю країну.
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29.07.2021 11:08 Відповісти
кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника

Графиня фон мать тереза
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29.07.2021 11:09 Відповісти
5 пуль в копыта и пусть позет назад на понель работать на авто вокзале в клозете
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29.07.2021 11:11 Відповісти
Бидлоеліта, що править, як мінімум, з 1917. І не треба дивуватись жалюгідному стану країни😠
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29.07.2021 11:16 Відповісти
Ну що поробиш, в нас президент наркоман. Є з кого брати приклад. І 100 %, що це кончене голосувало за нього.
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29.07.2021 11:16 Відповісти
Завтра оголосять, що всі поліцейські, починаючи від тих, хто затримав і закінчуючи командиром батальону отримають стягнення і звільнення, бо щось там не включили при затриманні та не посміхалися при опитуванні затриманих. І взагалі вели себе дуже агресивно по відношенню до чесних і законослухняних громадян.
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29.07.2021 11:18 Відповісти
Що Ви всі на неї напали? Не розумієте яка важка в неї та в чоловіка робота. У ДФС та на митниці треба постійно гроші збирати щоб передавати на самий верх. А це постійна небезпека бути викритим і вона постійно не нервах.треба постійно стрес знімати. Тому їздити тверезою вона апріорі не може)))
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29.07.2021 11:21 Відповісти
Тут главное ,что бы полицианты камеры забыли включить. А так да,лахудра огонь - ценный, подготовленный кадр.
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29.07.2021 11:31 Відповісти
Какие мозги нужны ещё нашей власти, чтобы понять - пьяный за рулём потенциальный убийца !!!
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29.07.2021 11:36 Відповісти
Капець! Куди котиться Україна? І ця п"яна шмара має бути топ-чиновницею?
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29.07.2021 11:42 Відповісти
У найвелычнишого все такие, нарики и алкашня. Он по себе их подбирает.
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29.07.2021 17:28 Відповісти
Вона недостойна посади головного інспектора ДФС!
Найбільш придатна для неї посада у Зе-команді - очільник ДФС!
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29.07.2021 18:13 Відповісти
сейчас и этим дурням по выговору объявят... а монастырского - в отставку.....
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29.07.2021 11:48 Відповісти
Дама с собачкой, почти по Тургеневу. Респект полицейским, они возможно спасли чью-то жизнь и здоровье.
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29.07.2021 11:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481019 Дама с собачкой, почти по Тургеневу.
Мы во всём разобрались! Оказывается Страдивари скрипки Тургенев "Му-му"делал писал для лохов! А для чиста конкретных и нормальных пацанов - БАРАБАНЫ! "Даму с собачкой"
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29.07.2021 22:22 Відповісти
Что зЕбицилы, полиция распоясалась в край? Наркоманов подзаборных начала ловить? =)
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29.07.2021 11:55 Відповісти
К слову, эта парочка хорошие знакомые Зеленского,раньше он у них
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29.07.2021 11:58 Відповісти
пипец полицейским....
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29.07.2021 12:00 Відповісти
Патамушто порохоботы!
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29.07.2021 12:04 Відповісти
Это Порох их напоил. Лично. Шоб бубочке досадить
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29.07.2021 17:29 Відповісти
Не пойму радости порошавок. Эту бабенку уже дважды ловили за рулем в нетрезвом состоянии. Первый и второй раз она задерживалась весной и осенью 2017 года при Барыге (!). Но ПОЧЕМУ-ТО не лишили прав ..

Посмотрим, как зеленая плесень отреагирует. По закону, если третий раз задержан, то кроме штрафа 40800 грн бабенка должна лишиться прав на 10 лет.
Но сомневаюсь, чтобы даже дошло до суда..
И больше информации об этом мы точно не будем иметь.
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29.07.2021 12:01 Відповісти
там на третий раз еще и конфискация транспорта кажется
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30.07.2021 10:59 Відповісти
а патруль нічого , молодці ... і кайданки вдягли !!!
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29.07.2021 12:05 Відповісти
они то молодцы, только не понятно, за что надели. на видео этого нет! могут потом оспорить в суде, как превышение полномочий... короче, там нужно очень аккуратно себя вести
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29.07.2021 17:13 Відповісти
Таможня дает добро )))
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29.07.2021 12:13 Відповісти
пьяное животное заслуживает физического насилия за нарушение принятых в обществе правил поведения.
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29.07.2021 12:15 Відповісти
А интерес , а сколько для нее стоит должность Главного Инспектора , - после скандала должна увеличится в два раза.
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29.07.2021 12:16 Відповісти
супер, така і якраз підійде на головного держінспектора ДФС.
алкоголікам та наркоманам тепер відкрита дорога.
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29.07.2021 12:18 Відповісти
не перекручуйте сенс сьогодення ОПушки... не відкрита дорога, а перевага у конкурсі надається...
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29.07.2021 12:43 Відповісти
Ага,гуляла с собакой брагара
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29.07.2021 12:22 Відповісти
Наркоманы, алкоголики, тунеядцы...лицо стада, которое их выбрало
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29.07.2021 12:28 Відповісти
Та собака з тобою гуляти не буде. Це ви всіх зробили разом 73%, це ваші кандидати, це ваше обличчя. Їм чужа Україна, вони не відчувають болю війни, вони не шанують нашу культуру і мову. Їм поїсти, посрати і накрастися. Це ви зелений лохторат 73%. Ці поліцейські будуть звільнені, або наказані. Таке воно зелене життя без прав і знищення інститутів влади.
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29.07.2021 12:33 Відповісти
Скільки ж цього шлаку на планеті! Тупе, зарозуміле, але при бабках.
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29.07.2021 12:33 Відповісти
типова москальська свиня
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29.07.2021 12:56 Відповісти
Собака гуляла с собакой.Я бы им сразу давал по 15 лет,изолировать от общества этот тип приматов.
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29.07.2021 13:02 Відповісти
Мабуть, ВОНО так і ПОВИННО залишитись. Кандидатом...
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29.07.2021 13:06 Відповісти
Перевірку на тупість пройшла,чекаємо наказу про призначення
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29.07.2021 13:07 Відповісти
она сама собака
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29.07.2021 13:07 Відповісти
Бухать на такой жаре? Патология.
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29.07.2021 13:13 Відповісти
Все зебанутые - патология.
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29.07.2021 17:31 Відповісти
Взяли бы изделие ПР75 и отдубасили до полусмерти...
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29.07.2021 13:18 Відповісти
Пора законодательно закрепить, что в государстве есть клас ДВОРЯН, ну, НЕПРИКАСАЕМІХ (не таких как в Индии) и крепостных и шевроны, чтобы не было необходимости говорить ""Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" и " А вы знаете, кто мой муж?!" И путь голота трепещет!
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29.07.2021 13:26 Відповісти
чергове тупе бидло...
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29.07.2021 14:37 Відповісти
Вот такие люди контролировать наши налоги.
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29.07.2021 14:51 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
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29.07.2021 15:19 Відповісти
Вы не знаете кто я! Я собака, гуляла! А вам всем капец!

Отжыш валки пазорные, набросились стаей на собаку которая просто гуляла сама по себе...
🙂
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29.07.2021 15:22 Відповісти
"Ви нє знаєтє, кто я..." Таких треба втоптувати в грязь, щоб до них дійшло, хто вони...Бидло, яке думає, що воно еліта
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29.07.2021 15:30 Відповісти
нехай зелёная восходящая звизда проконсультується у учОних-йурыстов брагаря-юрченка, как порєшать дєла с "волками позорными", шоб менты подальше обходили подобных лЕдей десятой дорогой и ловили только велосипедистов без номерных знаков и бабулек в переходах без лицензии на семечки..
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29.07.2021 16:12 Відповісти
Ща зебили за своих впишутся.
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29.07.2021 17:33 Відповісти
Курва як виє, гуляла вона. Шкода патрульних.... Цікаво яка їхня доля?
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29.07.2021 17:38 Відповісти
это же зе элита))) в украине такого быдла много, 73%
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29.07.2021 17:41 Відповісти
Довыбирались за 30лет! Правящая верхушка, сплошное рогатое, наглое быдло. Эта грязная подстилка, наверняка вешедшая "по любви" за "бедного" таможенника, и по чистой случайности претендует на должность главного инспектора ГФС. Судя по видео, у этого существа выдающиеся умственные способности. Действительно "достойный" кандидат для такой должности. Можно будет ожидать очередной экономический прорыв с такими кадрами. Какой то фатальный тупик украинской нации. Куда мы идем? Ужас! Похоже, большинство, у нас, просто тупой скот. От таких сюжетов, и осознания происходящего, накатывает непреодолимое желание стрелять. Прости Господи!
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29.07.2021 17:43 Відповісти
Автолюбительницу поддать в главные фининспектора?Это нонсенс!Хотя,ежели она ревностная почитательница Зе и ко,то сойдет
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29.07.2021 18:39 Відповісти
АчёТакова,пля! Києв. Реалії....
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29.07.2021 19:00 Відповісти
Здрасти 90-е!
Спасибо, зебильное быдло.....
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29.07.2021 21:52 Відповісти
Думаю,скоро очередь дойдёт и до этой весёлой женщины - пробьют крышу её Мазды топором, и она не будет ездить бухая за рулём.... Только на троллейбусе...
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29.07.2021 23:59 Відповісти
Незрозумілі і якісь дивні поліцейські, просто **** з собакою гуляла, а вони причіпились...........
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30.07.2021 00:05 Відповісти
Я что то не вижу СОБАКУ с которой она ...гуляет
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30.07.2021 00:17 Відповісти
Собака є, хозяйки немаЄ.
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30.07.2021 08:16 Відповісти
Я в шоке. каждый день работаю без выходных что бы выжить а эти твари жируют.
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30.07.2021 00:22 Відповісти
КАРАБЕЛЬНАЯ СОС-НА --- ЕПТ ЯРКИЙ ЭКЗЭМПЛЯР ЗЕЛЕНОГО СТАДА
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30.07.2021 06:11 Відповісти
Бабада, бабада!!!
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30.07.2021 08:15 Відповісти
Че за олень статью писал? Их что двое было?
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30.07.2021 10:30 Відповісти
И что вы ей сделаете??? Поймаете, покажите, отпустите?? Так держать!!! Таких тварей надо убивать на месте, из рогатки! А права не отбирать а СЖИГАТЬ!! НА ГЛАЗАХ!!!
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30.07.2021 19:57 Відповісти
Права забрати, авто конфіскувати, і пару років за дрібне ***********.
І прискіпливо придивитися до чоловіка
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09.09.2021 20:52 Відповісти
Когда уже этих обозревших тварей начнут пачками привлекать и достойно наказывать. Плюс ноль возможностей попадания на госслужбу. Мужа туда же. Дети скорее всего в таких семьях неадекваты - пусть занимаются бизнесом. Глядишь Борзота начнёт уменьшаться.
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07.02.2022 09:16 Відповісти
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