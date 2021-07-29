"Ви не знаєте, хто я! Вам усім зараз буде капець!" - кандидатку на посаду головного держінспектора ДФС і дружину київського митника затримано за п'яне водіння. ВIДЕО

У Києві на проспекті Лобановського патрульні затримали жінку, яка керувала автомобілем Mazda в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, про нетверезу жінку за кермом повідомив охоронець супермаркету.

Коли поліцейські прибули на місце, жінка сіла за кермо свого автомобіля і спробувала втекти. Коли її знову зупинили, то вона запевняла, що не перебувала за кермом і просто "вигулювала собаку".

"Ви не знаєте, хто я! Вам всім зараз буде капець!" - говорила жінка.

За даними ЗМІ, нетвереза жінка - кандидатка на посаду головного державного інспектора ДФСі дружина київського митника Анна Василенко. Раніше її як мінімум двічі судили за нетверезе водіння.

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