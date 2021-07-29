"Ви не знаєте, хто я! Вам усім зараз буде капець!" - кандидатку на посаду головного держінспектора ДФС і дружину київського митника затримано за п'яне водіння. ВIДЕО
У Києві на проспекті Лобановського патрульні затримали жінку, яка керувала автомобілем Mazda в нетверезому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, про нетверезу жінку за кермом повідомив охоронець супермаркету.
Коли поліцейські прибули на місце, жінка сіла за кермо свого автомобіля і спробувала втекти. Коли її знову зупинили, то вона запевняла, що не перебувала за кермом і просто "вигулювала собаку".
"Ви не знаєте, хто я! Вам всім зараз буде капець!" - говорила жінка.
За даними ЗМІ, нетвереза жінка - кандидатка на посаду головного державного інспектора ДФСі дружина київського митника Анна Василенко. Раніше її як мінімум двічі судили за нетверезе водіння.
Топ коментарі
+92 mrSmith
показати весь коментар29.07.2021 10:09 Відповісти Посилання
+77 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.07.2021 10:16 Відповісти Посилання
+65 Роман с камнем
показати весь коментар29.07.2021 10:11 Відповісти Посилання
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Графиня фон мать тереза
Найбільш придатна для неї посада у Зе-команді - очільник ДФС!
Мы во всём разобрались! Оказывается
Страдивари скрипкиТургенев "Му-му" делалписал для лохов! А для чиста конкретных и нормальных пацанов - БАРАБАНЫ!"Даму с собачкой"
Посмотрим, как зеленая плесень отреагирует. По закону, если третий раз задержан, то кроме штрафа 40800 грн бабенка должна лишиться прав на 10 лет.
Но сомневаюсь, чтобы даже дошло до суда..
И больше информации об этом мы точно не будем иметь.
алкоголікам та наркоманам тепер відкрита дорога.
Отжыш валки пазорные, набросились стаей на собаку которая просто гуляла сама по себе...
🙂
Спасибо, зебильное быдло.....
І прискіпливо придивитися до чоловіка