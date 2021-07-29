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Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності". ВIДЕО

Командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав воїнів Сил спеціальних операцій з професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ОС ЗСУ.

"На мужніх плечах воїнів-спецпризначенців покладена відповідальність за виконання широкого спектру спеціальних і бойових завдань у найекстремальніших умовах, а також проведення складних військових та інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, сили спеціальних операцій – один із наймолодших родів українського війська, який за короткий час продемонстрував високий рівень вишколу, професіоналізму та майстерності.

"Ви показали бойову стійкість, мужність та відвагу під час проведення Антитерористичної операції та у складі операції Об'єднаних сил. Разом з іншими підрозділами Збройних Сил України Ви робите найважливішу справу – захищаєте незалежність та територіальну цілісність нашої Батьківщини

Ваше бойове гасло "Іду на ви!" — справжній символ незламності та нескореності, який підкреслює Вашу готовність дивитися в очі ворогу та наперекір перешкодам цілеспрямовано досягати своєї мети, а слова "Тихо прийшов, тихо пішов" підтверджують здатність завжди залишатися непоміченими.

У цей святковий день, сердечно дякуємо і вклоняємось всім воїнам-спецпризначенцям за самовіддану службу на благо зміцнення Української держави та її обороноздатності", - підсумував Наєв.

Також читайте: Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета

привітання (738) ССО (531) Сили спеціальних операцій (52) Наєв Сергій (355)


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Топ коментарі
+10
Склоняю голову, ребята.

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 1222
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29.07.2021 12:09 Відповісти
+8
Петро Порошенко

«Тихо прийшов, тихо пішов,

Ворога знищено, як був наказ,
Сонце сідає, ніч наступає,
Домів повертається Спецназ»...

Вони бачили цю війну на мінусах і в тилу. Сильні, мужні, хоробрі та швидкі - українські спецпризначенці «Ідуть на ви!» та знешкоджують ворога у найнебезпечніших умовах. Дякуємо за складну та небезпечну службу та пишаємося вами, «вовкулаки»!

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 2969
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29.07.2021 12:10 Відповісти
+7
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокорности" - Цензор.НЕТ 7813
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29.07.2021 11:57 Відповісти
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Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокорности" - Цензор.НЕТ 7813
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29.07.2021 11:57 Відповісти
Як Наев?
Вже призначений новий командувач ООС генерал Павлюк.
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29.07.2021 11:57 Відповісти
? ну и.. ему уже нельзя.. или ты осведомленностью решил блеснуть
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29.07.2021 12:17 Відповісти
читати вмію, тому і запитав, бо віслюк вчора зробив гучну "ротацію".
До речи, генерал Наєв викликав повагу, а про нового окрім офіційної інформації нічого не відомо..
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29.07.2021 12:20 Відповісти
А где это?

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокорности" - Цензор.НЕТ 1204
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29.07.2021 11:59 Відповісти
А говнокомандуючого заціпило?
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29.07.2021 12:03 Відповісти
А воно йому нада? Война-то закончилась!
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29.07.2021 12:04 Відповісти
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 2311 Геополитическая катастрофа...какой ужос?советское дерьмо сдохло...
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29.07.2021 12:04 Відповісти
Склоняю голову, ребята.

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 1222
показати весь коментар
29.07.2021 12:09 Відповісти
Петро Порошенко

«Тихо прийшов, тихо пішов,

Ворога знищено, як був наказ,
Сонце сідає, ніч наступає,
Домів повертається Спецназ»...

Вони бачили цю війну на мінусах і в тилу. Сильні, мужні, хоробрі та швидкі - українські спецпризначенці «Ідуть на ви!» та знешкоджують ворога у найнебезпечніших умовах. Дякуємо за складну та небезпечну службу та пишаємося вами, «вовкулаки»!

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 2969
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29.07.2021 12:10 Відповісти
И отдельное поздравление автору этих строк. Не забываем о том, кого так ссытся потерпевший

Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності" - Цензор.НЕТ 8257
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29.07.2021 12:41 Відповісти
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 410
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29.07.2021 12:10 Відповісти
Слава Воїнам України !
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29.07.2021 12:13 Відповісти
Слава! Слава! Слава!
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29.07.2021 12:18 Відповісти
Рифмастера поздравил кто?
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29.07.2021 13:45 Відповісти
Денис Казанский в Ютьюбе каже что дупатат ДурьДумы Рабссии Александр Шеин предлагает Путлеру нанести превентивный удар по Украине ну типа не браццкий нарот... Почти Жиринжопский...
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29.07.2021 12:20 Відповісти
та вже відео є, де та потвора розмірковує, як покарати "націстів" та "хвашистів" в Україні
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29.07.2021 12:21 Відповісти
Зара слухаю Казанского та видео того Хмыря Мавзолейного
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29.07.2021 12:22 Відповісти
дай ссилку
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29.07.2021 12:25 Відповісти
Фишка тут в другом...советские фашисты пришли к власти на Мацковии 26 октября 1917 тгода...когда ярому противнику этого дерьма Степану Андреевичу Бандере было всго 8 лет от роду...но баранов РАБссии это не смущает...
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29.07.2021 12:27 Відповісти
Самый главный Арестович, если бы неон
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29.07.2021 12:52 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVOIKGDL4ayjjWkGfKb-9*************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

Вітаю всіх причетних!

Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності" - Цензор.НЕТ 8951
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29.07.2021 13:09 Відповісти
 
 