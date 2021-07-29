Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності". ВIДЕО

Командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав воїнів Сил спеціальних операцій з професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ОС ЗСУ.

"На мужніх плечах воїнів-спецпризначенців покладена відповідальність за виконання широкого спектру спеціальних і бойових завдань у найекстремальніших умовах, а також проведення складних військових та інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, сили спеціальних операцій – один із наймолодших родів українського війська, який за короткий час продемонстрував високий рівень вишколу, професіоналізму та майстерності.

"Ви показали бойову стійкість, мужність та відвагу під час проведення Антитерористичної операції та у складі операції Об'єднаних сил. Разом з іншими підрозділами Збройних Сил України Ви робите найважливішу справу – захищаєте незалежність та територіальну цілісність нашої Батьківщини



Ваше бойове гасло "Іду на ви!" — справжній символ незламності та нескореності, який підкреслює Вашу готовність дивитися в очі ворогу та наперекір перешкодам цілеспрямовано досягати своєї мети, а слова "Тихо прийшов, тихо пішов" підтверджують здатність завжди залишатися непоміченими.



У цей святковий день, сердечно дякуємо і вклоняємось всім воїнам-спецпризначенцям за самовіддану службу на благо зміцнення Української держави та її обороноздатності", - підсумував Наєв.

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