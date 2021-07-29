"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового. ВIДЕО
У Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового. Увага! Ненормативна лексика
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік звинуватив військового в тому, що він за гроші вбиває інших людей і не зробив "нічого хорошого". Відеозапис події опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+122 Ziu Zou
показати весь коментар29.07.2021 12:30 Відповісти Посилання
+118 Гельдрих
показати весь коментар29.07.2021 12:33 Відповісти Посилання
+104 Joshua Merlin
показати весь коментар29.07.2021 12:32 Відповісти Посилання
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Обидно за хлопцев. Рисковать жизнью и здоровьем, и слышать такое от казалось бы своих...
Или комбригу-101, который аналогичного мнения.
таракан такой же мой, как и твой.
Кремль руками агентів РПЦ хоче повторити в Україні 2014 рік: у небезпеці - 3 області.
Тут досі потужні позиції має Російська православна церква в Україні, яка є інструментом Путіна у гібридній війні. Про це в розслідуванні «Росія руками агентів РПЦ націлилися на 3 області в Україні»
журналісти з'ясували, міський голова Дніпра - вірний парафіянин Російської православної церкви, з відзнакою від самого Патріарха Кіріла. Філатов навіть був старостою приходу УПЦ МП на Золотих ключах та приятелює з керівником місцевої єпархії РПЦ в Україні - владикою Іринеєм (Середнім).
І хоча зараз Філатов показово не згадує про своє церковне минуле, вірні Московського патріархату надають міському голові свою повну підтримку.
Зокрема , як зазначають місцеві активісти , під час останніх місцевих виборів у церквах МП агітували за Філатова. Мер у боргу не лишився, розповідають журналісти Україна Selfie. Він повністю заблокував розвиток громад Православної церкви в Україні в місті, а її очільника - владику Симеона - навіть прямо ображає.
У Дніпрі ні для кого не секрет, що пан Філатов є старостою приходу московської церкви. Тому, звісно, він з ними підтримує дуже тісні зв'язки, все робить саме для московської церкви. І навпаки - проти української церкви в Дніпрі»
Вже ні для кого не секрет, що Російська православна церква у Дніпрі має такі ж потужні позиції, як і 10 років тому. Проросійські організації ніхто не розпустив і не переслідує. Зачаїлись, але завжди готові і козачки з «Катеринославської козацької округи» - бойового крила РПЦ в регіоні. Ці козачки, за інформацією ЗМІ, тепер мають потужного партнера - охоронну компанію «Леон».
Власник якої - Михайло Кошляк, депутат обласної ради від ОПЗЖ та давній бізнес-партнер самого Філатова й Геннадія Корбана. І це ще один приклад тісної співпраці Бориса Філатова і його команди з прихильниками путіна та руского міра в Дніпрі.
https://24tv.ua/kreml-rukami-agentiv-rpts-hoche-povtoriti-********-novini-rosiyi_n1698702
Напиши мені свою адресу, я тобі вишлю хвіст від свого "чесно заробленого" оселедцю в шоколаді, бгг.
"https://censor.net/ru/news/3279764/chto_ty_sdelal_horoshee_prosto_poshel_ubivat_drugih_za_bablo_eto_patriotizm_v_dnepre_neizvestnyyi_mujchina/sortby/tree/order/asc/page/instagram.com/ostapchuk_vladimir/ - акк лоха. Топил за зе в 19м. зеля засрал мозг в 19м людям, теперь расхлёбывать ещё долго будем."
***
Чомусь я не здивований.
Я не розумію, чому поліцейський мовчав і слухав. Чому ця гнида вякала безкарно ?
А військовому - усього найкращого в житті !
ей тупости и недальновидности... это конечно не про эту власть и не про папередников даже,
как и не про любые формы власть придержащих, они космополиты, пох им та Украина им нуж
на территория "з ознакими державності"......... нужна стратегия и госполитика восстанавливаю-
щая этнобаланс и он должен быть в пользу этнических украинцев которых в Украине должно
быть не менее 70%... умникам не понимающим как это сделать просьба не поднимать скулёж
за массовые депортации/погромы/резервации и т.д........ всё гораздо проще и реальнее, нужно
просто этого хотеть и делать.........
У подібній ситуації воєні повинні взяти владу в свої руки і почати зачищати Україну від антиукраїнських елементів.