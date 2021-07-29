"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового. ВIДЕО

У Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового. Увага! Ненормативна лексика

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік звинуватив військового в тому, що він за гроші вбиває інших людей і не зробив "нічого хорошого". Відеозапис події опубліковано в соцмережах.

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