"Масові заміни силовиків призведуть до того, що Офіс Президента набуде суперповноважень", - Бутусов. ВIДЕО

Результатом нових призначень силовиків може стати монополізація влади політичною групою глави ОП Андрія Єрмака.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі "НВ".

Це системні зміни, які призведуть до посилення політичної групи Андрія Єрмака, глави Офісу Президента України. Всі ці зміни зроблені в його інтересах, ініційовані Єрмаком. І президент усі ці зміни підтримав ... До чого призведуть ці масові заміни силовиків? Масові заміни силовиків призведуть до того, що один центр впливу, Офіс Президента, набуде просто суперповноважень. Уже зараз це суперповноваження, а в подальшому це просто буде повний контроль над всією силовою правоохоронною складовою в Україні. Тобто що роблять Зеленський з Єрмаком? Якщо раніше всі силові структури мали шикуватися в чергу перед кабінетом президента, то зараз Зеленський, по суті, все делегує і вибудовує чергу в кабінет Єрмака. Шикуються в чергу спочатку всі силовики, які замикаються на Єрмака, ну і, звісно, за цим шикуються олігархи, бізнес - тобто люди з грошима, яким потрібно "вирішувати питання". Призведе це до того, що ми побачимо ситуацію в силових структурах таку ж, як зараз у державній фіскальній службі і податковій міліції - там, де Офіс Президента призначає просто таких неофіційних "смотрящих". Це відродження структури "смотрящих" - результат монополізації влади. Коли замість нормальної інституціональної роботи, де в кожного державного діяча є своя відповідальність, свої повноваження, своя самостійність і своя підпорядкованість певній ієрархії - десь Кабміну, десь президенту, десь Кабміну і президенту одночасно, - все це відставляється в бік і передається - "вирішуйте, обговорюйте всі питання з Єрмаком", - сказав Бутусов.

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