"Проросійські ЗМІ говорять, що Зеленський заграє із націоналістами, а Бутусов каже, що Зеленський хоче перестати чинити опір російській агресії, - прессекретар президента Никифоров. ВIДЕО

Звільнення в СБУ - це боротьба з контрабандою, а в армії - вирішення конфлікту між Міноборони і ЗСУ.

Так в ефірі "Справжнього часу" відреагував прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров на слова головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про спроби сконцентрувати владу в Офісі президента через кадрові зміни в силових структурах.

"Це звучить дуже наївно, всіх об'єднувати під одну якусь гребінку. По-перше, я не згоден з тим, що перестановки масові, швидше за і сам президент називає це точковими перестановками. І щодо кожного випадку треба проходитися окремо. Тому що якщо ми говоримо по СБУ, то там ні у кого немає взагалі жодних питань з приводу того, що це посилення президентської ініціативи краще і активніше боротися з контрабандою.

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Тільки ледачий не писав про те, хто такий Наумов і який він вплив мав на нелегальні потоки в Україну і з України. Тому з приводу СБУ - це контрабанда. І з приводу СБУ - це закон про реформу СБУ, який повинен зробити її дійсно, як називається, secret service, тобто спеціальною секретною службою, а не службою, яка суне свого носа в абсолютно всі справи. Тобто хочуть у неї забрати їй не властиві функції, а саме - кошмарити бізнес, боротися з так званими економічними злочинами.

У нас зараз в Раді є на розгляді закон про СБУ, про реформу СБУ, якраз про це. І ідея президента в тому, щоб в день, коли цей закон буде прийнятий, СБУ вже мала той вигляд відповідно до закону.

Щодо головнокомандувача - знову це ж рішення не вчорашнього і не позавчорашнього дня. У нас був затяжний конфлікт між Збройними силами та Міністерством оборони, якимось чином цей конфлікт треба було вирішувати. Президент вирішив так. Я не можу говорити, чому він вибрав саме головнокомандувача Збройними силами, а не міністра оборони, але це президентське рішення. Він вважає, що так краще. Відставки в Міноборони, до речі, теж були 21 липня, і в тих відставках, які ви згадали зараз, які з'явилися буквально пів години тому на президентському сайті, всюди лунають слова "постачання" і "забезпечення". Незадоволені рівнем постачання і забезпеченням армії, причому йдеться як про забезпечення чисто побутове: їжа, обмундирування тощо - забезпечення сучасною зброєю і в тому числі інформаційне забезпечення.

Вважають, що в умовах інформаційної війни наша армія, ті її частини, які відповідають за інформаційне забезпечення, могли б працювати трохи краще. Ще одну репліку хочу відповісти пану Бутусову. Заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак днями сказав, що Зеленський ще гірший за Порошенка, що мати з ним справу ще гірше, ніж з Порошенком. Проросійськи орієнтовані ЗМІ говорять, що Зеленський заграє з націоналістами. А Бутусов каже, що Зеленський хоче перестати чинити опір російській агресії. Тобто є якийсь баланс критики, який, власне, показує, що все нормально, що президент все робить правильно", - розповів Никифоров.

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