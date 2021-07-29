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"Проросійські ЗМІ говорять, що Зеленський заграє із націоналістами, а Бутусов каже, що Зеленський хоче перестати чинити опір російській агресії, - прессекретар президента Никифоров. ВIДЕО

Звільнення в СБУ - це боротьба з контрабандою, а в армії - вирішення конфлікту між Міноборони і ЗСУ.

Так в ефірі "Справжнього часу" відреагував прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров на слова головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про спроби сконцентрувати владу в Офісі президента через кадрові зміни в силових структурах.

"Це звучить дуже наївно, всіх об'єднувати під одну якусь гребінку. По-перше, я не згоден з тим, що  перестановки масові, швидше за і сам президент називає це точковими перестановками. І щодо кожного випадку треба проходитися окремо. Тому що якщо ми говоримо по СБУ, то там ні у кого немає взагалі жодних питань з приводу того, що це посилення президентської ініціативи краще і активніше боротися з контрабандою.

Також дивіться: "Масові заміни силовиків призведуть до того, що Офіс Президента набуде суперповноважень", - Бутусов. ВIДЕО

Тільки ледачий не писав про те, хто такий Наумов і який він вплив мав на нелегальні потоки в Україну і з України. Тому з приводу СБУ - це контрабанда. І з приводу СБУ - це закон про реформу СБУ, який повинен зробити її дійсно, як називається, secret service, тобто спеціальною секретною службою, а не службою, яка суне свого носа в абсолютно всі справи. Тобто хочуть у неї забрати їй не властиві функції, а саме - кошмарити бізнес, боротися з так званими економічними злочинами.

У нас зараз в Раді є на розгляді закон про СБУ, про реформу СБУ, якраз про це. І ідея президента в тому, щоб в день, коли цей закон буде прийнятий, СБУ вже мала той вигляд відповідно до закону.

Щодо головнокомандувача - знову це ж рішення не вчорашнього і не позавчорашнього  дня. У нас був затяжний конфлікт між Збройними силами та Міністерством оборони, якимось чином цей конфлікт треба було вирішувати. Президент вирішив так. Я не можу говорити, чому він вибрав саме головнокомандувача Збройними силами, а не міністра оборони, але це президентське рішення. Він вважає, що так краще. Відставки в Міноборони, до речі, теж були 21 липня, і в тих відставках, які ви згадали зараз, які з'явилися буквально пів години тому на президентському сайті, всюди лунають слова "постачання" і "забезпечення". Незадоволені рівнем постачання і забезпеченням армії, причому йдеться як про забезпечення чисто побутове: їжа, обмундирування тощо - забезпечення сучасною зброєю і в тому числі інформаційне забезпечення.

Вважають, що в умовах інформаційної війни наша армія, ті її частини, які відповідають за інформаційне забезпечення, могли б працювати трохи краще. Ще одну репліку хочу відповісти пану Бутусову. Заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак днями сказав, що Зеленський ще гірший за Порошенка, що мати з ним справу ще гірше, ніж з Порошенком. Проросійськи орієнтовані ЗМІ говорять, що Зеленський заграє з націоналістами. А Бутусов каже, що Зеленський хоче перестати чинити опір російській агресії. Тобто є якийсь баланс критики, який, власне, показує, що все нормально, що президент все робить правильно", - розповів Никифоров.

Також читайте: Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров

Бутусов Юрій (3622) Сергій Никифоров (163)


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Топ коментарі
+28
у Никифорова глаза подведены?
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29.07.2021 14:41 Відповісти
+26
Зебилы - идиоты. Это говорю уже я.
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29.07.2021 14:39 Відповісти
+25
Ашо такова? В петушатнике это не запрещено!
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29.07.2021 14:42 Відповісти
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речник президента УкраЇни мав би спілкуватись украЇнською!!!
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29.07.2021 16:19 Відповісти
Ну конечно же ОП ориентируеися на кацапские СМИ и предлагает верить им.

Особенно ахметовский гаденыш Никифоров.
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29.07.2021 16:28 Відповісти
в принципі, серед динамівських уболівальників в нього два погоняла: рижа мразь, і РіНах.
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29.07.2021 17:10 Відповісти
Ну что сказать?
Мендель была умнее!
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29.07.2021 17:06 Відповісти
Не могу согласиться, что умнее, но, что Никифоров - более ретивый исполнитель, как говорится "копытом искры вышибает", или верный слуга своего хозяина (какой там журналист??!!), так это представляется непременным.
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30.07.2021 00:17 Відповісти
Бутусов не является моим кумиром, но тут он прав на все 100%, и не будь в стране достаточно патриотов, добровольцев то эта мразь давно бы бросили страну к ногам кацапскага недомерка!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2021 17:07 Відповісти
Чому це офіційна особа гавкає на собачом?
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29.07.2021 17:09 Відповісти
Порушує Закон. Порушник Закону є злочинцем.
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29.07.2021 17:28 Відповісти
Нашел кому верить. И этот начинает "лепить горбатого"!
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29.07.2021 17:12 Відповісти
очередной недоумок??одно другому не противоречит или он этого даже не понимает??вполне логично,заигрывание с националистами для более тихой сдачи(та же кацапская гибридная версия этим очередным зелёным придурком и подтверждается)
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29.07.2021 18:30 Відповісти
И что интересно-одни плевки и, иногда, ксенофобские высказывания-и только в сторону Президента и его команды! Не ангелы, конечно.Но жертв в результате хоть и худого,но перемирия, вдвое меньше-это главное! Реформирование с бааальшим скрипом- но идет. Вакцинирование провалено. Европа и США не так,как хотелось бы- но помогают. Добро б критиковали конкретно-нет. Одни плевки и вопли- а вы нам дайте ! А куда вы все до Зеленского 28 лет смотрели, и кого выбирали? Януковича и партию регионов? Молчите уж...
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29.07.2021 21:04 Відповісти
да да да, Брагар подтверждаетъ
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29.07.2021 23:31 Відповісти
"... вдвое меньше-это главное!" - тебе не думается, что перемирие - это КОГДА НЕ СТРЕЛЯЮТ, а не когда в 2раза. Кстати, в подобных случаях, наверное, нужно поставить себя на место отца одного из тех, кто погиб на этом ПЕРЕМИРИИ! Если кому-то, ради пропагандистских целей, нужно называть это НЕ соответствующим названием, то как говорится "бог ему судья", но тем, которые "одобрямс" - это не личит, по-моему.
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30.07.2021 00:13 Відповісти
Ты хоть читать умеешь ? Там вопрос : "А куда вы все до Зеленского 28 лет смотрели?" Да,очень худое. За настоящим перемирием-езжай сам договариваться с пуйлом. Но не полноценная война, не котлы и не донецкий аэропорт. И 3 проросийских ТВ канала закрыты. А с олигархами войны мин. на 30 лет-или 50... А совкам - подавай все и сразу...
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30.07.2021 05:23 Відповісти
проблема в тому, що вам, 73/43%зебілам, ніяк не доходить, що з ****** ні про що домовитись не можна. Ні про жодне перемир'я, в тім числі. Зменшення чи збільшення обстрлів і рівня бойових сутичок залежить від того, як ***** їх регулює в залежності від ходу виконання його мети - капітуляції України, її поневолення і входження в склад касапської імперії як колонії.
Тому, якщо домовлятися з ним - то виключно з позиції сили і виконання міжнародного права. Сама Україна на таке не здатна. Тому домовлятися з ним потрібно лише в якості члена міжнародного союзу, і не інакше. Один-на-один - гибла справа.

ЗІ: необхідне уточнення першого речення: домовитися не можна не те що з ******, а й з усією касапією. ***** - це просто черговий імператор-диктатор касапів. І тому бісмаркове «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані» - актуальні в усі часи і донині.
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30.07.2021 09:19 Відповісти
це одне з тих дебілів які за відсутністю мізків голосують і думають жіночим статевим органом.
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30.07.2021 09:22 Відповісти
Корень проблемы: Зеленский выгоден Путину. Поэтому Путин очень спокойно воспринял домашний арест Медведчука - Зеленский поднабрал рейтинг в этой несерьёзной игре. Зеленский выгоден Коломойскому: "борьба" - очередная игра на публику. У власти в Украине целиком сторонники русского мира, маскирующиеся под украинских патриотов.
Где обещанные Зеленским контракты с Оманом, с ОАЕ, с Катаром? На какие поставки и на какую продукцию? Чем оправданы эти дорогостоящие поездки Зеленского?
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи в Омане?
Только выход на улицу! Мирные многотысячные демонстрации.
Назревшие меры: Отстранить от должности Андрея Ермака, предъявить обвинение в измене и в злоупотреблении служебным положением, арестовать;
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
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29.07.2021 22:20 Відповісти
Президент Зеленский патриот Украины . Первый из всех Президентов Украины который закрыл в Украине пророссийские каналы, реально опустил Медведчука .
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29.07.2021 22:24 Відповісти
Петрович, в связи с тобою написанным, вспоминается фрагмент срсровского фильма, где мальчик говорит мужчине в годах "дядя Петя, ты - дурак?" (возможно, имя "дурака" с годами выветрилось). Не хочешь вупор признавать и наблюдать борьбу за место "под солнцем", где маневры типа тобою приведенного имеют место потому, что приоритет другой преследуемой цели выше (или НАМНОГО выше). Предлагаю, не быть таким доверчивым, когда уже и отчество тебе гармонично слышится..
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30.07.2021 00:07 Відповісти
звідкіля такі дебіли беруться???Ну не повірю що такі імбіцили не знали ще раніше до виборів що таке ЗЕлупа))))
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30.07.2021 09:25 Відповісти
Лол,а путин говорил что медведчук- украинский националист. Пазл сложился)
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29.07.2021 22:59 Відповісти
в рейхівській літературі був такий персонаж як Хлестаков. Випадково прибився до якось города Глупова, програвся в карти, по неграмотности чиновників його прийняли за ревізора і він очарував все місто - і брав хабарі. А багатовекторність -це придумка вже тоді пристарілого Горбуліна спеціально для Москви, але Кучма в кінці кінців розібрався, що синергічно (одночасно) в двох різних напрямках діяти -це абсурд.(Україна не Росія) І у нашому соціумі більшість вже розібралась. що хлестаковщина переросла в петляковщину (багатовекторність за Горбуліним).а щодо слів Дмитра Козака, то це плагіат. Такі слова і в тій же тональності говорив премьєр Касьянов премьєру Ющенко в 2001 році. А у Козака з дуетом з Банкової все "пучком", конфліктів немає, синергія, одним словом.
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29.07.2021 23:16 Відповісти
Похоже, что сменщик Мендель не очень далеко от нее оторвался, а именно: "... У нас был затяжной конфликт между Вооруженными силами и Министерством обороны ... " - пишет Никифоров, которому нужно напомнить, что именно Зеленского выбор привел к тому самому "затяжному конфликту", а значит, к падению обороноспособности вследствие неполной самоотдачи конфликтующих сторон и большого числа непосредственно с ними связанных!! Так что НУЖНО констатировать, что Зеленский ВИНОВАТ по этому "пункту". Далее, "...Замруководителя администрации российского президента Дмитрий Козак на днях сказал, что Зеленский еще хуже Порошенко, что иметь с ним дело еще хуже, чем с Порошенко. Пророссийски ориентированные СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами. " - написал Никифоров, разглагольствуя об информационных угрозах. Но, если бы упомянутый представитель зе-команды был качественным журналистом и при этом использовал свои качества на благо Украины, то он бы не был так активен, применяя, как аргумент что-то из расейской среды обитания, потому что в инфосопротивлении НЕОБХОДИМО учитывать, что разносящиеся ОТТУДА похвальбы или ругательства совсем НЕ ОЗНАЧАЮТ понимания "как оно сказано", а, как правило, НАОБОРОТ, те же пресловутые 180град. Приведу пример: если в РФ возмущены притеснениями Медведчука, то, вполе вероятно, что такая позиция "для отвода глаз" типа Зеленский делает вред Кремлю и за это его нужно возлюбить, и НЕ ЗАМЕЧАТЬ, что патриоты - защитники Украины и производственники ВПК - под следствием и в СИЗО, с непомерным залогом!!! Как тебе, Никифоров, подобное представление происходящего? Как говорится, "век живи - век учись" и часто добавляется в подобных ситуациях - "дураком подохнешь" (в том числе и по причине неправильного сообщества, которому решил посвятить свои... молодые годы, хоть и не всю жизнь).
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30.07.2021 00:00 Відповісти
А Никифоров в Рашка-СМИ верит?
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30.07.2021 00:07 Відповісти
А никифороф хрень говорит. Как и положено пресс-секретарю клована.
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30.07.2021 06:49 Відповісти
Какая мерзкая рожа...
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30.07.2021 07:36 Відповісти
ты смотри и этот скоро книшки начнёт писать
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30.07.2021 08:55 Відповісти
Как-то на гея смахивает.
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30.07.2021 09:21 Відповісти
Черговий імбіцил від ЗЕлупи,скоро і це лайно-підхалім а не журналіст начне мімуари писати про найвеличнішого всєх врємєн і народов.Тьфу гидопаскость...
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30.07.2021 09:29 Відповісти
На самом деле порохоботы и ватники братья по рузума,Адиннарот и работают на раскол в украинском обществе.
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30.07.2021 10:14 Відповісти
Для зебилов роств авторитет, а не укринци. Зебилоиди узурпировали власть, грабят страну и мочат казлов, которие мешают им жить.
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30.07.2021 10:58 Відповісти
Іще одне гекало.
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30.07.2021 12:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z4rB1tx1BnA Цікаві висновки фокус-групового дослідження "Хто ми? Портрет українців очима українців", яке Український інститут майбутнього провів спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" . За цією наведеною силлю - відео

******
https://www.dsnews.ua/ukr/section/issledovanie Об'єктивні коментарі журналістів - отут , за цією ссиллю.
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30.07.2021 13:45 Відповісти
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