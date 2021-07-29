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"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону. ВIДЕО

В аеропорту "Бориспіль" громадянин РФ спробував дати хабар $1000 українському прикордоннику, щоб отримати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України, росіянин просив дозвіл на перетин кордону для себе і свого друга. Обидва вони прибули рейсом зі Стамбула.

Після передачі грошей, 24-річний росіянин все-таки потрапив в Україну, але в супроводі поліцейських. Другий росіянин був відправлений назад у Стамбул.

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Автор: 

хабар (4750) прикордонники (1115) росія (66461)


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Топ коментарі
+60
Респект!
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29.07.2021 15:34 Відповісти
+57
Молодець! Слава Україні!
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29.07.2021 15:35 Відповісти
+44
Нехай щастить!
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29.07.2021 15:35 Відповісти
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29.07.2021 15:34 Відповісти
Хочется надеются, что со временем
- такие видеоролики станут мейнстримом!
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29.07.2021 17:57 Відповісти
чего они лезут? Террористы штоле?
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29.07.2021 15:35 Відповісти
Чергові шпілі-вілі. За штуку могли б в Єгипет сімейно з'їздити.
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29.07.2021 15:48 Відповісти
Нехай щастить!
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29.07.2021 15:35 Відповісти
Молодець! Слава Україні!
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29.07.2021 15:35 Відповісти
Если не очередной видосик для статистики - то прикольно вышло.
Хех...
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29.07.2021 15:36 Відповісти
та да. прям постанова от квартала 95.
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29.07.2021 15:48 Відповісти
Та ні,95 квартал відпочиває!!
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29.07.2021 16:09 Відповісти
Прикинь, самзеля в кадре
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29.07.2021 16:10 Відповісти
красиво! надеюсь бутылку для приседания руснявому за попытку все же нашли))
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29.07.2021 15:38 Відповісти
а в тюрьме сейчас макароны
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29.07.2021 15:38 Відповісти
Кто этот герой?Страна должна знать имена героев!!!Мразей чмырить только так!Везде и всюду!
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29.07.2021 15:42 Відповісти
Этот герой Бабуин по кличке Арахамия!
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30.07.2021 09:41 Відповісти
_Надо его поскрести, понять что оно такое, что им так в Украине понадобилось (двум рашистам) что они тысячу долларов за это готовы отдать?
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29.07.2021 15:43 Відповісти
Нет, ну вот как можно быть таким тупым? таким наивным? Нет, ну буратино просто атас. Его же, как "оленя с забора" сняли)
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29.07.2021 15:45 Відповісти
Для росіян є заборона на в'їзд, я не в курсі, якщо чесно?
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29.07.2021 15:48 Відповісти
якщо їздив по мосту кацапсячому, чим порушив правила вїзду вихзду на окуповану територію України - то так, діють таким кацапам обмеження. Крім того, якщо привитий шмурдяком типу Вектор та Спутнік, свідотство про щеплення можуть бути купленими також. А я б їм взагалі візи ввів.... чім поставив би перебування на донбасі багатьох російських воєнних поза межі закону!
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29.07.2021 15:57 Відповісти
"якщо їздив по мосту кацапсячому, чим порушив правила вїзду вихзду на окуповану територію України - то так, діють таким кацапам обмеження."
Обмеження діють не для всіх. Для друзів Зе - наприклад, Кіркорова - обмежень нема.
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29.07.2021 18:02 Відповісти
в Україні кожен "Тупицький" суддя має власний погляд на трактування закону...
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29.07.2021 18:15 Відповісти
Нет, но нужно пояснить причину въезда и она должна быть "уважительной". "Хочу на шпили посмотреть" - не прокатывает. Но вот "поездка к родственникам" - уже вполне. Хотя лично я бы ввел бы давно визовый режим для жителей роисси, чего их сюда пускают - непонятно.
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29.07.2021 17:17 Відповісти
Прикордонники мають право не дати дозволу на в'їзд громадянину будь якої країни, якщо ця особа викликає підозру і не змогла чітко пояснити мету свого приїзду в Україну. А до громадян країни агресора увага особлива бо звідти ідуть потоком терористи і диверсанти. Це ж як цим двом кацапам хотілось подивитись пам'ятки архітектури та музеї Києва, що летіли аж через Стамбул та платили тисячу баксів щоб перетнути кордон України. Це вас не дивує?
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29.07.2021 22:00 Відповісти
На шпили ехали посмотреть.суки
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29.07.2021 15:48 Відповісти
"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону - Цензор.НЕТ 9113
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29.07.2021 15:58 Відповісти
Що це було ?
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29.07.2021 15:48 Відповісти
Чесний погранець ?
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29.07.2021 15:49 Відповісти
Когда-то САБовец на грузовом терминале рассказывал что СБУшники часто делают провокации-в какой груз подкладывают муляж, если на рентгене не находили, имели всю смену. Возможно и на пассажирских практикуют что-то подобное, поэтому боятся брать вот так.
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29.07.2021 15:54 Відповісти
Може бути і такє..Але ж так хочется вірити що на держ кордоні є чесні службовці )
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29.07.2021 16:07 Відповісти
спускаємся на землю, щоб попасти на той кордон, та ще й Одесу, таких москалів треба роту запустити.
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29.07.2021 16:44 Відповісти
Я десь там у середині все ж ідеаліст )
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29.07.2021 17:48 Відповісти
Слава чесним працівникам прикордонної служби....Тричі!!!
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29.07.2021 15:53 Відповісти
Трусєля, ґамар та цвяхи в студію!
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29.07.2021 15:59 Відповісти
Погранец-красава.Аплодирую стоя.
"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону - Цензор.НЕТ 775
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29.07.2021 16:09 Відповісти
Кацап спочатку навіть не зрозумів шо це було...
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29.07.2021 16:23 Відповісти
Что-то боязно, что этого нормального погранца ********** прокремлевская власть сольет, как дело вагнеровцев или патрульных, которые нарика брагара под кайфом задержали....
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29.07.2021 16:24 Відповісти
Нехай щастить 🤣
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29.07.2021 16:26 Відповісти
нужно было сразу сказать - вельком на гилляку.
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29.07.2021 16:33 Відповісти
Cкажеш паляниця та обіцянка. то пущу.
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29.07.2021 16:46 Відповісти
...теперь новое проверочное слово "нісенітниця"
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29.07.2021 17:13 Відповісти
👍😆
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29.07.2021 19:07 Відповісти
со мной когда-то работала одна с Иркутска,даже телятко не могла выговорить
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30.07.2021 08:48 Відповісти
Выше уже говорили, но я повторю еще раз - Нехай щастить!
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29.07.2021 16:41 Відповісти
24 роки, вата починає пхатись в Одесу, до днюхи менше місяця...
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29.07.2021 16:42 Відповісти
Обменный фонд поедет на свою Таганку...
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29.07.2021 16:44 Відповісти
мало давав, потрыбно було 10000 дати, тоды пропустили.
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29.07.2021 17:01 Відповісти
А чому його не пускали в Україну?Цього не сказано...І мені важко повірити,що прикордонник чи митник не взяли б гроші,там чесні просто не втримуються,або йдуть,або беруть...Тому все це подібне на звиклу провокацію,де москаля поставили в ситуацію,в якій мусив дати лапувку,а потім і піймали...Не все ж їх ловити,треба щоб і вони зловили...
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29.07.2021 17:14 Відповісти
Очень уж быстро полиция нарисовалась. Дай Бог что бы не для статистики. Подозреваю что таких не мало к нам таким способом попадает.
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29.07.2021 17:25 Відповісти
А Чауса и других так же выпустили?
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29.07.2021 17:38 Відповісти
это очень подозрительно, что россияне прямо очень хотели попасть в Украину, типа дней на 10 потусить в Одессе, и ради этого готовы расстаться аж со штукой зеленых. Вангую что если пошуршать у них в чемоданах, там и новичок может обнаружиться, и удостоверения ГРУ
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29.07.2021 17:38 Відповісти
Як на мене,то це покауха.
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29.07.2021 18:19 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ САМО ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА ПОСАДИТЬ !!!
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29.07.2021 18:33 Відповісти
Договорняк...потом свое возьмет....
Камера снимает...погранец в курсе...спектакль засчитан
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29.07.2021 18:35 Відповісти
Не верю!!! (С) Станиславский
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29.07.2021 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-********** НАШІ БЕЗ РАШІ - Росіянин у Львівському Аеропорті
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29.07.2021 19:11 Відповісти
если бы такое случилось на уйлостане, то расстрел без суда и следствия сразу за будкой
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29.07.2021 19:49 Відповісти
Шо цей москаль і його таварісчь хотіли в Україні ?
Забирайтеся і не лізьте.
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30.07.2021 01:40 Відповісти
Уж как их Скабеева пугает разгулом русофобии в Украине, но они готовы взятку сунуть лишь бы в эту ненавистную дикую Украину пустили.
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30.07.2021 09:18 Відповісти
 
 