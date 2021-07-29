"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону. ВIДЕО
В аеропорту "Бориспіль" громадянин РФ спробував дати хабар $1000 українському прикордоннику, щоб отримати дозвіл на перетин кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України, росіянин просив дозвіл на перетин кордону для себе і свого друга. Обидва вони прибули рейсом зі Стамбула.
Після передачі грошей, 24-річний росіянин все-таки потрапив в Україну, але в супроводі поліцейських. Другий росіянин був відправлений назад у Стамбул.
Топ коментарі
+60 Влад Воланд
показати весь коментар29.07.2021 15:34 Відповісти Посилання
+57 Віктор Безнос
показати весь коментар29.07.2021 15:35 Відповісти Посилання
+44 MausMike
показати весь коментар29.07.2021 15:35 Відповісти Посилання
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