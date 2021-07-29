"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону. ВIДЕО

В аеропорту "Бориспіль" громадянин РФ спробував дати хабар $1000 українському прикордоннику, щоб отримати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України, росіянин просив дозвіл на перетин кордону для себе і свого друга. Обидва вони прибули рейсом зі Стамбула.

Після передачі грошей, 24-річний росіянин все-таки потрапив в Україну, але в супроводі поліцейських. Другий росіянин був відправлений назад у Стамбул.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників. ВIДЕО