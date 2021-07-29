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На Сумщині за згодою батьків дітей від 12 років будуть прищеплювати проти коронавірусу вакциною Pfizer, - обласне управління охорони здоров'я. ВIДЕО

За бажанням батьків на Сумщині щеплюватимуть проти коронавірусу дітей від 12 років. Це робитимуть вакциною Американської компанії Pfizer. До цього щеплення цією вакциною робили дітям з 16 років, а рештою вакцин – з 18.

За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, масової вакцинації дітей в області немає і щеплення має бути обґрунтоване серйозними причинами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.

"Або дитина повинна поїхати навчатися в країну, у якій обов’язкові є наявність щеплення, або дитина з серйозним ризиком отримати складну форму захворювання", – пояснює Галина Хомета.

Для того, аби дитину щепили, батьки мають звернутися до свого педіатра. На думку сумчанок, щеплення для дітей не потрібне, хоча це полегшить життя під час подорожей.

"Вже паспорти маємо із чоловіком. Я б хотіла, щоб і в цьому віці вже зробили. Це дуже добре було б. Для подорожі це, як додаток до щастя, а так просто для власного спокою", – говорить сумчанка Ксенія Галахова.

За словами Галини Хомети, наразі на Сумщині жодну дитину не щепили від COVID – 19. На залишку цієї вакцини в області є 6 156 доз, які чекатимуть другого щеплення.

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Загалом на Сумщині наразі працює сім центрів масової вакцинації. Один з них в універмазі "Київ" у Сумах. Тут можна щепитися вакциною "Модерна" з 9-ї до 13-ї години.

Для цього слід мати паспорт та ідентифікаційний код. За перші чотири дні роботи тут щепили 1 156 людей.

"Їдемо закордон і щоб воно було, бо мало чого. Плюс тут у нас нічого не дотримуються. В маршрутках без масок, кругом без масок. Так що, щоб не захворіти", – говорить Ольга Петренко, яка прийшла на вакцинацію.

Зараз в Україні триває п'ятий етап вакцинації населення, тобто щепитись можуть усі охочі, говорить Галина Хомета.

"У нас надійшла досить велика кількість вакцини "MODERNA", це понад 29 тис. доз, вакцини "CORONAVAC" понад 27 тисяч доз, "COMIRNATY" американської компанії "Pfizer" надходить поки порціями, не дуже великими, для організованих колективів", – говорить заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я.

вакцина (4419) діти (5184) карантин (18172) Сумська область (3960) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Стариков, конечно, уже всез привили? Все группы риска. Медиков, педагогов, водителей общественного транспорта, работников торговли, почти и т.д. и т.п.Все уже ништяк и можно повыделываться, проколоть детвору, котрой этот вирус пофиг. *****, в этой стране у кого-то вообще есть мозги?!
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29.07.2021 17:19 Відповісти
Ну я бы так не паниковал.
"Уже имеем паспорта с мужем. Я бы хотела, чтобы и в этом возрасте уже сделали. Это очень хорошо было бы. Для путешествия это, как дополнение к счастью, а так просто для собственного спокойствия", - говорит сумчанка Ксения Галахова

А Вы бы еще и дальше за зеледента голосовали. Хотя я знаю Ваш ответ "я ни за кого не голосовал" я Вас правильно процитировал?
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29.07.2021 17:28 Відповісти
Нет, Сережа. Не правильно. Я за Пороха голосовал. Не скрываю этого и не стыжусь. Ваши догадки и домыслы оставьте при себе, не Ваше это.
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29.07.2021 17:32 Відповісти
Дожилися. Скоро і чіпи почнуть дітям ставити. Знищують країну...
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29.07.2021 19:49 Відповісти
73% идиотов в стране. Они же никуда не делись....
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30.07.2021 00:16 Відповісти
"розумні" маманьки, нічого не скажеш.
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30.07.2021 01:48 Відповісти
 
 