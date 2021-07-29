На Сумщині за згодою батьків дітей від 12 років будуть прищеплювати проти коронавірусу вакциною Pfizer, - обласне управління охорони здоров'я. ВIДЕО

За бажанням батьків на Сумщині щеплюватимуть проти коронавірусу дітей від 12 років. Це робитимуть вакциною Американської компанії Pfizer. До цього щеплення цією вакциною робили дітям з 16 років, а рештою вакцин – з 18.

За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, масової вакцинації дітей в області немає і щеплення має бути обґрунтоване серйозними причинами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.

"Або дитина повинна поїхати навчатися в країну, у якій обов’язкові є наявність щеплення, або дитина з серйозним ризиком отримати складну форму захворювання", – пояснює Галина Хомета.

Для того, аби дитину щепили, батьки мають звернутися до свого педіатра. На думку сумчанок, щеплення для дітей не потрібне, хоча це полегшить життя під час подорожей.

"Вже паспорти маємо із чоловіком. Я б хотіла, щоб і в цьому віці вже зробили. Це дуже добре було б. Для подорожі це, як додаток до щастя, а так просто для власного спокою", – говорить сумчанка Ксенія Галахова.

За словами Галини Хомети, наразі на Сумщині жодну дитину не щепили від COVID – 19. На залишку цієї вакцини в області є 6 156 доз, які чекатимуть другого щеплення.

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Загалом на Сумщині наразі працює сім центрів масової вакцинації. Один з них в універмазі "Київ" у Сумах. Тут можна щепитися вакциною "Модерна" з 9-ї до 13-ї години.

Для цього слід мати паспорт та ідентифікаційний код. За перші чотири дні роботи тут щепили 1 156 людей.

"Їдемо закордон і щоб воно було, бо мало чого. Плюс тут у нас нічого не дотримуються. В маршрутках без масок, кругом без масок. Так що, щоб не захворіти", – говорить Ольга Петренко, яка прийшла на вакцинацію.

Зараз в Україні триває п'ятий етап вакцинації населення, тобто щепитись можуть усі охочі, говорить Галина Хомета.

"У нас надійшла досить велика кількість вакцини "MODERNA", це понад 29 тис. доз, вакцини "CORONAVAC" понад 27 тисяч доз, "COMIRNATY" американської компанії "Pfizer" надходить поки порціями, не дуже великими, для організованих колективів", – говорить заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я.