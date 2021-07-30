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Ворожий безпілотник "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку доби на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Автор: 

безпілотник (4439) Міноборони (7519)


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Топ коментарі
+15
Неужели такая проблема этот Орлан сбить? Он что, в стратосфере летает?
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30.07.2021 13:35 Відповісти
+11
В стратосфері ЗенеЛох літає...
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30.07.2021 13:36 Відповісти
+9
В смысле пересёк? А сбить его пытались? Лол на какой ещё войне пролёт вражеского беспилотника просто фиксировали???? Нет слов....
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30.07.2021 13:36 Відповісти
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Неужели такая проблема этот Орлан сбить? Он что, в стратосфере летает?
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30.07.2021 13:35 Відповісти
В стратосфері ЗенеЛох літає...
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30.07.2021 13:36 Відповісти
Більше 5000 тис треба Бук. Вони зараз апгрейднули орлани до 5500. Але бук тільки з дозволу керівництва... далі я думаю все зрозуміло. Вони там висять весь день над нашими. Штаб коли розносили вони ж коригували.
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30.07.2021 13:43 Відповісти
Ну а самолет конечно не подходит для уничтожения. Боятся, что собьют буком?
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30.07.2021 13:59 Відповісти
теж дозвіл зверху
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30.07.2021 14:14 Відповісти
Бук для квадрокотера - це як з гармати по горобцях. Має бути інше рішення.
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30.07.2021 14:25 Відповісти
Коптер на 5500?
Подивіться що таке "Орлан-10".
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30.07.2021 14:36 Відповісти
Что то ни один речник не сказал, что этот Орлан-10 обстреляли наши ЗРК "Оса -АКМ", но ракеты не достали, сработали самоликвидаторы. А потому инфу про пролет Орлана на эшелоне 5500 считаю притянутой за уши.
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Оса не достає а на бук треба дозвіл. Тому і не стріляють. Доречі раніше стріляли буками. Регулярно їх збивали. Зараз інші пріоритети.
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30.07.2021 14:59 Відповісти
Приоритет - лишний раз не злить кацапов. Терпилы. А "Оса" достанет на 5500. Самоликвидатор не успеет сработать. Бук не нужен. Есть же ТОРы уже в войсках.
А вообще для этих целей пойдет и "Куб-М3". Для них ракет что грязи.
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30.07.2021 15:03 Відповісти
Просто не стріляють. Нічим. Оса не достає.
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30.07.2021 15:29 Відповісти
На хрена Буки, та Оси? А антидронова електроніка для чого? Чи тільки на показ начальству?
Ворожий безпілотник "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4152

Ворожий безпілотник "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6482

Ворожий безпілотник "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3605
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30.07.2021 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4rT85Hb3gIA
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30.07.2021 18:17 Відповісти
Висоту не бачимо нє? Байкатар ще цьою пукалкою збий.
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30.07.2021 18:35 Відповісти
Максимальна стеля польоту (Орлан-10) - 5000 м. А радіус придушення у ANTIDRONE-M - до 1200 м.
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30.07.2021 18:39 Відповісти
Різних засобів раліоелектронної боротьбі в світі зараз дуже багато. Наприклад, білоруський антидроновий комплекс «Гроза-Р» поширює перешкоди в секторі з шириною 30 °. Максимальна дальність придушення каналів управління - 5 км, повного «глушіння» GPS - 3 км. Купуйте, крадьте чи копіюйте і покращуйте!
PS: В дуже далекому 1991р. під час операції "Буря в пустелі" коли американці ввімкнули засоби радіоелектронної боротьби спрямовані на Ірак, то всі радянські засоби наведення в районі Чорноморського басейну були повністю паралізовані. Наше військове начальство тоді було в страшенному шоці. Інфу цю у нас засекретили і тільки журнал "Радіо" (номер на жаль вже не пам'ятаю) якимось чудом написав правду про це. Багато чого потрібного є в світі, але треба тільки добряче пошукати.
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30.07.2021 20:09 Відповісти
Да не захватит РЛС цель такого размера. Если только эта цель будет цельнометаллическая, хотя тоже под большим вопросом из-за размеров.
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30.07.2021 15:11 Відповісти
Захватит. Просто доргого очень. Надо экономить боеприпасы, ведь денег - йок
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30.07.2021 17:22 Відповісти
Этот ЗРК рассчитан на минимальную ЭОП малой цели типа МиГ-21 (это при совке такой эталон был). А это около 5м квадратных. Внимание вопрос: как этот комплекс захватит цель с ЭОП в 50 квадрантных сантиметров?
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30.07.2021 17:30 Відповісти
11:40 29.12.2017
Украинские военные сбили в зоне АТО беспилотник противника "Орлан-10"

По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил.
"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре. Это просто примеры работы ПВО
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30.07.2021 17:36 Відповісти
ЗУ-23 это тоже средства ПВО.
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30.07.2021 17:41 Відповісти
Погугли орлан і де там 50 см
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30.07.2021 21:27 Відповісти
Хомчак не разрешал. Он же из клана Коломойского, который сецчас переобулся и топит за рашку
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30.07.2021 22:21 Відповісти
В смысле пересёк? А сбить его пытались? Лол на какой ещё войне пролёт вражеского беспилотника просто фиксировали???? Нет слов....
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30.07.2021 13:36 Відповісти
на ЛЮБОЙ войне разведчики почти спокойно летают. Сбить его очень сложно и в большинстве случаев именно что "фиксируют".
Это не самолет - ИК-след ничтожен, ЭПР ничтожно, геометрические размеры ничтожны.
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30.07.2021 14:29 Відповісти
Най буде. Якби взнати - наші літають, чи дотримуються "перемир*я" ?
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30.07.2021 15:03 Відповісти
Вони не просто фіксують. Таке враження що хвастаються
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Вони на пропелерах літають ці «орлани»?
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30.07.2021 13:37 Відповісти
на крилах... зі швидкыстю 100-120км час.
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30.07.2021 13:39 Відповісти
Помахайте ручками. Сфоткайтесь.
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30.07.2021 13:40 Відповісти
а може по старинке - огонь из всех видов оружия, а не новость шо оно летало?

в 1ю мировую и немчуки и союзники голубей сбивали - не хочется верить, шо поизмельчали внучики...
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30.07.2021 13:42 Відповісти
На 5 км вверх стрелковое оружие не достанет.
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30.07.2021 15:55 Відповісти
А как же приказ говнокомандующего не стрелять?
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30.07.2021 17:51 Відповісти
а какой еще приказ может отдать уклоненок раза 4 и недоразуменное головное?
та любой поряочный ротный на етот приказ сами знаете шо сделает когда его бойцов вычисляют....
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30.07.2021 18:14 Відповісти
В том и парадокс, что военные обязаны выполнять приказы. А гражданским избирателям нет возможности дать команду "думать за будущее своей страны", к сожалению.
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30.07.2021 18:19 Відповісти
он нёс мир а мы непонели...... тили-тили-трали-вали.........
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30.07.2021 13:43 Відповісти
"Вражеский беспилотник "Орлан-10" пересек линию разграничения на Луганщине, - Минобороны". Яким чином в повітряному просторі суверенної держави незаконно літають літаки ворожої держави ? В Міністерстві оборони взагалі не розуміють ситуацію ? Коли я був начальником станції ППО то моя станція бачила на 600 кілометрів.! Літаки є, ракети є. У чому справа ? Чому Міністерство подає цей факт як норму, а не як надзвичайну подію ?
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30.07.2021 13:45 Відповісти
У Ваш час БПЛА не було. В усякому випадку таких. Дрібні - тут пишуть важко збити.
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30.07.2021 15:07 Відповісти
Нафига нам ВСУ, ну хоть одну причину назовите? Распустите нафиг, пусть кацапы наше мирное небо охраняют, какая разница?
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30.07.2021 13:50 Відповісти
Сергей, идите военкомат. Призоветесь и всю страну закроете могучей грудью. Сразу требуйте танк в личное пользование.
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30.07.2021 18:23 Відповісти
Зачем мне туда идти, я офицер запаса, меня должны призвать при необходимости, если ВСУ начнет выполнять свои Конституционные обязанности по защите Родины. Но у нашего Главкома в голове война давно закончилась, причем и не начавшись, ВСУ прячется от противника, народные деньги на ветер...
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30.07.2021 19:51 Відповісти
зеленые сопли надо вытереть и запускать байрактары
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30.07.2021 13:50 Відповісти
Ну, і хоч когось за це в міністерстві оборони звільнили чи хоча б сувору догану вліпили? Курва! Ніхрена не змінилося за 6 років в ППО України. Як при Петі "мужньо спостерігали" за безпілотниками після чергового "пиримир" в односторонньому порядку, так і при клоуні після аналогічного "пєрєстать стрєлять" продовжуємо лише констатувати факти, надувати щічки та пиляти бабло на військзамовленнях.
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30.07.2021 14:02 Відповісти
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА БЕЗПЕКУ В НЕБІ НА ЦІЙ ДІЛЯНЦІ ЩО БЕЗДІЯВ, АРЕШТУВАТИ ЗА ЗРАДУ.
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30.07.2021 14:27 Відповісти
Когда уже дрон-истребитель появится? Чем он сложнее дрона бомбардировщика?
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30.07.2021 14:06 Відповісти
проблема не в том шо бы уничтожить - проблема в том шо бы вычислить координаты.
птичка маленькая - радары сдаются и не видят....
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30.07.2021 14:12 Відповісти
Цель - чуть больше гладильной доски. Высота порядочная. Вся наша "не очень современная" ПВО заточена на борьбу с обычной целью, а не с этим казнащо...
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30.07.2021 14:31 Відповісти
так поэтому я и написал дрон-истребитель...летает и летает себе птичка с круговым обзором на определенном участке...и на землю координаты дает и дрона чужого ищет...а там либо мелкокалиберный пулемет применит либо радиоимпульс...
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30.07.2021 16:15 Відповісти
Ворожий безпілотник "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1246
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30.07.2021 14:27 Відповісти
Ворожий безпілотник "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4778
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30.07.2021 14:27 Відповісти
В Сирии ребелы сбивают эти Орланы-10. А тут "не могут". Потому что не хотят. Нет приказа сбивать.
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30.07.2021 14:51 Відповісти
Тогда почему бездействует наша РЭБ?Али имеется, таки,"зеленое"распоряжение не тревожить БПЛА "той стороны"?
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30.07.2021 15:03 Відповісти
Вопрос не по окладу.
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30.07.2021 15:04 Відповісти
Так ребелы их на видосах из ЗУшки сбивают, понятно шо если б он летел на 500 метрах наши б его тоже сбили.
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30.07.2021 15:05 Відповісти
Взрослый а в сказки веришь. Есть данные объективного контроля что он аж на 5500 залез? То то же. На заборе тоже много чего пишут.
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30.07.2021 15:07 Відповісти
Та понятно шо не летает ета херня на 5,5 тыщ., там 40 градусов мороза, оно обледенеет и ********* саменьке без всякого бука.
Но и не на 500 метрах он летел, по любому гамадрилы его выше 2х тыщ водят шоб ЗУшкой не достали.
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30.07.2021 16:05 Відповісти
Теплым воскресным вечером, давайте еще поговорим с вами про здобуття Руслана Борисовича Хомчака. Самое жЫрное достижение главкома, за последние несколько месяцев, это то, что шутка: "ПВО похожи на волосы на лобке. Прикрывают, но не защищают", больше не шутка. Это реальность.
Несколько месяцев назад россияне проапгрейдили свои "Орлан-10". Судя по всему, камеру поставили получше и подняли потолок полета минимум на 500 метров. То есть, сейчас, это минимум 5500 метров над уровнем моря. С тех пор Орланы массово висят над линией фронта. До этого збройныки сбили Орлан в 18 году пуском ЗРК (зенитно ракетный комплекс) "Оса". Поэтому россияне побаивались наглеть и всячески маскировались, то под ОБСЕ, то еще под что то. А вот уже два месяца безнаказанно, практически висят над нашими позициями. Проблема в том, что потолок у ракет "Осы" 5000 метров над уровнем моря. То есть за пару месяцев несколько пусков было и они не смогли поразить БПЛА. А все ЗРК, которые можно применять эффективно на высоте более 5 км, можно использовать только по разрешению главкома. Хомчака. Вы уже поняли? Мысль можно не продолжать? За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе. Знаете, какая реакция? Никакой. Зеро. Ноль. Знаете, сколько было сбито орланов ЗРК "старшего начальника"? Зеро. Ноль. "Денег нет, но вы держитесь". Или может мы тут все пропустили закупку новых ЗРК? Ах нет, не пропустили. Денег нет, все на парад уходит.
Войну выигрывает тот, кто развивается. Развивается и в результате этого имеет преимущество. С 14 года мы имели локально преимущество по многим вещам. По волонтерскому софту, по видеонаблюдению, по снайперскому вооружению. По БПЛА. И много разных вещей. Все это обкатывалось, как волонтерка и потом заходило в МО. А потом все остановилось. Бесконечные разговоры про стандарты НАТО и ничего реального.
А россияне наоборот, откатились, перегруппировались и выкатили апгрейд. И теперь плюют свысока, потому что главнокомандующий боится применять ЗРК.
В следующих выпусках, мы с вами поговорим о связи, об управлении и о РЭБе. Кстати, на Светлодарке опять российский комплекс РЭБ "житель" появился. Два года назад уничтожили комплекс, россияне боялись появляться. А сейчас вот перестали бояться. А и правда, чего им бояться? Вон Орланы два месяца 24/7 висят над нашими позициями и хоть бы хны.
Roman Donik
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30.07.2021 22:33 Відповісти
 
 