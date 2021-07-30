Проєкт "Без цензури": Що таке новий Конгрес місцевих влад і чому в руках Єрмака він небезпечний. ВIДЕО

Главу Офісу Президента призначили на ще одну керівну посаду – Андрій Єрмак очолив президію новоствореного Конгресу місцевих і регіональних влад.

Чому це означає відкриту війну Віталію Кличку? Де найбільша небезпека і до чого тут вода в окупований Крим та мирні ініціативи щодо ОРДЛО?

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" аналізує останні тенденції єрмакізації та арахамізації України.

Володимир Зеленський стверджує, що хоче завершити другий етап реформи децентралізації й "виправити помилки". За словами Єрмака, члени президії Конгресу місцевих і регіональних влад проводитимуть щомісячні засідання для поліпшення координації та реагування на потреби громад.

Що це означатиме на практиці? І навіщо ця новостворена організація, якщо вже існує Асоціація міст України?