Проєкт "Без цензури": Що таке новий Конгрес місцевих влад і чому в руках Єрмака він небезпечний. ВIДЕО
Главу Офісу Президента призначили на ще одну керівну посаду – Андрій Єрмак очолив президію новоствореного Конгресу місцевих і регіональних влад.
Чому це означає відкриту війну Віталію Кличку? Де найбільша небезпека і до чого тут вода в окупований Крим та мирні ініціативи щодо ОРДЛО?
Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" аналізує останні тенденції єрмакізації та арахамізації України.
Володимир Зеленський стверджує, що хоче завершити другий етап реформи децентралізації й "виправити помилки". За словами Єрмака, члени президії Конгресу місцевих і регіональних влад проводитимуть щомісячні засідання для поліпшення координації та реагування на потреби громад.
Що це означатиме на практиці? І навіщо ця новостворена організація, якщо вже існує Асоціація міст України?
Будь ласка, зачекайте...
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А Єрмак із Зеленським йому подобаються.
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Єрмак шеф Садового?
Андрій Садовий очолив Палату місцевих рад - одну зі складових Конгресу місцевих і регіональних рад при Президентові.
А сьогодні головою президії цього Конгресу обрали Андрія Єрмака.
Дебиловатого Арахамию подсовывают, чтобы послать сигнал. Зеленский как бы очертил Байдену свои красные линии: проси все что угодно, кроме ФШ и головы ИВК.
Когда Арахамия заявил, что Зеленский будет на повышенных тонах разговаривать с Байденом и хорошо бы Украине иметь ЯО, чтобы шантажировать весь мир, то многие пришли к выводу, что у парня просто поехала крыша.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 выразил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Арахамия не унимается: «Встреча Зеленского и Байдена пройдет на повышенных тонах»
Те, кто хорошо знают, что Арахамия согласился работать рупором мыслей Зеленского, такой себе лакмусовой бумажкой, на которой проверяют реакцию общественности, предположили, что с ума сошел именно Зеленский.
Я вполне допускаю, что психическое состояние Зеленского сейчас оставляет желать лучшего и что, возможно, он уже, действительно, неадекватно воспринимает действительность, твердо сидит на седативах, боится заговоров, а может быть даже уже начала развиваться шизофрения - я лично такие признаки уже наблюдаю.
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.html Экстренное известие! Зеленский окончательно сошел с ума - экс-советник президента
И в этом нет ничего удивительного, учитывая психические нагрузки, которые испытывает Зеленский. Порошенко, например, уже через год президентства умел стойкую шизофрению.
Но, все же, какова цель столь безумных заявлений Зеленского-Арахамии?
Рискну предположить, что Зеленский хочет :
- либо сорвать встречу с Байденом;
- либо перенести ее на более поздний срок.
А для чего?
Тут надо понимать , что Зеленский панически боится, что на саммите с Байденом ему в категоричной форме поставят два условия:
1. Имплеменировать формулу Штайнмайера.
2. Начать уголовное преследование Коломойского.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC.html США выставили Зеленскому ультиматум: до 30 августа покончить с Коломойским - источник
И попросят поставить подпись.
Ни то, ни другое для Зеленского совершенно неприемлемо.
Поэтому ему выгоднее изобразить из себя сумасшедшего, сорвать саммит, изолировать Украину от Запада, но только не получить на саммите эти два условия.
Дебиловатого Арахамию подсовывают, чтобы послать сигнал. Зеленский как бы очертил Байдену свои красные линии: проси все что угодно, кроме ФШ и головы ИВК.
И у меня есть подозрение, что З и К не шутят.
Удивительно, но многие не осознают, что сейчас у власти находятся очень авантюрные и крайне опасные ИГРОКИ. По сравнению с ними ПАПА был просто мелким безобидным воришкой.
збиткуватись над нарідом моєї Батьківщини...