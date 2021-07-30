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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Авдіївка залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських воїнів, які загинули в боях за Авдіївку і подякував нинішнім захисникам міста.

"У цей день сім років тому без великих, але, на жаль, втрат місто Авдіївка було звільнене від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї ОМБр і добровольців "Правого сектору". Авдіївка стала десятим за рахунком містом Донецької області, яке було визволене нашими воїнами після Маріуполя, Слов'янська, Краматорська та інших", - заявив Зеленський під час участі в заходах з нагоди 7-ї річниці визволення міста Авдіївка Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, "Авдіївка довго була однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій боротьби з російською агресією".

"Зовсім поруч, в авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, тривають вибухи й обстріли. Авдіївка сьогодні - це місто на лінії вогню. На лінії вогню, яке вибрало лінію свободи і розвитку нашої держави. Ми ніколи не забудемо тих, хто оплатив цей вибір своєї життям і загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав він.

"Гідне вшанування пам'яті наших українських героїв вважаю зобов'язанням. Я радий, що після 7 років війни в цьому місті, нарешті, з'явився відповідний знак пам'яті військовослужбовців ЗСУ та членів добровольчих формувань, які загинули, захищаючи місто. Так і повинно бути в кожному місті і селі нашої незалежної України, де загинули український бійці", - додав президент.

Він також сказав, що "звільнення Авдіївки повернуло повноцінне життя і повноцінний сигнал новим проєктам".

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"Успішно працює і розвивається Коксохімічний завод, стратегічно важливий для міста і найбільший в Європі. Триває реконструкція та оснащення шкіл і дитячих садків. Триває життя. І все це, в першу чергу, заслуга українських військових", - резюмував Зеленський.

Зеленський Володимир (24584) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+9
так и сказал ??? РОССИЙСКОЙ агрессией ?
Шось в лісі здохне
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30.07.2021 16:03 Відповісти
+7
чьей это "нашей", ты сопля зеленая, какое вообще отношение имеешь к этому?
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30.07.2021 16:10 Відповісти
+6
Вай-вай-вай!
Через два года дитятько научилось говорить слова "российская агрессия".
И даже не писяется при этом.
Какой хороший мальчик!
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30.07.2021 16:15 Відповісти
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так и сказал ??? РОССИЙСКОЙ агрессией ?
Шось в лісі здохне
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Так, я спеціально прослухав все. Так, Зеленський сказав: "Нашої боротьби з російською агресією".
Правда, весь час Зеленський плямкав, як Леонід Ілліч Брежнєв.... але, все ж таки.... вимовив.
Я піду келих пива вип'ю - подія такі.
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30.07.2021 16:11 Відповісти
ВЖЕ!
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30.07.2021 16:29 Відповісти
оговорился - всю ночь писатся будет
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30.07.2021 17:40 Відповісти
чьей это "нашей", ты сопля зеленая, какое вообще отношение имеешь к этому?
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30.07.2021 16:10 Відповісти
А хто такий "сопля зеленая"? Можна конкретно?
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30.07.2021 16:13 Відповісти
преЗЕдент твой и ты соответственно, что не понятно?
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30.07.2021 16:19 Відповісти
малацца.
Призвище напиши... чи ти трус?
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30.07.2021 16:22 Відповісти
я знав, що усі расєянє труси.
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30.07.2021 16:27 Відповісти
кто такой ЗЕбидент,

он же Ишак Оманский,

он же Моника ЗЕбинская,

он же Бидосик

и прочая и прочая гнусь несусветная
в Украине и мире знают все, кроме....

ТУПЫХ ЗЕБИЛОВ !!!!!
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30.07.2021 17:43 Відповісти
Смайлік файний. Так що сказати хотіла?
Прізвище та ім'я по-батькові "ЗЕбидента" напишеш, чи страшно?
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30.07.2021 18:18 Відповісти
он - никто,
и звать его - никак.
не заслужил ни имени, ни отчества, ни фамилии

оно просто ЗЕбил
как и ты
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30.07.2021 21:34 Відповісти
Вай-вай-вай!
Через два года дитятько научилось говорить слова "российская агрессия".
И даже не писяется при этом.
Какой хороший мальчик!
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30.07.2021 16:15 Відповісти
І Слава Богу!
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30.07.2021 16:18 Відповісти
Не згадуйте Бога всує.
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31.07.2021 09:59 Відповісти
нашей(!) борьбы с российской агрессией, - Зеленский/ Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. "Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк.
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30.07.2021 16:19 Відповісти
Це він сьогодні сказав?
Я прослухав увесь відеоролік, там такого не було.
Ви брешете, чи ви іппанько через батьків?
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30.07.2021 16:21 Відповісти
Ти чого до людей ********??? Допився, що кацапи усюди бачуться??? Володимир Зеленський-найкуйовiший президент!!! Сцикло й уклонiст!!! Задовольнив?!
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30.07.2021 16:36 Відповісти
Згоден. Конкретно та без образ.
А ублюдочним кацапам обговорювати те, що у нас в державі - зась.
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30.07.2021 16:39 Відповісти
Це він сьогодні сказав?Я прослухав увесь відеоролік, там такого не було.Ви брешете, чи ви іппанько через батьків?/ Комик-пианист в кипе уже третий год главнокомандующий ВСУ, муданько.
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30.07.2021 16:42 Відповісти
Чому кордони з фашистською расєю не були перекриті в 2014?
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30.07.2021 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Потому шо "украинскую границу просто отодвигали на запад"(Ц) Моника Зеленски, 2014г, мААсква.
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30.07.2021 16:53 Відповісти
Максим, це не відповідь. Чому кордони з фашистською росією в 2014 році не були закриті? А це і привело то того, що з'явився привід волати про громадянську війну.
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30.07.2021 16:57 Відповісти
Причому тут це? Війна - кордони з агресором російською федерацією повинні бути закриті. Вони і до сих пір не закриті. Нормально?
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30.07.2021 17:00 Відповісти
Насчет границы - згоден. А вот слушать блеяние крысы , которая в 2014 радовалась захвату зверями танка ЗСУ , про освобождение Авдеевки - противно.
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30.07.2021 17:00 Відповісти
Погоджуюсь. Але Порох розумна людина і його інтелект з Зеленським порівнювати... це смішно. Але ось така помилка, котра нам відгукується і зараз.
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30.07.2021 17:03 Відповісти
Розумієш, який камінець за пазухою приготували в 2014. Війна - все! Агресор російська федерація, прийняті закони.... а кордони з агресором не перекриті. Нормально?
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30.07.2021 16:59 Відповісти
7 лет... При Зеле не освободили ни одного села или города. Просто "перестали стрелять" )))) Навыбирали, дебилы.
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30.07.2021 16:49 Відповісти
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem @UaArtem

Їздити по містах, звільнених за часів Порошенка, коли сам не звільнив жодного села, пафосно піджимати губи та тужливо опускати очі, вдавати якусь причетність до цього - вершина цинізму!
Потерпілий сьогодні в Авдіївці!
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30.07.2021 16:54 Відповісти
Трудно себе представить такое выступление в начале срока президентства ) Всё-таки жизнь чему-то научила, хоть и с трудом...
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30.07.2021 18:02 Відповісти
опять понюхав доместоса с хлором
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30.07.2021 18:07 Відповісти
«Перестать стрелять» - это пример борьбы?!
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31.07.2021 00:04 Відповісти
 
 