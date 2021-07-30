Авдіївка залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських воїнів, які загинули в боях за Авдіївку і подякував нинішнім захисникам міста.

"У цей день сім років тому без великих, але, на жаль, втрат місто Авдіївка було звільнене від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї ОМБр і добровольців "Правого сектору". Авдіївка стала десятим за рахунком містом Донецької області, яке було визволене нашими воїнами після Маріуполя, Слов'янська, Краматорська та інших", - заявив Зеленський під час участі в заходах з нагоди 7-ї річниці визволення міста Авдіївка Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, "Авдіївка довго була однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій боротьби з російською агресією".

"Зовсім поруч, в авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, тривають вибухи й обстріли. Авдіївка сьогодні - це місто на лінії вогню. На лінії вогню, яке вибрало лінію свободи і розвитку нашої держави. Ми ніколи не забудемо тих, хто оплатив цей вибір своєї життям і загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав він.

"Гідне вшанування пам'яті наших українських героїв вважаю зобов'язанням. Я радий, що після 7 років війни в цьому місті, нарешті, з'явився відповідний знак пам'яті військовослужбовців ЗСУ та членів добровольчих формувань, які загинули, захищаючи місто. Так і повинно бути в кожному місті і селі нашої незалежної України, де загинули український бійці", - додав президент.

Він також сказав, що "звільнення Авдіївки повернуло повноцінне життя і повноцінний сигнал новим проєктам".

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"Успішно працює і розвивається Коксохімічний завод, стратегічно важливий для міста і найбільший в Європі. Триває реконструкція та оснащення шкіл і дитячих садків. Триває життя. І все це, в першу чергу, заслуга українських військових", - резюмував Зеленський.