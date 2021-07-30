Авдіївка залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських воїнів, які загинули в боях за Авдіївку і подякував нинішнім захисникам міста.
"У цей день сім років тому без великих, але, на жаль, втрат місто Авдіївка було звільнене від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї ОМБр і добровольців "Правого сектору". Авдіївка стала десятим за рахунком містом Донецької області, яке було визволене нашими воїнами після Маріуполя, Слов'янська, Краматорська та інших", - заявив Зеленський під час участі в заходах з нагоди 7-ї річниці визволення міста Авдіївка Донецької області, передає Цензор.НЕТ.
За словами президента, "Авдіївка довго була однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій боротьби з російською агресією".
"Зовсім поруч, в авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, тривають вибухи й обстріли. Авдіївка сьогодні - це місто на лінії вогню. На лінії вогню, яке вибрало лінію свободи і розвитку нашої держави. Ми ніколи не забудемо тих, хто оплатив цей вибір своєї життям і загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав він.
"Гідне вшанування пам'яті наших українських героїв вважаю зобов'язанням. Я радий, що після 7 років війни в цьому місті, нарешті, з'явився відповідний знак пам'яті військовослужбовців ЗСУ та членів добровольчих формувань, які загинули, захищаючи місто. Так і повинно бути в кожному місті і селі нашої незалежної України, де загинули український бійці", - додав президент.
Він також сказав, що "звільнення Авдіївки повернуло повноцінне життя і повноцінний сигнал новим проєктам".
"Успішно працює і розвивається Коксохімічний завод, стратегічно важливий для міста і найбільший в Європі. Триває реконструкція та оснащення шкіл і дитячих садків. Триває життя. І все це, в першу чергу, заслуга українських військових", - резюмував Зеленський.
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Шось в лісі здохне
Правда, весь час Зеленський плямкав, як Леонід Ілліч Брежнєв.... але, все ж таки.... вимовив.
Я піду келих пива вип'ю - подія такі.
Призвище напиши... чи ти трус?
он же Ишак Оманский,
он же Моника ЗЕбинская,
он же Бидосик
и прочая и прочая гнусь несусветная
в Украине и мире знают все, кроме....
ТУПЫХ ЗЕБИЛОВ !!!!!
Прізвище та ім'я по-батькові "ЗЕбидента" напишеш, чи страшно?
и звать его - никак.
не заслужил ни имени, ни отчества, ни фамилии
оно просто ЗЕбил
как и ты
Через два года дитятько научилось говорить слова "российская агрессия".
И даже не писяется при этом.
Какой хороший мальчик!
Я прослухав увесь відеоролік, там такого не було.
Ви брешете, чи ви іппанько через батьків?
А ублюдочним кацапам обговорювати те, що у нас в державі - зась.
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Їздити по містах, звільнених за часів Порошенка, коли сам не звільнив жодного села, пафосно піджимати губи та тужливо опускати очі, вдавати якусь причетність до цього - вершина цинізму!
Потерпілий сьогодні в Авдіївці!