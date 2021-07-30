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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Окопна війна": "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба - жити і знищувати ворогів" - боєць 74 ОРБ. ВІДЕО

Сьогодні річниця заснування одного з найбільших бойових підрозділів - 74 Окремого Розвідувального Батальйону.

В рамках рубрики "Окопна війна", нами і самими бійцями батальйону було створено ось це відео, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Бійці розвідувального підрозділу розпочали свій бойовий шлях у 2014 році.

Бої під Марїнкою, Донецький аеропорт, Маріуполь, Авдіївка - це тільки невеликий шматок їхньої воєнної географії.

За цей час вони стали одним з найелітніших, бойових підрозділів. Сотні бойових операцій, виходи за лінії фронту.

Один з бойових офіцерів 74 ОРБ сказав: "За Україну не треба помирати. За неї потрібно жити і знищувати ворогів. Саме тому, я в цьому батальйоні"!

Дивіться рубрику Окопна війна на Цензор. НЕТ і дізнавайтеся правду першими.

Автор: 

розвідка (3894) Донбас (22358) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+31
Героям слава!!!
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30.07.2021 16:46 Відповісти
+30
Героям слава !!!

"Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ - Цензор.НЕТ 7320
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30.07.2021 16:49 Відповісти
+24
Армія, Мова,українська Культура!
Героям Слава!
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30.07.2021 16:51 Відповісти
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Респект Воинам, Старине особый привет
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30.07.2021 16:43 Відповісти
Героям слава!!!
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30.07.2021 16:46 Відповісти
смерть ворогам !!! зрадникам і брехунам !!!!
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31.07.2021 11:06 Відповісти
Всё правильно. Прошу прощения, не хочется портить настроение, но цензор был должен был это знать: Григорий Сковорода: "Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати"
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31.07.2021 11:40 Відповісти
дуже вірно ....і одне іншого не виключа...
взяті за основу слова класика, пропущені крізь душу і павутиння років - ******* і ніхто не претендує на автентичність... бо цей вислів вже став якщо й не народним, так просто часто вживаним і осмислено вживаним...
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31.07.2021 13:05 Відповісти
Героям слава !!!

"Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ - Цензор.НЕТ 7320
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30.07.2021 16:49 Відповісти
Прав на 100%
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30.07.2021 16:49 Відповісти
Армія, Мова,українська Культура!
Героям Слава!
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30.07.2021 16:51 Відповісти
Вы лучшие , вы настоящие Герои ! Объединяйтесь , против моазотного клоунария предателей говнюков всех мастей!
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30.07.2021 17:04 Відповісти
А вам стрелять хоть разрешают?
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30.07.2021 17:06 Відповісти
по тебе?! без вопросов.
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30.07.2021 17:30 Відповісти
Круто! Молодь після цього відео повалить в 74й)
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30.07.2021 17:09 Відповісти
російсько-фашистські окупанти будуть знищені на нашій землі.
Україна переможе, бо з нами Правда і Бог!
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30.07.2021 17:11 Відповісти
Ну правильно же сказал!
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30.07.2021 18:36 Відповісти
"Окопна війна": "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба - жити і знищувати ворогів" - боєць 74 ОРБ. - Цензор.НЕТ 4052
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30.07.2021 18:57 Відповісти
+
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30.07.2021 19:34 Відповісти
Вот правильно сказал. Сейчас жить сложнее, чем умереть.
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30.07.2021 20:18 Відповісти
Благослови вас Господь Герои!
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30.07.2021 22:42 Відповісти
Круто ! Молодцы ! Так держать !
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30.07.2021 22:58 Відповісти
Запеклі вогню не бояться!!!!
Слава Вам Захисники Украіни!!!
Смерть московітам-окупантам та іх сраколизам в Украіні!!!
Слава Украіні!!
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31.07.2021 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OGxE9kYvY44 KULSHENKA
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31.07.2021 11:46 Відповісти
кацапская головав которую вбита нацистская доктрина- жертвенность во
имя кремлёвского фюрера,понимает что она - просто кусок вонючей говядины только на глубине 2 м. в Украинской Земле
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31.07.2021 12:31 Відповісти
Україна битиме ворога.
Навіть при цьому зеленому лайні.
Слава Україні!
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31.07.2021 18:49 Відповісти
Ну зачем в самом конце зиговать?😐
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01.08.2021 00:54 Відповісти
Це та Україна, яку я поважаю! Слава Героям!
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01.08.2021 10:45 Відповісти
 
 