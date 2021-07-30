"Окопна війна": "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба - жити і знищувати ворогів" - боєць 74 ОРБ. ВІДЕО
Сьогодні річниця заснування одного з найбільших бойових підрозділів - 74 Окремого Розвідувального Батальйону.
В рамках рубрики "Окопна війна", нами і самими бійцями батальйону було створено ось це відео, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Бійці розвідувального підрозділу розпочали свій бойовий шлях у 2014 році.
Бої під Марїнкою, Донецький аеропорт, Маріуполь, Авдіївка - це тільки невеликий шматок їхньої воєнної географії.
За цей час вони стали одним з найелітніших, бойових підрозділів. Сотні бойових операцій, виходи за лінії фронту.
Один з бойових офіцерів 74 ОРБ сказав: "За Україну не треба помирати. За неї потрібно жити і знищувати ворогів. Саме тому, я в цьому батальйоні"!
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взяті за основу слова класика, пропущені крізь душу і павутиння років - ******* і ніхто не претендує на автентичність... бо цей вислів вже став якщо й не народним, так просто часто вживаним і осмислено вживаним...
Героям Слава!
Україна переможе, бо з нами Правда і Бог!
Слава Вам Захисники Украіни!!!
Смерть московітам-окупантам та іх сраколизам в Украіні!!!
Слава Украіні!!
имя кремлёвского фюрера,понимает что она - просто кусок вонючей говядины только на глубине 2 м. в Украинской Земле
Навіть при цьому зеленому лайні.
Слава Україні!