Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ вивезла екссуддю Чауса. ВIДЕО
Детективи НАБУ переслідували мікроавтобус СБУ, в якому співробітники спецслужби вивезли з Вінницької області екссуддю Миколу Чауса.
У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явився ексклюзивний відеозапис фрагмента погоні.
Топ коментарі
+60 саша паламарчук
показати весь коментар30.07.2021 20:49 Відповісти Посилання
+49 саша паламарчук
показати весь коментар30.07.2021 20:47 Відповісти Посилання
+41 саша паламарчук
показати весь коментар30.07.2021 20:52 Відповісти Посилання
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не стреляли хоть хоть друг в друга, нихто из бойцов не погиб?
особо опасный чаус...
зеленые работают слажено - СЛАЖАЛИ и на этот раз....и не раз )))))
... .
как кацапы...... - колонется как миленький - и сбрешет стока? - замахается судья статью искать...
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1421190364476715011 16 мин
Вовочка, когда ты вылезешь из песочницы, поинтересуйся когда наконец твои "спецслужбы" начнут стрелять друг в друга Очень уж хочется посмотреть Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус
. Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом. Местонахождение Чауса неизвестно.
більше нагадує КДБ з косметичним ремонтом
В Польщі самі виборці формують склад бюлетеня помірною кількістю підписів на користь претендентів. В них зовсім нема грошової застави. Ото тому вони й розвиваються.
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