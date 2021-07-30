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Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ вивезла екссуддю Чауса. ВIДЕО

Детективи НАБУ переслідували мікроавтобус СБУ, в якому співробітники спецслужби вивезли з Вінницької області екссуддю Миколу Чауса.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явився ексклюзивний відеозапис фрагмента погоні.

Читайте також: Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан. ВIДЕО

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НАБУ (5114) переслідування (93) СБУ (13061) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+60
Детективы НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увозит экс-судью Чауса - Цензор.НЕТ 2459
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30.07.2021 20:49 Відповісти
+49
Детективы НАБУ преследуют автобус на котором СБУ увозит экс-судью Чауса - Цензор.НЕТ 5072
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30.07.2021 20:47 Відповісти
+41
Детективы НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увозит экс-судью Чауса - Цензор.НЕТ 1288
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30.07.2021 20:52 Відповісти
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При Ющенку - вчили українських пісень, при хаму віджимали бізнес на замовлення, при Порошенку ловили кацапів і вату, при недомірку шопопальному цирк "шапіто" по всіх регіонах і обсер на весь світ!
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30.07.2021 21:08 Відповісти
Треба зачекати поки СБУ висуне свої вимоги для звільнення Чаусу.

Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ відвезла екссуддю Чауса - Цензор.НЕТ 5249
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30.07.2021 21:08 Відповісти
шпионские страсти по куску чауса...
не стреляли хоть хоть друг в друга, нихто из бойцов не погиб?
особо опасный чаус...
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30.07.2021 21:10 Відповісти
Надо было вертолёт у полиции одолжить! Что за погоня без вертолёта?
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30.07.2021 21:12 Відповісти
Аваков с собой в Италию вертолёты забрал.
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31.07.2021 05:56 Відповісти
И не только.
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31.07.2021 08:42 Відповісти
Есть простой вариант - поделить Чауса на части. Тогда каждая силовая структура сможет взять себе часть Чауса, кому какая больше нравится.
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30.07.2021 21:12 Відповісти
и работа опять же для плотников - циркулярка вже гуде!
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30.07.2021 21:15 Відповісти
я бы все таки молдаванам кусок отдал.
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30.07.2021 21:16 Відповісти
Можно было бы им предложить - берите столько чаусятины, сколько вам нужно, вообще не жалко
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30.07.2021 21:30 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
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30.07.2021 21:19 Відповісти
Скоро Зеля видосик запилит о том как раскрыто страшное преступление!😁😁
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30.07.2021 21:19 Відповісти
Зеля Тупорылая ввела новые стандарты отношения всех к законам и Конституции.. таким образом "мощно сцыкнув против ветра".. нехай после не обижается
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30.07.2021 21:21 Відповісти
Аби ж тільки "сцикнув". Він, по ходу, ще й сернув ріденьким. Проти буревію із-за Атлантичного океану
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30.07.2021 21:26 Відповісти
Збіговисько ряджених імпотентів з ***** переслідує рукожопів з СиБиУ.
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30.07.2021 21:23 Відповісти
***
зеленые работают слажено - СЛАЖАЛИ и на этот раз....и не раз )))))
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30.07.2021 21:28 Відповісти
..

Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ відвезла екссуддю Чауса - Цензор.НЕТ 1943 ... .
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30.07.2021 21:30 Відповісти
Зебили не зря клоуна вибрали, хоть поржут.
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30.07.2021 22:11 Відповісти
зе и ермак с катушек слетели.
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30.07.2021 22:25 Відповісти
Чесно кажучи вже давно несмішно ...
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30.07.2021 22:27 Відповісти
а вы его детями пошантажируйте,
как кацапы...... - колонется как миленький - и сбрешет стока? - замахается судья статью искать...
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30.07.2021 22:30 Відповісти
зебіли і зара скажуть, що моцна влада?
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30.07.2021 22:38 Відповісти
Моцна, як ніколи!
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31.07.2021 20:36 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1421190364476715011 16 мин
Вовочка, когда ты вылезешь из песочницы, поинтересуйся когда наконец твои "спецслужбы" начнут стрелять друг в друга Очень уж хочется посмотреть Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус
. Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом. Местонахождение Чауса неизвестно.
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30.07.2021 22:43 Відповісти
какая клоунада. мне интересно, зеленой гниде хоть чуть-чуть стыдно за то, что она натворила?
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30.07.2021 22:44 Відповісти
О чем Вы , говорите у Зегниды стыда от родясь не было , если оно членом на балалайке дядек в саунах ублажало , двадцать лет в наркотическом угаре
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31.07.2021 07:58 Відповісти
-"Про-хання, про-хання ,про-хання зу-пин-итися !..." - Тре було на колінах попрохати...
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30.07.2021 22:48 Відповісти
Коли Порох стане президентом СБУ треба буде реформувати, бо те що є зараз
більше нагадує КДБ з косметичним ремонтом
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30.07.2021 23:22 Відповісти
Кіно знято, за гроші платників податків ...
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30.07.2021 23:26 Відповісти
стая львов, возглавляемое бараном, превратилась в простое стадо баранов...
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31.07.2021 05:02 Відповісти
😂не піймали, бо в них не було пріуса!
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31.07.2021 08:03 Відповісти
Таке враження що Україна це велика психлікарня зі скляними стінами.
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31.07.2021 12:56 Відповісти
Психлікарня звідти, що народ вже майже 30 років "обирає" не зі своїх кандидатів, а зі ставленників олігархії. Це тому що місця в бюлетенях кандидатів у президеети скуповують ставленники олігархії за багатомільйонну,так звану, "виборчу" грошову заставу. Ніде в світі таких сум застав нема.
В Польщі самі виборці формують склад бюлетеня помірною кількістю підписів на користь претендентів. В них зовсім нема грошової застави. Ото тому вони й розвиваються.
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31.07.2021 13:22 Відповісти
Это детективное преследование являтся продолжением фильма про Голобородько.
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31.07.2021 13:06 Відповісти
Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ вивезла екссуддю Чауса - Цензор.НЕТ 9758

...
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01.08.2021 18:48 Відповісти
Нихрена не ясно, но очееь интересно
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01.08.2021 21:32 Відповісти
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