Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря. ВIДЕО

Заяви окремих представників оточення президента України перед такими важливими глобальними зустрічами, як зустріч із президентом США Джозефом Байденом, - це просто катастрофа і значна шкода державним інтересам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі одного з телеканалів заявила доктор політичних наук Інна Костиря.

За її словами, краще, мабуть, щоб окремих політиків не делегували на ефіри телеканалів, де вони висловлюють свої власні "думки", які завдають значної шкоди державі, особливо в контексті такої важливої і очікуваної поїздки президента України до США.

"Те, що багато політиків з орбіти президента шкодять йому, - це вже доведений факт", - зазначила вона.

Інна Костиря переконна, що непрофесійним політикам, які нещодавно долучилися до політичної сфери, краще не оцінювати і не коментувати те, що і як потрібно було робити в час, коли Україна здобула незалежність, бо в той час вони або тільки народилися, або ж були дуже маленькими і не знають про те, що насправді відбувалося.

Нагадаємо, що раніше цього тижня лідер фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться на підвищених тонах через "Північний потік-2". Також він заявив в ефірі про те, що великою помилкою було позбуватися ядерної зброї, і Україна могла б шантажувати весь світ і отримувати гроші на обслуговування.