Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря. ВIДЕО
Заяви окремих представників оточення президента України перед такими важливими глобальними зустрічами, як зустріч із президентом США Джозефом Байденом, - це просто катастрофа і значна шкода державним інтересам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі одного з телеканалів заявила доктор політичних наук Інна Костиря.
За її словами, краще, мабуть, щоб окремих політиків не делегували на ефіри телеканалів, де вони висловлюють свої власні "думки", які завдають значної шкоди державі, особливо в контексті такої важливої і очікуваної поїздки президента України до США.
"Те, що багато політиків з орбіти президента шкодять йому, - це вже доведений факт", - зазначила вона.
Інна Костиря переконна, що непрофесійним політикам, які нещодавно долучилися до політичної сфери, краще не оцінювати і не коментувати те, що і як потрібно було робити в час, коли Україна здобула незалежність, бо в той час вони або тільки народилися, або ж були дуже маленькими і не знають про те, що насправді відбувалося.
Нагадаємо, що раніше цього тижня лідер фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться на підвищених тонах через "Північний потік-2". Також він заявив в ефірі про те, що великою помилкою було позбуватися ядерної зброї, і Україна могла б шантажувати весь світ і отримувати гроші на обслуговування.
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А наши всё завидуют.
А потім нам за шапіто ще і рахунок виставлять.
А може і спеціально грають чергову політичну репризу по замовленню?
На 200 з гаком сторінок. От би і Зе все це прочитав. Там хороші речі. Все те, що дійсно творив його попередник. Так, так, був у нас гідний воюючої нації президент. А нинішній тільки вміє обіцяти. І одразу ж все забуває. Хтось ще пам'ятає про університет майбутнього ? Мільярд дерев ?
Нарешті на третьому році своєї каденції воно здогадалось, що потрібна стратегія...
мне нужны Коломойский и Фирташ...,главные воры Украины.....,ТОЧКА... на нет и Суда нет...
Наибольше вреда для Украина сделали зебанутые лошары, которых бубочка с Беней развели, как последних дебилов и они выбрали это чмо президентом. А второй раз зебанутое быдло "сделало" Украину, как кукарекал бубочка, выбрав идиотов из слуги в ВР.
Так что нефик на зеркало пенять, коль роже крива(зеленая). Бачилы очи, що купувалы, тепер Їжте, не вдавіться.
главное быть на первой полосе....а потом можно захлопать ресничками или пустить сопельку, что не так поняли или вырвали из контекста...и всех делов!
безответственное, непрофессиональное, безпардонное чумное стадо позволяет себе многое, ибо не имеет опыта, знаний, воспитанности и такта... ну и мозга, понять все это...
янеЛОХ...
Якщо поїздка буде провальною, скажуть, що порохоботи з ПЦУ наврочили *************)
Любое ничтожество безопасно, пока не лезет в провода под напряжением, идущие в ваши дома. Давно уже хочется обнять Давида, погладить по своеобразной причесочке, приговаривая « Ну что ты, Додик, Бог с тобой»). История - большая шутница, она , иногда, выносит творить себя откровенных ничтожеств, а потом, улыбаясь, смотрит сквозь кулисы что сделали ею испытуемые с этим «сюрпризом». Его никто не вспомнит даже через пять лет, даже в Википедии, ещё потрУдитесь искать. Если не будет Войны. А если, не дай Бог, будет,- то найдётся только в Вики, потому что это ничтожество ответственность понимает только как в кабаке помочился мимо унитаза или к барышне чужой, пользуясь своей красотой и обаянием)))) пристал. Тут, если что - бабки есть и удостоверение, свисток во рту постоянно.
Наша слабость историческая - отсутствие всякой памяти общественной. Беда.
Начните помнить с этого мудака, пожалуйста.
Що це було?
Що це за "доктор"?
Мабуть, такий же, як пріснопам'ятний проффесор!
Скоріше за все, дійсно, "доктор воровских наук
Контент аналіз звуків, що продукує ця "мадама", яскраво підтверджує, що через ліжко й плагіат будь-яке смазливе недоробло пролізе у владу та стає "вєршитєлєм человєчєскіх судєб"...
Українська освіта невиліковно хвора, якщо генерує таке...
Язик не повертається сказати...