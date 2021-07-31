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Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря. ВIДЕО

Заяви окремих представників оточення президента України перед такими важливими глобальними зустрічами, як зустріч із президентом США Джозефом Байденом, - це просто катастрофа і значна шкода державним інтересам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі одного з телеканалів заявила доктор політичних наук Інна Костиря.

Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря 01

За її словами, краще, мабуть, щоб окремих політиків не делегували на ефіри телеканалів, де вони висловлюють свої власні "думки", які завдають значної шкоди державі, особливо в контексті такої важливої і очікуваної поїздки президента України до США.

"Те, що багато політиків з орбіти президента шкодять йому, - це вже доведений факт", - зазначила вона.

Інна Костиря переконна, що непрофесійним політикам, які нещодавно долучилися до політичної сфери, краще не оцінювати і не коментувати те, що і як потрібно було робити в час, коли Україна здобула незалежність, бо в той час вони або тільки народилися, або ж були дуже маленькими і не знають про те, що насправді відбувалося.

Нагадаємо, що раніше цього тижня лідер фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться на підвищених тонах через "Північний потік-2". Також він заявив в ефірі про те, що великою помилкою було позбуватися ядерної зброї, і Україна могла б шантажувати весь світ і отримувати гроші на обслуговування.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24607) Арахамія Давид (1107) Костиря Інна (3)


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Топ коментарі
+16
У этого зверька Арахамии мозги, реально, как у хомячка. Если это, конечно, не спланированная провокация.
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31.07.2021 13:53 Відповісти
+13
Зебилам уже ничего сильнее не повредит. Байден точно знал, что Зеля- дегенерат много лет назад, и очередной зашквар уже не может изменить его мнение.
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31.07.2021 13:51 Відповісти
+11
Каков поп -членограй , такова и челядь ! Рыба гниет с головы ! Во всем виноват ЗЕИУДА И ЕГО СПОНСОРЫ
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31.07.2021 13:59 Відповісти
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Тихановская уже встретилась с Байденом и даже презент от Белого Дома получила...
А наши всё завидуют.
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31.07.2021 13:51 Відповісти
Каков поп -членограй , такова и челядь ! Рыба гниет с головы ! Во всем виноват ЗЕИУДА И ЕГО СПОНСОРЫ
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31.07.2021 13:59 Відповісти
Зебилам уже ничего сильнее не повредит. Байден точно знал, что Зеля- дегенерат много лет назад, и очередной зашквар уже не может изменить его мнение.
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31.07.2021 13:51 Відповісти
Цей президент абсолютно шкодить Україні. Куди тільки дотягнеться - одразу цирк і балаган.
А потім нам за шапіто ще і рахунок виставлять.
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31.07.2021 13:51 Відповісти
Не вижу причин лебезить перед американцами. Оно сначала к нам приезжает, типа дебила Джона Керри, трясет руку и говорит все ОК, а потом в открытую работает на РФ. Эти ковбойцы кинут нас, как нефиг делать. Индейцам за Манхеттен они хоть какие-то бусики дали, нам за ЯО просто болт.
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31.07.2021 13:52 Відповісти
Ага, Ьайдену с ноги пенделя отвесить сразу по приезду. Зебил, позоду?
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31.07.2021 14:10 Відповісти
американцы уважают сильную позицию, а не позу пуделя, повелитель мух.
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31.07.2021 14:17 Відповісти
Андрій Лавріненко пише: Не вижу причин лебезить перед американцами. Оно сначала к нам приезжает, типа дебила Джона Керри, трясет руку и говорит все ОК, а потом в открытую работает на РФ. Эти ковбойцы кинут нас, как нефиг делать. Индейцам за Манхеттен они хоть какие-то бусики дали, нам за ЯО просто болт.
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31.07.2021 16:34 Відповісти
Спочатку говорять, а потім думають.
А може і спеціально грають чергову політичну репризу по замовленню?
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31.07.2021 13:52 Відповісти
💯% пудов , а сценаристы у них ГЕБНЯВЫЕ
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31.07.2021 14:02 Відповісти
Я гадаю, ви, пане надто перебільшуєте. До другого етапу вони і не наближаються ніколи...
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31.07.2021 15:09 Відповісти
"Ніколи не кажи:"Ніколи!"©
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31.07.2021 15:17 Відповісти
У этого зверька Арахамии мозги, реально, как у хомячка. Если это, конечно, не спланированная провокация.
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31.07.2021 13:53 Відповісти
Скоріш за все питання в тому чи є там взагалі "мозги"
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31.07.2021 14:41 Відповісти
А шо делать если кроме дебилов в челяди больше никого нет!?
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31.07.2021 16:40 Відповісти
будет ядерной бомобой шантажировать. грязной....
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31.07.2021 13:53 Відповісти
"Доктор политических наук"... Каких-каких наук? Каких только "наук" у нас нет и количество "университетов, академий, институтов" , без хоть малейшего упоминания о них в мировых рейтингах ВУЗов, зашкаливает на душу многострадального налогоплатильщика. А по воду Арахамии-мопеда, ну так пусть лично поедет в Вашингтон и там наорёт на всех, а мы посмотрим
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31.07.2021 13:54 Відповісти
Вчора Кулеба представив стратегію зовнішньої політики України. Сам написав. Молодець.
На 200 з гаком сторінок. От би і Зе все це прочитав. Там хороші речі. Все те, що дійсно творив його попередник. Так, так, був у нас гідний воюючої нації президент. А нинішній тільки вміє обіцяти. І одразу ж все забуває. Хтось ще пам'ятає про університет майбутнього ? Мільярд дерев ?
Нарешті на третьому році своєї каденції воно здогадалось, що потрібна стратегія...
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31.07.2021 13:55 Відповісти
Зелемойского подставят еще не раз и не два...,73 % баранов заслужили это....
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31.07.2021 13:58 Відповісти
Байден сказал коротко и ясно...
мне нужны Коломойский и Фирташ...,главные воры Украины.....,ТОЧКА... на нет и Суда нет...
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31.07.2021 14:01 Відповісти
Да ладно, вредят...
Наибольше вреда для Украина сделали зебанутые лошары, которых бубочка с Беней развели, как последних дебилов и они выбрали это чмо президентом. А второй раз зебанутое быдло "сделало" Украину, как кукарекал бубочка, выбрав идиотов из слуги в ВР.
Так что нефик на зеркало пенять, коль роже крива(зеленая). Бачилы очи, що купувалы, тепер Їжте, не вдавіться.
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31.07.2021 14:02 Відповісти
в том то все и дело - что ляпать-звиздеть абы шо - это первый закон шоубизнеса...
главное быть на первой полосе....а потом можно захлопать ресничками или пустить сопельку, что не так поняли или вырвали из контекста...и всех делов!
безответственное, непрофессиональное, безпардонное чумное стадо позволяет себе многое, ибо не имеет опыта, знаний, воспитанности и такта... ну и мозга, понять все это...
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31.07.2021 14:03 Відповісти
зебобики, а почему "наш" еще не закрыт? это же вроде как не наш. Или мураев это уже таки ваш, а вы их?
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31.07.2021 14:04 Відповісти
Заявления окружения президента перед важной встречей с Байденом вредят ему и государству, - Костыря - Цензор.НЕТ 2743
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31.07.2021 14:04 Відповісти
Костыря говорит правильно, но беда этой женщины в том, как она говорит. С "шоканиями", на суржике, в общем так, как Поплавский научил.
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31.07.2021 14:06 Відповісти
По данным Финансовой полиции США Фирташ и Коломойский через банки США,Британии Израиля ,Виргинских островов и Лихтенштейна отмыли 500 ярдов долларов за 10 лет...,с учетм того что следаки Финполиции США роют и дальше,сумма может удвоится... Снежный ком называется...,финансовая полиция США это вам не КГБ сраное и не ФСБ РАБссии...,там найдут каждый американский ДОЛЛАР,которым так больны Бывшие Совки Бараны.....
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31.07.2021 14:08 Відповісти
хм.. поговаривают что вместо Зеленого встречаться с Бидоном поедет Чаус !?
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31.07.2021 14:13 Відповісти
Смішно
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31.07.2021 15:18 Відповісти
Зелень робить все щоб показати Україну як пришелепкувату країну. Зеля ворог.
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31.07.2021 14:17 Відповісти
Фишка совсем в другом....Байден хочет чтобы Кучма сказал правду...он президент Украины с 19 мая 2019 года,или Зеля...его ученичок младших классов церковно-Мацковского патриархата...ну типа СВАТы и прочее дерьмо... 95 квартала...
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31.07.2021 14:20 Відповісти
замовні дурні при владі грають замовну роль..
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31.07.2021 14:27 Відповісти
Зеленский с дня основания своего Шоу в 2004 году никогда не обсирал Путлера Лаврова Машку Аблигацыю Жириновского Зюганова и прчую Мавзолейную НЕЧИСТЬ...,а сраный коооператив Озеро укравший миллиарды миллиардов у рюсских дебилов,Зелля в своих дебильных шутках о политиках РАБсси даже не вспоминал...Не зря он 4 раза УКЛОНИСТ от службы в ВС Украины.....ой не зря...
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31.07.2021 14:28 Відповісти
Эксперты с канала "НАШ", всё ясно. Удивляет как желание опустить "зелёных" заставляет подпевать пятой колонне московии из Мураевского канала
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31.07.2021 14:29 Відповісти
Тут мне сын подсказывает,кто же обсерет кормильца Путлера в Ураине? Оксана Марченко не могла,она в одном команде Зели и Ведмедчука на украинском ТВ,тоже косит миллиарды с ЛОХтората...,кто обосрал Зелю за 5 лет последних?Вы не поверите..Игорь ьВалерьевич Коломойский и Леонид Данилыч Кучма,когда нажравшись водки коньяка и прочихВиски на даче в Конча-Заспе спели пьяный ИНТЕРНАЦИОНАЛ... чЛенина-Сралина....,СОВКИ задрыпанные...
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31.07.2021 14:41 Відповісти
Идиоты пля,Арахамия наверное за всю жизнь не сказал более умнее то что сказал.А вы Лопухи колхозные будете себя защищать вилами и граблями а более продвинутые касками из кастрюль!
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31.07.2021 14:45 Відповісти
Рюсские Бараны и ДЕБИЛЫ СССр дохлого...,задайте сами себе вопрос...где и в каком году мы просрали СССр,Варшавский Договор,Экономическое Сотрудничество в странах СЭВ,СНГ,Тайожный Союз,ОДКБ,...быдло рюсскае...что ваы не просрали за 30 лет..., с 24 августа 1991 года?)ВЫ ТУПОЕ рюсскае ...БЫДЛО.... ПРОСРАВШЕЕ ВСЁЁЁЁ.............даже Таджикистан и Молдову...
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31.07.2021 14:54 Відповісти
От,вибачаюсь,б****дь, чому усіляка високопосадова державна мерзота,несе космічну маячню і хамоту із високих державних трибун на увесь світ,а мені,особисто,стає соромно за Україну . Пане ЗЕ, коли вже отакі " великомудрі державні діячі",гівна України,після подібних ослячих заяв блискавично будуть опинятись у найглухіших "Гарбузівках" на посадах місцевих асенизаторів,або,взвгалі, на "кічах" (тюрмах)?
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31.07.2021 15:07 Відповісти
Зеленский палитик и Крысадент УРКАины))))Кучма назначил однажды ДАУНетского Хряка Индюка...Сегодня Данилыч любит ЗЕЛЮ...,Мода меняется...
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31.07.2021 15:09 Відповісти
73 % баранов...когда ж вы ПОУМНЕЕТЕ....
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31.07.2021 15:12 Відповісти
Хуже, чем заявления самого зё, ничто и никто уже не навредит
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31.07.2021 15:15 Відповісти
Встреча с Байденом 30 чиисла полный бред.Это когда весь Сенат в глубоком отпуске.Это только обсуждать формулы Швайн-фраера с админиистрацией президента.Без основной политической силы-Сената.
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31.07.2021 15:16 Відповісти
Лучшая фраза Зели за всю его никчемную жизнь...
янеЛОХ...
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31.07.2021 15:17 Відповісти
Янелох - схоже на ім'я давньоіудейського пророка
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31.07.2021 15:23 Відповісти
сЛуги "д"явола" та перегризіть ви там всі один одному глотки, з вас все одно толку не має,І уявіть собі, що вас скоро всіх пересаджають за корупцію, ще трохи часу у вас є!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.07.2021 15:29 Відповісти
Цікаво: хутінською маріонеткою виявився козак байда, а винуватий знову вувузєла.
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31.07.2021 16:36 Відповісти
Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря.

Якщо поїздка буде провальною, скажуть, що порохоботи з ПЦУ наврочили *************)
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31.07.2021 16:42 Відповісти
Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря - Цензор.НЕТ 5558
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31.07.2021 17:52 Відповісти
Заяви оточення президента перед важливою зустріччю із Байденом шкодять йому та державі, - Костиря - Цензор.НЕТ 7935
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31.07.2021 19:34 Відповісти
Арахнофобия... боязнь пауков... Мне присуща, кстати. Боязнь дураков мне присуща ещё в большей степени. Даже, если их голова с прической выглядят, как ёршик для...
Любое ничтожество безопасно, пока не лезет в провода под напряжением, идущие в ваши дома. Давно уже хочется обнять Давида, погладить по своеобразной причесочке, приговаривая « Ну что ты, Додик, Бог с тобой»). История - большая шутница, она , иногда, выносит творить себя откровенных ничтожеств, а потом, улыбаясь, смотрит сквозь кулисы что сделали ею испытуемые с этим «сюрпризом». Его никто не вспомнит даже через пять лет, даже в Википедии, ещё потрУдитесь искать. Если не будет Войны. А если, не дай Бог, будет,- то найдётся только в Вики, потому что это ничтожество ответственность понимает только как в кабаке помочился мимо унитаза или к барышне чужой, пользуясь своей красотой и обаянием)))) пристал. Тут, если что - бабки есть и удостоверение, свисток во рту постоянно.
Наша слабость историческая - отсутствие всякой памяти общественной. Беда.
Начните помнить с этого мудака, пожалуйста.
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01.08.2021 03:40 Відповісти
Що це???
Що це було?
Що це за "доктор"?
Мабуть, такий же, як пріснопам'ятний проффесор!
Скоріше за все, дійсно, "доктор воровских наук
Контент аналіз звуків, що продукує ця "мадама", яскраво підтверджує, що через ліжко й плагіат будь-яке смазливе недоробло пролізе у владу та стає "вєршитєлєм человєчєскіх судєб"...

Українська освіта невиліковно хвора, якщо генерує таке...
Язик не повертається сказати...
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01.08.2021 09:25 Відповісти
 
 