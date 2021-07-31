Скинули перші 16 тонн води: українські рятувальники допомагають гасити пожежі біля Анталії. ВIДЕО
30 липня українські рятувальники здійснили перші вильоти зі скиданням води для гасіння лісових пожеж у Туреччині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"Увечері 30 липня, з 19:30 до 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Турецькій Республіці для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скидання води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу міста Анталія", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.
Для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.
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