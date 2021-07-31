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Скинули перші 16 тонн води: українські рятувальники допомагають гасити пожежі біля Анталії. ВIДЕО

30 липня українські рятувальники здійснили перші вильоти зі скиданням води для гасіння лісових пожеж у Туреччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Увечері 30 липня, з 19:30 до 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Турецькій Республіці для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скидання води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу міста Анталія", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.

Автор: 

пожежа (4322) Туреччина (3500) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+16
Молодці хлопці, що допомагаєте, головне повертайтеся додому живими і цілими
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31.07.2021 15:49
+9
Угу, только вот у дикарей пол-Якутии горит, а эти самые Беее-200 тушат пожары в Турции
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31.07.2021 16:39
+4
...підпаленій за допомогою п'єзоелементів з смс-керуванням курдськими студентами університету імєні Патріса Лумумби на канікулах
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31.07.2021 16:53
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Молодці хлопці, що допомагаєте, головне повертайтеся додому живими і цілими
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31.07.2021 15:49 Відповісти
Тушити пожежі в горах в суцільному диму без бортових локаторів, які б показували наближення гори по курсу - неймовірно небезпечно. Наші пожежні літаки не пристосовані для такої роботи! А пожежі в Туреччині колосальні, горить просто все і тому потрібно вводити заборону на відвідування Туреччини туристами з України, бо потім ми не зберемо докупи тих туристів і вони згорять разом з турецькими готелями!
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31.07.2021 16:37 Відповісти
Лишенного ума от укуса в мозг грицацуевым "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, писателя-графомана Igorя L(он же - укропбандерівець), не читая в спам!
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31.07.2021 17:15 Відповісти
Угу, только вот у дикарей пол-Якутии горит, а эти самые Беее-200 тушат пожары в Турции
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31.07.2021 16:39 Відповісти
...підпаленій за допомогою п'єзоелементів з смс-керуванням курдськими студентами університету імєні Патріса Лумумби на канікулах
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31.07.2021 16:53 Відповісти
шось не бачу 16 тонн води...
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31.07.2021 16:13 Відповісти
тушите лучше, там нашей бедноте отдыхать
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31.07.2021 16:41 Відповісти
У бидноты грошей немае по закордонам випочивать биднота якось дома в своих ставках та ричках и калюжах
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31.07.2021 17:59 Відповісти
Бармалеям помогаете, которые храм Святой Софии опять в мечеть пабасурманили.
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31.07.2021 18:02 Відповісти
ПОЖАРНЫЕ САМОЛЕТЫ АН
Украина могла бы их продавать странам с пожарными проблемами или сдавать в аренду или в лизинг
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31.07.2021 18:44 Відповісти
Турция взамен должна предложить Украине бесплатные путевки на свои курорты.
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31.07.2021 21:24 Відповісти
Горело село по курсу на зону ,эти пердуны пролетали над селом тушить такую нужную зону.уроды
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01.08.2021 01:44 Відповісти
Сбросьте им лучше вотки
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01.08.2021 17:07 Відповісти
Я думав відео буде як вони сбрасують воду, )))) тільки спалили лишні байти
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16.08.2021 15:45 Відповісти
 
 