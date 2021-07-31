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"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Місцеві жителі села Мазурівка Вінницької області бачили напівголого чоловіка, який гуляв селом, але не знали, що це екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Також читайте: СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом

Жителі села Мазурівка розповіли, що бачили як суддя гуляв  селом, "намотував кола". Уже після затримання суддю мали передати в руки обласного відділку поліції, що в Могилеві-Подільському.

Тамтешня поліція не коментує, чому суддя опинився у працівників Служби Безпеки. Речниця обласної поліції повідомила, що вони не уповноважені коментувати цю ситуацію. Також в поліції посилаються на Національне Антикорупційне бюро. Мовляв, вони мають відповідати на ці питання.

За словами головного редактора інтернет-видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова, Чаус сам прийшов до будівлі сільради і розповів, що його викрали. Тоді до установи викликали поліцію. Потім з'явилися співробітники СБУ і повезли колишнього суддю до столиці. Однак, місцеві структури стверджують: дізналися про все з новин, і то – випадково. А от мешканці Мазурівки помітили як Микола Чаус бродив селом тривалий час. Проте, односельця у ньому не впізнали.

"Де, у нашому районі? Перший вперше чую. Тут народу було багато, машин. Думав, тут якась нарада під вечір", – розповів місцевий житель.

"Не впізнали. Знаєте, по телевізору показують, але я не звертаю уваги. Нащо мені той чоловік. А тоді я вже по телевізору вчора побачила. Кажу: "О, а ми цього чоловіка й бачили". Каже, що чоловік його спитав: "Що ви тут?", а він каже: "А я суддя", – зазначила жителька села Мазурівка.

Також читайте: СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Вінницька область (1036) СБУ (13070) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+56
Кожен з нас Чаус!

"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе - Цензор.НЕТ 4895

"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе - Цензор.НЕТ 5770
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31.07.2021 16:07 Відповісти
+51
НІТ!!!То все Порох!!!Ось доказ

"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе - Цензор.НЕТ 9081
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31.07.2021 16:10 Відповісти
+42
"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі - Цензор.НЕТ 9193
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31.07.2021 16:23 Відповісти
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Включив дурака? На дурку косить падло...
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31.07.2021 19:51 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html

У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
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31.07.2021 22:54 Відповісти
тепер зрозуміло чому ОПУ виставило учора Мішу Подоляка віддуватися про перегонки жаб за гадюками з чаусом...
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31.07.2021 22:57 Відповісти
есть мнение ,что ликвидировать чауса все боятся .....есть пример Пукача, который сидит пожизненно за убийство Гонгадзе по приказу Кучмы. А зе-лупе до Кучмы ой как далеко
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01.08.2021 18:26 Відповісти
ЧЕКАЧАУС !)
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01.08.2021 06:43 Відповісти
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ЕЩЁ ПАРУ ТЫСЯЧ ТАКИХ ОСТАЛОСЬ !!!
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01.08.2021 06:44 Відповісти
Очевидно что Чауса никто не похищал. Набухался бормотухи и крыша поехала.Вот и вся история.
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01.08.2021 13:53 Відповісти
Це було зрозуміло... Але як тут місяцями доморощені запроданці і українофоби паплюжили свою країну перед "європейськими" молдаванами і румунською парафутою Санду. І "спецслужби викрали, і везли в багажнику і через посольство, і якісь фотографії показували, і вологі фантазії комісії Настасе, і щелепу Чаусу вивернули... і посварилися з Молдавією, і порушили добросусідство... і Зеленський не брав слухавку"... А зараз нічого толком зварганити не можуть.
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01.08.2021 14:21 Відповісти
Два дебіла-єта сіла.
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01.08.2021 21:25 Відповісти
"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі - Цензор.НЕТ 6828
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01.08.2021 15:18 Відповісти
Сколько можно живать эту куету.
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01.08.2021 15:21 Відповісти
Для чого ти береш до рота всяку куєту?
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01.08.2021 21:26 Відповісти
"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі - Цензор.НЕТ 5290

...
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01.08.2021 18:43 Відповісти
Чаус - простий дядко з народа, ходить пішки у шортах. Голосуй за Чауса!
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01.08.2021 22:41 Відповісти
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