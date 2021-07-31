"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Місцеві жителі села Мазурівка Вінницької області бачили напівголого чоловіка, який гуляв селом, але не знали, що це екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

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Жителі села Мазурівка розповіли, що бачили як суддя гуляв селом, "намотував кола". Уже після затримання суддю мали передати в руки обласного відділку поліції, що в Могилеві-Подільському.

Тамтешня поліція не коментує, чому суддя опинився у працівників Служби Безпеки. Речниця обласної поліції повідомила, що вони не уповноважені коментувати цю ситуацію. Також в поліції посилаються на Національне Антикорупційне бюро. Мовляв, вони мають відповідати на ці питання.

За словами головного редактора інтернет-видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова, Чаус сам прийшов до будівлі сільради і розповів, що його викрали. Тоді до установи викликали поліцію. Потім з'явилися співробітники СБУ і повезли колишнього суддю до столиці. Однак, місцеві структури стверджують: дізналися про все з новин, і то – випадково. А от мешканці Мазурівки помітили як Микола Чаус бродив селом тривалий час. Проте, односельця у ньому не впізнали.

"Де, у нашому районі? Перший вперше чую. Тут народу було багато, машин. Думав, тут якась нарада під вечір", – розповів місцевий житель.

"Не впізнали. Знаєте, по телевізору показують, але я не звертаю уваги. Нащо мені той чоловік. А тоді я вже по телевізору вчора побачила. Кажу: "О, а ми цього чоловіка й бачили". Каже, що чоловік його спитав: "Що ви тут?", а він каже: "А я суддя", – зазначила жителька села Мазурівка.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.