Йшов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки й Володимира Путіна, стрілятиму по хохлах, - після затримання чоловік заявив, що жартував. ВIДЕО

Уродженець Мар'їнки Донецької області стріляв по перехожих із вікна в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексія Білошицького.

Судячи з опублікованого ним відео, інцидент стався неподалік від торгово-розважального центру Dream Town в Києві.

"Буду стріляти по хохлах", - серед іншого говорить чоловік і робить постріл, після чого додає: "Сподіваюся, влучив".

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"Йшов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше. Слава Росії", - говорить стрілок в аудіоповідомленнях.

Після починається оперативний запис, на якому чоловік стверджує, що невдало пожартував і таким чином "хотів влаштувати провокацію".

"Це був просто жарт. Я розумію, що я перегнув палицю з таким жартом, але я не підтримую, не люблю Росію. Я це зробив виключно з тієї причини, що вважав, що це здасться смішним людям, з якими я спілкувався. І я ніколи не підтримував ні "ДНР", ні Росію, ні Путіна", - сказав він.

Правопорушника затримано, додав Білошицький в пості.

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