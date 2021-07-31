Йшов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки й Володимира Путіна, стрілятиму по хохлах, - після затримання чоловік заявив, що жартував. ВIДЕО
Уродженець Мар'їнки Донецької області стріляв по перехожих із вікна в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексія Білошицького.
Судячи з опублікованого ним відео, інцидент стався неподалік від торгово-розважального центру Dream Town в Києві.
"Буду стріляти по хохлах", - серед іншого говорить чоловік і робить постріл, після чого додає: "Сподіваюся, влучив".
"Йшов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше. Слава Росії", - говорить стрілок в аудіоповідомленнях.
Після починається оперативний запис, на якому чоловік стверджує, що невдало пожартував і таким чином "хотів влаштувати провокацію".
"Це був просто жарт. Я розумію, що я перегнув палицю з таким жартом, але я не підтримую, не люблю Росію. Я це зробив виключно з тієї причини, що вважав, що це здасться смішним людям, з якими я спілкувався. І я ніколи не підтримував ні "ДНР", ні Росію, ні Путіна", - сказав він.
Правопорушника затримано, додав Білошицький в пості.
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Американцы все прекрасно поняли и они еще "поблагодарят" тех кто это организовал)))
А з приводу спуску протестних настроїв через бпм - я повністю згідний. США взагалі любить такий метод. У них навіть демократія і вибори це для спуску протестних настроїв, а не для призначення президента чи інших політиків, і все це контролюється через цілу гору запобіжників типу системи виборців та іншого.
Та навіть більше я точно знаю що воно подіяло на суспільство в іншу сторону чим зазвичай нас переконує пропаганда, бо це як маятник. У чорних в кінці навпаки заберуть всі ці расистські преференції що вони отримали раніше. Розмякші білі (ті кого називають зараз самим безправним в сша) *********** та нарешті почнуть боротись за свої права. І в кінцевому результаті це приведе до справжньої рівності. Вже не кажучи за те що суспільство отримало розрядку і ніякої громадянської війни між расами, стратами, та іншим тепер там у них не буде - суспільству спустили пар.
Мозок включи і ПРОЧИТАЙ НАРЕШТІ МІЙ КОМЕНТАР!
Там ні слово про ці події. Він про зовсім інше.
Ты бы и ему и всем показал