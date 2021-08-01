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У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі. ВIДЕО

У Черкасах група байкерів з Одеси жорстоко побила місцевого жителя і його дівчину, після чого пошкодила автомобіль молодих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV.

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За даними черкаського видання ВиЧЕрпно, група байкерів з Одеси  побила молоду пару через те, що вони на своєму авто обігнали їхню колону. Крім того, мотоциклісти розгромили їхню машину.

Зазначається, що молоду пару оточили байкери і почали їх бити. При цьому дівчину схопили за волосся і протягли асфальтом. Схоже, що це зробила дівчина-байкерка. І після цього до лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю.

Інші ж байкери взялися за машину молодих людей. Вони почали бити в ній все скло.

"Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати на них, плювати на машину і бити ланцюгами", - зазначає видання.

Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них численні травми.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, карається обмеженням волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на термін до чотирьох років.

Автор: 

байкери (39) побиття (934) Черкаси (547)


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Топ коментарі
+59
Не зря их нормальные водители ненавидят.
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01.08.2021 12:07
+52
видео смотрел? шакальі накинулись толпой. причиньі не важньі
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01.08.2021 12:21
+42
явно "ночные волки" путлера...
В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе - Цензор.НЕТ 4252

В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе - Цензор.НЕТ 9652
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01.08.2021 12:14
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Мда, я как-то о байкерах был лучшего мнения.
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01.08.2021 21:44 Відповісти
Шакалы. Гандоны. Всех пересажать без сожаления. А еще лучше отгрохать и посадить. Чтоб инвалидами всю жизнь ползали.
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01.08.2021 21:55 Відповісти
Мотоциклисты эти ******* уже всех. Особенно ублюдки, ездящие по ночам без глушителей под окнами. А этих байкеров- повесить ***** вдоль дорог вместе с их ******* и драндулетами
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01.08.2021 22:16 Відповісти
Зелупа грає в близькість до нарiду...ЗеБiли будуть в захватi )
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...

У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 7060




У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 1188
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01.08.2021 23:06 Відповісти
правда, треба говорити правду, Меркель грошi вкладникiв Привату разом з бородатою бабою каломойшею, на вiдмiну вiд шмарклi, не крала... живе досить скромно, такоi нерухомостi,як Зелупа, точно не має...


У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 1077




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01.08.2021 23:11 Відповісти
курва вона німчацька, просто курва у Кремля на фінансування.
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01.08.2021 23:45 Відповісти
ну, це не доведено 100-вiдсотково...
хоча пiдозри, що вона на гачку через якийсь компромат є...але правда i те, що Меркель точно не краде у нiмцiв...
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01.08.2021 23:50 Відповісти
Це звісно перебільшення, я не слідчий, як що був би їм, то Меркель вже сиділа разом з Зе.
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01.08.2021 23:52 Відповісти
У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 5149
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01.08.2021 23:17 Відповісти
У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 3846
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01.08.2021 23:17 Відповісти
Сколько стоит нормальный байк рассказывать надо ? В сто раз дороже той колымаги которую они раскурочили. Мешают нормальным пацанам ездить по дорогам всякие развалюхи, берегитесь нищеброды
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01.08.2021 23:11 Відповісти
у всех своё понимание термина "нормальный байк". Кому и "иж-планета" - байк. Там ещё байкершу можно в коляску посадить...
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01.08.2021 23:43 Відповісти
Ага, байкершу в коляску посадить, а ****** байкера, посадить на хрен.
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12.08.2021 19:26 Відповісти
Та треба нішебродам зібраться і всіх багатіїв і байкерів ...пустить у вічну пам'ять
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02.08.2021 12:55 Відповісти
Це рєшається просто - достається з кобури вогнепальна зброя (не травмат), стріляєтся по ногам, потім вже хай суд розбирається.
Як там було не зрозуміло, як що мотоциклистам просто не сподобалось що їх обігнали, то це одне, а як що водій автівки когось підрізав на мотоциклі, це вже інша справа. У нас в країні як перщі, так і другі не мають поваги один до одного, звідсілля стільки конфліктів на дорозі.
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01.08.2021 23:43 Відповісти
в цивилизованных странах если кто кого подрезал, то вызывается полиция, демонстрируется видео с регистратора и виновник получает наказание шекелем. А если толпа погонщиков пердоциклов превосходящими силами одолела того несчастного типа - никакое подрезание это не оправдывает.
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01.08.2021 23:45 Відповісти
Це і є відсутність поваги один до одного, зброя від такого добре лікує.
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01.08.2021 23:54 Відповісти
мне почему-от верится, что шанс на то, что у пердоциклёров будут валыны, гораздо выше, чем на то, что валына будет у обладателя того ржавого корча.
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02.08.2021 00:10 Відповісти
зброя не лікує ні від чого. Просто правий той, хто перший стріляє, а стрілятимуть усі. Подивіться статистику в США і не верзіть дурниць більше. Там Донбас у кожному штаті.
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02.08.2021 21:21 Відповісти
Як скажеш кацап - а ще вони знищили індіанців, чому ти не написав.
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02.08.2021 21:24 Відповісти
я не кацап, бо я проти дикості російської, це ти кацап, бо хочеш тут чечню влаштувати
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02.08.2021 23:37 Відповісти
Як скажеш Лахта
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03.08.2021 18:31 Відповісти
НЕ скажи, не скажи. Первое время так и будет, это да. В течении полу-года - года, особи особо резвые отстрелят друг друга (и хорошие и плохие в замес попадут, это точно) НО вот потом у оставшейся братии, мозг нормализуеться, что ты стрельнешь и в ответку может прилететь (и не факт что у тебя будет больше калибр)!!
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06.08.2021 12:55 Відповісти
в сша не перестреляли. ни у кого не нормализовался мозг. Сначала стреляют и не думают. Прилетает ВСЕГДА совершенно левым людям. Гугли Запорожье Аристократ. Вот к чему приведет это всё.
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06.08.2021 16:33 Відповісти
А кто просил этого безголового типа поджидать этих байкеров на стоянке с монтировкой в руках? Кто мешал ему попросту ехать по своим делам? И кто ему после всего этого лекарь?
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02.08.2021 00:42 Відповісти
Может он не успел удрать. Навалилась толпа и пришлось "принять бой".
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02.08.2021 01:25 Відповісти
Да ну, какой там "не успел" - он именно стоял и ждал, пока байкеры приедут.
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02.08.2021 08:44 Відповісти
Может, у него кончился бензин.
А кто мешал "байкерам" проехать мимо ?
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02.08.2021 02:52 Відповісти
Не надо фантазировать - драка не на заправке произошла, а на парковке АТБ.

"А кто мешал "байкерам" проехать мимо ?"

Ві перепутали, это вы этого гопника с монтировкой невинной жертвой пытаетесь выставить - я же считаю, что там обоюдная вина.
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02.08.2021 08:44 Відповісти
Он остановился, чтобы они наконец уехали.
Но они вернулись к нему, окружили и избили.
ГРУППОВОЕ НАПАДЕНИЕ с нанесением, с применением холодного оружия.
Уголовные статьи.
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02.08.2021 09:44 Відповісти
Слушай, я уже понял, что ты ненавидишь байкеров, но за чем же на столько топорно врать?
Ведь информация известна - он таки обогнал колонну и уехал вперед, на ближайшей парковке остановился, достал монтировку и ждал. А холодное оружие было в руках у этого гопника, если монтировка - это холодное оружие..
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02.08.2021 13:02 Відповісти
На відео - він стоїть і не нападає.
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02.08.2021 10:12 Відповісти
Перед початком відео він зупинився (хоча нібито кудись поспшав, бо ж колонну по зустрічній обганяв), дістав монтировку з багажнику і чекав на байкерів. Якщо б він не бажав дратися - він би не зупинявся і не чекав би.
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02.08.2021 13:01 Відповісти
"Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати на них, плювати на машину і бити ланцюгами", Джерело: https://censor.net/ua/v3280240
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02.08.2021 14:34 Відповісти
Це зі слів однієї сторони. І це - явна брехня, бо просто обгін не міг визвати такої агресії.
А от якщо послухати ще й іншу сторону - все стає на місця - бо ці гопнікі не просто обгоняли колону байкерів - вони її обганяли по зустрічній. Після чого, уникаючи лобового зіткнення із авто, що іхало на зустріч - різко в'їхали у середину колони байкерів, що спричинило аварійне гальмування всієї колони і аварійну ситуацію з вильотом декого на зустрічну смугу.
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02.08.2021 19:28 Відповісти
Супер ... повинні були записати номери і подати заяву у поліцію. Подзвонити у поліцію.
Тепер сядуть.
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02.08.2021 22:43 Відповісти
А вони нібито подзвонили у поліцію і поїхали собі далі, але на найближчій парковці їх зустрів той самий бичок з монтировкою.
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03.08.2021 00:26 Відповісти
То нащо було бити, якщо поліцію визвали ? Це картина маслом - півник з монтировкою погрожує переляканим байкерам !!
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03.08.2021 18:50 Відповісти
Пывник наривався після того, як був дуже неправий - дехто з байкерів не стримався. Півник отримав своє, вони отримають своє.
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03.08.2021 20:54 Відповісти
Есть одно но)
Движение транспортных средств в колоннах
25.1
На каждом транспортном средстве, движущемся в составе колонны, устанавливается опознаватель­ный знак «Колонна» предусмотренный подпунктом «є» пункта 30.3 настоящих Правил, и включается ближний свет фар.

Комментарий

Опознавательный знак может не устанавливать­ся, если колонну сопровождают оперативные транс­портные средства с включенными красным, синим и красным, зеленым или синим и зеленым проблес­ковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами.

Комментарий

25.2
Транспортные средства должны двигаться в колонне только в один ряд как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев, когда они сопровождаются оперативными транспортными средствами.

25.3
Скорость движения колонны и дистанция между транспортными средствами устанавливаются стар­шим колонны или по режиму движения головной ма­шины в соответствии с требованиями настоящих Правил.

25.4
Колонна, движущаяся без сопровождения оператив­ными транспортными средствами, должна быть раз­делена на группы (не более пяти транспортных средств в каждой), дистанция между которыми долж­на обеспечивать возможность обгона группы другими транспортными средствами.

25.5
В случае остановки колонны на дороге на всех транс­портных средствах включается аварийная сигнали­зация.

25.6
Другим транспортным средствам запрещается зани­мать место для постоянного движения в колонне.
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04.08.2021 01:39 Відповісти
Ты шо, в "жопе же не кругло" Надо обязательно наказать "нас же многа, мы же банда"!!! Вы банда ублюдков тупорылых, раз, два три "проканает" такой закидон, на сотый напоретесь на чувака с АК-74, и вас там тройка пятерка ********* ляжет с прострелянными ногами, и будите передачи руками переключать всю оставшуюся жизнь!
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06.08.2021 13:03 Відповісти
тонкий намек на вашу родину ребе?
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02.08.2021 01:15 Відповісти
Ребе? Если вы намекаете на это, то Израиль - не единственное цивилизованное государство в мире
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02.08.2021 01:26 Відповісти
но шекели ходят только в Израиле а вот ребе есть везде
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02.08.2021 01:57 Відповісти
Ну так как вы думаете от какого слова пошло "евро"? .
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02.08.2021 02:06 Відповісти
опять мы?
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02.08.2021 02:47 Відповісти
тогда уж берем выше-от какого слова произошла Европа?
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02.08.2021 03:46 Відповісти
Вот это называется "зрить в корень"
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02.08.2021 10:35 Відповісти
"Чєтирє колєса вєзут тєло, а два - душу". Духовна двоколісна бидлота, нічого не скажеш
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02.08.2021 00:14 Відповісти
4 колеса везут тело, а 2 колеса - полтела.
Нижние.
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02.08.2021 12:05 Відповісти
І ще наочне свідчення про "повагу" байкерів до людей та "дотримання" ними Правил Дорожнього Руху:
На відео видно як колона цих байкерів, повернувши з вулиці, зупиняється прямісенько на пішоходному переході, заблокувавши можливість двом жінкам з дитиною безпечно перейти через провулок.
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02.08.2021 02:58 Відповісти
До моменту що трапилось ви не знаєте що було ДО. Можливо це була провокація цієї пари...
Але ви побачили лише те що подали... Мабуть ви голосували чи галасували за слугзради
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02.08.2021 08:19 Відповісти
Провокація...Яка різниця ??
Байкери побили автівку і людей. Однозначно в тюрягу всіх.
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02.08.2021 09:04 Відповісти
Божечкі. Як просто. Наслідки, а не причина. І повторюю ви там не були і не знаєте чого так трапилось. І так, виродки є які дискредитують сам рух.
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02.08.2021 09:12 Відповісти
Так. Наслідки. Бити людей ніхто не має права.
За порушення цих прав - тюряга.
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02.08.2021 09:24 Відповісти
Ви даремно нервуєтесь. Тут всерівно Закон буде на стороні постраждалих - груповий напад, побиття, тілесні ушкодження, пошкодження транспортного захисту.
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02.08.2021 10:15 Відповісти
Причина одна и явная нарушение законов и правил тн байкерами.
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02.08.2021 11:00 Відповісти
то які ж то байкери, збіговисько шавок.Їх там п"ятеро на одного вискочило чи більше? Ще б десяток наскочило одного калічити, а дівчину взагалі чого чіпати? Руку на жінку піднімає лише особа з розумом та мишленням козла.
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02.08.2021 13:00 Відповісти
Розумні люди на провокації не ведуться.
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02.08.2021 09:49 Відповісти
Какие конченые быдломрази!Скоты!Не люди!
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02.08.2021 07:41 Відповісти
Мало війни на Донбасі! Давайте ще "воювати" на дорогах. Що ж ми за народ такий (Яворівський).
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02.08.2021 08:08 Відповісти
бидлячій
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02.08.2021 21:21 Відповісти
А нічого, що немає до того як це трапилось?
Можливо ота особа та її чоловік вели себе як путька?
Ні? С... Деза і вирвані моменти з контесту...
Давайте 73% накидуйте... Аналізувати це ж б.... так тяжко
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02.08.2021 08:17 Відповісти
Ти не бистрий ти тупий...
Відповідь на провокацію повинна бути адекватною... Око за око, зуб за зуб..
Давай докази, що ця пара згвалтувала-побила-колону байкерів, і я повністю підтримаю тебе...
А інакше ти просте групове ЧМО...
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02.08.2021 09:25 Відповісти
Можна не погодитись з думкою, можна висказатись негативно але ображати і хамити. Ну це рівень виховання. Тому і спілкування з такою гарною людиною залишаю таким же г людям.
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02.08.2021 22:12 Відповісти
А может байкеры кого-то убили до этого инцидента и им нужно дать пожизненное? Можно еще пофантазировать, а можно сказать, что независимо от того, что происходило до начала видео, действия мотоциклистов подпадают под действие статей уголовного кодекса.
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02.08.2021 09:38 Відповісти
Правильно, тут не повна інфо*.
Але я уявляю колонну байкерів - зайняли усі смуги і чвалом собі їдуть. Ну люде їх і обігнали. Мо* і бібікнув, бо набридло за ними теліпати.
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02.08.2021 10:18 Відповісти
А Закон то що хопний папір...Чому в поліцію не звернулиьс ...байкери на порушення..чи зразу всіх треби бить і убивать? Як що так тоді адекватка байкерам буде і тобі теж... Посадять за групове насилля.. не посадать ... поїмо пиріжків байкерських.. А нархія так анархія .. Закон так закон Вибирайте люди все від вас ...жалежить але думаю що буде повна Ж...для байкерів в любому випадку
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02.08.2021 12:05 Відповісти
И кого то уже задержали?
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02.08.2021 10:39 Відповісти
Шоблою пи ...ть дівку та хлопця це побидлячому. В 70-80 х роках в нас на вуличних бійках діяв свій кодекс честі лежачого не били, хлопця який гуляв з дівкою при ній не чіпали якщо він навіть був винен чи падлюка. Зараз бидлячий бєзпрєдел.... Кольт вирішить справу. Тільки зброя змусить вести себе чемно та обачно...
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02.08.2021 11:41 Відповісти
тільки кольти носитимуть саме байкери і стрілятимуть у все що рухається. Буде прилітати в дітей, жінок, в домівки ітд
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02.08.2021 21:23 Відповісти
А тут лежачу дівку за волосся бугай тягне. Смерть такому!!!
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02.08.2021 11:44 Відповісти
Да ...аааа люди ви зовсім поохрінівали... бачу хочете анархіїї ну такої яку ви робите... добре ...До речі як що о цих за групове насилля не посадити ... ім буде Ж назавжди...
так що народ ви хочете до Европи чи анархіїї кожному своєї ???? )))
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02.08.2021 11:59 Відповісти
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