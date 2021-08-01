У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі. ВIДЕО

У Черкасах група байкерів з Одеси жорстоко побила місцевого жителя і його дівчину, після чого пошкодила автомобіль молодих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV.

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За даними черкаського видання ВиЧЕрпно, група байкерів з Одеси побила молоду пару через те, що вони на своєму авто обігнали їхню колону. Крім того, мотоциклісти розгромили їхню машину.

Зазначається, що молоду пару оточили байкери і почали їх бити. При цьому дівчину схопили за волосся і протягли асфальтом. Схоже, що це зробила дівчина-байкерка. І після цього до лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю.

Інші ж байкери взялися за машину молодих людей. Вони почали бити в ній все скло.

"Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати на них, плювати на машину і бити ланцюгами", - зазначає видання.

Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них численні травми.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, карається обмеженням волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на термін до чотирьох років.