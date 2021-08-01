У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі. ВIДЕО
У Черкасах група байкерів з Одеси жорстоко побила місцевого жителя і його дівчину, після чого пошкодила автомобіль молодих людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV.
За даними черкаського видання ВиЧЕрпно, група байкерів з Одеси побила молоду пару через те, що вони на своєму авто обігнали їхню колону. Крім того, мотоциклісти розгромили їхню машину.
Зазначається, що молоду пару оточили байкери і почали їх бити. При цьому дівчину схопили за волосся і протягли асфальтом. Схоже, що це зробила дівчина-байкерка. І після цього до лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю.
Інші ж байкери взялися за машину молодих людей. Вони почали бити в ній все скло.
"Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати на них, плювати на машину і бити ланцюгами", - зазначає видання.
Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них численні травми.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, карається обмеженням волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на термін до чотирьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...
хоча пiдозри, що вона на гачку через якийсь компромат є...але правда i те, що Меркель точно не краде у нiмцiв...
Як там було не зрозуміло, як що мотоциклистам просто не сподобалось що їх обігнали, то це одне, а як що водій автівки когось підрізав на мотоциклі, це вже інша справа. У нас в країні як перщі, так і другі не мають поваги один до одного, звідсілля стільки конфліктів на дорозі.
А кто мешал "байкерам" проехать мимо ?
"А кто мешал "байкерам" проехать мимо ?"
Ві перепутали, это вы этого гопника с монтировкой невинной жертвой пытаетесь выставить - я же считаю, что там обоюдная вина.
Но они вернулись к нему, окружили и избили.
ГРУППОВОЕ НАПАДЕНИЕ с нанесением, с применением холодного оружия.
Уголовные статьи.
Ведь информация известна - он таки обогнал колонну и уехал вперед, на ближайшей парковке остановился, достал монтировку и ждал. А холодное оружие было в руках у этого гопника, если монтировка - это холодное оружие..
А от якщо послухати ще й іншу сторону - все стає на місця - бо ці гопнікі не просто обгоняли колону байкерів - вони її обганяли по зустрічній. Після чого, уникаючи лобового зіткнення із авто, що іхало на зустріч - різко в'їхали у середину колони байкерів, що спричинило аварійне гальмування всієї колони і аварійну ситуацію з вильотом декого на зустрічну смугу.
Тепер сядуть.
Движение транспортных средств в колоннах
25.1
На каждом транспортном средстве, движущемся в составе колонны, устанавливается опознавательный знак «Колонна» предусмотренный подпунктом «є» пункта 30.3 настоящих Правил, и включается ближний свет фар.
Комментарий
Опознавательный знак может не устанавливаться, если колонну сопровождают оперативные транспортные средства с включенными красным, синим и красным, зеленым или синим и зеленым проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами.
Комментарий
25.2
Транспортные средства должны двигаться в колонне только в один ряд как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев, когда они сопровождаются оперативными транспортными средствами.
25.3
Скорость движения колонны и дистанция между транспортными средствами устанавливаются старшим колонны или по режиму движения головной машины в соответствии с требованиями настоящих Правил.
25.4
Колонна, движущаяся без сопровождения оперативными транспортными средствами, должна быть разделена на группы (не более пяти транспортных средств в каждой), дистанция между которыми должна обеспечивать возможность обгона группы другими транспортными средствами.
25.5
В случае остановки колонны на дороге на всех транспортных средствах включается аварийная сигнализация.
25.6
Другим транспортным средствам запрещается занимать место для постоянного движения в колонне.
Нижние.
На відео видно як колона цих байкерів, повернувши з вулиці, зупиняється прямісенько на пішоходному переході, заблокувавши можливість двом жінкам з дитиною безпечно перейти через провулок.
Але ви побачили лише те що подали... Мабуть ви голосували чи галасували за слугзради
Байкери побили автівку і людей. Однозначно в тюрягу всіх.
За порушення цих прав - тюряга.
Можливо ота особа та її чоловік вели себе як путька?
Ні? С... Деза і вирвані моменти з контесту...
Давайте 73% накидуйте... Аналізувати це ж б.... так тяжко
Відповідь на провокацію повинна бути адекватною... Око за око, зуб за зуб..
Давай докази, що ця пара згвалтувала-побила-колону байкерів, і я повністю підтримаю тебе...
А інакше ти просте групове ЧМО...
Але я уявляю колонну байкерів - зайняли усі смуги і чвалом собі їдуть. Ну люде їх і обігнали. Мо* і бібікнув, бо набридло за ними теліпати.
так що народ ви хочете до Европи чи анархіїї кожному своєї ???? )))