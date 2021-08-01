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Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У курортному Бердянську до морського узбережжя прибило тонни зелених водоростей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий портал PRO.berdiansk.biz.

Дивіться також: У курортному Бердянську навала медуз. ВIДЕО

"В останні дні липня природа приготувала чергове випробування - морська трава, яка заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці", - пише видання.

За словами відпочивальників, щоб минути водорості, необхідно пройти на 10-15 метрів у воду.

Зазначається, що орендарі 3-го міського пляжу винайняли бульдозер для прибирання цілих гір морської трави. Вони скаржаться, що міська влада жодним чином не сприяє вирішенню цієї проблеми.

Але ось на пляжах мікрорайону Слобідка з прибиранням морської трави поки що не поспішають.

Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 01
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 02
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 03
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 04
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 05
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 06
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей 07

Зазначимо, раніше комунальні працівники "відзначилися" тим, що "прибирали" водорості з пляжів назад у море.

Хоча водорості - це не єдине, що псує туристам відпочинок на українських курортах. Раніше вони повідомляли про нашестя медуз, морських бліх, сонечок і погодні явища.

Також повідомлялося, що через погіршення якості морської води Держпродспоживслужба взагалі рекомендує поки що не купатися у Азовському морі.

Автор: 

Азовське море (1618) Бердянськ (469)


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Топ коментарі
+9
Паук птицеед. Сбежал себе из какого-нибудь контактного зоопарка.
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01.08.2021 15:37
+5
Скидывайте водоросли на пожары в Турции!!
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01.08.2021 15:26
+4
Как мне кажется- это мелочевка, по сравнению с вот этим(!!!) чудом, появившемся в Кирилловке. Я такого просто не представлял себе! Как вам паучок???

Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей - Цензор.НЕТ 6839
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01.08.2021 15:29
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Скидывайте водоросли на пожары в Турции!!
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01.08.2021 15:26 Відповісти
Ну таки раньше её собирали и бригады были специальные лучше камки утеплителя нет .не гниёт .мыши не живут. не горит базальты с пенопластом и близко не сравнятся .для чердаков лучше и быть не может
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01.08.2021 16:49 Відповісти
Как мне кажется- это мелочевка, по сравнению с вот этим(!!!) чудом, появившемся в Кирилловке. Я такого просто не представлял себе! Как вам паучок???

Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей - Цензор.НЕТ 6839
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01.08.2021 15:29 Відповісти
Паук птицеед. Сбежал себе из какого-нибудь контактного зоопарка.
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01.08.2021 15:37 Відповісти
Дело в том, что он там не один оказался, в статье пишут о нашествии таких особей, об оккупации гостиничных номеров! О, как! И видео там весьма убедительное.
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01.08.2021 15:39 Відповісти
Ну киньте ссылочку на видео.
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01.08.2021 16:22 Відповісти
Щас попробую найти... это с утречка было...
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01.08.2021 16:26 Відповісти
https://crimezone.in.ua/proishestviya/5294-v-kirillovke-kurortniki-zhalujutsja-na-nashestvie-ogromnyh-paukov-video.html
Вот тут...
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01.08.2021 16:28 Відповісти
Фото одного паука, а на видео совсем другие пауки. Таких в августе и у меня во дворе полно, в Днепропетровской области. Обычное дело. Милые насекомые - мух ловят, вреда не приносят.
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01.08.2021 16:47 Відповісти
Та я ж не спорю. Но! Вы обратили внимание на заголовок статьи? Так что- таки Огромные!
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01.08.2021 16:50 Відповісти
только даун не знает, что в траве могут жить ядовитые пауки. и лазят там босиком
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01.08.2021 17:05 Відповісти
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01.08.2021 17:40 Відповісти
На видео они мелкие. А може конкуренты Кирилловки такое выложили.
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01.08.2021 17:16 Відповісти
южнорусский тарантул для нас не новость. а такой паук не местный.
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01.08.2021 17:04 Відповісти
и большой он вырастает только в средней азии. а у нас 5-7 см, еще и не кусается. пусть ловит себе комаров мирно
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01.08.2021 17:07 Відповісти
дело в том, что ты тупой провокатор
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01.08.2021 17:06 Відповісти
Та ты шо? А ты острый провокатор или просто тупая свинья? Похоже и то, и другое.
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01.08.2021 17:12 Відповісти
это биологическое оружие со стороны рф...выкуривают курортников, сеют недоброе настроение среди местных...
из этих водослей чего полезное можно извлечь..может морская капуста или топливо на зиму?
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01.08.2021 15:39 Відповісти
добавка на корм рогатым
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01.08.2021 15:56 Відповісти
Это ********** с хрена Путена сорвалася
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01.08.2021 17:03 Відповісти
фейк
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01.08.2021 17:25 Відповісти
то фигня а вот мокрицы ттам да....))
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01.08.2021 17:29 Відповісти
какой дебил ездит на это сраное озеро
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01.08.2021 15:30 Відповісти
ну ты бы поехал? там каждый год такая срань
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01.08.2021 15:49 Відповісти
где ты видел культуру на этом форуме? почитай- зесрань, порохосос, через одно
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01.08.2021 17:41 Відповісти
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01.08.2021 18:13 Відповісти
В червні там класно.
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01.08.2021 15:57 Відповісти
Что за бред и кстати откуда знаешь про каждый год если не ездил
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01.08.2021 16:43 Відповісти
знакомые в покровске, каждый год ездят, клянутся больше ни ногой, но так как ближе , чем на черное, прутся дальше
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01.08.2021 17:39 Відповісти
И давно у Польши моря нет? ))
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01.08.2021 19:42 Відповісти
температура воды в Балтийском море Ґданськ, Польща 18 °C
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01.08.2021 20:18 Відповісти
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей - Цензор.НЕТ 6426
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01.08.2021 20:21 Відповісти
А на косе тоже такая фигня? Кто был подскажите?
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01.08.2021 15:32 Відповісти
на косе не видно. либо прибирают быстро.
https://kirillovka.ks.ua/webcam-berdyansk-locman/
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02.08.2021 08:44 Відповісти
помста природи
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01.08.2021 15:32 Відповісти
Буває...І в нас таке було. Але в пресі не писали.
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01.08.2021 15:41 Відповісти
Давно пора строить заводик по переработке медуз в корм для скота. И эту траву можно добавлять. Для витаминизации.
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01.08.2021 15:57 Відповісти
Правильро, теперь на пляжах Бердянска будет солярка и масла.
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01.08.2021 16:13 Відповісти
а в магазине консервированные и сушеные водоросли ТАКИЕ ДОРОГИЕ !
и медузы китайцы собирают и едят
-
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01.08.2021 16:32 Відповісти
ну так собирай и ешь) приятного аппетита)
можешь в ютубе поглазеть что получится)
не ты первый, как оказалось)
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01.08.2021 17:09 Відповісти
где смотреть? ссылка?
- или это просто болтовня?
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02.08.2021 01:34 Відповісти
Вьетнамцы по активней. Едят.
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01.08.2021 17:50 Відповісти
Міотійське болото.
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01.08.2021 16:40 Відповісти
Засрали всё ! Такой у нас ,к сожалению менталитет. Можно только удивляться, как нас природа терпит. Если сливать в море что не попадя , сбрасывать неочищенные отходы,удобрения и собственный мусор, то наступает расплата. Не карманы надо набивать у моря ,а беречь его !
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01.08.2021 17:02 Відповісти
Так и медуз и водоросли же жрут - не надо зевать
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01.08.2021 17:04 Відповісти
и ткань\бумагу наверное можно сварганить. краски, йод, удобрения, топливо для тэс
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01.08.2021 18:22 Відповісти
клятий порох. накидал в воду водорослей
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01.08.2021 17:12 Відповісти
Не ври! При Порохе - водоросли еще весной вынимали и из Азовского и из Черного и заменяли лилиями и фиалками!
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01.08.2021 17:26 Відповісти
А теперь кацапы будут из этого цветника воду откачивать.
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01.08.2021 17:51 Відповісти
Не думаю что будут откачивать. У кацапов еще в Крыму и моча осталась и камни с неба - и по пьют и покушают!
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01.08.2021 18:10 Відповісти
на ультраривьере -не срачка так болячка...
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01.08.2021 17:24 Відповісти
Вся эта хрень с медузами и водорослями в Азовском море начала творится после постройки моста.
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01.08.2021 18:33 Відповісти
Оно когда креветки,беляши, кальмары рекламируешь там, где вместо рекламы должно находится место для работы,учить работать руками, головой и мозгами, будут те, кому продажи с креветками беляшами и кальмарами нахрен ...арались, им за работу с того места платят, которое работой обслуживается, а не низкоинтеллектуальным дешевым коблом, я сказала ));
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01.08.2021 19:38 Відповісти
а еще комарей забыли - это просто жесть, никогда такого небыло. а вообще по водорослям - напоминает борьбу с ветряными мельницами...
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02.08.2021 00:05 Відповісти
Прямо как на Карибах Там тоже саргасы тоннами на берег выносит, и тоже точно так же убирают тракторами или лопатами...
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02.08.2021 06:30 Відповісти
Уникальное природное удобрение. Такое на полях разбросать - урожай будет в 2 раза больше. А у нас катастрофа ...
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02.08.2021 10:21 Відповісти
 
 