Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У курортному Бердянську до морського узбережжя прибило тонни зелених водоростей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий портал PRO.berdiansk.biz.

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"В останні дні липня природа приготувала чергове випробування - морська трава, яка заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці", - пише видання.

За словами відпочивальників, щоб минути водорості, необхідно пройти на 10-15 метрів у воду.

Зазначається, що орендарі 3-го міського пляжу винайняли бульдозер для прибирання цілих гір морської трави. Вони скаржаться, що міська влада жодним чином не сприяє вирішенню цієї проблеми.

Але ось на пляжах мікрорайону Слобідка з прибиранням морської трави поки що не поспішають.















Зазначимо, раніше комунальні працівники "відзначилися" тим, що "прибирали" водорості з пляжів назад у море.

Хоча водорості - це не єдине, що псує туристам відпочинок на українських курортах. Раніше вони повідомляли про нашестя медуз, морських бліх, сонечок і погодні явища.

Також повідомлялося, що через погіршення якості морської води Держпродспоживслужба взагалі рекомендує поки що не купатися у Азовському морі.