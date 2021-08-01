Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У курортному Бердянську до морського узбережжя прибило тонни зелених водоростей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий портал PRO.berdiansk.biz.
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"В останні дні липня природа приготувала чергове випробування - морська трава, яка заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці", - пише видання.
За словами відпочивальників, щоб минути водорості, необхідно пройти на 10-15 метрів у воду.
Зазначається, що орендарі 3-го міського пляжу винайняли бульдозер для прибирання цілих гір морської трави. Вони скаржаться, що міська влада жодним чином не сприяє вирішенню цієї проблеми.
Але ось на пляжах мікрорайону Слобідка з прибиранням морської трави поки що не поспішають.
Зазначимо, раніше комунальні працівники "відзначилися" тим, що "прибирали" водорості з пляжів назад у море.
Хоча водорості - це не єдине, що псує туристам відпочинок на українських курортах. Раніше вони повідомляли про нашестя медуз, морських бліх, сонечок і погодні явища.
Також повідомлялося, що через погіршення якості морської води Держпродспоживслужба взагалі рекомендує поки що не купатися у Азовському морі.
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из этих водослей чего полезное можно извлечь..может морская капуста или топливо на зиму?
https://kirillovka.ks.ua/webcam-berdyansk-locman/
и медузы китайцы собирают и едят
-
можешь в ютубе поглазеть что получится)
не ты первый, как оказалось)
- или это просто болтовня?
топливо для тэс