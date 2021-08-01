Польща погодилася надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Тимановській у Токіо. ВIДЕО

Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Христині Тимановській, яку НОК Білорусі намагається силою повернути до Мінська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська опозиційна організація "Народне антикризове управління".

Організація вела переговори з дипломатичними представництвами Польщі та Австрії про допомогу Тимановській. Зараз відомо, що надати допомогу білоруській спортсменці погодилися польські дипломати.

"МЗС Польщі вже дав відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії", - повідомило НАУ.

За даними організації, зараз Тимановська перебуває в аеропорту під захистом поліції. В аеропорту також перебувають представники білоруського НОК, які намагаються повернути Тимановську в олімпійське селище.

Також читайте: Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на ситуацію з Тимановською вже відреагував Міжнародний олімпійський комітет. Зараз МОК вивчає ситуацію зі спортсменкою і чекає пояснень від білоруських чиновників.

На цій Олімпіаді спортсменка мала виступити на дистанції 200 м. Напередодні Тимановська обурилася новиною про те, що її також заявили на естафету 4x400 м, і розкритикувала керівництво збірної Білорусі.