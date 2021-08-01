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Новини Відео Олімпіада-2020
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Польща погодилася надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Тимановській у Токіо. ВIДЕО

Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Христині Тимановській, яку НОК Білорусі намагається силою повернути до Мінська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська опозиційна організація "Народне антикризове управління".

Організація вела переговори з дипломатичними представництвами Польщі та Австрії про допомогу Тимановській. Зараз відомо, що надати допомогу білоруській спортсменці погодилися польські дипломати.

"МЗС Польщі вже дав відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії", - повідомило НАУ.

За даними організації, зараз Тимановська перебуває  в аеропорту під захистом поліції. В аеропорту також перебувають представники білоруського НОК, які намагаються повернути Тимановську в олімпійське селище.

Також читайте: Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на ситуацію з Тимановською вже відреагував Міжнародний олімпійський комітет. Зараз МОК вивчає ситуацію зі спортсменкою і чекає пояснень від білоруських чиновників.

На цій Олімпіаді спортсменка мала виступити на дистанції 200 м. Напередодні Тимановська обурилася новиною про те, що її також заявили на естафету 4x400 м, і розкритикувала керівництво збірної Білорусі.

Білорусь (7929) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+49
Вот это хорошая новость! Надеюсь, дивчину защитят поляки и не отдадут на растерзание усатому бацьке.
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01.08.2021 18:35
+35
смелая девочка, удачи и здоровья ей в жизни.
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01.08.2021 18:41
+29
ruskij , tot u katorava um uskij , a nepaiti tebe v sraku ?
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01.08.2021 18:41
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Что, все, тут тебе бонусов не заработать? Вижу, как набирали, дебилов-лизоблюдов так и набирают в белкацапские инфо-войска. Заходи еще на огонек. Демонстрируй свое нутро гнилое. Это лучшая контр-пропаганда.
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01.08.2021 21:24 Відповісти
Та ДА, екзклюзивний поц, я думав таких вже не роблять, а вони не по спіралі, а по колу ходять -ніякого, тобі розвитку.. Воно конєшна, простіше, нічого нового придумувати не треба , гб-шні шпори 50-річної давнини взяв і тарабань за грубі гроші.
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01.08.2021 22:39 Відповісти
А представляете каково там неграм? Ужасы капитализма, ку-клукс-клан, суды линча, а в родную африку уже не пускают!
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01.08.2021 22:02 Відповісти
Пра "...Остальные уползают обратно в свои мухосрански...",- зачотна. Желаю шоб всєм і ісчо.
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01.08.2021 22:57 Відповісти
сказочник?)
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01.08.2021 23:25 Відповісти
Лучше унитазы мыть на Западе,чем заживо гнить и покалеченым стать в белорусских КГБистских застенках.
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01.08.2021 21:10 Відповісти
А я думаю, чому підорашія в лайні потопає, а вони унітази мити не можуть і не хочуть.
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01.08.2021 22:59 Відповісти
Не рівняй інших по собі.
У мене брат чудово себе почуває в США.
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02.08.2021 00:04 Відповісти
Go away Russian pig!
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02.08.2021 12:25 Відповісти
Як їх називали за совка, "нєвозвращенци". Ну що, білоруси, вітаю, ще один крок назад. Зате лавочки чисті і незаплямовані.
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01.08.2021 20:46 Відповісти
І таких було сотні!!!)))
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01.08.2021 20:55 Відповісти
Спасите девочку! Её просто запытают у Луки!👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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01.08.2021 21:14 Відповісти
Свалит - запытают её родителей, тренера, участкового врача и даже уборщицу ДЮСШ, где она занималась. Может лучше пусть едет домой?
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01.08.2021 22:00 Відповісти
Нет. Она молодая. Устроит судьбу на Западе.
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02.08.2021 07:45 Відповісти
Бацька здурів, Білорусь перетворюється в тюрму🤬
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01.08.2021 21:35 Відповісти
Поляки энергично подгребают белорусов под себя. Студенты, теперь вот спортсмены... Такими темпами в Белоруссии останутся только Лукашенко и толпы ментов.
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01.08.2021 21:57 Відповісти
яжe-батьки нiкуд нe поєдут
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01.08.2021 22:46 Відповісти
ладно над белорусью самолет посадить, но можно попытаться и над токио...
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02.08.2021 00:14 Відповісти
только в токио почему не в польшще?
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02.08.2021 01:12 Відповісти
Молодец девченка, надрала задницу бульбафюрреру! Не поступилась своим правами!!!
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02.08.2021 11:02 Відповісти
усатого гитлера на эшафот!
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02.08.2021 11:12 Відповісти
Мудрое решение.
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02.08.2021 11:35 Відповісти
Яка дивна подія. Тимановська не виявила бажання у притулку в Чехії, напевно КГБ і ФСБ більше цікава Польща.
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02.08.2021 11:43 Відповісти
Дядечку , не судіть усіх по себе ...
Крім того , з топ-спотсменів такі ж "чудові" шпигуни як з слюсарів та селян ... Вони так багато тренують м"язи , що на інше не мають а ні часу , а ні відповідних знань . Але про спорт вони знаються добре й тому Польша для легкої атлетики вийшла більш привабливою ніж Чехія .
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02.08.2021 18:13 Відповісти
Это уникальная ситуация: спортсменка(если можно ее так назвать) попросила политического убежища за предоставленное ей право проявить свои качества в третьей дисциплине. Настоящий спортсмен радовался бы: бегу 100 метров; бегу 200 метров; о па на, у меня есть шанс пробежать 400 метров в эстафете. А может быть она показала самый высокий результат в эстафете.
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02.08.2021 13:04 Відповісти
Зразу видно , що жодної хвилини Ви не мали справу з великим спортом .
Ви б ще сказали , чому їй й на десятку не збігати .
На 100 метрів й на 400 зовсім інша дихалка ... Дуже мало спрінтерів які мають висші досягнення й на 100 метрів й на 400 . Тим більше серед жінок . Тай в чоловіків - великий Усейн Болт на золото бігає лише 100 й 200 метрів .

Тільки останній дегенерат міг бажати змусити жінку, що 4 роки готувала 100 й 200 метрів збити дихалку на 400 метрах .
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02.08.2021 18:25 Відповісти
на диване все дистанции одинаково пробегаются, чего вы там знаете!
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04.08.2021 21:14 Відповісти
Рейс 222, так вроде кино называется. А вообще отправьте её на Москву.
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02.08.2021 13:05 Відповісти
Бацька с перепугу перепутал Тихановскую с Тимановской.
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02.08.2021 13:26 Відповісти
кашмар..... когдато так убегали из совка
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02.08.2021 18:46 Відповісти
то ли еще будет. Все кто могут драпнуть - драпнут. Останутся самые неудачливые, озлобятся и будет микропутлерстан 2.0
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04.08.2021 21:16 Відповісти
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