Риболовля, закуска і найдорожчі вбрання під куполом ВРУ: третій випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

У третьому випуску "Легко-шоу" жодного Киви або Тищенка, хіба трохи Мендель.

Богдан Буткевич поговорить про риболовлю та закуску, а Марина Данилюк-Ярмолаєва у рубриці #Шоубісики розбере найдорожчі вбрання народних депутатів і депутаток.

Родзинка програми – поетичний батл між сатириками Миколою Воськалом та Юрком Косминою, в якому вони позмагаються жартами над політичним (і не тільки) сьогоденням.

Спеціальний гість третього випуску "Легко-шоу" – сатирик і автор музичних пародій, а також наш резидент – Богдан Процишин.

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