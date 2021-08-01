УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10028 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 291 9

Риболовля, закуска і найдорожчі вбрання під куполом ВРУ: третій випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

У третьому випуску "Легко-шоу" жодного Киви або Тищенка, хіба трохи Мендель.

Богдан Буткевич поговорить про риболовлю та закуску, а Марина Данилюк-Ярмолаєва у рубриці #Шоубісики розбере найдорожчі вбрання народних депутатів і депутаток.

Родзинка програми – поетичний батл між сатириками Миколою Воськалом та Юрком Косминою, в якому вони позмагаються жартами над політичним (і не тільки) сьогоденням.

Спеціальний гість третього випуску "Легко-шоу" – сатирик і автор музичних пародій, а також наш резидент – Богдан Процишин.

Також дивіться: Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на Цензор.НЕТ і Богдана Процишина, а щоб нічого не пропускати – не забудьте натиснути на дзвіночок!

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

шоу (56) Цензор.НЕТ (138) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мендель какой частью будет представлена?
показати весь коментар
01.08.2021 21:00 Відповісти
Филейной
показати весь коментар
01.08.2021 21:02 Відповісти
Так это к повару путина.
показати весь коментар
01.08.2021 21:38 Відповісти
krupp..... fon krupp!!!
показати весь коментар
02.08.2021 07:05 Відповісти
Риболовля, закуска і найдорожчі вбрання під куполом ВРУ: третій випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 957
показати весь коментар
01.08.2021 21:45 Відповісти
слабые у них выпуски, почти никто не комментит. Нет запала, и творчество слабое. Не в обиду
показати весь коментар
01.08.2021 22:16 Відповісти
А ще всі пам'ятають, як вони Пороха обпльовували. Доплювались...
показати весь коментар
01.08.2021 22:29 Відповісти
Не платят вот и нет запала. А сколько запала было Петю критиковать.
показати весь коментар
01.08.2021 22:38 Відповісти
зебилы вы кого повыбирали в высший (по крайней мере по конституции) орган власти ???
Вирастюк по сравнению с ними просто мальчиш-кибальчиш.....
показати весь коментар
02.08.2021 07:54 Відповісти
 
 