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Наєв привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом: "Ви - надійний гарант обороноздатності країни". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав з Днем Повітряних сил.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці командування ОС, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні бойові друзі! Сердечно вітаю Вас із професійним святом - Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Ви – надійний гарант обороноздатності країни, взірець бойової могутності в повітряному просторі, втілення звитяги, доблесті та вірності.

Щоденно кожен із Вас відіграє вирішальну роль у захисті Батьківщини, забезпечуючи прикриття та підтримку з повітря своїм побратимам на суходолі та в морі.

Упевнений, що Ви своєю наполегливою службою та успіхами у професійній підготовці й у подальшому гідно продовжуватиме славні бойові традиції попередніх поколінь захисників неба України.

З нагоди свята висловлюю слова вдячності всім військовослужбовцям, працівникам та ветеранам Повітряних Сил ЗС України за проявлену мужність та незламність духу!

Від імені особового складу Командування об'єднаних сил Збройних Сил України та від себе особисто бажаю усім Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту у Ваших родинах, звершення всіх планів і задумів, злагоди та успіхів у благородній справі служіння нашій Батьківщині заради її зміцнення та процвітання! Слава Україні! Разом переможемо!" - йдеться в привітанні.

Також читайте: Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил ЗСУ зі святом

ЗСУ (7542) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+8
Наев поздравил воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником: "Вы - надежный гарант обороноспособности страны" - Цензор.НЕТ 7230

...
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01.08.2021 21:53
+4
а за что его увольнять?
он ни разу в своем поздравлении Московию агрессором не назвал..
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01.08.2021 22:03
+4
а ваши, это кто?
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01.08.2021 22:06
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Завтра и его уволят...
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01.08.2021 21:51 Відповісти
а за что его увольнять?
он ни разу в своем поздравлении Московию агрессором не назвал..
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01.08.2021 22:03 Відповісти
придет другой - для которого Параша вообще дружественная страна
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01.08.2021 22:06 Відповісти
или вообще с паспортом РФ, какой ни будь общий знакомый Киркорова и Зели..
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01.08.2021 22:08 Відповісти
Якби ще літаки були не старші за віком за Наєва.
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01.08.2021 22:03 Відповісти
Наев поздравил воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником: "Вы - надежный гарант обороноспособности страны" - Цензор.НЕТ 7230

...
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01.08.2021 21:53 Відповісти
а наши летчики что... еще не все уволились?
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01.08.2021 21:59 Відповісти
а ваши, это кто?
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01.08.2021 22:06 Відповісти
А вы вообще самолётом хоть раз летали?а то ,оказывается ,ваши и на корабле ни разу не были...
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01.08.2021 22:56 Відповісти
Август самый тяжелый и несчастный для Мавзолейной РАБссии месяц...
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01.08.2021 22:21 Відповісти
... самоли это в прошлом, значит девушек делают
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01.08.2021 22:22 Відповісти
Генерал Наев мочил Мавзолейное быдло нехило...,но 40 маршалов ССср были круче Наева..., замочили отставного ефрейтора Австро-Венгерской Империи Адольфа Шикльгрубера с одного выстрела...,
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01.08.2021 22:27 Відповісти
Також вітаю! Аби нє зельцман!)
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01.08.2021 22:40 Відповісти
Круто. Почему зарплаты такие низкие, что народ пачками увольняется, он почему-то не объяснил.
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02.08.2021 00:37 Відповісти
Он военачальник, а не финик или министр, чтобы пояснять за з/п.
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02.08.2021 01:45 Відповісти
А що,єрмак,зеленський та таран ще не всіх пілотів ВСУ "видавили" з арміі на цівільне життя?
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02.08.2021 08:32 Відповісти
 
 