Наєв привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом: "Ви - надійний гарант обороноздатності країни". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав з Днем Повітряних сил.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці командування ОС, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні бойові друзі! Сердечно вітаю Вас із професійним святом - Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Ви – надійний гарант обороноздатності країни, взірець бойової могутності в повітряному просторі, втілення звитяги, доблесті та вірності.

Щоденно кожен із Вас відіграє вирішальну роль у захисті Батьківщини, забезпечуючи прикриття та підтримку з повітря своїм побратимам на суходолі та в морі.

Упевнений, що Ви своєю наполегливою службою та успіхами у професійній підготовці й у подальшому гідно продовжуватиме славні бойові традиції попередніх поколінь захисників неба України.

З нагоди свята висловлюю слова вдячності всім військовослужбовцям, працівникам та ветеранам Повітряних Сил ЗС України за проявлену мужність та незламність духу!

Від імені особового складу Командування об'єднаних сил Збройних Сил України та від себе особисто бажаю усім Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту у Ваших родинах, звершення всіх планів і задумів, злагоди та успіхів у благородній справі служіння нашій Батьківщині заради її зміцнення та процвітання! Слава Україні! Разом переможемо!" - йдеться в привітанні.

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