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Стриптиз на дорожньому знаку: в Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала на очах у поліцейських. ВІДЕО

У Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала стриптиз на очах у поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, жердиною для танцю послужив дорожній знак "Пішохідний перехід".

На записі видно, що брюнетка забралася на дорожній знак, покрутилася на ньому, після чого спустилася і стала одягатися.

Відео KIEVMAP

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Київ (19461) стриптиз (14)


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Топ коментарі
+37
красота была, если бы полицейские засунули ей в трусы протокол об административном правонарушении по ст.173 КУпАП..
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02.08.2021 11:52
+18
Стриптиз на дорожньому знаку: в Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала на очах у поліцейських - Цензор.НЕТ 2573
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02.08.2021 12:06
+16
Жєстокій ви чєлавєк... Вона ж от души...
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02.08.2021 11:55
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Красота!
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02.08.2021 11:44 Відповісти
красота была, если бы полицейские засунули ей в трусы протокол об административном правонарушении по ст.173 КУпАП..
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02.08.2021 11:52 Відповісти
Жєстокій ви чєлавєк... Вона ж от души...
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02.08.2021 11:55 Відповісти
Полицейские почему-то смотрят на экзотичное зрелище с какой-то унылой скукой, как усталые часовые, стоя в карауле, смотрят на серый казарменный забор с сидящей на нем вороной...
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02.08.2021 23:40 Відповісти
Скоріш всього - "карти винні"! Таке в пору моєї молодості серед "гопоти" практикувалося Або сама "програлася" або її "програли" В паралельному класі була така "крута" - продулася у Києві в карти і її змусили проїхать голою з десяток кілометрів у рейсовому автобусі Зайшла у туфлях і плащі Зняла плащ і їхала до райцентру На автовокзалі її зняли міліціонери В селищі її більше не бачили! А іншу (вчилася в сусідній школі) - просто зарізали Так що "стриптизерші" ще повезло!
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02.08.2021 12:05 Відповісти
Ну і?!!!
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02.08.2021 12:29 Відповісти
нравы сильно изменились в 21 веке.. щас это делают "по приколу" и постят в ТикТок или на Ютубчик.. https://www.youtube.com/watch?v=IxeLtW-cCw0
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02.08.2021 12:14 Відповісти
Говорить дід з внучкою:
- Знаешь внученька! В мои молодые годы девушки ещё были способны краснеть, услышав случайно от нас, парней , те слова , которые они сейчас сами пишут в Ютубе!
- Представляю дед, КАКИЕ слова вы им говорили!!!
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02.08.2021 12:24 Відповісти
на сьогодні все може бути банальніше - відосікі для тіктока чи інстограмчига
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03.08.2021 09:24 Відповісти
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02.08.2021 12:34 Відповісти
Може дівчинці жарко було.
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02.08.2021 15:32 Відповісти
А може вона таким чином за неправильну парковку розрахувалась.
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02.08.2021 15:33 Відповісти
Вместо мозга там тоже татуировка.
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02.08.2021 11:45 Відповісти
Какая страна такие и стриптезерши
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02.08.2021 11:55 Відповісти
Стриптиз на дорожньому знаку: в Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала на очах у поліцейських - Цензор.НЕТ 2573
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02.08.2021 12:06 Відповісти
Не скажи. Вова тоже с ней одной профессии )))
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02.08.2021 12:09 Відповісти
уверен что ты идиот - уже тошнит от этих тупых (жаль что матом нельзя) порхоботов лепят этого зеленского куда надо и куда нет второе чаще , дебилы что с них взять
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02.08.2021 12:11 Відповісти
Знаєш телепню! Саме "зеленські" принесли "похабщину" і "кіч" на естраду До них подібне сред артистів естради вважалося "поганим тоном" Так що тут все "в точку"!!!
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02.08.2021 12:27 Відповісти
ну вот еще два порохобота проснулись - мне на того зеленского наплевать как и на шоколадного гетмана , и да все в точку - каждый ваш пост порохоботы отдает вульгарщиной и тупизной по содержанию
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02.08.2021 13:54 Відповісти
Ну так "наплюй", "не читай" і "здрисни з форуму" - тут проукраїнський сайт а не сру, канал
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02.08.2021 14:05 Відповісти
ты кто такой что бы мне что либо указывать ?
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02.08.2021 16:19 Відповісти
А я не "вказую", а "пропоную"! Бо якщо п"яний кацап приходить і починає паскудить у чужому домі, то його "втришиї женуть" (У мене був один такий випадковий "знайомий" - напросився "пивка попить", а потім, "набравшись як жаба мулу", мою сім"ю паскудить почав Виставив я його Так він вже років з десять "губи дме"
ТОбі не подобається, що говорять тут форумчани? Так іди на "лєнта сру" і там своє незадоволення висловлюй!
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02.08.2021 16:26 Відповісти
А я уверен, что ты дебил и дегенерат, если еще точнее ЗЕдебил!
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02.08.2021 13:17 Відповісти
У вас, прихильникiв Петра, задача такая: постоянно разделять Украину (на жителей востока и запада, на верующих разных церквей, на любителей порошенко и всех остальных).
В общем, лишь бы посеять смуту, и чтобы было - чем хуже украинцам, тем вам лучше
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02.08.2021 13:59 Відповісти
Причем тут церкви и восток с западом? В чем смута? Я просто высказал мнение что таких людей охотно берут в партию СН
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02.08.2021 14:04 Відповісти
Тоді згадай , хто саме "починав смуту" в лютому в Криму і на Донбасі - весною Мабуть, "бандери" - "од нєхрен робить!" (Тільки перед тим як "дзявкотіть" про "Выбор народа" , згадай як ВИ обійшлися з "выбором народа" в Чечні)!!!
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02.08.2021 14:10 Відповісти
а вам, зе-ботам аби методички цитувати за 30 серебряників
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02.08.2021 21:35 Відповісти
Интересно, сколько кровно заработанных полицейскими гривен оказалось в бикини брунЭтки?
Или они, как всегда. на халяву?
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02.08.2021 11:49 Відповісти
***
стрептизерша сильно быстро раскрутилась на шесте…
поэтому половина зрителей еще получила и кешбек)))
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02.08.2021 11:52 Відповісти
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02.08.2021 17:35 Відповісти
Прышэлэпкувата.
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02.08.2021 11:49 Відповісти
визначили за 10-ть секунд?
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02.08.2021 13:13 Відповісти
а потом такие с разбавленными наркотой мозгами мамаши, оставляют своих малолетних детей в запертой квартире, что бы неделю потусить на рейв-пати..
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02.08.2021 11:49 Відповісти
Стриптиз на дорожном знаке: в Киеве неизвестная девушка в нижнем белье станцевала на виду у полицейских - Цензор.НЕТ 6958
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02.08.2021 11:50 Відповісти
Факт.
Кума, жена и сестра.
Потом мне переслали. Ну че, красиво было. Это они 8-е марта отмечали. Фигурвы норм, да и танцевали красиво под блюз.
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02.08.2021 13:03 Відповісти
В Филаделфии, у Музея, в конце 90-х одна вьетнамка-балерина танцевала обнаженной с прозрачным шарфом почти каждый день.На удивление высокая и стройная, и танцевала красиво. Правда, она была неадекваткой, это она так пыталась привлечь внимание к нарушениям Прав Человека во Вьетнаме. Потом самосожжение совершила.
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02.08.2021 16:01 Відповісти
В вашей истории я до конца надеялся на хэппи энд...
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02.08.2021 18:00 Відповісти
Sorry...
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02.08.2021 18:02 Відповісти
пункт. 9 - после третьей бутылки, любой женщине и даже той той что танцевать не умеет вообще, кажется что она танцует, как профессиональная стриптизёрша с 10 ти летним стажем
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02.08.2021 13:57 Відповісти
Ой то далеко не всі стадії!
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02.08.2021 15:34 Відповісти
Десятий пункт - це ще не кінець... Після нього починається найцікавіше.
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02.08.2021 17:38 Відповісти
расчиталась за непрестегнутый ремень безопасности
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02.08.2021 11:51 Відповісти
Або за парковку.
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02.08.2021 15:34 Відповісти
я так понимаю проходит кастинг в МВД. после Авакова там же нужны новые лица... ну и жопы...
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02.08.2021 11:52 Відповісти
Стриптиз на дорожном знаке: в Киеве неизвестная девушка в нижнем белье станцевала на виду у полицейских - Цензор.НЕТ 3785
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02.08.2021 11:53 Відповісти
видно, что не по собственному желанию исполняла хотелки полицаев.
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02.08.2021 11:53 Відповісти
Не стриптиз, а танець на пілоні (pole dance)
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02.08.2021 11:56 Відповісти
каждый веселится по своему. сказал медведь садясь на ёжика
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02.08.2021 11:59 Відповісти
штраф за неправильную парковку отработала.
копы взятку не получали - прикопаться не к чему.
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02.08.2021 12:01 Відповісти
Та вона на дві голови вище цих поліціантів.
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02.08.2021 12:02 Відповісти
Радуцкий, приглашение в практикум " Враг мой, сдохни один раз и навсегда" никому не рассылаются, но "удовольствие в дерьме обкататься" для таких как вы инвалидов умственного труда "Стриптиз на дорожном знаке: в Киеве неизвестная девушка в нижнем белье станцевала на виду у полицейских" , уже заказано вашей партией "Слуга народа" для вас и тех, кто не понимает, что такое работа.
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02.08.2021 12:03 Відповісти
На записи видно, что она не разделась.
И не обязательно брюнетка.
И уж тем более не девушка.
Тема не раскрыта.
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02.08.2021 12:13 Відповісти
Это с 95 квартала барышня намек Шмаркле, пусть тренируется. Скоро осень. Шмарклю Геть !
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02.08.2021 12:21 Відповісти
У полицаев дополнительные дубинки образовались кое-где
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02.08.2021 12:28 Відповісти
ну и отличный флэшмоб.
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02.08.2021 12:35 Відповісти
очень жаль что отменена практика "на 15 суток"...общественных работ
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02.08.2021 12:39 Відповісти
Ото так хоче
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02.08.2021 12:39 Відповісти
Це не стриптиз ,а танець на пілоні.
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02.08.2021 12:46 Відповісти
И в чем проблема?
Не голая, трезвая, не матерится, ничего не поломала.
Красивое тело ...
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02.08.2021 12:47 Відповісти
а я, вам скажу в чому... Жадьоби, а чому лише 10-ть секунд, вимагаю початок, середину та продовження.
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02.08.2021 13:20 Відповісти
та ні- це кастинг на заміну пристаріло-омолодженої ТЮльки... Відео розмістив Шуфрич джуніор..
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02.08.2021 13:23 Відповісти
тримай ще, дзинь-дзинь, я сьогодні щедрий та допомагаю юродивим ікоркам вижити в жопі за яку проголосував та голосив... Ти ж визнав першим, що рідкісний ТюЗе!біл із закликом:"Зелю геть- дострокові!"
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02.08.2021 15:25 Відповісти
Не денервуйте даремно пана Івана, друже.
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02.08.2021 17:42 Відповісти
ні шановний- це вище моїх сил та помста за те, що стільки років поспіль це дурко вплітало в будь-яку бесіду омолоджену та байка, що темою обговорення бум Марс, космічна програма тайконавтів чи аномальний сніг у ОАЕ... Катюзі по заслузі хрестиком.
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02.08.2021 18:41 Відповісти
Хм... Схоже, Ваше особисте ставлення до Хранителя Перуки Блідої Дами... дещо специфічне. Мститися чи ні - вибір Ваш.
Особисто в мене цей чоловік викликає... певне співчуття. Адже така щира відданість своєму... ідеалу виглядає так мило і зворушливо.
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02.08.2021 21:03 Відповісти
виглядає так мило і зворушливо... перших пів року рік, просто інтенсивність зітхань і облизування зменшилась.

Знаєте, тут є наш "банк мобільної інформації" Яр Холодний, так у нього зовсім не "мила" думка, що цей тюльнутий робить і для чого. Якщо примітивно-коротко, то "торпедує" ТЮльку та за плату.
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03.08.2021 01:36 Відповісти
Мій "стаж" на "Цензорі" не такий великий, тому багатьох нюансів я не знаю.
Часи нині важкі, "епоха бідності" плавно трансформувалася в "епоху жебрацтва". От сарако і заробляє собі "копійку маленьку". Як уміє.
Поки що, за наявності відповідного настрою, інколи трохи дражню його. Але без фанатизму. Як буде потім - побачимо...
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03.08.2021 01:48 Відповісти
это брачный танец, самка готова к спариванию, она ищет самца.
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02.08.2021 12:56 Відповісти
Та нормально, голая женщина это прекрасно,....но не всегда.
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02.08.2021 12:58 Відповісти
а почему бы нет? что не запрещено, то можна. предъявить ей нечего...
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02.08.2021 13:04 Відповісти
Дуже ймовірно, що це самореклама майбутньої депутаткиці...
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02.08.2021 14:09 Відповісти
На какой улице этот переход???
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02.08.2021 16:25 Відповісти
Нормальная позитивная новость. Так держать.
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02.08.2021 18:01 Відповісти
 
 