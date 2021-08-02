Стриптиз на дорожньому знаку: в Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала на очах у поліцейських. ВІДЕО

У Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала стриптиз на очах у поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, жердиною для танцю послужив дорожній знак "Пішохідний перехід".

На записі видно, що брюнетка забралася на дорожній знак, покрутилася на ньому, після чого спустилася і стала одягатися.

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