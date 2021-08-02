Стриптиз на дорожньому знаку: в Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала на очах у поліцейських. ВІДЕО
У Києві невідома дівчина в нижній білизні станцювала стриптиз на очах у поліцейських.
Як інформує Цензор.НЕТ, жердиною для танцю послужив дорожній знак "Пішохідний перехід".
На записі видно, що брюнетка забралася на дорожній знак, покрутилася на ньому, після чого спустилася і стала одягатися.
Відео KIEVMAP
Топ коментарі
+37 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.08.2021 11:52
+18 Valery Greff
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+16 Злий Грицько
показати весь коментар02.08.2021 11:55
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- Знаешь внученька! В мои молодые годы девушки ещё были способны краснеть, услышав случайно от нас, парней , те слова , которые они сейчас сами пишут в Ютубе!
- Представляю дед, КАКИЕ слова вы им говорили!!!
ТОбі не подобається, що говорять тут форумчани? Так іди на "лєнта сру" і там своє незадоволення висловлюй!
В общем, лишь бы посеять смуту, и чтобы было - чем хуже украинцам, тем вам лучше
Или они, как всегда. на халяву?
стрептизерша сильно быстро раскрутилась на шесте…
поэтому половина зрителей еще получила и кешбек)))
Кума, жена и сестра.
Потом мне переслали. Ну че, красиво было. Это они 8-е марта отмечали. Фигурвы норм, да и танцевали красиво под блюз.
копы взятку не получали - прикопаться не к чему.
И не обязательно брюнетка.
И уж тем более не девушка.
Тема не раскрыта.
Не голая, трезвая, не матерится, ничего не поломала.
Красивое тело ...
Особисто в мене цей чоловік викликає... певне співчуття. Адже така щира відданість своєму... ідеалу виглядає так мило і зворушливо.
Знаєте, тут є наш "банк мобільної інформації" Яр Холодний, так у нього зовсім не "мила" думка, що цей тюльнутий робить і для чого. Якщо примітивно-коротко, то "торпедує" ТЮльку та за плату.
Часи нині важкі, "епоха бідності" плавно трансформувалася в "епоху жебрацтва". От сарако і заробляє собі "копійку маленьку". Як уміє.
Поки що, за наявності відповідного настрою, інколи трохи дражню його. Але без фанатизму. Як буде потім - побачимо...